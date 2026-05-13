Pues después de muchos nervios, muchísimas dudas y bastante susto por mi parte, la primera sesión, la sesión inaugural del Club de Lecturas Encadenadas, llegó, se pasó volando y fue tal éxito que todavía no me lo creo.

Ni en mis mejores sueños podía haber imaginado que 120 personas (119 mujeres y un hombre) se iban a conectar para compartir impresiones y opiniones sobre Nosotros, los Caserta, de la escritora argentina Aurora Venturini. No era un libro fácil, lo elegí como hago con todas mis lecturas, por un pálpito, una especie de instinto que me lleva a decidir que ese texto es el siguiente que debo leer. Sentí cierto temor por que todas las opiniones fueran a ser desfavorables, que nadie se atreviera a hablar, que fuera a tener que ser yo la que hablara sin parar durante hora y media.

Como suele ocurrir con casi todos nuestros temores, nada de eso ocurrió. La participación fue extraordinaria, las opiniones interesantísimas y para todos los gustos. Me encantó que muchas participantes dijeron «no me ha gustado la historia pero me ha gustado leer este libro» o «jamás hubiera llegado a este libro por voluntad propia y he descubierto un mundo» y la que fue, para mí, casi la mejor definición de la experiencia de leer a Venturini: «es uno de esos libros que no voy a vender en Wallapop».

Suscribirme a Cosas que (me) pasan fue una de las mejores decisiones que tomé hace ya dos años. No solo por las recomendaciones que nos da (que hay de todo; la actividad del chat que tenemos los suscriptores es enorme, comentamos podcasts, si, pero también hablamos de libros, cine, eventos, historias propias y ajenas y, ahora, ademas tenemos un club de lectura que es la guinda que faltaba. ¿Tienes inquietudes culturales, te gusta echarte unas buenas risas, conocer gente agradable con quien debatir? Pues este es tu club, en serio (y los despellejes son lo más, así que también tu lugar de risas) Una suscriptora feliz

Puede parecer que no soy objetiva o que estoy tratando de embellecer o, como dicen los jóvenes, romantizar algo que yo misma he creado, pero no es así. Este club, la comunidad que se ha montado alrededor de Cosas que (me) pasan es espectacular. Mujeres (y David) increíbles, listísimas, inteligentes, divertidas, opinadoras con la boca bien abierta, con sentido del humor y sin tapujos a la hora de contar sus sentimientos, sus historias, de compartir su conocimiento. Se ha creado un grupo, se está creando cada día, tan chulo que no puedo estar más feliz.

Me encanta la suscripción. Me encanta el chat. Lo leo todos los días porque siempre hay cosas interesantes. La gente comparte lecturas, podcasts y opiniones. Siempre aprendes algo. Y por supuesto, poder formar parte de los clubes de podcasts y libros. Aunque no pueda asistir, escucho luego las tertulias grabadas porque me aportan mucho. Una suscriptora feliz

Por si acabas de llegar a Cosas que (me) pasan y no te has suscrito aún, te cuento como funciona. El club de lectura es solo para suscriptores de pago. Nos reunimos una vez cada dos meses, un domingo al mes a las 19: 30. La próxima sesión será el 5 de julio. Y en cada sesión me alío con una librería independiente para la venta del libro. Todo bien.

Para celebrar el éxito de la primera sesión y que te animes a sumarte a este grupo tan especial voy a lanzar una oferta flash de 48 horas para la suscripción anual. Con un 20% de descuento, si te suscribes ahora, tendrás acceso a:

El Club de Lecturas Encadenadas.

El Club de Podcasts Encadenados.

Los despellejes.

La newsletter de pago «La página llena de...», que envío el último domingo de mes.

El chat privado solo para suscriptores.

Mi agradecimiento eterno.

Si te sientes muy generosa o quieres apoyarme muchísimo puedes hacerte miembro fundador por 80 € al año. Incluye todo lo anterior y, además, correspondencia manuscrita conmigo. Te envío cartas y tarjetas, por lo menos un par al año, y si me contestas, por supuesto, te respondo. Son cartas que te escribo solo a ti, no hay dos iguales.

Anímate a suscribirte. Merece la pena y te va a gustar. Si lo haces podrás ver la segunda parte de la newsletter, con las referencias de la sesión del pasado domingo y los detalles de la próxima reunión, que será el 5 de julio.

Hasta el día 15 a las 6:30 de la mañana, la suscripción anual por 48 € . Menos sería robarme

Me has convencido.¡Venga!