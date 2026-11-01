El miércoles, en una charla con Julio Rojas (guionista de podcasts), descubrí una palabra y un concepto: qualia. Como Rojas escribe ciencia ficción, pensé que se lo había inventado, pero al llegar a casa lo busqué y comprobé que los qualia son los aspectos subjetivos de nuestras experiencias: cómo sentimos un dolor, percibimos un color o saboreamos el café. Es algo intrínsecamente personal e individual, e imposible de compartir con otros.

Estos días esa idea se me ha cruzado en la cabeza con mi madre. Ella, mi madre, cumple hoy 82 años. Se cumplen también 29 años de la muerte de mi padre. Aquel día, el 1 de noviembre de 1997, mi madre cumplía 53 años, los que tengo ahora mismo. No sé, ni sabré nunca, lo que es quedarse viuda de golpe, a esa edad y con cuatro hijos. Pero no es eso lo único que no sé de mi madre.

Podría escribir que me resulta misteriosa, pero eso sonaría como una mala autoficción sobre las relaciones materno-filiales, y ese es un género que me da mucho repelús; me da casi tanta grima como morder una toalla. Me hubiera gustado escribir Apegos feroces, pero eso ya lo hizo Vivian Gornick y cualquier otra cosa sobre el tema sobra.

Pero mi madre y sus qualia me son desconocidas. Sé muchas cosas de ella, claro. Hace un tiempo, después de leer Aún nos queda el teléfono, hice una lista de detalles que solo le pertenecen a ella: las violetas y la cajita de plata en las que las guarda en el bolso; las manos de dedos largos; el modo en el que remueve el café por las mañanas o baja las cartas cuando tiene la jugada en el continental. Le gusta Carlos Cano, Kenny Rogers, los Beatles y la ópera. Es malísima haciendo maletas y siempre lleva muchísima más ropa de la que necesita. Sabe coser, remendar, bordar, tapizar, hacer punto, ganchillo y manejar una motosierra. Puede cambiar una bombilla, un interruptor o arreglar una lavadora. Cuando comprábamos pan de barra, le gustaba comerse siempre el currusco que, a veces, mojaba en el café solo de después de comer. Jamás se bebe el café en una taza tipo mug, siempre en taza con plato, y el té lo toma con una rodaja de limón y azúcar. Siempre dice que no se ha dormido cuando se ha quedado cuajada en el sofá; «solo he cerrado los ojos», suele decir. Hace la lista de la compra con una letra que reconocería en cualquier sitio y tiene mil cuadernos en los que anota interminables tareas pendientes: ordenar telas, podar la hiedra, guardar los geranios, romper papeles, limpiar los canalones, barnizar el porche, tapar la piscina, arreglar el tablero de la mesa de la cocina. Me llama siempre por teléfono como si tuviera una emergencia y siempre me pregunta dónde estoy, aunque sean las 11 de la mañana de un martes. Si yo digo que estoy cansada, ella lo está más. Si yo he dormido mal, ella ha dormido peor. Si le comento que llevo despierta desde las seis menos diez de la mañana, ella se ha desvelado a las tres menos veinticinco. Cuando no encuentra algo, siempre es porque se lo hemos movido de sitio. Sostiene que no le gusta hablar por teléfono, pero llama para cualquier cosa. Dice que nunca prueba lo que cocina: es mentira, pero jamás se bajará de la burra. Vive de acuerdo a una imagen que de ella misma se ha creado y no se apea nunca de ella. Le cuesta muchísimo deshacerse de cualquier cosa, y sus armarios, cajones, trasteros y maleteros son cuevas del tesoro, pero siempre dice que le falta algo: unas zapatillas marrones; un bolso marrón de bandolera; unas chanclas que no escurran; un abrigo más que le abrigue, pero que no pese, que sea impermeable y con cremallera. Si alguien pronuncia las palabras «voy a tirar» o «¿alguien quiere?», se le iluminan los ojos y dice: «Yo». Es la mejor contadora de cuentos del mundo y es capaz de embelesar durante horas a cualquier niño con cuentos de hadas, princesas, brujas y ogros. Te cuenta una peli en tiempo real. Y una serie. Le saca de quicio que le diga: «Mamá, la versión corta». Si le das de comer en platos de cartón, con cubiertos de plástico o con vasos de usar y tirar, te pondrá una cruz para siempre, pero fregará los cubiertos y los vasos para guardarlos para otra ocasión: «Nunca se sabe». Tiene pelazo y unas cejas con personalidad. «Tus hermanos y tú» siempre va seguido de un reproche. Cuando algo no le gusta o algo se hace de otra manera que no sea la suya, es incapaz de callarse; es superior a sus fuerzas, ese algo está mal hecho porque no está hecho a su manera. «¿Vas a cortar así el calabacín?» será una manera, ella cree que sutil, de decirte que lo estás cortando mal.

De ella sé todas estas cosas y mucho más. Que adoraba a su padre y admiraba a su madre. Que siempre ejerció y ejerce de hermana mayor. Que estaba locamente enamorada de mi padre y sufrió por ese amor. Que siempre quiso tener hijos. Que trabajó de profesora y era muy buena, pero lo dejó cuando se casó. Que siempre quiso tener nietos y le encanta ser abuela. Que le gusta viajar y que, si por ella fuera, seguiría esquiando. Que lleva fatal ciertas limitaciones de la edad, como que no le dejemos conducir sola a Benidorm o a Cicely, o le hayamos prohibido coger la motosierra. Cuando se cae o se da un golpe por alguna imprudencia, nos lo oculta para que no la regañemos. Es una enferma terrorífica: se queja todo el tiempo, pero no quiere ni hacer reposo ni tomarse las medicinas.

Todo esto que sé o creo saber no me dice cómo ha vivido ella su vida. Cómo ha sido para ella ser mi madre, ser abuela, ser todo lo que ha sido. Siempre he pensado que me parece presuntuoso pensar que conoces a tus padres. Son siempre misteriosos, y más los de la generación de mi madre, los que nacieron en los cuarenta. Se criaron en un tiempo en el que los padres eran la máxima autoridad —aunque se ejerciera con cariño y amor—, en que muchas cosas no se discutían y otras jamás se hablaban, y ni por asomo se consideraba mostrarte ante tus hijos con debilidades o flaquezas. Quiero creer que algo hemos cambiado, pero aun así tampoco creo que mis hijas me conozcan. Y está bien. El deseo, la intención o las ganas de conocer a nuestros padres hasta sus más íntimos detalles es algo que creo que hay que moderar; ahí dentro puede haber hasta dragones que, una vez desatados, sea imposible volver a guardar.

Mi madre cumple hoy 82 años. Iremos a comer todos juntos; después merendaremos en casa, con la familia más extensa.Ella es ahora la matriarca, ha sobrepasado en edad a su hermano mayor y a sus padres, que no llegaron a los ochenta. Estoy casi segura de que vamos a discutir. O a lo mejor no, porque yo me morderé la lengua si es que me cae algún reproche, alguna puya o un «ay, hija, es que a ti nada de lo que hago te parece bien, es que parezco una madre horrible». No contestaré, pero tampoco le diré «que no, mamá, que eres la mejor madre del mundo», porque no tenemos esa relación y porque sería muy falso. Somos muy incompatibles. Casi antagónicas. Hasta bien entrados mis treinta años, no compartir con ella sus gustos me parecía casi un sacrilegio, algo imposible de encajar en el universo familiar. A esa edad, un día lloré muchísimo y me rendí. Intentar encajar ahí, en sus estándares de todo, me estaba costando la salud emocional. Desde aquel día discutimos muchísimo más y, cuando no lo hacemos, a veces se instala entre nosotras una cierta frialdad que yo llevo mucho mejor que ella. «No sé de qué hablas», dirá, si es que lee esto. Esta situación es mucho mejor. Más auténtica. Más verdadera.

El viernes escuché en un podcast que estar en desacuerdo es interesante, te mantiene alerta y te hace replantearte tus opiniones. Comentaban que era la base del respeto. Me quedé pensando. Creo que es verdad. Durante más de treinta años puse todo mi empeño en compartir las opiniones de mi madre. Pensaba en lo que le gustaría, en cómo actuaría ella, en si aprobaría lo que yo estaba haciendo, aunque eso fuera contra mi propio instinto. No la respetaba: la temía.

Ayer estuve cortando leña fina de la rama del pino que se cayó el otro día. Una hora recogiendo ramitas pequeñas,quitándole las piñas y guardándolas en un macetero grande. Cuando apenas llevaba cinco minutos pensé: «Mamá no lo haría así, las estaría colocando perfectamente ordenadas», y continué con mi caos.

No sé cómo es ser ella. Ni ella sabe cómo es ser yo. Y he comprendido que es mucho mejor dejar de intentar comprenderla del todo o que ella me comprenda a mí, y simplemente convivir.

Simplemente, digo.

Eso ya es muchísimo.

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