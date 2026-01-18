Aparqué corriendo, felicitándome por la suerte de haber llegado al barrio justo antes de que empezara la procesión de madres y padres que vienen a recoger a los niños del colegio pegado a mi casa. Cogí el bolso, metí las llaves, paré el podcast, desconecté el móvil de la radio —cuando tenga que cambiar de coche voy a echar muchísimo de menos toda esta tecnología analógica; odio las pantallas gigantes en el salpicadero— y lo guardé. Salí del coche, abrí la puerta de atrás, me puse el abrigo azul, cerré. Abrí el portón del maletero y saqué dos maletas gigantes y el carrito de las cajas, que en el último mes y medio se ha convertido en mi accesorio de moda favorito. Cerré el portón. Busqué el móvil. No lo encontré. Pensé, como siempre, que lo había perdido. No lo había perdido. Cerré el coche y crucé la calle.

En ese momento, justo al empezar a cruzar, miré al suelo y vi que había cierto barrillo en el firme. Vi el final de mi abrigo azul, mis mocasines marrones de ante y pensé ¿Y si resbalo, me caigo y me parto una pierna?

De repente, ante esa posibilidad que ni siquiera había tenido atisbos de producirse porque ni resbalé, ni trastabillé, ni tropecé, todos mis planes para las siguientes semanas se deshicieron ante mis ojos. Ante esa eventualidad no hubiera podido conducir de un lado a otro llevando las cajas de la mudanza, ni encargarme de los trámites de la compraventa, ni, por supuesto, trabajar (¿habría podido escribir la newsletter?), ni ir y venir a Orbela al son de los distintos proveedores que traen cosas: la chimenea, los electrodomésticos, la cocina, el carpintero. Si ese resbalón imaginado hubiera pasado a ser real todo se habría desvanecido. Al llegar al fin de este pensamiento ni siquiera había doblado la esquina de mi calle, estaba todavía pasando por delante del chino. En esos quince metros desde mi coche y ante un suceso no ocurrido volví a enfrentarme a la absurdidad en la que vivo, vivimos, permanentemente: hacer planes, dibujar el futuro con previsión de días, semanas, meses o años creyendo de una manera ingenua e idiota que aquello que planeo ocurrirá.

Hace muchos años yo era una gran planificadora. Con semanas, con meses, organizaba en mi cabeza actividades, obligaciones, viajes, fiestas, compras. Durante todos esos años me di de bruces con la falta de colaboración de los que me rodeaban (padres, hermanos, amigos, parejas, hijas, compañeros) para cumplir con esos planes. Ponía todo mi empeño y solo conseguía frustrarme. En algún momento alcancé la sabiduría suprema y dejé de organizar planes para los que necesitara la participación de alguien más. Éramos yo y mi plan. Eliminé la frustración generada por la poca cooperación de un agente externo y me quedó solo la frustración que surge por circunstancias inesperadas de cualquier tipo. Al principio me costó adaptarme a vivir más al día, más a lo que surja, pero pronto me hice y lo disfruto muchísimo. Ya no creo en los planes que otras personas me proponen para dentro de un par de semanas, un mes o el verano. Sé que no ocurrirán. Sé que la mayoría de las personas mantienen los planes en el ámbito mental de «estaría bien que esto ocurriera pero que lo organice otro». Antes yo era ese otro. Si me decías «nos vamos juntos de vacaciones en Semana Santa», yo era ese otro que se ponía a buscar destino, alojamiento, lugares para visitar y lo compartía para tomar una decisión que pronto aprendí que jamás llegaría. Ahora ante esa misma frase contesto: «Sí, sería estupendo», sabiendo que no ocurrirá porque no hay ese otro.

Pero el otro día, ante el resbalón que no sucedió, mi preocupación se volvió más existencial, más vertiginosa. Últimamente vivo enfrentada al abismo de la fragilidad de la realidad que nos rodea. Siento que vivo, que vivimos, en la casita de paja de uno de los tres cerditos. Nos rodeamos de una existencia construída sobre andamios que nos parece a salvo de cualquier eventualidad. Daría igual que invirtiéramos en construirla de madera, o de ladrillos como el cerdito listo y hacendoso, porque, frente las fuerzas incontrolables de la existencia, todas nuestras construcciones son igual de provisionales, de endebles.

No es agradable esta visión del abismo de la temporalidad de la vida, de la poca consistencia de la realidad y de la estupidez de vivir planeando. Intento evitarla, correr en dirección contraria a ese agujero negro que quiere tragarme o, al menos, hacerme girar en el vacío haciendo que me falte el aire. Cuando me despisto, como el otro día, y una nimiedad lo abre ante mí (como una realidad paralela al estilo Stranger Things) me encuentro, otra vez, desamparada y preguntándome: ¿Por qué vivir pensando cómo será el futuro si el futuro no existe y no tengo ningún control sobre él?

¿Por qué?

Pues porque vivir sin pensar en el futuro es complicado. Y triste. Creo. Hay que pensar qué quieres comer hoy y hacer lo posible por conseguirlo, qué quieres estudiar, si el fin de semana que viene lo vas a dedicar a leer o a limpiar armarios, si en verano te gustaría quedarte en tu ciudad o ir a la playa, si vas a hacer algo para salir de ese trabajo que te está quitando la vida, cosas así. Hay que pensarlas a futuro para dar algún paso para conseguirlas. La otra opción es esperar a que te caiga la comida del cielo, no estudiar nada, no moverte, no hacer, no ser. Así que sí. Creo que hay que pensar en el futuro.

Pero, por otro lado, hay que ser realista. Por mucho que ahora esté de moda el concepto de manifestar o hacer un tablero de propósitos, dos absolutas gilipolleces, lo que nos espera ahí delante, mañana, pasado, el 10 de febrero o el 24 de agosto es una incógnita. Puede incluso que no nos espere nada, que la casita de paja en la que vivimos haya desaparecido bajo nuestros pies y no nos quede ni siquiera la posibilidad de imaginar.

Un resbalón, un accidente, una enfermedad, una muerte, un cambio en la dirección de tu empresa que te deje en la calle, un incendio, un terremoto, un divorcio, una guerra, una bomba nuclear, una descomposición de las instituciones que te dan soporte, una bronca familiar que deshaga las relaciones, un árbol que se caiga, un atropello, un infarto, un líder político maligno, malvado y peligroso, dos o tres o cuatro de esos líderes, un resbalón... desde lo más banal a lo más grave, nuestra realidad y nuestro futuro pueden estallar en mil pedazos.

Un resbalón que no ocurrió me ha tenido toda la semana en este bucle de inevitabilidad, fragilidad existencial y fatalismo. ¿Es una preocupación que te da la edad, como el interés por las plantas? ¿O es algo propio de nuestra época acomodada, rica y capitalista a lo que las generaciones anteriores no se enfrentaban?

No lo sé. Por eso lo escribo.

Vivo preguntándome si tiene sentido planear la vida mientras vivo imaginando el futuro que estoy tratando de construir.

Pero sin manifestar nada porque no soy gilipollas y acordándome siempre de esta frase que tengo enmarcada.

If you wait too much for it, it doesn’t happen. If you put a lot of effort in it all you get is effort. You shouldn’t give a shit. Things happen automatically. That’s nice. Willem de Ridder

Este es Willem de Rider. Un artista holandés del grupo Fluxus maravilloso. Otro día hablaré más de él.

