Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Menchu
Menchu
Nov 29

Ana, yo ya me he escuchado dos de ill advised. Me encanta y ese humor británico. Fan total. Me anoto radio ambulante

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
Avatar de María Belén
María Belén
Nov 28

El episodio de Heavyweigh me dejó tan impresionada que me quedé agarrada al volante del coche incapaz de dejar la historia antes de salir. Gracias por descubrirme el mundo de los podcast que han dado sentido a mis horas de desplazamiento en coche.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
13 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura