Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Marta Di Bello
Marta Di Bello
2h

J.L. Borges decia “Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece”. Un fuerte abrazo, querida Ana.

Responder
Compartir
Avatar de Marta Pilar
Marta Pilar
4h

Preciosos recuerdos, aunque algunos sean tristes, 20 años son muchos. Piensa en la nueva etapa de recuerdos que a partir de ahora comenzaréis en Orbela. Gracias por compartir. 💖

Responder
Compartir
20 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura