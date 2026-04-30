Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Clara
14h

Merlin es mi aplicación favorita. Un estupendo trabajo del departamento de Ornitología de la Universidad de Cornell. Con ella están acercando la naturaleza a muchas personas… llega a ser sorprendente la de aves que nos rodean sin que nos fijemos en ella. Además el trabajo en bioacústica que realizan es admirable, con muchos proyectos de conservación, junto con el de ciencia ciudadana que llevan a cabo con eBird.

Lo que comentas del podcast de RNE me ha recordado a Big Lives de la BBC con Pushkin. Lo empecé porque dedicaban un episodio a David Attenborough… no pude acabarlo, qué insustancial me resultó… a los 15 minutos lo tuve que dejar porque me estaban poniendo de mal humor.

Me encantaría tener las recomendaciones en PocketCasts, uso la versión gratuita y estoy encantada (se sincroniza la escucha entre dispositivos).

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1 respuesta de Molinos
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Ricardo Alba Santamaría
6h

He vivido algunos años en diversos lugares de Andalucía y algo se pega: ¡¡¡Shiquiyaaa!! de aonde saca too ezto!!!

Y te sigo como a la de Triana o la Macarena, tengamos la fiesta en paz. Tú, sigue así, mi 'jarma!

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Por supuesto, sigue adelante.

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