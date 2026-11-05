Que esta sección se llame Podcasts encadenados se debe, primero, a mi pereza, o incapacidad, para inventar un nombre nuevo. Después, a que en su día le pregunté a un amigo cómo podía llamarla y me dijo: «No te líes, usa lo de encadenados, como con las lecturas». Y, tercero, a que a veces lo que escucho se encadena, uniéndose por hilos invisibles que se conectan en carambolas cósmicas.

La de esta semana ha sido la ficción. Tres ficciones han llenado mis horas de escucha en la última semana. Todas diferentes, aunque dos comparten un perfil que hace cinco años habría etiquetado como ciencia ficción, pero que ahora llamaría más bien «realidad distópica». La otra, en inglés, no encajaría ahí; tampoco sé si llamarla ficción, porque lo que cuenta está muy pegado a la realidad.

Hubo un tiempo en que la ficción servía para evadirse de la realidad. Ahora, al menos en audio, creo que sales de ella con más susto que evasión.

Este domingo celebraremos la sesión número 30 del Club de Podcasts Encadenados. Para celebrar ese logro y que ya es un club consolidado, vamos a hacer una sesión libre, sin invitados, en la que charlaremos de todo lo escuchado en estas sesiones, de lo que nos ha gustado, lo que no, historias relacionadas, maneras de escuchar, etc. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas. Ademas si te suscribes hoy, la primera semana es gratis así que puedes asistir, probarlo y decidir si te quedas o no.

Ojalá tener el talento de Julio Rojas. Pero qué alivio no vivir en su cabeza.

La semana pasada fui a la presentación de la segunda temporada de Simulacro, la ficción turística del Gobierno de Canarias producida por El Extraordinario. En la charla posterior le pregunté a Rojas si no le daba miedo que sus oyentes salieran de la escucha mareados y con vértigo existencial. ¿Quizá estaba proyectando lo que me ocurre a mí? Por supuesto.

Julio me dio una respuesta inteligente. Habló de los qualia, de la apofenia, de las simulaciones de la inteligencia artificial y dejó claro que disfruta tanto de su trabajo que espera que el oyente comparta, al menos en parte, ese entusiasmo por los temas que a él le interesan tanto.

Lo primero que tengo que decir es que esta segunda temporada, que puede escucharse de manera independiente, me ha gustado muchísimo más que la primera. Me he entretenido; las interpretaciones son buenísimas, con una Leonor Watling fabulosa, disfrutona y muy convincente en su primera experiencia en ficción sonora. El product placement de las Islas Canarias —centrado sobre todo en La Palma, La Gomera y El Hierro— encaja de forma orgánica en el contenido sin chirriar, algo que El Extraordinario siempre borda. Y el diseño sonoro de Andreu Quesada es espectacular. Tan espectacular que funciona igual de bien en el coche —sé que, si Andreu lee esto, le chirriarán los dientes— que con auriculares.

Lo segundo que tengo que decir es que me perdí. Diez episodios son muchísimos. La trama se alarga innecesariamente, dando vueltas en escenas que no llevan a ninguna parte. Con siete u ocho episodios, el ritmo habría sido mejor y se habrían eliminado algunos de los retruécanos filosóficos. Es posible que me hubiera perdido igual, porque el concepto de una realidad simulada por una inteligencia artificial, de vivir en un espacio-tiempo que quizá no es real y en el que los acontecimientos están ligados por algoritmos incomprensibles, no me interesa nada. Pero sé que hay gente apasionada por estas temáticas, y aun así creo que la eliminación de un par de episodios habría beneficiado a todos.

Simulacro tiene muchas cosas buenas: un buen guión, interpretaciones creíbles y disfrutonas, el talento en la dirección de El Extraordinario, el diseño sonoro de Andreu Quesada y el hecho de ser un producto promocional que no se siente para nada como tal.

En contra, en mi caso, tiene que no me interesa nada la premisa. Escucho esforzadamente, como quien sigue una lección en clase, por profesionalidad y por voluntad, intentando que me interese el planteamiento narrativo de: ¿qué pasa si lo que vivimos es una simulación creada por un ente más inteligente? No me importa. Y, además, solo de pensarlo me mareo.

El mayor logro de Simulacro es que consigue lo que se propone, lo que cualquier branded desea: mientras lo escuchaba, pensaba en volver a La Palma y en que definitivamente quiero ir a La Gomera y a El Hierro.

Reset

Reset es la nueva ficción de EiTB producida por ULU Media. Me da cierto repelús escribir nueva porque lo peor que tiene Reset es que no suena a nada nuevo. Un autobús ha sufrido un accidente en el que hay varias víctimas mortales. Conocemos la noticia cuando uno de los personajes, sin nombre, se lo cuenta a Alice, que parece ser una inteligencia artificial. En los cuatro primeros episodios, entre el protagonista sin nombre y Alice se desarrolla una especie de juego, con diferentes partidas y pruebas. Se trata de comprobar si la IA tiene conciencia propia y es capaz de atacar a los humanos. Por supuesto hay referencias al test de Turing, a Alicia en el País de las Maravillas y a Frankenstein. Me quedé con esas referencias pensando que, en algún momento, debería leer la obra de Lewis Carroll.

¿Es Reset una mala ficción? No, para nada. Los actores están creíbles y los tres primeros episodios, con el duelo entre los dos personajes, mantienen una tensión narrativa que después se va diluyendo hasta estancarse en un final que ni siquiera recuerdo. Como con Simulacro, no consigo que me interese la premisa. Un mundo en el que la IA toma el control del planeta y se vuelve contra nosotros empieza a no ser ficción. Ya ni siquiera me asusta, estoy entregada: si va a ser, que sea indoloro.

Dicho esto de estas dos ficciones: estoy deseando que alguien haga una ficción sin fantasía ni ciencia ficción. La vida en un pueblo, con sus problemas, amoríos y desencuentros. Un retrato coral de un departamento de una gran corporación. Un thriller político. Algo que dé un miedo tolerable y no me sumerja en una crisis existencial.

Hace unos años aterricé por casualidad en People Who Knew Me, una ficción sonora que no era de ciencia ficción, en la que no había ordenadores ni inteligencias artificiales y todo lo que ocurría me podía haber pasado a mí. Interpretada por Rosamund Pike y Hugh Laurie me gustó mucho porque era algo diferente. Intrascendente y banal, pero entretenido. La serie de la BBC fue la primera de un podcast que ahora se llama Arc, en el que se engloban series de ficción limitadas. Intimacy es una de ellas.

¿Qué cuenta Intimacy? Escrita y protagonizada por Lena Headey, cuenta la historia de Liza Simmons, una asesora de intimidad para series y películas, cuya carrera no acaba de despegar y que anda a la gresca con Michael, su ex y padre de su hija. De repente le surge la oportunidad de sustituir a la asesora de intimidad más importante del mercado, en una película en Grecia que está rodando un gran director.

Liza tiene problemas de dinero, de autoestima, le encanta su trabajo, no tiene problema con tener rollos de una sola noche,se preocupa por sus actores y por su hija. Y sufre a una madre muy pesada que, además, se pasa el día machacándola, y arrastra un secreto, claro. Son ocho episodios entretenidos pero que empiezan a flojear a partir del sexto. No recuerdo el final.

El guión es correcto sin alardes, las interpretaciones resultonas (aparece la gran Hannah Waddingham en un papel menor) y entretiene lo justo. ¿Lo mejor? Que no me dió vértigo existencial.

Por si te sobra tiempo:

Ayer se conocieron los ganadores de los Premios Ondas. Delirios de España, con Juan Sanguino, ganó el premio a Mejor Podcast (¿Puedo decir que ese Ondas es un poco mío porque yo trabajé en él?); Místicas a Mejor Ficción; La historia es ayer el de Mejor Diseño Sonoro; y Venceremos ganó el Premio Internacional. Me alegré muchísimo por todos.

Lyceum Club, mujeres que adelantaron el reloj de España. Desconocía por completo la existencia del Lyceum Club, una institución creada en 1926 por mujeres para mujeres, con la intención de «adelantar el reloj de España». Se nos olvida o, mejor dicho, ignoramos, todo lo que las mujeres españolas consiguieron en materia de derechos y libertades antes de que el golpe de estado de Franco, la guerra civil y la dictadura arrasaran con todo. En este episodio se cuenta la historia de esa institución y todo lo que puso en marcha: escuelas, la casa del ciego, programas de alfabetización, de lectura. Muy recomendable. Como siempre con la solvencia de RNE. (La única pega que le pongo es que introducen las voces siempre como si fueran los rótulos en un documental de televisión. Hay maneras más imaginativas de hacerlo)

Me gustó esta entrevista a Los Javis en Fresh Air. Probablemente porque es un medio americano, porque no es solo una entrevista promocional y porque no hay excesivo peloteo de la periodista, me interesó lo que contaron y aprendí de sus vidas más de lo que había conseguido saber a partir de los medios españoles.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Si escuchas algo, ven a contármelo que me hará ilusión.

La semana que viene no habrá Podcasts Encadenados porque estaré en Montevideo participando en el Festival Sonora.

Si has llegado hasta aquí. Gracias. Me encanta que a alguien le importen todas estas reflexiones a propósito de lo que escucho.

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