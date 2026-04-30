Ya soy esa persona que se ha descargado una aplicación para identificar a los pájaros de su jardín por su canto. Por ahora me he limitado a grabar y contemplar maravillada cómo en mi plantilla aparecen los nombres de los moradores de mis árboles y mi trocito de cielo: colirrojo tizón, carbonero garrapinos, mirlo, curruca capirotada, gorrión común. No aspiro, ni muchísimo menos, a conseguir identificarlos a la vista, pero me hace ilusión, me pone contenta, ver todos esos nombres aparecer en mi pantalla y pensar que tengo todo un vecindario sobre mi cabeza, con sus trifulcas, sus cotilleos y sus verbenas. A veces, mientras estoy escribiendo, los escucho pasearse por el tejado de mi estudio. ¿Me identificarán ellos como «mujer común»?

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlo con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será el 24 de mayo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. ¡Ah! y también tenemos un chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás también participar en el Club de Lecturas Encadenadasque se estrena el día 10 de mayo.

Las Reinas de Queens

A estas alturas todo el mundo sabe que soy fan de Radio Ambulante. Creo que el nivel de calidad de sus historias es altísimo, que no tiene nada que envidiar a consolidadísimos shows americanos como This American Life o 99% Invisible, por poner un par de ejemplos, y creo, además, que son sin duda el referente para el mundo del podcast en español. Son un podcast independiente que consigue, cada año, el soporte económico de sus oyentes, de sus deambulantes, para continuar haciendo lo que hacen e ir poco a poco creciendo.

Cuando en 2024 estrenaron CENTRAL, su canal de series documentales, fui bastante crítica con Bukele: el señor de los sueños porque fue una serie que no me gustó. No era mala, por supuesto (eso es imposible con Radio Ambulante), pero si tuviera que definirla con un solo adjetivo diría: pesada. Bukele te caía encima como una losa. Fue un poco chasco, la verdad. Por un momento me asusté: ¿esto es lo que van a hacer con este canal? En seguida me di cuenta de que mis sospechas eran infundadas, casi me sentí mal por haber dudado de ellos. Desde entonces han estrenado El péndulo, sobre las elecciones en Estados Unidos; y La Ruta del Sol, una investigación sobre un gigantesco caso de corrupción en Colombia, las dos series fantásticas.

La siguiente en esta sucesión de grandes proyectos es Las Reinas de Queens, un podcast que no se parece a ninguno de los anteriores y que confirma su progresión, tanto en la ambición a la hora de buscar las historias como en la calidad de la producción. También es verdad que en esta serie han contado con la financiación del Greater Good Science Center, de la Universidad de California en Berkeley, como parte de su iniciativa «Difundiendo el amor a través de los medios» y con el apoyo de la John Templeton Foundation. El dinero siempre se nota.

Comentaba lo de la ambición en la búsqueda de historias porque en esta serie Diego Senior y Pablo Argüelles, los productores, se han lanzado a pintar, a dibujar para el oyente un paisaje muy desconocido, por remoto y casi por secreto. Ese paisaje es el de las mujeres trans latinas en Queens. Y lo hacen a través de diez historias, de las vidas de diez mujeres, con las que poco a poco van rellenando ese inmenso espacio de desconocimiento. Escuchados los tres primeros episodios, serán diez, pensaba en el puntillismo, o en esos pasatiempos que rellenaba en mi infancia, en los que sobre una plantilla en blanco con zonas numeradas iba coloreando: el 3 era el rojo, el 4 el azul, el 2 el amarillo. Solo al final, cuando todos los números estaban completados, se revelaba la totalidad de la imagen. Algo así hacen Senior y Arguelles en esta serie.

Al comenzar a escuchar, el oyente se enfrenta a un espacio de ignorancia total (perdón si eres alguien que lo sabe todo sobre las mujeres trans latinas en Queens). Con el primer episodio, dedicado a Lorena Borjas, «la reina de las reinas», ese espacio en blanco empieza a rellenarse. Su figura, su vida, todos los problemas a los que se enfrentó y de los que aprendió cómo ayudar a las demás, a las que llegaron más tarde y a las que se empeñó en acompañar para que no sufrieran todo lo que ella había tenido que sufrir. Al terminarlo pensé que la serie tomando a Lorena y su vida como jefa iría hacia otro lugar, no sabía cual. Ahora, escuchados dos episodios más, me doy cuenta de que el propósito de la serie es pintar el paisaje de este colectivo desde la individualidad de cada una de ellas. Sí, todas son mujeres trans latinas; sí, todas llegan a Queens; sí, todas comparten experiencias; pero cada una de ellas, como los colores, tiene una personalidad, un peso, una tonalidad y una importancia, y es la suma de todas ellas, de todas esas individualidades, la que permite conocerlas a todas, a las reinas, a las madres, a las familias y al nuevo significado que le han dado a todos estos conceptos.

La serie está magníficamente escrita, tiene un diseño sonoro fabuloso y Rula Ávila Muñoz es la host perfecta que coge de la mano al oyente y le dice: sé que de esto no sabes nada, ni siquiera sabías que lo desconocías, pero no tengas miedo, te voy a presentar a todo el mundo.

Franco 4:58

Los podcasts pueden fallar o, mejor dicho, resultar fallidos por muchos motivos: presupuesto, tiempo, prisas, chapucería, lucha de egos, ignorancia, horror vacui (un día debería hacer una lista con ejemplos de todo esto) y entre ellos, entre esos motivos, está la poca confianza en tu historia. Franco 4:58 es un buen ejemplo de este último motivo. Esta serie de RNE Audio se estrenó en noviembre, con motivo de los 50 años de la muerte del dictador.

El podcast parte de dos premisas fabulosas: el archivo de RNE y la historia que se quiere contar: narrar cómo se comunicó desde RNE la muerte de Franco la madrugada del 20 de noviembre en Madrid. En esos días el dictador agonizaba en el Hospital de La Paz y, aunque se sospechaba cuál sería el desenlace, no se sabía cuándo llegaría el final. Cuando llegó, cuando los periodistas que había allí empezaron a sospechar a las 4 de la mañana que algo pasaba, alguien tenía que confirmarlo. ¿Quién fue ese alguien? ¿Qué persona del círculo íntimo del poder confirmó a la Agencia Europa Press que Franco había muerto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pensaban los periodistas que estaban en el hospital? ¿Y los que recibieron el teletipo que decía: «Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto»?

Javier Hernández Bravo tiene una historia jugosa, poco conocida, que puede contar con acceso al inmenso archivo de RNE, con testimonios de los periodistas que estuvieron allí esos días, esos años, con acceso a expertos y con mucho, muchísimo interés en la historia. Se nota mucho que le encanta lo que está haciendo, la pasión.

El problema es que se han empeñado en añadir a esta historia un supuesto misterio con las cintas en las que se grabaron aquellos comunicados de «Españoles, Franco ha muerto». Por lo visto esas grabaciones deberían haber desaparecido, pero no es así. ¿Quién las guardó? ¿Para qué? ¿Pueden restaurarse? Todo este embrollo se mezcla con la historia principal sin que en ningún momento aporte información primordial para el podcast.

Me gusta mucho, sin embargo, el primer episodio, en el que se traza un mapa de cómo funcionaban los medios de comunicación en el franquismo, como se organizó la prensa del régimen, el control de la información, la censura. Todo esto es un colchón necesario para poder entender luego lo que sucedió el 20 de noviembre de 1975. Y está bastante bien contado.

Hay muchas buenas ideas en esta serie, contadas de manera muy irregular. Hay grandes testimonios y entrevistas que podrían haberse editado mejor, algunas derivas y bandazos que sobran por completo, repeticiones que lo hacen innecesariamente largo y un diseño sonoro inexplicable (en el episodio 1, por ejemplo, en el minuto 6:17 sobre el testimonio de una experta, entra el host a presentarla y las palabras de la experta quedan por debajo, escuchándose a un volumen demasiado alto mientra el host habla por encima durante casi un minuto). El episodio 5, además, que es la grabación en directo de la presentación del podcast con Jesús Ruiz Mantilla, es prescindible por completo.

A pesar de todos estos problemas que, como decía al principio, creo que se deben a una falta de confianza en la historia principal, Franco 4:58 es una escucha interesante. Yo he salido de ella habiendo aprendido cosas de aquellos días, cuando pensaba que lo había leído/escuchado/visto todo.

Si te sobra tiempo:

Hace un año La Climática, con Rocío Gómez, fue una gratísima sorpresa. Un podcast semanal con información medioambiental interesante, bien contada y sin hippismos ni aroma a hierbas. Toda la temporada me gustó muchísimo. Un año después el formato ha vuelto, pero transformado en Climática Express, un breve noticiero centrado en contar el clima y sus retos una vez a la semana.

Soy muy fan de Jamie Bartlett desde que escuché su magnífica serie The Missing Cryptoqueen y por eso he escuchado Everything Is Fake (and nobody cares), de BBC4. Son seis episodios dedicados a demostrar cómo el momento actual en el que vivimos, en el que todo parece falso y tenemos que dudar de nuestros ojos, nuestros oídos y hasta de lo que sentimos, no es algo que haya llegado por la Inteligencia Artificial. Es una situación que se ha venido fraguando durante años, un desprecio a la verdad, un enaltecimiento de la «verdad personal» de cada uno, que ha pasado a tener la misma consideración que los hechos, un desprecio hacia el conocimiento en favor de los sentimientos, una tolerancia absoluta a la mentira que han contribuido a que la desconfianza se haya convertido en la actitud principal en nuestras relaciones y en la manera en la que percibimos la información y la realidad. Bartlett hace un muy buen trabajo, es un podcast solvente y al punto, pero a mí se me ha quedado un poco corto. Me ha recordado mucho, además, a Things Fell Apart, de Jon Ronson; y a la primera temporada de Against the Rules, de Michael Lewis, dedicada a explicar cómo vivimos en una época en la que hemos decidido, o nos han hecho decidir, que hay que prescindir de la imparcialidad y de las figuras que la representaban, como los expertos, los árbitros, los reguladores. Dos series muy recomendables.

Si te gusta el terror y hablas inglés te traigo un podcast curiosísimo que me tiene bastante intrigada. Se llama Spanish Sundown y es un proyecto increíble. Su creador es Samuel Mattern y lo que hace es contar ficciones de terror partiendo de las voces que se escuchan dentro de objetos muy nuestros, muy de aquí. El último episodio que he escuchado, por ejemplo, se titula Processionaries: The Rash, está ambientado en Robledo de Chavela y cuenta una historia en la que por supuesto aparecen las orugas de la procesionaria, la división política, el franquismo y hasta Felix Rodríguez de la Fuente. El podcast, con guión original, cuenta además con grabaciones de campo de cada lugar en el que se ambientan las historias. Es un experimento sonoro curioso e interesante ver cómo un extranjero, Samuel Mattern, absorbe nuestro paisaje, nuestras leyendas, nuestros edificios más conocidos o alguna pieza de Arte y lo transforma todo en un cuento de terror. Hay episodios dedicados al Retiro, al teatro Joy Eslava, al Escorial, a San Pedro de Alcántara, etc. Tiene, además, una web muy bien hecha.

Un divertimento ha sido el episodio Andy Mycock: Named, Unashamed. Quizás ha sido porque mis hijas también llevan un apellido que provoca siempre la misma reacción: ¿Qué? ¿Es broma?

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA que, por cierto, me estoy planteando dejar de hacer para compartirlo todo desde Pocket Casts, que es mejor aplicación y me gusta mucho más. (Si quieres dos meses de regalo gratis para probarla, suscríbete y te los regalo). Y ya sabes, si escuchas algo ven a contármelo.

Gracias por llegar hasta aquí.

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