El domingo pasado celebramos la segunda sesión del Club de Lecturas Encadenadas. Otro éxito de asistencia y de contenido. Cada vez más suscriptores se animan a participar tanto en cámara como en el chat y se compartieron opiniones y visiones interesantísimas sobre El último encuentro, de Sándor Márai.

Para mí esta novela es muy especial porque está entre mis favoritas y era todo un reto releerla. Lo que más me ha gustado ha sido ver en el texto detalles y aspectos que no percibí cuando la leí con treinta años o con treinta y siete. La lectura ha sido diferente porque yo también soy otra y, no lo voy a negar, porque la leí fijándome mucho más en el fondo para poder aportar ideas a la sesión.

Creo que esa lectura consciente, que va más allá de la historia, es lo que hace que las sesiones compartidas de opiniones sean tan valiosas. Cada uno lee desde sus circunstancias y éstas delimitan su valoración. El hecho de escuchar las opiniones de otros hacen que esos límites se rompan, se amplíen.

El domingo hablamos de la amistad, de la vejez, de habitar un mundo que se termina, de la venganza como motor vital. Discutimos si la relación que Márai retrata es un amor homosexual nunca reconocido ni confesado o si todo era un entramado de relaciones de poder. Hablamos, otra vez, de narradores no confiables, de la teatralidad del texto, de la casa como personaje.

La sesión fue fantástica con grandes aportaciones y me gustó especialmente que varias participantes dijeron que nunca hubieran llegado a este libro si no hubiera sido por el club. De eso se trata, de salir de lo trillado, de leer algo que no se te hubiera ocurrido, de ampliar horizontes lectores. (Por esta frase merezco que venga alguien y me de una colleja).

Con este buen sabor de boca lanzo hoy la convocatoria para la próxima sesión que será ya en septiembre. Si por lo que sea todavía no te has animado a participar, te animo a hacerlo ahora. Tienes todo el verano para leer con calma y asomarte a la sesión de comienzo de curso.

Si te suscribes ahora, tendrás acceso a: El Club de Lecturas Encadenadas. El Club de Podcasts Encadenados. Los despellejes. La newsletter de pago «La página llena de...», que envío el último domingo de mes. El chat privado solo para suscriptores. Mi agradecimiento eterno. Si te sientes muy generosa o quieres apoyarme muchísimo puedes hacerte miembro fundador por 80 € al año. Incluye todo lo anterior y, además, correspondencia manuscrita conmigo. Te envío cartas y tarjetas, por lo menos un par al año, y si me contestas, por supuesto, te respondo. Son cartas que te escribo solo a ti, no hay dos iguales. ¡Venga! Me has convencido

TERCERA SESIÓN DEL CLUB DE LECTURAS ENCADENADAS

¿Cuándo será la siguiente sesión?

Será el domingo 27 de septiembre. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

Enlace a la sesión

¿Qué vamos a leer?

Le he dado muchísimas vueltas a esta lectura. Quería algo que tuviera cierto aroma a verano, no por la ligereza sino por las sensaciones. Que fuera de luz, de sol, de pantalones cortos, bebidas frías, cielo azul, agua, mar. Quería también que enganchara, que fuera una lectura que no pudieras dejar, que te hiciera pensar «dos capítulos más y lo dejo» para luego darte cuenta de que necesitas seguir leyendo. Y quería, claro, sorprender. Después de mil vueltas he decidido que vamos a leer El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Un clásico imprescindible de esta autora americana. Si estás pensando «he visto la peli», da igual: si no has leído el libro no sabes lo que te estás perdiendo. Yo estoy deseando releerla.

Apoyo a librerías:

Para esta sesión me he aliado con Tamara y Juanjo de La Librería Ambulante, de Sevilla. Ellos han creado este enlace donde podéis comprar el libro directamente y os llevaréis también un marcapáginas exclusivo ilustrado por la maravillosa Ximena Maier y una postal. Además, con el código MOLINOS tendréis un 5% de descuento para la compra de este libro y todos los que queráis para el verano.

Enlace para comprar el libro

Quiero decirte que si por casualidad no puedes permitirte comprar un libro, no te preocupes: esta es una comunidad tan increíble que varios suscriptores se han ofrecido a comprar el libro para otro si es necesario.

Sé que me repito, pero estoy contentísima con este club de lectura. Me está encantando leer y releer de otra manera y compartir opiniones y visiones de lo leído. Estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando tanto que temo que venga alguien a quitármelo.

Si no eres suscriptor, de verdad te animo a probarlo. Lo vas a disfrutar. Y si no te fías de mí, si te suscribes, podrás acceder a todas las referencias de la pasado sesión y a la grabación de la sesión anterior para comprobar lo especial que es este club.

¡Venga! Me has convencido