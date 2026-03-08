«Siempre he pensado que había mucha belleza en un cuarto así, aunque no hubiese nadie en él, quizás precisamente cuando no había nadie». Vilhelm Hammershøi.

La primera vez que visité la casa, a finales de septiembre de 2024, y a pesar de que los dueños no estaban, había gente en ella. En los armarios de los dormitorios colgaba ropa de verano y los armarios de la cocina estaban llenos de platos, vasos, fuentes, sartenes, ollas, cacerolas. Un calendario marcaba los últimos días que la familia había pasado en la casa, en el porche las sillas de plástico apiladas señalaban el fin de los días de uso de ese espacio. En el baño las toallas, los botes de gel y los cepillos de dientes eran de alguien. Y en el salón, en el mueble de madera oscura con puerta para guardar botellas, había fotos, recuerdos y un trofeo de ganador de mus en el torneo de uno de los bares míticos del pueblo. Un tapete de ganchillo sobre la mesa, una caja de cerillas para encender la chimenea, un crucifijo sobre la cama. Un recuerdo de Ibiza.

El primer día que entré como propietaria ya no había nadie en esas mismas habitaciones. Las mesas, las sillas, las butacas azules, el horno, la nevera, el mueble de madera oscura, los espejos, las lámparas, las mesillas, los cabeceros y los objetos sin valor para los anteriores propietarios como la escoba, la fregona, tres escaleras, una maleta de polipiel, dos jaulas de pájaros, dos fuentes de barro olvidadas dentro del horno, una colección de periódicos viejos, el recuerdo de Ibiza y el crucifijo seguían en ella, pero ya no eran nada. No remitían a una vida, a un momento.

Esta semana, justo antes de que el jueves llegara la mudanza, la casa ha estado vacía, terminada y sin nadie. Antes de llenarla de mi vida la recorrí entera, de arriba abajo y de una punta a otra (no es tan grande), intentando fijarme en cada detalle, en cada rincón, en los huecos de las vigas de madera, en el ángulo que hace la escalera, en las sombras que las contraventanas verdes proyectan sobre los alféizares, en las vistas desde la puerta de la cocina y desde la ventana de mi estudio. Me senté en el suelo para tocarlo, asegurarme de haber acertado al elegirlo y sentir el calor que emana de él. En la cocina me pasé un buen rato regodeándose en mi buenísima idea de recuperar el suelo antiguo y combinarlo con los armarios verdes. Me cuesta creer que donde ahora voy a cocinar y desayunar viendo el amanecer fuera hasta hace nada una leñera llena de trastos y tesoros. Subí y bajé las escaleras varias veces, me paseé por las habitaciones que serán los dormitorios de mis hijas, intenté fijar las vistas desde cada ventana: las montañas, el jardín, la vía, los grandes pinos que dan sombra a la casa. Caminé por toda ella sabiendo que en esos pocos días, antes de que llegaran mis cajas, la casa no era de nadie. La luz, el aire, el calor o el frío, sus sonidos, los olores eran solo de la casa, de esos cuatro muros de sesenta centímetros de ancho que llevan más de ochenta años, casi noventa, en pie. Pensé entonces en la cita de Vilhelm Hammershøi. La vi en su exposición “El ojo que escucha” (preciosísimo título) en el Thyssen. Vilhem se pasó la vida pintando interiores de sus casas en Copenhague. Estancias vacías iluminadas a través de grandes ventanales por los que entraba la luz nórdica, tenue, blanquecina, nunca brillante ni jubilosa. La guía decía que eran habitaciones frías, tristes, pero a mí no me lo parecieron. Me transmitieron sensación de tranquilidad, de calma, de orden. Entendí la cita de Vilhelm: una habitación vacía respira sola, en ella está todo lo que es, todo lo que le da forma y todo lo que está por ser: sus habitantes y sus vidas formadas por sus sonidos, sus rutinas, sus voces, sus olores, su manera de moverse, de entender el espacio, el lugar. Las habitaciones, las casas vacías, tienen la belleza de lo que podría ser, de lo que será.

Puertas abiertas 1905 Vilhelm Hammershøi

En estos pocos días en los que la casa estuvo vacía paseé por ella para aprenderla, para admirarla, para darle el espacio que ella necesitaba antes de empezar a vivir conmigo. De los dueños anteriores solo quedaba el suelo de la cocina; y mío, nuestro, todavía no había nada. Mejor dicho, no había nada material pero sí mucho emocional: toda la casa estaba impregnada de mi ilusión y de mi, cada vez mayor, sorpresa porque estas cuatro paredes vayan a ser mi casa. Sentí vértigo. Esta va a ser mi casa. Es mi casa. Es mi sueño cumplido. Orbela.

El jueves llegó la mudanza. Veintitrés cajas de libros, mi preciosa vajilla «buena» de Santa Clara que durante veinticuatro años ha esperado ocasiones especiales para salir a lucirse y que ahora va a ser la protagonista de mi día a día, la Thermomix, una cubertería «buena» que también lleva demasiado tiempo en el banquillo, demasiados tuppers, dos bolsas para llevar comida a la oficina que espero no tener que volver a usar, velas, cuatro cuadros, demasiadas fotos, una vitrina, dos butacas (una que me regaló el Ingeniero para que tuviera «mi butaca de leer» y otra que rescaté de un contenedor y retapicé), una mesa de centro que mis hermanos me regalaron cuando me casé, tres baúles de madera (dos serán mis mesillas y el otro irá en el salón para guardar los juegos de mesa). Una silla escalera, una lámpara, velas, otra lámpara, un espejo con historia porque era de la señora a la que le compramos el piso de Madrid. Un banco de baño que no cabe en ningún sitio, una mesa de madera que estaba en nuestra cocina y ahora usaremos en el jardín, cuatro sillas que estoy lijando para que ahora sean las del comedor, un cesto para la ropa sucia, una caja llena de CDs de Springsteen y música clásica, unos cuantos juegos de mesa, una caja de sábanas, mi ropa, un tendedero plegable. Mi mudanza.

Ya está todo colocado. Lo que he podido. Las veintitrés cajas de libros esperan en el cuarto de María a que el carpintero tenga a bien terminar la librería. La ropa está en cajas, esperando también a que el carpintero coloque las puertas de los armarios; y, en el salón, las dos butacas parecen niños abandonados a la salida del colegio, esperando a que sus padres los recojan. Ellas parecen esperar al sofá, uno que me traeré de casa de mi madre para ir probando y ver qué me apetece. No quiero apresurarme a comprar nada.

Escribo estas palabras sentada en una de esas butacas en el salón vacío. Es la primera vez que escribo aquí. Espero que sea la primera de muchas, muchísimas más. Hay un silencio tan profundo que el sonido de mis dedos golpeando el tejado casi me molesta. Hasta hace un rato llovía y las gotas repiqueteaban en las ventanas del tejado y los canalones verdes que rodean la casa. Tengo ventanas a los dos lados, a la escalera todavía le falta el pasamanos y hay un par de cajas de cartón en medio del salón esperando para llevarlas al punto limpio.

Me estoy acostumbrando a la casa, ella se está acostumbrando a mí. Nos estamos conociendo. Va a ser precioso.

Mi casa. Orbela. Ojalá nos queramos.

Compartir

Gracias por llegar hasta aquí.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría jubilarme antes y tener tiempo para escribir más. Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escuchay al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Estoy a 30 suscriptores de alcanzar los 500. ¡Anímate!

Puedes incluso hacerte fundador de Cosas que (me) pasan, 80 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo? Si te decides empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas y así hasta que nos cansemos o no. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.