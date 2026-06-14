Ha sido una semana rara, una semana en la que me he sentido incómoda conmigo misma. Incómoda con lo que estaba haciendo, con lo que no conseguía hacer, con las decisiones que tengo que tomar, con mi cuerpo, mi cara, mi ropa, mis pensamientos, mis ideas. Han sido días de sentir una constante desazón, como si estuviera incubando un virus o, mejor dicho, como si me despertara de un sueño y me encontrara, por sorpresa, en una realidad que me costara reconocer. Por supuesto, nada de todo esto tiene sentido, porque esta semana ha sido más o menos igual que las anteriores: más calor, más moscas, más mosquitos, más sensación de verano, de vacaciones, aunque no vaya a tener propiamente dichas vacaciones. Incomodidad, desazón, inquietud. Eso es. Inquietud es la palabra.

En esta semana tan incómoda me encontré leyendo un artículo sobre mensajes en botellas arrojadas al mar. En 1972 un chaval de siete años lanzó una botella al mar con un mensaje diciendo que esperaba que llegara a China. Lo lanzó desde Martha’s Vineyard. Unas semanas después recibió una llamada de un editor del New York Times que había encontrado su botella (obviamente no en China). Ese chaval era Amor Towles (Un caballero en Moscú, Normas de cortesía, Mesa para dos). Entre 1995 y 2019 Jean-Paul Sundström, un marino francés, lanzó al mar dos mil mensajes en botellas. En inglés se conocen como MIB, que suena como a máster chusco de una escuela de esas de negocios de mierda. En español sería MEB, que suena a droga de diseño, algo que te darían en las Fiestas de la Paloma en pleno mes de agosto, a las 3 de la mañana, y se te antojaría súper buena idea porque a esas horas, en agosto, si te lo estás pasando bien la vida puede parecerte lo mejor. (Todo esto lo imagino, que conste. Creo que he estado una vez en la fiestas de La Paloma y fue muy divertido hasta la mañana siguiente, en que empezó a ser doloroso).

Lanzar un mensaje en una botella es buscar algo ahí fuera, aspirar a una sorpresa. Tantear al destino para ver si te zarandea con algo inesperado. Pero ¿qué escribes en ese mensaje? ¿«Tonto el que lo lea»? En el artículo no daban muchos datos sobre lo que se encontraban al romper las botellas. Había algunos, a mi juicio muy decepcionantes, del tipo «Somos Meg y Ryan y estamos de luna de miel en Barbados. Lanzamos este mensaje para celebrar nuestro amor. Si lo encuentras ponte en contacto con nosotros». Sinceramente, a mí encontrar ese mensaje me haría una ilusión reguleras y además me daría miedo contactar con Meg y Ryan porque sospecho que me los iba a encontrar divorciados.

Lone Blue Bottle. Elin o´Hara Slavick

¿Quién fue la primera persona que lanzó un mensaje al mar? Si lo piensas bien es una medida desesperada. El océano es inmenso, casi inabarcable. Se nos olvida, porque vivimos en un momento de la historia de la Humanidad en la que nos han hecho creer que todo está cerca, que todo es accesible, que todo es conocido, pero no es verdad. El mundo es inmenso, el océano casi infinito. Según leí en el artículo, se calcula que desde mediados del siglo XX se han lanzado al mar seis millones de MIBS. Si envías un mensaje de socorro, o unas líneas buscando un consuelo, un destino nuevo, algo que te sorprenda o te sacuda, ¿cuántas posibilidades hay de que suceda? Pero, por otro lado, ¿qué importa eso? Si no escribes el mensaje, si no lanzas la botella, no pasará absolutamente nada. Y ¿qué pierdes al lanzarlo? Nada.

Esta semana estuve repasando revistas antiguas, de hace diez, nueve años. Recorrí una pila bastante grande de ellas para decidir con cuáles me quedaba, cuáles merecían ser guardadas en una caja y coger polvo hasta que alguien las encuentre cuando yo muera y cuáles merecían ser despedazadas, recortados sus chistes, sus fotografías, algunas tipografías. Siempre he pensado que me encantaría mandar, algún día, una carta escrita con letras recortadas de revistas o periódicos. Como en las pelis. Ahora que lo pienso, podría escribir el mensaje así y meterlo en una botella, pero claro, tendría que lanzarlo sin poner remite, sin que nunca nadie supiera quién se tomó la molestia de enviar ese mensaje. Si pusiera mis datos ya no sería una carta anónima como las de las pelis. Me convertiría en alguien que hace collage, alguien podría tomarme por una artista y ¡Dios me libre!, si envío un mensaje así es para que la gente crea que soy misteriosa; algo que tampoco soy, pero que creo que podría fingir mejor que lo de ser artista.

Me disperso.

Tras ese repaso guardé un montón de recortes en un sobre. Cuando voy a enviar una carta, recurro al sobre, voy pasando los papelitos y dependiendo de lo que haya escrito y de quién sea la persona a la que va dirigida la carta, de repente, uno de ellos dice: YO.

En uno de los sobres de esta semana he enviado esta imagen de unos cuantos berlineses a las afueras de una estación de tren después de un bombardeo aéreo. (No puedo insertar aquí la imagen porque es de Getty y cuesta dinero y si la cuelgo sin derechos me crujen). Me quedé clavada mirándola. Según el pie de foto es marzo de 1945. No se sabe si es de día o de noche. El edificio de la estación hace de telón y en las ventanas del piso superior hay brillantes luces que podrían ser llamas. Se ven once personas y a derecha e izquierda, otras dos que resultan inidentificables, no podemos saber si son hombres o mujeres porque solo vemos parte de sus abrigos. Algunos llevan maletas y han salvado la vida cuando, supongo, pretendían salir de Berlín. En el centro hay un chaval, un adolescente, que se protege los ojos con unas gafas. Es el único que parece haber visto la cámara. En medio de todo ese horror, de ese desconcierto, mira al fotógrafo mientras coge de la mano a su ¿hermano? ¿hermana? y sonríe. Justo a su lado, casi tapada por otra mujer, puede que la figura que entrevemos sea su madre con un bebé en brazos. Delante de ella otra figura femenina que casi parece recién llegada de otro planeta. Protege sus ojos con unas gafas de ¿esquiar? ¿nadar? ¿pilotar?, carga con dos maletas, lleva un bolso cruzado, una bufanda blanca protege su cuello. Lo que más me llama la atención son las botas que calza. Son demasiado grandes para ese cuerpo, para esos pies, pero parecen buenas, fuertes, calentitas. ¿De dónde las ha sacado? No lo sé, claro, pero parecen darle fuerza y empuje para dirigirse con firmeza a donde sea que quiera ir. Que pueda ir. A su lado otra mujer cargada de bultos, con un moñete, otras gafas extrañas, un trapo que le protege la boca y zapatos de tacón poco adecuados, mira fuera de cuadro, en la dirección en la que parece que van a huir. Al fondo de la fotografía, contra los restos de la estación que parecen estar todavía en llamas, se recorta un caballero, con abrigo y sombrero, que camina con decisión en dirección contraria. Dota al momento de un poso de rutina, de alguien que en medio del horror sigue con su día a día, como si no estuvieran en guerra, como si no pasara nada. En primer plano, otra mujer, protegida con un pañuelo en la cabeza, vestida entera de negro, con pantalones bombachos y botas está parada, concentrada en sí misma. Lleva bolsas y bártulos y parece estar pensando «¿qué hago?» No sé qué tiene esta fotografía que no me la quito de la cabeza. Supongo que resume en ella la fragilidad de la vida, la inutilidad de planear el destino, el anhelo por una rutina segura, las ganas de anclarse a una certidumbre sobre la que construir el frágil andamio del día a día. El miedo a morir, evidentemente.

Esta semana también ordené mis cuadernos. Todos. Desde el que mi madre rellenó cuando nací, apuntando cosas como mi peso, la fecha en la que tuve mi primer diente, la primera papilla y datos de esa enjundia, pasando por el libro de mi primera comunión con la lista de regalos y los invitados (no escribí nada sobre la tremenda llantina que gasté porque mi madre me peinó tirándome muchísimo del pelo), o los cuadernos que cuando nos casamos escribíamos casi cada día con anécdotas, restaurantes, viajes y, luego, cuando nacieron las niñas, sus anécdotas y ocurrencias. Están también todos mis cuadernos de lecturas y mis diarios. Empecé con ellos en 2008. Se han pasado mucho tiempo desperdigados en estanterías en distintas casas y ahora los tengo todos guardados y ordenados en un baúl que hace de mesilla en uno de los laterales de mi cama.

Ordenar una vida.

Lanzar mensajes en botellas por aburrimiento, necesidad o anhelo de cambio.

Desorientación, incomodidad, desasosiego. Una fotografía antigua. Una semana rara.

¿Y si mando un mensaje en una botella?

Gracias por llegar hasta aquí.

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