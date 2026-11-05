Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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María
15h

Pues creo que esta vez no me apunto ninguna de las ficciones. También me parece que empiezan a ser todas iguales y me dan angustia vital.

Me quedo con el de Lyceum.

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Barbara
16h

Por supuesto que también es tuyo ese Ondas! Me apunto el de La Palma. Tengo ganas de que llegue el club!

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