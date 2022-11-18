¿Quién soy?

Soy Ana Ribera. ¿O soy Molinos? Lo que quieras. Me llamo Ana Ribera, eso pone en mi DNI, y cuando un buen día de 1996 me creé una cuenta de correo por primera vez en mi vida me puse molinos. Ahora ya respondo a los dos nombres sin problema.

Cosas que (me) pasan es el nombre del blog, transformado en newsletter, que empecé a escribir en 2008. El nombre se me ocurrió, casi sin pensarlo, después de haber visto por segunda vez Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet. Me pareció buena idea entonces. Ahora me parece simplemente genial

Si te suscribes recibirás tres domingos al mes una nueva entrega de las Cosas que (me) pasan, mis Lecturas encadenadas y también, de vez en cuando, un mail con mis Podcasts encadenados para que sepas qué escuchar.

¿Qué hay nuevo?

Después de dieciséis años escribiendo he decidido tener una nueva idea, no sé aún si genial o no: voy a ofrecer contenido extra bajo una suscripción de pago.

¿Por qué contenido de pago ahora?

Pues lo voy a decir simple y llanamente: porque después de tantos años me parece una buena idea. Porque en estos 16 años las cosas (me) han cambiado en internet y todos estamos acostumbrados a pagar por algo que nos gusta, ya sea la serie favorita, la revista que te gusta leer o tener acceso vip a una campaña. ¿Por qué no pagar para mostrar que te gusta lo que hago, lo que llevo escribiendo todos estos años? Dieciséis años son muchos años escribiendo y muchos años leyéndome y conociendo a los que estáis al otro lado.

Quiero ofrecer esta posibilidad para que los muchísimos lectores que llevan dieciséis años acompañándome sepan que si se suscriben estarán apoyando lo que escribo, permitiéndome hacerlo con más tranquilidad, alegrándome la vida y haciendo que siga ilusionada como cuando empecé.

¿Qué tendrás si te conviertes en suscriptor de pago?

Ahora es cuando me siento un poco Obelix y grito «comprad, comprad, mis hermosos jabalíes».

Si te suscribes por 5€ al mes o 50 € al año tendrás:

En primer lugar, mi agradecimiento infinito. Yo creo que eso ya es muchísimo.

El contenido en abierto: tres newsletters al mes en domingo, mis Lecturas encadenadas y los Podcasts encadenados.

Además:

Una cuarta newsletter en domingo que tendrá como tema principal (aunque ya veré si lo voy cambiando) decirte que cosas (me) molan mucho pero, sobre todo, las cosas que (no) molan nada. El mundo está lleno de listas con los mejores algo, con lo que no te puedes perder. Yo ofrezco lo contrario: listas de las cosas que no tienes que leer, que no tienes que ver, ni escuchar, las modas que no debes seguir y los consejos que no debes dar. Un salvavidas y un salvatiempos.

Los despellejes. Cualquier despelleje será de pago. Seremos pocos y selectos.

Club de escucha de Podcasts encadenados. A principios de mes enviaré un mail con un par de sugerencias de escucha de podcasts, para ayudarte a ordenar la escucha, para saber qué tienes que escuchar. A lo largo de estos años he recomendado muchísimo y la parte buena es que los podcasts no caducan. Así que te mandaré un mail diciéndote, «este mes te propongo escuchar esto y esto». Siempre meteré algo en español y algo en inglés. Una vez serán series completas y otras episodios sueltos. Daré algunas pistas también para escuchar.

Participar en la sesión del club de escucha « Podcasts encadenados»: el último domingo de cada mes tendremos una conversación por Zoom hablando de podcasts, de los que haya enviado en el mail con sugerencias de escucha. Comentaremos juntos en esa charleta informal en la que podremos declarar nuestro amor a un podcast o despellejarlo sin compasión. A lo mejor, en algún momento, lo hacemos presencial en Madrid.

Acceso al chat de Cosas que (me) pasan para charlar o preguntar o criticar o lo que quieras.

Si te suscribes por 70 € al año serás miembro fundador de Cosas que (me) pasan y tendrás, ¡tachán!, además de todo lo anterior:

Si me das tu dirección te enviaré mi agradecimiento infinito en una carta manuscrita. No es que vaya a valer dinero ni nada de eso, pero ¿cuánto hace que no recibes una carta manuscrita de una desconocida? ¿Sabes dónde tienes la llave del buzón? ¿Tienes buzón?

Cualquier contenido extra que se me vaya ocurriendo: diarios de viajes, explosiones de odio, de amor, despellejes de libros, recetas (jajaja).

Bienvenido. Me hace muchísima ilusión que estés aquí.

Gracias

Ana “Molinos”