Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy duro y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta el próximo domingo. El año entero por 35 €. Menos sería robarme.

1 año entero por 35 €

Podcasts encadenados de la semana

Esta semana he tenido infección de oídos y bastante malestar general. Estas dos circunstancias han ensombrecido mi ánimo pero no me han impedido escuchar muchísimo. Eso sí, casi todo sin cascos para no dañar aún más el oído. El remedio para el malestar general ha venido de la escucha, de una lasaña de espinacas y calabaza que preparé ayer y por unas galletas de plátano y chocolate que puede que indiquen que la repostería y yo nos estamos acercando. Aun así lo que más feliz me ha hecho esta semana es el podcast de Bill Nighy que ya recomendé hace un par de semanas. Va a ser mi nueva turra. Es un formato brillante, inteligente, ingenioso, elegante y, sobre todo, muy divertido. Es perfecto para estos tiempos generales de la humanidad y concretos de mi vida. Haceos un favor y no os lo perdáis.

Nacional II. La ruta del exilio

La semana pasada se presentó Nacional II: la ruta del exilio, el nuevo podcast producido por La República Independiente de la Radio, creado y dirigido por Javier Gallego y protagonizado por la actriz Victoria Luengo y la refugiada palestina Duha Alzaiti.

Victoria Luengo es Lola, una joven que en 1939, cuando la Guerra Civil está cerca de acabar y está claro qué bando será el ganador, se ve obligada por los deseos de su abuela y por la realidad a marcharse a Francia con otros miles de españoles que salieron de sus casas con lo puesto para salvarse de lo que se les venía encima. Duha Alzaiti abandonó Gaza en 2015. Lola se fue sola de España. Duha llegó aquí con su familia. ¿Qué tienen en común? Lo que todos los refugiados obligados a marcharse de sus hogares: comparten que hay un enemigo que quiere matarles y el dolor de dejar atrás tu casa, tus vecinos, tus amigos, tus rutinas, tus cosas, la vida que conoces y también que el hecho de llegar a un lugar que te dice: «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Este no es tu sitio».

Los dos primeros episodios, Tienes que irte y No mires atrás, presentan a las dos mujeres, la real y la ficticia, y los conflictos que las obligaron a exiliarse. En el segundo se encuentran en un espacio indefinido en el que conversan sobre su situación, sus dudas, sus temores, sus recuerdos.

Nacional II: la ruta del exilio tiene muchas virtudes, varios aciertos que me han llamado la atención. El primero de ellos es la complejidad del formato. ¿Es una ficción? ¿Es un narrativo de no ficción? ¿Es memoria ficcionada? Tiene algo de todo esto, pero al contrario de lo que podría haber ocurrido, que fuera una mezcolanza incomprensible e intragable por parte del oyente, esa combinación funciona con una fluidez que me ha sorprendido gratamente.

Victoria Luengo está fabulosa dando voz a Lola, un personaje ficticio pero con una historia basada en testimonios reales recogidos en los libros Éxodo. Diario de una refugiada española, de Silvia Mistral; y Las hogueras del Pertús, de Álvaro de Orriols. Todo lo que Lola le cuenta al oyente se siente real, cercano, cierto. Y Lola se lo cuenta también a Dina, narradora en este caso de su propia historia, la de su familia. Ambas dialogan en un espacio que no está aquí ni allí. Se encuentran en un tiempo que no es ni 1939 ni 2025. Es un tiempo y un espacio constante en la historia de la humanidad, el lugar en el que confluyen las experiencias del exilio forzado por la violencia. Cuando lo estaba escuchando, mientras cocinaba, visualizaba a Lola y Dina en una especie de habitación sin paredes ni límites, un espacio seguro para ellas, para compartir y contar sus vidas. Un espacio al que me habían dado acceso a mí, como oyente, para conocerlas, para entenderlas y para provocar la reflexión sobre cómo el exilio no es algo que uno elige. No es algo que termina cuando uno se marcha. No es algo que se olvide. El exilio es el lugar en el que no eres pero intentas construirte cuando no te queda nada, solo recuerdos de quien eras.

Nacional II: la ruta del exilio forma parte de un proyecto ambicioso por parte de La República Independiente de la Radio que consiste en hacer un podcast por cada una de las carreteras radiales, las seis principales que vertebran la red española. Empezaron el año pasado con NI: el viaje de Chillida, que comentamos en una de las sesiones del club de escucha.

Radio Ambulante. Volver a casa

Hay una serie de podcasts que, para mí, son como mis padres, como la casa familiar. Les tengo muchísimo cariño, no los cambiaría por nada y si alguien se mete con ellos salto indignada a defenderlos. Como a los padres, a veces dejo de hacerles caso. No tengo tiempo para ellos, me llaman la atención cosas más nuevas. Me digo: «Bah, esto ya sé de qué va» y lo dejo de lado. Y, por supuesto, cuando vuelvo al redil y pulso play, me doy cuenta de lo equivocada que estaba: ahí fuera no hay nada mejor y nada como volver a casa.

En esa categoría de podcasts que son casa, que son padres, está en un lugar de honor Radio Ambulante. Cuando los descubrí, en 2015, devoré cada episodio publicado y cada semana esperaba el último con ansia e impaciencia. Les he sido fiel, muy fiel, durante años, pero confieso que los había dejado un poco de lado. Los escuchaba, como a los padres, un poco por obligación, en las fiestas señaladas.

Esta semana he sido como la hija pródiga. Y, como no podía ser menos, me han recibido con todos los honores. He devorado cuatro episodios de la nueva temporada, la 15, y según escuchaba pensaba: son tan buenos, lo hacen tan bien que parece fácil. Parece fácil encontrar las historias, saber contarlas, dar con los testimonios adecuados, hacer las entrevistas correctas, escribir el guión perfecto ni demasiado denso ni demasiado ligero, dar con el ritmo adecuado, provocar curiosidad, indignación, conmover, emocionar. Todo eso lo hacen tan bien que parece fácil cuando es complicadísimo y lleva muchísimo trabajo, tiempo y recursos.

Que Radio Ambulante exista, que lleve existiendo quince años, es milagroso. Para el oyente español es, además, un regalo. Los episodios de Radio Ambulante son una puerta a historias de América Latina que desconocemos por completo. En un país en el que se nos llena la boca a decir lo importante que es el español en el mundo impresiona pensar en nuestra ignorancia en relación a las realidades de todos esos países con los que compartimos idioma. Hablamos siempre de América Latina como si fuera un ente homogéneo definido porque lo «descubrió» Colón, lo colonizó España y hablan nuestro mismo idioma. No sabemos más. A veces pienso que ni siquiera nos interesa.

Radio Ambulante siempre me ha parecido una invitación a asomarme a la inmensidad de mi ignorancia sobre Latinoamérica. Una invitación amable, cariñosa. Daniel Alarcón, que presenta todos sus episodios, y los muchísimos productores que cuentan las historias no te dicen: «Anda, mira todo lo que desconoces». Para nada. Es más algo como «Ey, mira, escucha, dedícame un rato y verás como esta historia te atrapa».

Es así siempre. Salgo de cada episodio de Radio Ambulante queriendo saber más, con curiosidad malsana por, por ejemplo esta semana, buscar fotos del primer «barrio» que los argentinos construyeron en la Antártida. También me he indignado por la impunidad con la que pueden actuar los hombres que manipulan fotos de mujeres en México. Conectando con Nacional II: la ruta del exilio me ha gustado muchísimo Inventario del éxodo, un episodio dedicado a explicar qué pasa con los hogares y las cosas de los venezolanos que se marcharon pensando en volver y sin embargo no volverán nunca. El de Haití también me ha encantado: la historia de Sandrine y su vida a caballo entre Colombia y Haití, entre el español y el creole, entre cumplir las expectativas de su padre y hacer lo que sentía que era correcto.

Para mí volver a Radio Ambulante ha sido como volver a comer croquetas caseras. Me parece que recomendarlo es una obviedad, que todo el mundo los conoce, que todo el mundo sabe lo buenos que son. Pero a lo mejor no es así, a lo mejor hay alguien por ahí que no lo ha probado nunca. Si eres esa persona, enhorabuena: te acabo de descubrir un manjar. Y si eres, como yo, un oyente que se despistó, vuelve a ellos. No van a defraudarte.

Si te sobra tiempo:

Ha vuelto Gastropolítica, el podcast que une, siempre de manera inesperada, la cocina y la gastronomía con la política. Por ahora, hay disponibles tres episodios o, mejor dicho, dos y medio. El primero está dedicado a la historia de los tomates y, aparte de lo que (casi) todos los españoles ya sabemos, que el tomate llegó a Europa desde México y Sudamérica, se cuenta la historia de cómo los estadounidenses se inventaron una historia de gloria patria con su héroe y todo. El otro episodio disponible une camareros, espionaje y fútbol y no te revelo más. Como siempre es una escucha muy amena.

El martes se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y te recomiendo el episodio de Hoy en El País en que varias mujeres cuentan su experiencia viviendo bajo la constante amenaza de que sus parejas, a las que dejaron y denunciaron, acaben matándolas. Seguro que no sabes, por ejemplo, que las famosas pulseras que controlan a los maltratadores obligan a las mujeres amenazadas a llevar una riñonera donde va el aparato que las avisa si él se acerca, pero también suena si él o ella se quedan sin cobertura y otras muchas veces más. Él pulsera, ella trasto en una riñonera.

Me repito. Lo sé. No me importa. Heavyweight lo ha vuelto a hacer: el episodio de la semana pasada es increíble. Kevin, un hombre con una infancia terrible, con una madre ausente y un padre con una enfermedad mental que les hacía vivir en una condiciones terroríficas, contacta con Jonathan Goldstein para ver si consigue así saber algo de un par de chavales que, cuando él era niño, vivían en la casa de al lado y con los que recuerda pasar los mejores momentos de su vida. No quiero contarte más pero, por favor, escucha la historia. Se te quedará pegada.

Lo dejo aquí por esta semana. Como siempre está todo en LA LISTA.

Si escuchas algo ven a contármelo, me hará ilusión. Dime qué escuchas, qué te gusta, qué no te gusta, qué echas de menos, cuándo escuchas, por qué… Quiero saberlo todo.

Vamos a ver. Si has llegado hasta aquí puede que no te gusten los podcasts pero sospecho que sí te entretiene leer lo que escribo.

Hago esto por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo. No quiero dejarlo pero también me gustaría jubilarme antes, asi que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

1 año entero por 35 €

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si, además, te haces miembro fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.