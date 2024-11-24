TEO y el talento
El otro día estuve en un evento en el que se habló de la lealtad en el trabajo, de si en las empresas se recompensa la lealtad con promoción, subidas salariales o reconocimiento. Digo que se habló porque yo no dije nada, no quería crear una situación incómoda. No estoy en contra de las situaciones incómodas; de hecho creo que muchos de los problemas que tenemos se deben a la querencia generalizada a evitarlas y dejar que cuando las cosas se tuercen sigan por ese camino para no incomodar a nadie, pero en este caso yo no dije nada porque desde tan abajo no explico y, a veces, me da pena pinchar el globo de ilusión de la gente. Así que decidí callarme y guardármelo para escribir sobre ello.