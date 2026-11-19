No me gusta escuchar podcasts en un avión. En mis veinticuatro horas de vuelo a Montevideo, doce por trayecto, me descargué varios episodios. No me gusta, siento que no los escucho bien. Al principio pensé que era por una combinación de factores: el ruido infernal en la cabina y la incomodidad por la estrechez del espacio sumados a la inquietud que me provoca volar. Nada de lo que escucho en un avión permanece o deja huella. Dándole vueltas he pensado que la falta de capacidad de retención mientras vuelo se debe, en primer lugar, a que no estoy haciendo nada mientras escucho: no conduzco, ni paseo, ni limpio, ni coloreo. Solo escucho y mi mente se dispersa. En segundo lugar, la monotonía de lo que veo hace que no pueda asociar la escucha a un momento concreto. Normalmente cuando algo me está gustando o me está horrorizando soy capaz de fijar el momento y el lugar en el que lo escuché. En un avión me resulta imposible. No es un buen lugar para el podcast. Al menos en mi caso.

Si acabas de aterrizar aquí y te gustan los podcasts y hablar de ellos te animo a que te apuntes al Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, nos reunimos por zoom para hablar de un determinado podcasts. La próxima sesión será el 13 de diciembre y hablaremos de El enemigo. El crimen de la viuda de la CAM y contaremos con Bárbara Ayuso periodista, productora y guionista de la serie. Aquí tienes todos los detalles para poder apuntarte. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas. La próxima sesión es este domingo, 22 de noviembre. Si te suscribes hoy, tienes una semana gratis para probarlo.

Todavía cantamos

Yo no sabía que las mujeres españolas prisioneras en los campos de concentración nazis cantaban Eres alta y delgada para animarse, sentirse acompañadas y recordar España. Ni siquiera sabía que yo me sabía esa canción. Lo he dicho más veces, no soy una persona musical. En general, no recuerdo canciones, no me gusta cantar, no lo encuentro liberador y si en algún momento me decido, llevada por la euforia o la emoción, recibo enseguida miradas de «por favor, pareces un gato atropellado». A pesar de todo esto, me he encontrado a veces emocionada hasta las lágrimas con historias de canciones que significan algo para otras personas, que son protesta u homenaje o la única manera de expresarse en un contexto de represión y violencia.

Sobre todo esto reflexionaba escuchando Todavía cantamos, un podcast uruguayo que ha sido posible gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Montevideo. Son cuatro episodios que investigan el uso como forma de protesta de las canciones del bando republicano en la Guerra Civil Española y las creadas durante el franquismo; llegadas a Uruguay gracias a los exiliados políticos, y que allí se convirtieron, en los años 70, en una forma de expresión contra la dictadura militar.

De esta serie me gustan varias cosas:

Que es una serie creada con la clara intención de ser escuchada en España y Uruguay. Mantiene un equilibrio perfecto entre los dos países, resultando totalmente natural en las aportaciones de protagonistas de ambos lados del Atlántico. Desde Antonia Yañez «La Gallega», que llegó de su Galicia natal a Montevideo sin saber nada de las canciones que años después cantaría en su lucha contra la dictadura militar; o Bernardo Fuster que, bajo el seudónimo de Pedro Faura, fue una de las voces contra el franquismo y cuyas canciones acabaron también en Uruguay; o Raúl «Flaco» Castro, que se autodenomina «letreficador de melodías».

El diseño sonoro, sutil, elegantísimo, nada obvio, que acompaña al guión. Además suenan muchas de las canciones mencionadas.

El guión, trabajadísimo y pensado para que todo se entienda, se comprenda, seas español, uruguayo o de cualquier otro lugar del mundo. Las explicaciones al oyente de datos necesarios para la compresión está perfectamente encajada.

La locución. Carolina Bas Lemos y Florencia Pagola han hecho un trabajo impresionante de investigación, reporteo y escritura pero, además, lo cuentan muy bien. Con ritmo, con pausa, con emoción y con confianza. Se nota muchísimo que saben de lo que están hablando.

Por último, el título: Todavía cantamos. Toda la esencia del podcast, su propósito está condensado en esas dos palabras. No es fácil encontrar un título así.

¿Lo único malo? Que por ahora solo se puede escuchar en Spotify.

Hay una escucha complementaria a este podcast que es el episodio El hijo del alemán de la primera temporada de De eso no se habla.

Llegué a este podcast de Onda Cero al verlo mencionado en Punto de escucha, de Andrea Morán, y justo la semana en la que participo en una charla con el título Voces que cuentan en la Universidad Antonio de Nebrija, junto a Isabel Coello de La Casa Grande y Sara Selva de No sé cómo era antes.

La protagonista de El Madrazo podría haber estado en ese panel porque es ella, anónima y desconocida, la que nos cuenta su historia. Cómo llegó de Colombia a España, engañada por una mafia, creyendo que venía a trabajar de camarera, limpiando en una casa, en un bar y se encontró secuestrada en un burdel a las afueras de Zaragoza. Su relato, escalofriante y terrorífico, se alterna con testimonios de policías que están encargados de las investigaciones y los casos de trata de mujeres. Aparecen también testimonios, leídos por actores, que puteros comparten en un foro dedicado a comentar los burdeles y los servicios sexuales de mujeres como si fuera un tripadvisor. Esos mensajes hielan la sangre y dan arcadas; vienen de hombres que están convencidos de que las mujeres somos cosas que ellos pueden usar a su antojo, que existimos para servirles a ellos. Y lo que es aún más terrorífico, son tíos normales, no son monstruos con colmillos. Son el carnicero, el conductor de autobús, el consultor tecnológico que gana un sueldo de cientos de miles de euros al año, el profesor de colegio, tu marido, tu primo, tu hermano, tu mejor amigo, tu hijo. Ellos son el problema, pero las que pasan vergüenza contándolo son ellas. La protagonista de El Madrazo, veinte años después, no ha sido capaz de contarle a su hija aquellos veintidós meses y siete días en los que estuvo secuestrada, maltratada y obligada a acostarse con hasta cuatro o cinco hombres al día para que otro hombre ganara dinero.

Son seis episodios, dirigidos e investigados por David Navarro, con títulos que ya dan una idea de lo que vas a escuchar: «Cuanto más lloraba, más clientes me salían», «Sonrisa de payaso», «El trabajo no os hará libres», «Nadie sabe dónde estáis», «Ese es comisario, y ese inspector», «Nunca se lo he contado».

Es una escucha muy dolorosa, terrible, y estremece la manera en la que la protagonista lo cuenta, con muchos pequeños detalles que obviamente no ha olvidado aunque hayan pasado más de veinte años.

A nivel formal, la única pega que le pongo a la serie es el diseño sonoro. Creo que la decisión de no contar con un narrador es acertada. Da todo el protagonismo a la voz principal. No hace falta añadirle más contexto, se explica solo. Los policías se presentan dejando claro quiénes son, pero respecto a los testimonios de los hombres debería haberse explicitado que son testimonios escritos leídos por actores. Eso se podía haber hecho con un disclaimer al principio de los episodios. Aparte de esto, la selección musical es inexplicable. Es como si hubieran metido en una bolsa unas tarjetas, cada una de ellas con un tema musical desde clásica a flamenco, pasando por pop y rock, y hubieran ido metiendo la mano y según sacaban colocando el tema donde fuera. No se entiende. Es alucinante. Me encantaría saber a qué lógica o intención responde. Si es que la hay.

Este tipo de historias, tan sórdidas y duras, siempre me provocan una reflexión. Dejando claro que hay que hacerlas, que ese es el papel del periodismo y también del que se hace en audio, ¿cuánta gente va a escucharlo y cuánta va a decir «uff, yo de este tema paso, prefiero no saber»?

Bear Brook es un podcast pionero, uno de esos que, si fuera una persona, sería un venerable anciano de barba blanca y sonrisa permanente que, sentado en su porche, diría: «Recuerdo cuando todo esto era campo, cuando había gente que apostaba por el formato y se creía en el trabajo bien hecho y mimado».

Es una producción de la New Hampshire Public Radio y su productor, guionista, investigador y narrador es Jason Moon. Su primera temporada se estrenó en 2018 y contaba una investigación policial tras haber encontrado, en unos barriles abandonados en un bosque, los cuerpos de una mujer y una niña de unos 9 años. En 2023 estrenaron la segunda temporada, centrada en el encarcelamiento de un inocente acusado de asesinato y que te confieso que, revisando mis notas, he recordado que me aburrió.

A lo mejor estás pensando que es un true crime como tantos otros, pero te equivocas. Moon tiene una sensibilidad especial, una manera de entrevistar y de narrar que casi llamaría dulce, aunque sé que es un adjetivo extraño para este tipo de contenido. En la temporada que acaba de terminar, estrenada en octubre y titulada A Private Matter, esa dulzura se pone más que nunca de manifiesto.

En marzo de 2024 la policía recibió un aviso de persona desaparecida. Jay Hickey, un hombre de setenta años con demencia senil, dueño de una granja de árboles de Navidad, había desaparecido. La sorpresa fue descubrir que llevaba desaparecido desde octubre de 2023 y su mujer, Patty Hickey, no había dado parte ni se había molestado en buscarle. Jason se enteró de la noticia por una llamada y pensó en principio que no había nada que contar, hasta que se puso a investigar y a preguntar. ¿Qué pasó con Jay? ¿Por qué Patty no avisó? ¿Cómo era Jay en realidad? ¿Se marchó? ¿Por qué Patty miente? Como bien dice el título, muy bien escogido, es un tema privado.

Jason Moon dibuja un retrato del pueblo, de la zona, de la granja de árboles de Navidad que «es como el escenario perfecto de una película navideña», de la familia, la historia de Jay, que en ningún caso resulta morboso. Todo investigado y reporteado con profesionalidad y narrado con delicadeza y dulzura, como poco a poco. A esa sensación de mimo contribuye mucho el minimalista diseño sonoro con una ambientación musical perfecta. Si hay que ponerle una pega es que la historia de Jay y Patty tiene un final un poco pobre, inconcluso. Un final como la vida misma y no como sería en una película. Es un final real.

Por si te sobra tiempo:

En la última reunión del Club de Podcasts Encadenados surgieron muchas recomendaciones. Entre ellas el episodio de Carlos Boyero en Hotel Jorge Juan. Es una conversación en la que el crítico de cine parece vulnerable, con la guardia baja. Sospecho que quizás no sabía que Hotel Jorge Juan es un podcast muy escuchado y que esa conversación que él sentía tan íntima con Javier iba a ser escuchada por miles de personas. Los dos son señores que hablan sin prisa, sin acelerarse, porque son privilegiados y nadie espera a que ellos vayan a cocinar, limpiar o encargarse de algo. Se regodean en una conversación pausada sobre libros, cines, música, amores, amistades, recuerdos. Boyero parece desarmado, a veces suena casi infantil. Es por supuesto un señoro y se reafirma en muchas estupideces, claro, pero cuenta cosas que te pillan un poco desprevenido. Y, a veces, hasta sientes ternurita.

Me gustó el episodio dedicado a la casa, al hogar, en La culturra, de El País Audio, a pesar de su inconfundible aroma hipster. Hasta me apunté un par de referencias y citas y descubrí a Emanuele Coccia. «El problema de la casa no es la geometría: es cómo dar forma a la felicidad compartida entre personas, cómo transformar esta felicidad compartida en una forma».

Superclásico 94. ¡Cómo me ha gustado esta nueva serie de Radio Ambulante Studios! Vuelvo a repetir que a mí el fútbol me da igual, pero las historias a su alrededor, si están tan bien contadas como en este caso, me resultan apasionantes. Esta vez se trata de una historia sobre violencia entre aficiones, las barras bravas de los equipos Boca y River, que acabó con el asesinato de dos seguidores del River, sirve para explicar la peste que es el fútbol, no como deporte, pero sí como actividad geneadora de violencia, corrupción, abuso de poder e impunidad. La serie con Mariano Pagella a la cabeza es estupenda: guión, narración, diseño sonoro, ritmo, música original. Por ponerle una pega, el último episodio me resultó excesivamente largo y un poco confuso, pero se lo perdono.

Como siempre, está todo en LA LISTA.

Gracias por llegar hasta aquí. En Montevideo di una charla titulada «Tu bebé no es tan guapo. El arte de editar y criticar podcasts» y allí expliqué cómo escucho, cómo anoto y por qué escribo Podcasts Encadenados. Lo que no sé si conté es lo muchísimo que disfruto haciéndolo. Cada semana pienso que no tengo nada que decir, o que lo que voy a contar es obvio, o que me repito, y cada jueves, cuando llego al final, digo: qué bien, qué gusto.

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