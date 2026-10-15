Cosas que (me)pasan

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Cris
Oct 15

Lo de Ucrania me ha dejado picueta

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1 respuesta de Molinos
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Ana Vírseda
5d

Mi abuelo trabajaba en las ventas y 'coló' a muchos amigos del pueblo. Curioso cómo se conectan las cosas, es la historia que he elegido contar en mi curso de escritura y ahora leo lo de la trabajadora del parque de atracciones y su buena obra.

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2 respuestas de Molinos y otros
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