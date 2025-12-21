El viernes por la mañana me levanté por última vez en la que durante veinte años ha sido mi casa de Madrid. Por última vez desayuné en la cocina, escuchando los ruidos del patio, mientras me bebía mi té y pensaba que esa era la última vez. Puse una última lavadora y la tendí. Cociné por última vez, me duché por última vez y luego empecé a meter toda mi ropa en maletas, bolsas y cajas hasta que mi parte del armario quedó vacía. El día anterior había sido el último jueves que dormía en esa casa y lo mismo había pasado el miércoles, el martes, el lunes, el domingo y el sábado. La semana ha estado llena de últimas veces que no me han pasado desapercibidas porque quería ser consciente de ellas. ¿Para qué? No lo sé. Lejos de ponerme triste o de hacerme llorar, he convivido toda la semana con algo parecido a la incredulidad. Me repetía a cada rato que era la última vez pero me costaba creerlo, hacerme a la idea.

Cuando nos divorciamos, hace casi doce años, decidimos que las niñas vivirían siempre en la misma casa, en ésa, y nosotros seríamos los que nos moviéramos. El primero de mes entraría uno y saldría el otro. Nos pareció la mejor solución para los cuatro y no lo dudamos ni un momento. Años después he descubierto que todo nuestro entorno, amigos y familia, pensaron entonces que estábamos locos, que era una malísima idea y que saldría mal seguro. Hasta la jueza, en la vista de nuestro juicio, intentó disuadirnos. «Esto que han decidido es una tontería y están ustedes equivocados. Así no hay manera de que rehagan sus vidas y quiero que sepan que es un error». Recuerdo como me contuve para no gritarle, para no decirle: «no nos conoce y no tiene ni idea de lo que está diciendo». La decisión que tomamos entonces ha sido la mejor para los cuatro. La volvería a repetir sin dudar ni un segundo. Ha tenido sus inconvenientes, sobre todo para El Ingeniero y para mí, pero para nuestras hijas ha sido lo mejor y esas molestias han merecido la pena.

Ahora, doce años después, a mí me tocaba salir de la casa el viernes. Por eso ya no volveré a desayunar ni comer ni cenar allí. No pondré lavadoras, ni llenaré la nevera ni escucharé el timbre del horno o el de la nevera cuando la dejo abierta. No me pasearé por la noche apagando luces antes de irme a dormir ni me asomaré a la cristalera del salón cada mañana, de camino a la cocina, para ver cómo amanece, cómo se van encendiendo las ventanas en el edificio de enfrente o cómo va creciendo el tráfico en la calle Doctor Esquerdo. Tampoco cambiaré más sábanas, ni vaciaré el lavavajillas preguntándome, una vez más, si deberíamos cambiar el armario de los platos. Ya no importa. Por la noche no iré por el pasillo hacia mi dormitorio acordándome del día en que El Ingeniero me abrazó por detrás, encendió las luces de ese pasillo y me dijo: «Esta es nuestra casa». No voy a ducharme más en el baño blanco y azul, ni me voy a despertar en mitad de la noche escuchando la maquinaria del ascensor que lleva a su casa a alguien que ha trasnochado, algunas veces a mis hijas. No me despertaré en esa cama, en ese cuarto, y miraré por la ventana a ver qué vecino se ha levantado ya o está en ello. No haré nunca más las tablas de Heather a los pies de esa cama ni escucharé a mis hijas levantarse.

Estas semanas he ido apuntando todas esas últimas veces porque quería saber que lo eran. Muchas veces hacemos cosas, vemos personas, vamos a lugares por última vez sin saber que no volverán a repetirse esas oportunidades. Yo quería saberlo, darme cuenta, apuntar cada una de esas ocasiones para, si no disfrutarlas (tender una lavadora en diciembre a las siete de la mañana es algo difícilmente disfrutable), sí realizarlas de manera consciente, sabiendo que no volvería a ocurrir. Como cuando le daba el último beso a un novio de esos que conoces en el extranjero y sabes que no volverás a ver nunca más. Ese beso que mientras lo estás dando estás pensando: es el último.

El jueves fue la última noche que dormí en esa casa con María y Clara. Me acosté escuchándolas charlar yendo del cuarto de una al de la otra, compartiendo el baño, riéndose. Fue la última noche en que, a los pies de mi cama, me puse el pijama allí. Antes de eso había cenado con Clara y nos habíamos acurrucado en un sofá en el que no volveré a tumbarme a ver Love Actually. Cuando me descubrí cerrando los ojos con el libro entre las manos y apagué la luz de la mesilla fue la última vez que lo hacía. Justo antes de acostarme había escrito en mi cuaderno por última vez, sentada en esa cama, en pijama, con la almohada sobre las piernas y mi pluma verde. Por última vez apague la luz de la mesilla cuando me estaba quedando dormida con el libro entre las manos.

Sigo sin saber si estoy triste o viéndome desde fuera. No sé si todavía no me he hecho a la idea, si es que ya lo tengo asumido o es que me he montado toda una estrategia de despedida para asumirla poco a poco.

Todavía no me he despedido de esa casa. Esto ha sido una despedida de lo que yo he sido en esa casa. Escribir «he sido» y no «soy» es otro paso en ese adiós. Lo siguiente es lo que toca ahora: ir yendo para hacer cajas, repartir los muebles y vaciar el piso hasta llegar al paso final: el día que cerremos la puerta de esa casa y no volvamos a entrar. Pero a eso ya llegaremos. Queda poco más de un mes.

Poco a poco.

