Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Laura
4h

Qué delicia leerte, Ana. ¡Qué recorrido tan maravilloso! Me he emocionado de la belleza que describes. Qué recuerdos también... El jardín de mi infancia tenía un enorme magnolio, cuyas flores tapaban la ventana de mi habitación en verano; su olor era adictivo. Tanto así, que no puedo evitar oler sus flores cuando me encuentro con uno. Había dos enormes cipreses, que vino el Ayuntamiento a podar porque eran el blanco principal para la caída de un rayo. Y luego estaban los lilos en el jardín de atrás... Recuerdo la casa de mis padres siempre con ramos de lilos por todas partes... y la viejísima parra, que daba unas uvas deliciosas, y la lucha diaria con los gorriones que venían a por ellas. Por ahora, no tengo nietos ni jardín. Tengo una terraza que es un proyecto de jardín. En sus 10 m2 tiene: un pino, un magnolio, una higuera, una parra, dos perales, un manzano, un cerezo, un limonero, un níspero, una madreselva y una hortensia. ¿Cómo te quedas? Sobreviven en unos tiestos mínimos desde hace ya 20 años. Son bonsáis, casi. Me quieren, les quiero. Les doy esperanzas, me dan ánimos. Les he prometido un futuro expansivo, de raíces sin constricciones y tierra a gogó. Aunque empiezan a mirarme mal; los perales no me hablan, la parra se niega a dar uvas, el cerezo ha enloquecido y la higuera me mira mal. Se me echa el tiempo encima. Y sin nietos.

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Monica MR
6h

¡Que bonito paseo nos has dado! Acabo de darme cuenta que si me he criado en una casa con jardín (comunitario) y no tengo ni idea de que árboles y arbustos hay. Para mi todo era verde y era lugar de juego y de tomar el sol. Hace 4 años que tengo jardin/campo propio y se me ha abierto un mundo nuevo. Ahora "veo" las plantas. Me voy fijando incluso en las de las rotondas. Escucho muchos podcasts de plantas! Me ha hecho gracia lo de los 25€ porque me pasa exactamente igual. Eso si, cuando me preguntan que quiero de regalo (cumple...) pido plantas.Y si no esquejes y semilleros. ¡Lo vas a disfrutar tanto!

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Por supuesto, sigue adelante.

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