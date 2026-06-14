Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Berna Wang
2h

Lo raro es que hubiera sido una semana tranquila, no creo que se pueda ordenar cosas del pasado con impunidad 🙂

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Van
3h

Yo lancé un mensaje en una botella una vez: tendría unos ocho años o así y estábamos en la playa. Ahora que lo pienso, lanzar, lo que se dice lanzar, no, que solo nadé y la arrojé lo más lejos que pude.

Me acuerdo perfectamente de lo que ponia,porque lo sigo buscando:me gustaría salir de aqui.

Es curioso lo que me has hecho recordar...

La sensación de nadar lejos, tirar la botella y aguantarse en el agua mientras la veías desaparecer, sin sonreir pero con esperanza

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Por supuesto, sigue adelante.

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