De manera más o menos continuada sigo cuatro podcasts estadounidenses que se dedican a solucionar problemas o encontrar respuestas a preguntas que les lanzan sus oyentes. Son Heavyweight (este lo sigo con fe de ferviente seguidora, casi con devoción de secta), Hyperfixed, Proxy y Search Engine. He estado pensando que no hay ningún podcast en español que siga esta premisa. Ni se me ha ocurrido ni lo he encontrado en mi fabulosa base de datos de podcasts. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace este tipo de contenido en español? ¿Somos, el público hispano hablante, demasiado tímido, demasiado reservado como para compartir nuestros problemas más íntimos, nuestras dudas más acuciantes? ¿Acaso hay un nicho sin descubrir? ¿Debería cubrirlo yo? Podría empezar por escribir a esos podcasts que he citado para que me respondan a todas estas preguntas. Por ahora me ha hecho gracia escuchar un episodio de Search Engine que se titula Why doesn’t anybody come to my parties?, sobre todo porque desde el primer momento he pensado «nadie va a las fiestas de esta señora porque es la típica intensa que te deja agotada». En Proxy hablaba Sam, que está teniendo una especie de crisis existencial después de vender su empresa por 17 millones de dólares y convertirse en una persona rica. No quiere volverse gilipollas, ni malcriar a sus hijos, y no quiere que su nueva identidad sea solo «ser rico». Definitivamente, este es un problema que no veo teniendo ni compartiendo a ningún español.

Si te gusta escuchar podcasts, quieres aprender a escuchar mejor y te apetece comentarlos con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será este domingo, 21 de junio. Cerraremos el curso hablando de NII: la ruta del exilio y Carterpillar Roadshow. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

Nos come la ultraderecha

He dudado al poner título a este segmento de la newsletter porque creo que la frase «nos come la ultraderecha» hace tiempo que la sobrepasamos. Estamos ya muy lejos del «que viene el lobo» y muy cerca de «el lobo ha venido, ha destruído mi casa, se ha comido a mi familia y estoy viendo los últimos momentos de mi vida pasar ante mis ojos». Pero en estos últimos momentos de vida hay mucha gente intentando entender cómo ha llegado el lobo a estar dentro de nuestras casas.

De eso van dos series que he escuchado esta semana y que, sinceramente, han sido agotadoras mentalmente. La primera de ellas es Utopía X, de El Salto Radio. Presentada y escrita por Pablo Elorduy, es un completísimo repaso a las raíces y el entramado de toda la red ultraconservadora y fascista que poco a poco se ha ido adueñando del mundo y la sociedad. El esfuerzo investigador y de producción por la cantidad de expertos consultados es digno de elogio pero, sinceramente, en algunos momentos es excesivo. Comprendo perfectamente que es un tema muy serio, probablemente el más importante al que nos enfrentamos ahora mismo, pero la serie de seis episodios es demasiado. Como digo, es un asunto para tomárselo muy en serio, pero no puede ser que cada episodio se sienta, por parte del oyente, como si te hubieran lanzado un tomo de una enciclopedia a la cabeza. Terminé cada episodio, de casi una hora de duración, agotada por la acumulación de información, por la complejidad de parte del argumentario (que necesita ser complejo porque es la manera de entenderlo) y por la rapidez con que se suceden las citas, los razonamientos, las explicaciones, las premisas. Me sentía como si estuviera devolviendo pelotas lanzadas por una de esas máquinas para entrenar en el tenis. Llegado un determinado momento no podía comprender más, asimilar más. No hay ni una sola historia en Utopía X. Por la razón que sea, se ha enfocado la producción como una sucesión de exposiciones teóricas, muy bien formuladas e investigadas, que Elorduy despliega con erudición apabullante para explicar el avance de la ultraderecha, sus bases ideológicas, el paulatino control que ejerce ahora mismo en la política, partidos, gobiernos, medios de comunicación, organización social, cultura, educación, internet, etc. Ademas el guión está escrito como si el podcast fuera a ser algo leído y no escuchado. No hay oralidad en Utopía X, muchas veces se siente como un libro de texto leído en alto por un profesor. ¿Interesante? Sí. ¿Atractivo para la escucha? No. ¿Desaconsejo, entonces, escuchar Utopía X? No. Aconsejo escucharla, pero despacio. Poco a poco, tomando notas y parando el audio para asimilar, comprender y anotar. Es una escucha que exige muchísimo esfuerzo; depende de cada uno, de sus ganas de aprender, esforzarse y deprimirse, el que merezca la pena o no. Aviso también de que el diseño sonoro, la elección de músicas, abunda en la sensación de terror y desesperanza. No es una serie fácil.

En la serie de El Salto aparece, en algunos cortes, Franco delle Donne, del que ya he hablado en alguna ocasión por su podcast Epidemia Ultra. En ese podcast acaba de terminar de publicar una miniserie de cuatro episodios dedicados al fenómeno MAGA, a intentar explicar cómo puede ser que Trump sea presidente de los Estados Unidos, cómo lo consiguió en 2016, quiénes son sus votantes, qué raíces ideológicas hay detrás de sus fenómeno y cómo se ha exportado al mundo (Argentina, Italia, Alemania, España, etc.) su manera de ver la política y gobernar.

Y me pregunto: ¿Sirven para algo estos podcasts? ¿Para quién los hacemos? ¿Alguien que comulga con el pensamiento de ultraderecha se va a acercar a un contenido producido por El Salto, a un podcast titulado Epidemia Ultra?

¿Sirve para algo avisar de que el lobo ya está aquí?

Rollos de familia

Para aligerar, para compensar tanta seriedad, traigo esta semana Family Lore, un podcast de Audacy con el que llevo semanas disfrutando muchísimo. A todos nos gustan las historietas familiares, las anécdotas que llevan mil años contándose y que todo el mundo asume como verdaderas o, al menos, con un origen más o menos verídico. De eso va cada uno de los episodios de esta serie escrita y presentada por Lloyd Lochridge. Algunas de las historias son geniales. Me gustaron especialmente la dedicada a intentar comprobar si el cóctel conocido como «margarita» tomo su nombre de una tía de un amigo de Lochridge; el que cuenta un culebrón amoroso con amantes y asesinatos en Texas a principios del siglo XX; la historia del creador del snowboard; la búsqueda de la verdadera Rosie «la Remachadora» del famoso cartel de la II Guerra Mundial; y otra de diamantes robados por los nazis que conecta con otra de robo de obras de arte. Cada trama está llena de giros y contada siempre por alguien con lazos familiares que la ligan a lo que se cuenta. (Eso sí, sáltate el episodio titulado The Power of Family Stories porque es un tostón y no aporta nada de interés)

Lloyd Lochbridge es solvente, entretenido y dinámico en su narración, y los episodios se sienten como cuando, sentados alrededor de una mesa, alguien cuenta una historia familiar apasionante de la que no puedes despegarte.

Por si te sobra tiempo:

¡Ha vuelto Sanguino! Con Vanity Fair y Amazon España ha estrenado España por entregas. Una serie que quiere contar, con el peculiar e inteligentísimo estilo de Sanguino, la historia de nuestro país en los últimos 15 años. Escuchado el primer episodio dedicado al fenómeno influencer y cómo apareció y se ha consolidado hasta nuestros días, me ha parecido un poco precipitado y con demasiadas referencias a Amazon metidas a capón, pero claro quien paga manda. En cualquier caso es el podcast perfecto para engancharse este verano. Algo ligerito y entretenido.

Hay mundial. Otra vez. Lo que para mí es una auténtica condena y un aburrimiento supremo, para otros es una bendición, un premio, algo que esperan con ilusión y que consumen con fruición. Eso es lo que cuenta Mi padre hablaba cada cuatro años, una serie de Hernán Casciari, producida en su día para Sonora, y que Onda Cero Podcasts acaba de reflotar aprovechando el momento. Casciari cuenta aquí, en formato a medio camino entre el relato de su niñez y adolescencia y la ficción, la relación que tejió con su padre, Ricardo Casciari, gracias a los mundiales de fútbol que vivió con él durante veinte años, de 1974 a 1994. Son 6 episodios breves, de apenas quince minutos, que retratan a Hernán, pero sobre todo a su padre: un hombre rudo, gestor contable, que vivía en un pueblo argentino un poco al margen de lo que ocurría con la dictadura y cuyo máximo placer se lo daba el fútbol y ver jugar a su selección. Verlo con su hijo, compartirlo con él, solo añadía sentido al momento... aunque a su hijo le diera bastante igual. Incluso si no te gusta el fútbol, o lo odias, como yo, dale una oportunidad a esta serie. Casciari escribe (¿escribía?) para audio sabiendo lo que hacía. A mí, como también le pasa a Andrea Morán, no se me ha olvidado el impacto que me causó escuchar su serie El día que un lector se me murió de muerte natural, que lamentablemente no está disponible ahora. Ojalá Onda Cero la rescate.

Ya están disponibles los ocho episodios de la ficción Los perseguidos. Confieso que me ha costado llegar al final y, si te soy sincera, no he terminado de entender la trama, pero a lo mejor tú eres más listo que yo y lo disfrutas.

Y si eres fan de Criminopatía que sepas que Clara Tíscar anda tramando algo con Netflix. Me alegro infinito por ella. Algún día contaré cómo ella y yo nos conocimos, hace muchísimos años, justo cuando empezábamos a escribir en internet.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Si escuchas algo ven a contármelo. Me hará ilusión.

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