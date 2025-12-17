Veintidós años
Este 17 de diciembre vuelve a ser miércoles, como el día que naciste, pero por primera vez en tu vida, por primera vez en veintidós años no estás en casa por tu cumpleaños. No estamos juntas para celebrarlo. No te he despertado y con los ojos pegados y oliendo a sueño has salido al pasillo para recoger tu caminito de chuches. Abrir tu regalo no es lo primero que has hecho hoy ni vas a tener tu comida favorita. Va a ser un cumpleaños diferente que probablemente sea el primero de muchos que pasaremos así. Es lo normal, lo lógico. Vas avanzando en la vida y la cuerda que nos une se va estirando y estirando para permitirte hacer tu vida alejada de la mía. Tiene todo el sentido. Es una cuerda-goma, que se estirará y encogerá a la medida de tus ambiciones, deseos, circunstancias y oportunidades. Volverá a ser corta, casi desaparecerá, cuando necesites algo, cuando quieras refugio, comida caliente, vaguear, sentirte en casa y ser casa.
Es el primer cumple en la distancia porque estás en Alemania disfrutando de tu año de Erasmus. Cada vez que hablamos por videollamada estás feliz. Sonriente, contenta, animada, con mil planes. Sin pereza de ningún tipo. Estás viajando, conociendo gente nueva, haciendo amigos, probando actividades, descubriendo la ciudad. Me encanta verte. Llevabas mucho tiempo soñando con este año fuera y ahora que lo tienes lo estás disfrutando al máximo. Me encanta eso de ti. Hay cosas en tu vida que siempre habías querido hacer y que cuando las has conseguido, en vez de desilusionarte o de cansarte de ellas se convierten en algo que te hace resplandecer. Te pasó lo mismo con la universidad o el carnet de conducir. Desde los diez años hablabas de conducir, de las ganas que tenías. Cuando lo conseguiste me dió miedo que te desilusionarás, que una vez que tuvieras el carnet se te pasara la emoción o que pensaras que no era para tanto. Pero no. Te encanta conducir y lo disfrutas y con llegar a la universidad o con este año fuera te ha pasado lo mismo. Incluso las pequeñas cosas que te están perturbando como tener que pensar en qué vas a comer y cenar cada día, hacer la compra, poner lavadoras, hacer de adulto, son tareas que acometes sin pereza, en modo ingeniera. Porque esa es otra, cada vez eres más ingeniera. Siempre lo has sido pero ahora ya me da risa. Planificas, controlas, apuntas, revisas y, sobre todo, como tu padre, no te fías de mí. «¿Seguro que lo has mirado bien?» es algo que cada vez me repites con más frecuencia. A mí me parece bien que para ciertas cosas te fíes poco de mí. No soy de fíar para muchas cosas y durante estos veintidós años lo único que he hecho ha sido fingir. Me parece bien que tú tomes el mando, te encargues y poder descansar.
Cuando fuimos a verte, hubo un detalle, uno pequeño que me hizo pensar, otra vez, que ya te has hecho mayor. Otro más que se suma a la larga lista de gestos que año tras año se han ido acumulando como prueba de que sí, estabas creciendo, evolucionando, convirtiéndote en una persona independiente en la que algunas de las cosas que he intentado enseñarte han ido calando. Empezamos, claro, por lo más básico. En tu primer cumpleaños, cuando todavía vivíamos en la calle Viriato, en esa casa que no recuerdas pero que pudiste visitar hace un par de años, no te puse un caminito de chuches, no se me ocurrió. Te llenamos el “corral”,( un invento muy cómodo pero que por lo visto ahora está mal visto) de bolas de colores. Cuando te despertaste, con tu pijama azul entero, te sentamos en medio de las bolas de colores con un peluche del Rey León. En las fotos sonríes con sorpresa como diciendo: «no sé qué pasa pero os veo a los dos tan emocionados que supongo me toca emocionarme a mí también». De aquel cumpleaños tu logro fue que eras capaz de sentarte y jugar un rato. Poco a poco esos pequeños logros o gestos, como te decía, se han ido acumulando. Los primeros eran los más espectaculares, claro, todo el mundo los veía.
El último ha sido muy sutil. Sé que solo lo noté yo.
Hace quince días cuando llegamos al aeropuerto de Stuttgart, después de los abrazos y las risas por la pancarta de bienvenida en alemán, te acercaste a mí y sin decir una palabra, mientras seguías contándonos lo que habías pensado para la tarde, cogiste la mochila que llevaba yo, me la quitaste de la espalda y la cargaste tú. Así, sin más. Fue un gesto sencillísimo, seguro que ni te acuerdas pero sentí algo parecido a una descarga, una revelación, un escalofrío. Pensé que ya eres mayor, mujer, adulta, responsable y que puedes cargar con tu vida y, a veces, con un trocito de la mía.
Otra sorpresa.
Nunca pensé que sentiría algo así, que sería consciente de, contigo, haber cruzado un umbral en nuestra relación. Cuando cargaste con mi mochila atravesamos una puerta que nos lleva a otra etapa. Una en la que ya no me necesitas para casi nada. De hecho para nada. Eso no quiere decir que no te guste necesitarme o que no disfrutes de la sensación de dejarte depender de mí, sino que ahora, en este nuevo espacio en nuestra relación, yo también puedo necesitarte y aprovecharme de ti. Es un poco extraño, me estoy haciendo a la idea, pero me gusta. Es cómodo, agradable, satisfactorio. No sé explicártelo mejor, lo entenderás si tienes hijos y tienes la suerte que he tenido yo contigo, cuando cumplan veintidós.
Feliz cumpleaños, princesa de los ojos azules.
Nos vemos mañana en la estación. No esperes pancarta pero esta vez sere yo quien te coja la maleta.
