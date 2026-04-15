Hace un mes todavía vivíamos en el horario de invierno y a esta hora era de noche. Ahora, el sol acaba de ponerse detrás de las montañas y ha empezado a refrescar, pero todavía queda luz para escribir este texto, esta newsletter que no tocaba según mi calendario de publicación, pero que quería, que tenía que escribir, porque hoy hace justo un mes que comencé a vivir en Orbela.

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