Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Eva
May 19, 2024

Buenos dias, cómo me gustan estos post tuyos que me remueven y me dejan un ratito dándole vueltas a lo que cuentas. Estoy totalmente de acuerdo en que con la salud mental se vanaliza y dramatiza a la vez, que no todo es salud mental, pero que cuando es hay que darle la importancia y el cuidado que requiere. Pero lo que me ha impactado de lo que cuentas es que alguien se extrañara de que recuerdes nítidamente tu depresión de hace años, acabaramos!, yo casi la palmo por una enfermedad hace 12 años y es algo que ha marcado un antes y después clarísimo en mi historia, como para olvidar que casi me pierdo todo lo que ha pasado y pasará......

1 respuesta de Molinos
Avatar de Rosa Ma Garcia Andres
Rosa Ma Garcia Andres
May 19, 2024

Voy a hacer un ejercicio de traducción de tu post al francés para hacérselo llegar a dos grandes amigas mías que han pasado o están pasando por ello porque creo que tus palabras dan en la diana y estoy convencida de que para ellas va a ser liberador leerlas y posiblemente poder adaptarlas y usarlas para explicar cositas a su entorno. El ejercicio que has hecho tú de explicarlo tan desgarradoramente bien es el más importante, claro está. Gracias por compartirlo

Por otro lado, comparto totalmente tu punto de vista. Añadiendo otra cuestión que es que mucho se habla de salud mental pero cuando el caso lo tienes cerca la peña cierra los ojos con mucha facilidad o sigue mirando hacia otro lado para desde ahí seguir masajeándose el ego con el vecino al decir lo mucho que les preocupa el tema pero en realidad sin haber hecho nada por esa persona de cerca. Es muy difícil estar para estas personas, estar siempre. Estar en cada brote, en cada llanto, en cada llamada intempestiva… no juzgar, señores. En fin, melonazo el que has abierto. De corazón, gracias ❤️

1 respuesta de Molinos
