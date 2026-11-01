Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Angelina Delgado-Librero
Angelina Delgado-Librero
4m

Qué bien lo has escrito! A ratos me parecía reconocerme en ti y a ratos en tu madre. Qué difícil es ser hija y qué imposible ser madre, no sé si ha sido así siempre o lo es más hoy. No le envidies a la Gornick. Ah, y me encanta la comparación con morder una toalla 😬🥶😵

Responder
Compartir
Avatar de María José Salgueiro
María José Salgueiro
14m

Felicidades a tu madre. Precioso post,

Responder
Compartir
4 comentarios más...

Sin posts

¿Quieres leer más?

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crear un substackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura