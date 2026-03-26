Podcasts encadenados de la semana

El otro día, con una amiga, hablaba de lo huérfanos que están los oyentes de podcasts en español a los que les gustan los narrativos de no ficción. Cada vez hay menos. Tras la explosión de contenido entre 2021 y mediados de 2023, la producción se fue ralentizando hasta casi detenerse. Se siguen haciendo cosas, claro, se estrenan algunas series, pero cada vez son menos. ¿Llegarán a desaparecer por completo engullidas por la supuesta pertinencia del video podcast? Este parón, por supuesto, no se debe a que no haya profesionales queriendo producir este tipo de contenidos, sino a que es un formato caro que necesita recursos y tiempo y hay poca financiación. La causa de esa poca financiación es que en el mercado en español no hay anunciantes para esos contenidos (sí los hay en el mercado anglosajón). ¿Por qué? Porque las marcas no creen en anunciarse en esos podcasts. Por alguna razón que se me escapa, prefieren invertir en un video podcast de celebrity que se escucha de fondo mientras friegas y del que te da igual perderte 30 segundos, o 3 minutos o dejarlo en la mitad, antes que en una serie documental de investigación que exige una escucha más fiel y más atenta y, por tanto, con más posibilidades de retener su anuncio. He dicho que no lo entiendo pero sí lo entiendo: se busca cantidad frente a calidad. Ocurre también que los podcasts narrativos en español, y especialmente los hechos en España, tienden a ser todos muy serios, muy dramáticos, con mucho poso social y de denuncia. Esto es fabuloso, necesario e imprescindible, pero pero pero… también hay muchísimas historias de no ficción que pueden contarse en audio y resultar de alguna manera menos dramáticas, más amables para el anunciante y también para el oyente al que de vez en cuando le apetece algo que no le hunda en los abismos de la desesperación.

Hay que seguir investigando, poniéndonos serios, analizando la corrupción, la violencia, la política y cualquier otro asunto de calado, pero también podemos mirar alrededor y pensar ¿qué puedo contar que nos retrate como sociedad, que nos haga pensar, reflexionar y quién sabe si sonreír de vez en cuando o incluso llorar de emoción? Hablo de historias como las que se han contado en Delirios de España, en Misterio en La Moraleja, en alguno de los episodios de Hechos reales o de Radio Ambulante, en Ay campaneras, en NI: El aire de Chillida, en Familia de Libro o Gabinete de Curiosidades, El capitán y el brazalete de esmeraldas, en Mi Divo o Esto merece una explicación.

Confío en esas nuevas historias. Hay oyentes esperando ansiosos para escucharlas y creo que, bien explicado, también habrá marcas que apuesten por ellas, productoras para financiarlas. Mientras tanto, la parte buena, es que siempre podemos volver a escuchar o descubrir las que ya se hicieron.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlo con un grupo de gente maravillosa te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 26 de abril. Hablaremos de No sé como era antes y tendremos a Sara Selva para charlar con ella sobre todo lo que se nos ocurra. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar. ¡Ah! y también tenemos un chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás también participar en el Club de Lecturas Encadenadas que se estrena el día 10 de mayo.

¡Me apetece todo!

A puro egocentrismo.

Pocas veces he escuchado un ejercicio de egocentrismo más espectacular que el que ha hecho Helena de Groot en la novena temporada del podcast canadiense Personally y que se titula Creation Myth. Pocas veces, también, he escuchado un podcast tan bien escrito y tan sutilmente diseñado para resultar casi una autopsia en vida de la propia narradora.

La historia empieza cuando Helena de Groot, que es belga, viaja a París para conocer a un ligue. Hacía poco que había tenido una ruptura y le apetecía algo ligero, sin complicaciones, para pasar el rato. Ese ligue es David, un americano con el que se encuentra en la explanada del Pompidou. Lo describe así: “His shoulders were impossibly broad, and he was leaning against the railing in this way only Americans can. You have to be from the heart of the empire to be so at ease”. Con esta frase en los primeros minutos del podcast De Groot ya me ganó, porque ser capaz de crear en mi cabeza la perfecta imagen del americano sin dar más datos de su aspecto físico me pareció magistral. David y Helena se gustan, se gustan mucho y acaban pasando el día y la noche juntos. En ese primer encuentro, se rompe el condón y él le dice: «Te apoyaré en lo que decidas hacer. No me acuesto con nadie con quien no me imagine teniendo un hijo». Ella se queda muerta y le contesta: «No te preocupes, no voy a pasar por eso. No quiero hijos».

En esa frase, «No quiero hijos», está el leitmotiv del podcast. Durante nueve episodios el oyente acompaña a De Groot a través de los años, desde ese encuentro con David en París hasta su vida en Nueva York siendo una exitosísima podcaster. No voy a reventar cada circunstancia vital de la autora porque el guión es tan fabuloso que, una vez comienzas a escuchar, no puedes parar. Y esto tiene mucho mérito, porque según vas avanzando en la historia más insoportable te parece Helena. Helena no quiere tener hijos, siempre lo ha sabido, pero llega un momento en que empieza a dudar: ¿Quiere o no quiere tener hijos? ¿De dónde viene su decisión de no tenerlos? ¿Hay algo que falla en ella o se conoce tan bien que sabe que no sería una buena madre? ¿Qué es ser una buena madre? ¿Por qué los demás sí quieren tener hijos y ella no? ¿Seguro que no quiere o es que se ha enamorado tanto de la versión de sí misma sin hijos que ahora le cuesta renunciar a esa versión?

La serie es un continuo «dale a la bolita» sobre este tema. Da vueltas y más vueltas a esta decisión vital y no deja ni una piedra sin remover, tanto de su vida como de sus sentimientos más íntimos. Habla con su amiga Sigrid, con su amigo Joshua, con un tipo que conoció cinco años antes en un bolo de trabajo y con el que hizo migas y al que llama para que le cuente su paternidad. Habla con su madre, con su hermana, con una poeta desconocida que no tiene hijos. ¿Resulta cansina? Absolutamente. ¿A veces quieres pegarle? ¿Gritarle «Mira, Helena: haz lo que quieras pero déjalo ya»? Sí y sí. A medida que la serie avanza ella se vuelve más insoportable, pero no he podido dejar de escuchar hasta el final, admirada por su ejercicio de honestidad brutal, su prodigiosa escritura en frases como “He couldn’t really sit or get back up, so we stood there, unsure of our movements, but excited like two people flirting at the company party” y por un diseño sonoro original, personalísimo, delicado y con notas de diversión, de picaresca que me ha hecho sonreír en muchas ocasiones.

¿Recomiendo el ejercicio de ombliguismo de Helena de Groot? Sí. ¿Te va a sacar de quicio? También. Como le dice una amiga en el último episodio: «En este podcast lo que estás haciendo es recontarte a ti misma la historia de tu vida». El mérito de Helena está en contarlo para que enganche al oyente aunque le cojas manía.

Pueblos y cartas

Palabras en el camino es el programa que la Fundación Ortega-Marañón ha desarrollado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto consistía en reuniones en bibliotecas y centros culturales de diez pueblos pequeños de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. En estos encuentros se trataba de que los asistentes escribieran cartas, textos, sobre el tema que quisieran relacionado con su pueblo, con la vida allí, con sus recuerdos, sus reproches, esperanzas, desilusiones, sueños.

He dicho asistentes, pero tendría que haber escrito mujeres porque lo eran la mayoría. Se sentaron a escribir esas cartas a quien quisieron, incluso a ellas mismas, y del tema que se les antojó. En el podcast se pone voz a esas cartas: unas son leídas por sus propias autoras, algunas las leen otras voces (jóvenes, bibliotecarias, familiares). La narradora es Cristina Gala, que va introduciendo, en los cinco episodios de la serie, las distintas epístolas agrupadas en cinco grandes temas: las que se fueron y las que volvieron, lo que se ha perdido y lo que se hereda, las mujeres del campo, los hijos del campo y los pueblos.

Me ha parecido una iniciativa maravillosa y es emocionante escuchar esos testimonios sinceros, francos, llenos de verdad y naturalidad. Me gusta menos que todo el podcast resulte tristón. No triste: tristón. Puede que sea algo buscado para recubrir lo contado, lo escrito, con una pátina de pérdida, algo que sugiera que todo eso que esas mujeres recuerdan, anhelan, esperan o sueñan va a desaparecer si no hacemos algo. No me parece mal, pero creo que el podcast hubiera ganado siendo un poco más luminoso, porque además se percibe alegría en esas mujeres, felicidad con sus vidas, con sus pueblos.

Recomiendo escucharlo y pasarte por su cuenta de instagram para ver las fotos.

Si te sobra tiempo:

Comparto con Andrea Morán el amor y la fascinación por Jonathan Goldstein (y sé que hay mucha gente como nosotras). En su newsletter (en la de Andrea, aunque Heavyweight también ha lanzado la suya propia) descubrí una nueva entrevista con Jonathan que no conocía, y claro, tuve que escucharla porque me pasa con él lo mismo que comentaba sobre Leila Guerriero: siempre es un placer escucharlos. Como andaba haciendo cosas, cuando terminó el episodio saltó a otro y la entrevistada en esta caso era Tig Notaro, otra persona que me resulta interesantísima y me tragué su charla entera. Y me reí. El podcast en el que los entrevistaban se llama Wild Card with Rachel Martin y lo que lo hace diferente es que las preguntas se sacan de un mazo de tarjetas. Bueno, y que a mí también me hace gracia que Rachel Martin tenga una risa tan horrible como la de Janice en Friends.

Del podcast Personally acabo de recordar que en 2022 recomendé su cuarta temporada, Sorry About The Kid. Alex McKinnon cuenta la historia de su hermano Paul, atropellado cuando tenía 14 años por un coche de policía. Alex tenía entonces 10 años y trata de reconstruir los recuerdos que tiene de su hermano o, mejor dicho, los que no tiene. Habla con sus padres, con su hermana, con sus amigos. Cuenta el día del accidente, los días siguientes, la reconstrucción del duelo, del dolor inconmensurable de los padres. Una escucha interesante aunque aterradora.

Pushkin Industries y la BBC acaban de estrenar Big Lives, una serie dedicada a explicar las vidas de grandes personalidades de la Cultura y las Artes. El formato está copiado del exitosísimo You’re Wrong About, que en su día, cuando se estrenó en 2018, consistía en que los dos hosts, por turno, le explicaban al otro algún fenómeno cultural o creencia compartida que estaba llena de errores. Era un formato diferente, mitad conversacional mitad narrativo, y arrasó en audiencia. Big Lives copia descaradamente el formato, pero ciñéndose a un personaje. Los dos hosts son los periodistas Kai Wright y Emmanuel Dzotsi que, en el primer episodio, andan un poco sobreactuados. Se dedican a contar la historia de la grandísima Jane Fonda y, a pesar del plagio y el histrionismo, lo he encontrado bastante interesante y he aprendido cosas que no sabía: por ejemplo, que cuando Jane Fonda se lanzó a hacer sus vídeos de aerobic pensó que era una chorrada y que solo conseguirían 10.000 $ para su fundación en favor de la democracia. Vendieron 17 millones de copias. Merece la pena. ¡Ah! Además cuentan con el archivo de la BBC y sus entrevistas.

Si vas a viajar en coche por las vacaciones o te vas a poner a preparar el huerto o vas a pasear muchísimo, te dejo aquí el enlace a los mejores podcasts en español e inglés de 2025, por si se te quedó algo sin escuchar.

Lo dejo aquí. Es impresionante la verborrea que desarrollo cuando me pongo a escribir de podcasts. Como siempre lo tienes todo en LA LISTA.

La semana que viene descansaremos de podcasts encadenados y lo retomaré después de vacaciones.

Gracias por llegar hasta aquí.

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