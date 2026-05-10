Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Sira
7h

Pues claro que perteneces a un grupo. No solo perteneces, sino que lo has creado tú, El Club de Podcast mas molón de España y parte del extranjero! 👏

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Monica MR
8h

Me pasé 14 años en el Liceo, 22 años en la misma empresa, llevo 6 de voluntaria en la misma entidad y jamás me he sentido parte de ellas ni incluida en el "nosotros". Siempre pensé que era por ese sentimiento de no ser suficiente. Hoy creo que más bien soy 0 gregaria y bastante "rara" pero me siento a gusto con ello. Eso si, creo que hoy sería carne de bullying (lo que nunca sufrí, afortunadamente) porque tengo la sensación que la diferencia se acepta peor en este momento por mucho que se venda la diversidad. Ufff, me costaría mucho tener que volver a poner los pies en esos lugares.

Y si, veo mucha uniformidad por lo menos en el pelo. Me cuesta ver una niña/chica que no lo tenga larguísimo sobre todo en ciertos ambientes.

Me he partido con lo de "lenteja"😂.

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Por supuesto, sigue adelante.

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