Hace un par de años, en una cena con mis hijas, inventaron un juego que consistía en pedir qué les gustaría heredar. Por supuesto, mi parte de la herencia no les interesaba casi nada. María se pidió mi coche, sospecho que más por mostrar algo de aprecio por mis cosas que por interés. La parte jugosa del juego vino cuando empezaron a contar con la herencia de mi madre. Clara salió entonces con «me pido el armario de los abrigos de casa de Abu. Eso está lleno de tesoros». Ese armario acoge abrigos que tienen diez, veinte, treinta o hasta cuarenta años a pesar de que, de vez en cuando, hacemos un poco de limpia, pero nunca tiramos todo porque, a pesar de lo que digan esos millones de cuentas de absurdas ordenadoras, los abrigos (no todos) con solera tienen siempre su gracia. Entre todas esas prendas gloriosas hay algunas que son mías y últimamente he recuperado una trenca que calculo me compré cuando tenía 22 años. Me encantaba en su día y me sigue chiflando ahora. Me hace feliz y si me dejo llevar mucho por esa felicidad incluso fantaseo con darme un aire a Jane Fonda en Descalzos por el parque (ya se sabe, dicen que la felicidad es como una droga y por eso me da por esas alucinaciones).

Hablemos de ropa

He repetido cientos de veces, por escrito y en persona a cualquiera que me da el más mínimo pie, que una de mis heroínas en el mundo del podcast es Avery Trufelman. La descubrí hace muchos años cuando era productora en 99 % invisible y desde entonces he seguido todos sus trabajos con devoción. Me gusta ella, su estilo, su voz, su risa, cómo escribe, cómo habla, cómo piensa.

Hace unos años, en 2018, Avery lanzó una serie dedicada a la ropa, a la moda, a las tendencias. La llamó Articles of Interest y he hablado de ella varias veces porque es una escucha interesantísima. Vuelvo a traerla aquí porque en octubre publicó la séptima temporada, dedicada a la ropa de montaña, de ir al campo, de hacer trekking, escalada, esas cosas. En inglés se titula Gear, que tiene mala traducción directa.

El caso es que en octubre tenía muchas cosas para escuchar, muchos temas en la cabeza y no quise dedicarle a Avery una atención defectuosa, quería poner toda mi intención y mi tiempo de calidad en la escucha de su serie, así que he esperado hasta ahora, hasta enero, para ponerme con ella en el coche, mientras conduzco por una carretera que conozco como la palma de mi mano y que me permite concentrarme al máximo en lo que me está contando.

Gear comienza en las oficinas centrales de Buck Mason en Los Ángeles. Esta marca de moda diseña ropa que ellos llaman «clásicos americanos atemporales» y que resulta que están inspirados en ropa militar. En sus almacenes cuentan con lo que podríamos llamar un archivo histórico de prendas que en su día fueron del ejército estadounidense. A partir de aquí Trufelman desgrana la historia de los uniformes, de la ropa militar y su asociación con la ropa que todos compramos y nos ponemos para ir al monte. Para contarlo bien, para hacer entender al oyente cómo esa asociación se parece más a una trenza que a una colaboración o a una inspiración, nos lleva atrás en el tiempo, tan atrás como finales del siglo XIX ,cuando la ropa de ir al monte, a cazar por entonces, surgió como industria. Los hombres blancos de clase alta empezaron a tener el ansia de mostrarse rudos, de volver a la naturaleza, y para eso necesitaban ropa adecuada. Optaron entonces por el traje de ante. Por supuesto estaba mal visto decir que lo habías comprado, eso era como de cursis, así que todos fingían haberlo tenido siempre a pesar de que, evidentemente, habían pagado a mujeres nativas americanas para que se los hicieran a medida.

Este traje de ante venía de alguna parte. ¿De dónde? Pues según creían los hombres rudos de entonces, descendía directamente de la vestimenta que llevaban los padres fundadores de la nación, esos que lucharon contra los británicos por su independencia. A partir de ahí, Avery nos habla de la Guerra de Independencia americana, de su Guerra Civil y luego aparece un personaje increíble: Teddy Roosevelt, responsable de la guerra contra España en 1898. Este entrelazamiento entre la actividad militar y la ropa de exterior, de montaña, es el hilo conductor de todo el podcast. Como explicaba Andrea Morán la semana pasada en su newsletter, esta conexión y sus derivaciones intelectuales, morales y sociales es la idea abstracta que emana de la narración de Avery Trufelman de más de doscientos años de historia. Una narración amena, interesante, inquisitiva, curiosa y sorprendente. Podría poner mil ejemplos pero, por elegir alguno, puedo contarte que esa piececita que tienen todos tus plumas, forros polares, cortavientos, anoraks y chaquetitas para correr, esa que te permite ajustar los cordones, fue un invento de Gerry Cunningham, un joven americano de Vermont, amante del esquí, que en la II Guerra Mundial fue destinado al batallón de montaña que liberó el norte de Italia. El equipamiento que les daba el ejército era malísimo y, acabada la guerra, Gerry se mudó a Colorado y decidió dedicarse a diseñar equipamiento para el monte. Te puedo dejar también de gancho que el proceso de diseño de una chaqueta militar es igual de complejo o más que los procesos que se llevan en las firmas de moda de calle; o que la marca Banana Republic surgió cuando una artista y su novio periodista se hicieron, en 1976, con más de quinientas chaquetas militares españolas que salieron a la venta cuando murió Franco.

Una última cosa: cuando escuches a Avery (no digo «si», porque doy por hecho que correrás a hacerme caso) presta atención a cómo te hace sentir su narración. Jamás vas a sentir que está leyendo, siempre te va a parecer que te lo está contando en el mismo tono que si estuvieras tomando algo con ella, con ese nivel de confianza e intimidad. Eso es guión. Versiones y versiones de guión, ediciones y ediciones y lecturas y lecturas hasta conseguir esa intimidad.

Articles of interest, Gear, estuvo en todas las listas de lo mejor de 2025 y, sin duda alguna, lo merece.

Cuando lo escuches, no te pierdas la web con fotos y detalles adicionales de cada episodio.

Por si te sobra tiempo:

He escuchado los dos últimos episodios de Esto merece una explicación, de RNE. Un suceso corriente parte del descubrimiento por parte del host, Juanjo Cubero, de un diario de su tía escrito en los años 30 del siglo XX. En él hay una anotación en la que ella dice que en su pueblo, Acehúche «el día 27, ocurrió un suceso corriente en otros pueblos, no en este». Ese suceso fue el fusilamiento de 8 personas. Otra historia de fosas y recuerdos y memoria. Otra historia necesaria. En Luces y sombras de Navidad Marta Vicedo explica el fenómeno (absurdo) de las luces de Navidad en Vigo, su origen, sus consecuencias, tanto buenas como malas, y lo que supone para la ciudad. Si me preguntas a mí, que me encantan las navidades, te diré que como todo en la vida, el abuso no contribuye a la magia, se la roba.

Si tú eres hombre y cada vez que pasaras por el escáner ese de los aeropuertos que te hace colocarte con las piernas separadas y los brazos en alto, salieran en la pantalla dos cuadrados rojos indicando que hay algo sospechoso en tu pene y en tu ano que supone que seas cacheado... quizá tú también habrías escrito a Search Engine para ver si PJ Vogt podría aclararte por qué te pasa eso siempre. Así, por ejemplo, descubrirías que no eres el único y que la explicación no está para nada clara ni tiene que ver con el tamaño. A Perfectly Average Anomaly, un episodio descacharrante con el que me lo he pasado bomba.

A lo mejor no sabes, y no tienes porqué saberlo, que The Rest Is History es uno de los podcasts más exitosos del Reino Unido. Si te gusta la historia te lo recomiendo muchísimo. Tom Holland y Dominic Sandbrook son historiadores y tienen esa capacidad para divulgar con criterio siendo al mismo tiempo entretenidos y nada soporíferos. Esta semana he escuchado dos episodios que han dedicado a la historia de los Beatles. En esta ocasión los que comentan son Tom Holland y Conan O’Brian como invitado especial. A mí siempre me gusta escuchar historias de los Beatles, pero es que, además, este podcast tiene tanto dinero que puedes escuchar fragmentos de las canciones que comentan. (Está también en Youtube, por si además quieres verlo)

La gran tontificación es el tema del episodio de esta semana de Amiga date cuenta. La tesis es que cada vez todos somos más tontos, porque ni somos capaces de leer en profundidad, ni nos concentramos, pasamos mil horas viendo reels y todos consumimos las mismas series. Confieso que me sentí bastante menos tonta de lo que pensaba, porque de todo lo que Begoña Gómez y Noelia Ramírez comentan no he leído nada y solo he visto un par de cosas (como The Pitt). Lleno de referencias, es un episodio para escuchar mientras, por ejemplo, pelas patatas o planchas.

Otra semana en la que pensaba que no tenía nada para comentar. Tengo alguna cosa más que me reservo para el próximo jueves. No quiero avasallar. Como siempre, está todo en la LISTA.

Si escuchas algo, ven a contármelo y recuerda que no necesitas comprarte nada en las rebajas. Tienes de todo.

Te recuerdo que el día 25 de enero tenemos la primera sesión del Club de Podcasts encadenados de 2026. Está dedicada a La ruta del sol, la espectacular serie que Radio Ambulante Estudios estrenó en octubre y que está entre lo mejor del 2025. Además de comentarla, contaremos con su productor y host, David Trujillo, para explicarnos los detalles de la producción y responder a todas nuestras preguntas. Va a ser un planazo.

