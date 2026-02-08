Reviso mis notas del mes de diciembre y me encuentro esta anotación: «Cada mañana me despierto pensando “es el último 3 de diciembre que duermes en esta casa”. Lo hago con la intención de conseguir creérmelo, de convencerme, porque no me hago a la idea. Cada mañana, al salir de casa y darle la vuelta a la llave reconociendo ese sonido tan característico, pienso: ¿cómo será el día que cerremos esta puerta para siempre? Me duele, pero persevero en ese pensamiento para hacer callo y que cuando llegue ese día a finales de enero duela menos, sea más fácil»

Hoy ya sé cómo fue ese día, el día de cerrar la puerta, mirar por última vez el enorme descansillo que a todo el mundo sorprendía porque estaba lleno de plantas, llamar al ascensor y salir para no volver a entrar nunca más. Fue doloroso, triste, muy triste. Definitivo. Ese es el adjetivo que lo define mejor, que determina la sensación que me invadió, que nos invadió. Salíamos de la que ha sido nuestra casa durante veinte años para no volver nunca más.

El duelo duro empezó diez días antes, cuando llegaron los encargados de la mudanza y empezaron a desmontar la casa. No sabía, no pensé, no anticipé que cada tirón de la cinta de embalar iba a sentirlo como una herida, como un arañazo, que la sensación iba a ser como si me estuvieran arrancando trozos de mi vida. Abrumada por la impresión y mientras los operarios pululaban embalando veinte años, cogí el cuaderno y me senté a escribir con urgencia, con prisa. Sentía que en ese mismo momento en que cada trasss me parecía un desgarrón en mis recuerdos, lo olvidaría todo si no lo dejaba fijado.

No logré fijar el primer cuándo. El cuando llegamos a vivir a esa casa por primera vez. Sé que fue en septiembre, que Clara no tenía ni siquiera un mes y que al mudarnos no teníamos gas. Durante varios días, semanas, bañamos a las niñas calentando el agua en el microondas y en una kettle, luego nos lavábamos nosotros, como podíamos. El día que el instalador vino a aprobar el suministro recuerdo que, con una niña en brazos, le dije: «Me hace más ilusión conocerle a usted que a los Reyes Magos». Antes de eso no recuerdo mucho. Sé que, cuando nos mudamos, nos dejaron un millón de cajas y yo pensé: ¿Cómo voy a ordenar todo esto mientras cuido a dos bebés? No sé si me pareció una tarea titánica o si me desanimé.

Escribí páginas y páginas de «cuandos». Sin orden, sin sentido. Me sentí un poco como en esas películas en las que hay que tomar notas de algo muy rápidamente, una contraseña, una clave porque desaparecerá pronto y en esos datos está el futuro. Sentí la urgencia de recuperar los «cuandos» antes de que fuera demasiado tarde.

Cuando las niñas compartían cuarto, cada una en su cuna y María saltaba para meterse en la de Clara o se acostaba debajo de ella para estar más cerca de su hermana. Cuando se levantaban y venían a nuestra cama a tumbarse encima de mí y me daban besos en la punta de la nariz. Cuando nos levantábamos y con sus batitas verdes iban a la cocina a desayunar. Cuando ya de mayores desayunaban sin decir ni una palabra y se enfadaban si era yo la que les dirigía la palabra. Cuando llegaba de trabajar de Toledo y salían a recibirme para contarme su día y preguntarme qué había de cena. Cuando El Ingeniero llegaba a comer a casa y ellas, a pesar de haber comido antes, se sentaban con él a picotear de su plato, beber gaseosa y ver a Arguiñano. Cuando él, volviendo a su oficina, me llamaba para contármelo. Cuando vestidas con sus pantalones rojos de Hello Kitty me cogían de la mano y me decían que no abriera los ojos hasta llegar al pasillo porque querían sorprenderme con la ciudad de lego que habían construído en el pasillo. Habían sumado a los clicks, y con uno de mis pañuelos azules habían hecho un mar y con uno verde unas montañas. Cuando celebrábamos cumpleaños, el de María y el mío. Nunca celebramos los del Ingeniero y Clara porque son en agosto y no estábamos nunca. Cuando María, con sus amigos, merendaba en la cocina y luego jugaban a las tinieblas en su cuarto trepando por la litera. Cuando yo celebré los 40, los 47, los 52. Los cuarenta los recuerdo porque invité a toda la familia de mi madre, extendimos la mesa y El Ingeniero estaba feliz haciendo de anfitrión. No recuerdo qué cocinamos. Los 47 los recuerdo porque fue justo antes de la pandemia, antes de mudarme a Los Molinos a pasar casi dos años completos, ahí fue cuando me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en Madrid, que tenía que hacer algo para salir. Para mis 52 no tenía ganas de hacer nada y las niñas me organizaron una cena con mi hermana, mi mejor amiga y mi mejor amigo. Lloré. También lloré cuando hablamos por primera vez de separarnos, en nuestra cocina roja, primero de pie y después sentados en la mesa. Tranquilos, calmados, como sumergidos en una densa niebla negra, tóxica, de la que salimos hablando y llorando. Cuando, una de las veces que hice canelonada, cortaron el agua en todo el barrio y bajé a comprar agua embotellada para no suspenderlo. Al final no hizo falta porque el suministro volvió justo a tiempo. Cuando El Ingeniero salía y llegaba muy tarde y solo por sus pasos en el descansillo sabía cómo venía de perjudicado. Cuando la luz a media mañana se refleja en las ventanas blancas del edificio de enfrente, que es de color naranja. Cuando escuchaba el ruido del ascensor y sabía si María, Clara o El Ingeniero subían en él. Cuando, al poco de vivir en esa casa, hubo un eclipse parcial de sol y, con Clara en brazos mientras le daba de mamar, me di cuenta del fenómeno por las extrañas sombras que se proyectaban al otro lado de la calle. Cuando nos levantábamos y había un caminito de chuches por recorrer. Siempre para María o para mí. Clara nunca tuvo un caminito en esa casa. Cuando en el puente de diciembre sacábamos los adornos navideños y nos pasábamos la mañana colocándolos. Nos hacía ilusión cuando las niñas eran pequeñas y también ahora. Me he llevado todos los adornos a Orbela. Cuando Mónica no tenía hijos, estaba soltera, y llegaba a casa a las ocho de la tarde y según abría la puerta se ponía a perseguir a las niñas por toda la casa. Desde entonces su mote es «Mónica que hace el tonto». Cuando las tardes de fin de semana teníamos «el Cineclub de las princezaz» mientras El Ingeniero se echaba la siesta. Nos tumbábamos las tres y en silencio veíamos películas míticas: La princesa prometida, ET, Tiburón, Los pájaros y tantas otras. Cuando en ese mismo sofá se peleaban por tumbarse a mi lado y que les hiciera caricias. Cuando por la noche, al acostarlas, éramos nosotros los que veíamos series: Mad Men, The Sopranos, The Wire, Roma y tantas otras. Cuando yo me iba a acostar y él se quedaba durmiendo en el sofá hasta que a las cuatro de la mañana le despertaba para que se fuera a la cama. Cuando, durante la depresión, después de comer pasaba horas en el sofá mirando la vida discurrir seis plantas más abajo esperando que el tiempo se parara y no tener que levantarme cuando volvieran del colegio. Cuando María, en segundo de bachillerato, se paseaba por la casa cantándome la lección de Historia o de Literatura Española y lloraba del agobio que tenía encima. Cuando, durante un puente de mayo, las dejamos en Los Molinos y dedicamos tres días a montarles su cuarto de mayores. Cuando, ya muchos años después, decidimos que cada una tuviera su habitación, fue María la que se fue de viaje y Clara y yo montamos todo para que a su vuelta estuviera todo listo. El amor, cuidado y detalle con el que Clara ha montado, cuidado y mantenido la habitación que ya no existe, a la que ya no volverá. Cuando las bañábamos a las dos juntas. Cuando, por la noche, me tumbaba con ellas en la litera de abajo para leer historias. Primero solo leía yo, pero según fueron aprendiendo nos turnábamos y cada una leíamos una página. Cuando cenaban tan mal que para no desesperarme les leía El Hobbit, La historia Interminable, Momo y muchos otros. Cuando me daban papelitos con entradas para invitarme al teatro de dedos. Cuando en las cenas, al llegar el momento del postre, hacíamos un circo. Se levantaban de la mesa, se iban a la esquina de la puerta y desde allí se acercaban a mí para coger la fruta que yo les había cortado imitando a leones, gatos, tortugas, equilibristas, payasos, elefantes. Cuando los Reyes les trajeron un baúl de disfraces y cada tarde me recibían disfrazadas. Clara siempre era princesa, hada; y María era Buzz Lightyear, Buddy, Spiderman, Peter Pan. Cuando llegaba a casa y se habían preocupado de encender una luz de ambiente en el salón y yo percibía el resplandor de los flexos en sus cuartos donde estaban las dos estudiando. Ya no salían a recibirme a la puerta, pero cuando pasaba por delante de sus habitaciones levantaban la mirada para saber que ya estaba en casa. Cuando cocinaba y una de las dos, o las dos, entraban a la cocina y se sentaban a la mesa para contarme algo solo por el placer de charlar, de estar juntas. Cuando las oía cantar juntas, cotillear, susurrar, reírse hasta llorar, discutir. Cuando, el 9 de mayo de 2005, compramos la casa y emocionados fuimos a visitarla por primera vez como propietarios. Llevamos a María que todavía no caminaba y que cuando se cansó de estar en brazos se empeñó en gatear por el suelo mientras nosotros medíamos, pensábamos y nos ilusionamos. La casa estaba sucísima y acabó negra. Al llegar a casa la metimos en la bañera vestida. Cuando Clara comenzó a coleccionar piedras detrás de la puerta de su cuarto. Piedras que no sabe ya de dónde son pero que ha metido en una caja para mudarse con ellas. Cuando empezó la pandemia y aunque les tocaba pasar el fin de semana conmigo tuvieron que quedarse en esa casa con El Ingeniero. Antes de marcharme a Los Molinos fui a despedirme de ellas desde la calle. Se asomaron al balcón para decirme adiós. No sabíamos que íbamos a pasar un mes y medio sin vernos. Cuando el día del apagón, Clara, que estaba en casa, se sento en la terraza a ver la vida pasar, una amiga de María la llamó desde la calle y acabó paseando por todo el barrio y reclutando gente para pasear. Me dejó una nota: «Estoy de paseo con Sara. Volveré». Cuando volvió cenamos en la cocina a la luz de las velas y con comida caliente porque siempre hemos tenido fuegos de gas. Cuando iban al colegio y me asomaba a la terraza para verlas recorrer la manzana que nos separaba de la puerta. Cuando llegábamos de viaje con las dos dormidas y cargábamos con ellas y las maletas hasta el ascensor. El Ingeniero entonces decidía poner de pie a la que acarreaba él con la peregrina idea de que antes de caerse se despertarían. Esa teoría no funciona. Cuando, poco tiempo después de empezar a vivir ahí, El Ingeniero me abrazó por detrás en la puerta del pasillo, miramos al fondo y me dijo: «Esta es nuestra casa».

Marcharnos ha sido tristísimo y me siento un poco culpable. Esa casa fue mi refugio, mi cueva, mi balneario, mi celda, mi hospital, mi parapeto, mi atalaya, mi nave nodriza frente a los peligros de Madrid. Fui feliz en esa casa. Fui desdichada. Fui responsable y criamos a dos hijas increíbles.

Echaré de menos la casa y echaré de menos a quien fui en ella. Lo que fuimos.

Lo último que hice al salir del ascensor y antes de dejar para siempre el edificio fue desatornillar la placa del buzón y llevarme el papelito con nuestros cuatro nombres. Lo he pegado en mi diario.

Un montón de cuandos.

