Leticia lucía una media melenita; Belén, como buena rubia, siempre llevó el pelo largo, cuanto más largo mejor; Conchita dependía de la época, pero hubo un tiempo en el que hasta se lo cortó a lo chico; Patricia también se atrevió a llevarlo más corto; y yo, bueno, yo era Mafalda. Pensé en todas nosotras, a los dieciocho años, mientras veía graduarse a mi sobrino y todas sus compañeras. Todas, absolutamente todas, con el pelo largo, larguísimo, sin flequillo, sin capas, cuanto más largo mejor. Me fijé también en ellos, claro. No se libran de la uniformidad: el pelo ensaimada. Ninguno diferente, ninguno distinto, casi intercambiables. Miento: a mi lado, al fondo, en una esquina de la capilla, en el rincón más alejado de todo, estaba un chaval, un par de años más joven que los protagonistas, con el pelo muy negro, muy largo y ensortijado, sin concesión al corte o al peine, que miraba por debajo de toda esa diferencia. Llevaba, además, jersey de cuello vuelto. Parecía como si desde su consciente particularidad dijera: yo no quiero ser otro más. Quise decirle que aguantara, que no se dejara tragar por la necesidad de ser como los demás, por el deseo de ser de un grupo aunque fuera solo copiandolo estéticamente. Quise decirle que no merece la pena y que nunca jamás se consigue pero, por supuesto, no le dije nada, porque me vi a mí misma como la señora mayor que soy, con el pelo blanco descontrolado y mis gafas moradas y pensé: mejor no le asusto.

Durante toda la ceremonia estuve observando a los chavales que tenía delante, los que no se graduaban aún, los que lo harán el año que viene. Las mismas camisetas de marcas que ya no conozco, el mismo estilo de pantalones, las mismas zapatillas, el mismo pelo. Idéntica forma de moverse, de meter las manos en los bolsillos, de mirar siempre como si las cejas fueran un obstáculo insalvable que les impidiera levantar la mirada del todo, enfrentarse a la vida de frente. Por un brevísimo instante pensé: nosotras no éramos así. Pensé en femenino porque, en mi época, en mi colegio solo había chicas y 5 chicos. Éramos súper mayoría y sí, llevábamos las mismas marcas, nuestros hombros parecían de jugadores de fútbol americano, el cardado era mayoritario y yo recuerdo ansiar tener unos Levi’s o un jersey Privata.

Pasé cientos de horas en esa capilla. No las recuerdo todas, pero sí me acuerdo del frío que hacía en invierno cuando no se llenaba porque sólo íbamos un par de clases. Recuerdo a la profesora que un buen día, siendo yo bastante pequeña, se acercó y me dijo: «Ana, tú no cantes, no hace falta», porque desafinaba muchísimo, nunca me ha gustado cantar. No me acuerdo de mi primera comunión, pero sí de una ceremonia que se hacía un par de semanas antes en la que se nos entregaba la Biblia y que recuerdo porque justo ese día bautizaron a mi hermano pequeño. Recuerdo la semana que nos pasamos vandalizando la capilla, gateando por debajo del altar, imitando al cura en sus gestos, intentando abrir el sagrario, cotilleando en la sacristía antes de darnos cuenta de que, desde la parte de arriba, las monjas jubiladas nos habían visto y antes de acojonarnos pensando que nos iban a echar. No nos echaron, claro: de estos colegios es raro que te echen. Pasé en ese espacio muchas horas, pero las que más recuerdo fueron las del funeral de mi padre. Queríamos quitárnoslo de encima cuanto antes. Se murió un sábado, lo enterramos el domingo y la idea era hacer el funeral cuanto antes porque creíamos (los cinco lo creíamos, aunque no lo habláramos porque no podíamos, porque hablar era rasgarnos y hacerlo real) que si pasábamos todas las etapas formales el dolor terminaría. Recuerdo llegar allí como levitando, realmente lo recuerdo como si no tocara el suelo, como si flotara a 10 centímetros del suelo hasta sentarnos en el primer banco y asistir a aquella misa, a aquella ceremonia que tenía que ver conmigo pero que yo no quería, en medio de un silencio profundísimo. Al terminar, cuando me giré y vi aquella multitud pensé que nunca seríamos capaces de alcanzar la salida, de escapar de allí. (Acabé la noche con mis amigos, de juerga, y al volver a casa me paró la policía nacional en un control y me puse a llorar).

Me acordé de todo aquello mientras la ceremonia seguía, sin parecer tener fin. Estuve en ese colegio desde los seis hasta los dieciocho años. Pasé allí todas las etapas de mi infancia. Las recuerdo vagamente, algunos flashes, algunas instantáneas fijadas en la memoria, pero pocas sensaciones. Nunca tuve orgullo de colegio, necesidad de pertenecer a él. Era un colegio como cualquier otro o eso me parecía a mí. Ni siquiera yo lo había elegido. Mi sobrino está orgulloso de pertenecer a él. Sus compañeros también: hablaban de no olvidar, de cómo ellos se iban de allí pero el colegio estaría siempre acompañándolos, siendo su casa. Nada de todo aquello tenía el más mínimo sentido para mí. No me parece mal. Todos queremos pertenecer a un grupo, ser parte de algo, de alguien. Le di vueltas. ¿Alguna vez he sido de un grupo o me he sentido parte de alguno? No tengo querencia por mi colegio, por mi universidad, mucho menos por ninguna de las empresas en las que he trabajado. No soy de ningún equipo, ni de un gimnasio, una asociación o una secta. ¿No lo soy porque nunca me ha apetecido o porque nunca intenté pertenecer por miedo a no encajar, a qué no me aceptaran, a no dar la talla? Inevitablemente creerte o sentirte parte de un grupo te compara con otros y, claro, siempre es a mejor. Mi colegio, mi grupo, mi equipo siempre vale más que el otro porque, si no, ¿por qué iba a querer pertenecer a él? Le di vueltas a todo esto mientras los chavales cantaban canciones que no sé si en algún momento yo me supe; mientras veía cómo ha cambiado el uniforme, que ha pasado de ser completamente marrón (falda, jersey, calcetines, zapatos) a una combinación de beige y azul claro que evidentemente no forjará carácter tanto como pasarte diez años vestida de lenteja; mientras me acordaba de mis ganas de ser como otras niñas de mi clase, como algunas alumnas de cursos superiores, de mis vanos intentos de parecerme a otra persona, de no ser yo porque no me parecía suficiente.

Capilla de mi colegio. Del arquitecto y sacerdote Fray Francisco Coello de Portugal Acuña

La capilla es gigantesca, enorme, como una cueva, con un techo de madera curvo, altísimo, que se alarga sin fin; los tres pasillos, el central y los laterales, son infinitos, caminar por ellos hacia el altar es un paseo largo, de esos en los que te da tiempo a pensar en el sentido de la vida y en que, efectivamente, has elegido mal la ropa y no te has peinado. La imagen de la Virgen con estética expresionista, el sagrario que siempre pensé le hubiera gustado a los egipcios, el púlpito con el rótulo «Palabra de Dios». Todo sigue ahí. Hace treinta y cinco años que salí del colegio. Fue una sensación rarísima, volver a un espacio de mi pasado que permanece intacto, congelado en el tiempo,

Con el chaval de pelo ensortijado a mi lado pensé en que mi yo de ahora mismo, con cincuenta y tres años, había vuelto allí, en una especie de viaje del héroe, a rescatar a aquella niña de quince años que, con los hombros cargados hacia delante intentando disimular su pecho y llevando un privata falso, quería ser otra persona. Ni mejor ni peor, pero otra, porque la que era no le gustaba.

Compartir

Gracias por llegar hasta aquí.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también ME gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a escribir cosa que te interesen. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 550. El nuevo reto es llegar a 600. ¡Anímate!

¡Venga! ¡Sí, quiero todo esto!

Puedes incluso hacerte fundador de Cosas que (me) pasan, 80 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo? Si te decides empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas y así hasta que nos cansemos o no. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.