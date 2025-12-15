Cosas que (me)pasan
22 sesión del Club de Podcasts Encadenados
Será el 25 de enero de 2026.
Hace 5 horas
Molinos
Geometría de un suelo de cocina
Es un suelo antiguo.
dic 14
Molinos
131
19
2
Los diez mejores podcasts en español de 2025
Una selección de los mejores podcasts en español estrenados en 2025.
dic 11
Molinos
68
16
5
Ansiedad con letras azules
Sparda-Bank en letras azules.
dic 7
Molinos
149
109
3
Podcasts encadenados: de crímenes familiares, experimentos sonoros y episodios míticos
Recomendaciones semanales para escuchar: Blood relatives, Audio Flux, Cuatro días en blanco y negro y 129 cars.
dic 4
Molinos
34
4
1
Lecturas encadenadas. Noviembre
Lo que me ha gustado y lo que me ha parecido una cursilada.
dic 3
Molinos
78
31
3
noviembre 2025
La página llena de noviembre.
November First, 1950 by Andrew Wyeth (1917-2009)
nov 30
Molinos
68
37
1
Podcasts encadenados: sobre exilios y porque siempre hay que volver a Radio Ambulante
Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy duro y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta…
nov 27
Molinos
34
15
1
Cuerpo: hagamos un trato
Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy duro y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta…
nov 23
Molinos
148
30
3
Podcasts encadenados: listas de éxitos, refugios cuánticos, sanidad y una canción noruega.
Con el encendido de las luces de Navidad, la colocación de los adornos navideños en todos los escaparates y el bombardeo comercial llega también la…
nov 20
Molinos
37
5
1
21 Sesión Club de Podcasts Encadenados
Última sesión del año
nov 18
Molinos
29
1
1
Abstenerse agencias
Vender un piso es una de esas cosas de la adultez que te hacen asomarte, una vez más, a rincones de la Humanidad que preferirías no ver.
nov 16
Molinos
167
94
5
