A veces consigo rebajar la cola de reproducción que tengo con todo lo que quiero escuchar. Añado y añado y añado y, de repente, tengo ochenta episodios pendientes. Si están ahí es porque en algún momento consideré que me interesaban, por la razón que fuera. El problema es que la razón se me olvida y cuando le doy al play no tengo ni idea de qué me voy a encontrar. Eso me ha pasado esta semana con un episodio titulado Las Amelies del mundo, de La madriguera, un podcast costarricense. No tengo ni idea de por qué lo añadí; debió ser un motivo poderoso, porque yo odio a Amélie. El martes, de vuelta de ese maravilloso fin de semana de tres días, le di al play a las 7:15 de la mañana en medio del atasco. Lo hice por quitármelo de encima, porque sabía que llevaba meses en la lista y ya era hora de escucharlo o eliminarlo. Lo que me encontré fue una recopilación de historias de gente buena, mucho mejores que Amélie, que en sus vidas, en algún momento, hicieron el bien. Me gustó especialmente la historia de la mujer que trabajó en un parque de atracciones y se las arregló durante años para que los niños de barrios desfavorecidos pudieran montar gratis en las atracciones. Es un episodio pequeño, pero que te reconcilia un poco con el mundo. Hasta me planteé hacer el bien, o intentarlo.

Este domingo, 18 de octubre, tenemos sesión del Club de Podcasts Encadenados. Hablaremos de Regresar es irse: la historia de María Luisa Elío con sus creadores Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

Reaching Out

Dice Ira Glass que Reaching Out, de Sayre Quevedo, es lo mejor que ha escuchado en años. No soy yo quién para contradecir los gustos de uno de los dioses del podcast, pero debo decir que, aunque yo estoy siguiendo la serie con muchísimo interés, atención y admiración, no comparto su nivel de entusiasmo.

Sayre Quevedo es productor de audio, un tipo muy interesante que tiene un hermano gemelo que se llama Connor. Con él y con su madre forman una familia triangular. Su padre desapareció de sus vidas antes de que ellos nacieran y, durante años, ese pequeño núcleo fue todo su mundo. A lo largo de mucho tiempo, en un ejercicio que a mí me resulta rarísimo, Sayre ha grabado todas sus conversaciones telefónicas y casi todas sus interacciones con otras personas, absolutamente todo. Me mareo solo de pensar en el engorro técnico de ir continuamente con la grabadora, en la incomodidad de estar pidiendo permiso para grabar, y además me admira la capacidad de Sayre para archivar y organizar todo ese material. Me resulta también extrañísimo que la gente a su alrededor acepte ser grabada continuamente, pero ya sabemos que los estadounidenses son de otra pasta.

La cuestión es que en 2020 Sayre —que por entonces vivía en Nueva York— recibió una llamada de Connor preguntándole si no le gustaría buscar y encontrar a su padre. Iban a cumplir 30 años. A partir de ahí, y un poco a la manera de otra serie de este estilo, Inconceivable Truth, se ponen a investigar con los pocos datos que tienen para localizar a su progenitor. Sayre se muda de vuelta a la costa oeste y, justo por esa época, localizan al padre, que resulta que tiene una barbería-peluquería a escasas manzanas de donde vive él. Todo esto es un macguffin: lo que Sayre hace con esta serie es abrirse en canal para presentarse a sí mismo con una crudeza que, desde el pudor judeocristiano europeo, resulta a veces embarazosa.

¿Es esto una crítica? No, para nada. Siempre he comentado mi profunda admiración por esa capacidad para la introspección sin complacencia. Me pasó lo mismo con Personally: Creation Myth. Además, Sayre es un escritor fabuloso, de los mejores con los que me he cruzado nunca. El magistral uso que hace de la segunda persona, convirtiéndose a sí mismo en espectador de su propia vida, sitúa al oyente a su lado, mirando con él lo que ocurre. Ambos son, somos, espectadores. El cuarto episodio tiene algunos fragmentos muy, muy especiales, de una sensibilidad precisa y milimétrica:

«What you will remember most as you recount this meeting to your mom is not everything that is said or even what he looks like, but the feeling of being near your father, the tenuous warmth and helplessness a newborn might feel when a habitual face rises at the side of its crib in the middle of the night, an alien mix of familiarity, distance, and an awareness of a power which is capable of both protecting and breaking you».

¿Recomiendo o no recomiendo Reaching Out? Sí, lo recomiendo, pero con precaución. Como ya he comentado, me parece un prodigio de escritura y de enfoque, pero eso no quita para que resulte a veces repetitivo. Sobre todo la calidad de los audios, que en muchos casos es regulera, y no entiendo por qué Sayre se empeña en usarlos cuando podría parafrasearlos u omitirlos y continuar con la narración. Nadie le va a pedir un fact-checking de lo que cuenta, porque lo que comparte es su vida.

Si te decides por él, te recomiendo también The Quevedos, otra incursión en su familia que Sayre publicó en 2022 en Latino USA.

¿Quién lucha en Ucrania?

En Ucrania, en la guerra que libra para defenderse de Rusia, hay 20.000 soldados extranjeros, de los cuales 10.000 son latinoamericanos. Me enteré de este dato escuchando Alias Cóndor: soldados latinos en la guerra de Ucrania. De esta serie me interesan varias cosas: en primer lugar, por supuesto, entender qué lleva a alguien de Panamá, Ecuador, Brasil, Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica a viajar al otro lado del mundo a jugarse la vida en una guerra que les pilla lejísimos geográfica y emocionalmente. En segundo lugar, me interesa muchísimo que la serie sea una coproducción entre Futuro Studios (la productora de podcasts fundada por María Hinojosa con sede en EE. UU.), DW (el medio alemán en el que trabaja la periodista responsable de la serie, Carolina Chimoy) y LA Times Studios. Creo que la coproducción en audio está muy poco explorada y explotada porque es un camino complejo, pero que merece la pena recorrer. Y, en tercer lugar, me interesa porque es una serie que se ha hecho con la ambición de llegar a un público muy amplio: está disponible en español y en inglés.

He escuchado la versión en español, que es más que correcta. Carolina lleva más de dos años reporteando esta historia. Conoció a Cóndor, un voluntario colombiano, y a través de él contactó con otros como él: hombres jóvenes que, empujados por ideales, por necesidad o por motivos de lo más peregrinos, llegaron a Ucrania para integrarse en su ejército. (Una cosa que he aprendido es que no son mercenarios que actúan al margen del orden militar, sino que están integrados en unidades militares ucranianas). Carolina habla con todos ellos y con algunos de sus familiares, tratando de entender qué hacen allí, qué esperan, qué quieren.

Sé que el tema de Ucrania da pereza, que se ha convertido en ruido de fondo en nuestras vidas, algo que sabemos que está ocurriendo pero que no nos afecta, que es casi rutina y que zambullirse en la guerra y en las vidas reales de las personas que se están jugando allí la existencia puede no ser apetecible. Lo entiendo. Aún así es una buena serie, con algunas pegas como, por ejemplo, las excesivas repeticiones en el guión, pero escuchar a esos hombres coloca la guerra en lo que es: no es un vídeo en TikTok ni un videojuego, es gente matándose por defender una idea.

Suburban Paradise

Kaitlin Prest tiene todo para caerme mal, pero me encanta. Es superintensa, algo para lo que normalmente no tengo paciencia; pero en ella esa intensidad, más que rechinarme, me hipnotiza. Todo lo que hace en audio suena diferente, arriesgado, intensamente personal. Esta nueva serie está dedicada a narrar sus meses de vuelta en la casa de sus padres en los suburbios de Ottawa: Suburban Paradise. ¿Cómo es volver a casa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué dice de ti y de tu vida esa vuelta? Es personal y arriesgado en el contenido, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Juega con el diseño sonoro para sacarte de lo obvio, de lo trillado, para revolcarte y que te sientas incómodo, extrañado, pero aliviado porque algo te sacude, te dice algo más.

Kaitlin Prest no es para todo el mundo, pero todo el mundo que quiera aprender de audio, salir de lo trillado y escuchar cosas arriesgadas tiene que atreverse con ella. Siempre recomiendo su serie sobre el amor, The Shadows, y, sobre todo, el episodio narrado desde el punto de vista de un jersey.

Por si te sobra tiempo:

La sublime condición humana : Ha vuelto este podcast de El Extraordinario. Esta temporada está dedicada, otra vez, al impacto que la cultura tiene en nuestras vidas. Estuve en la presentación que hicieron en Madrid y te dejo esta frase que me apunté y que Juan Mayorga dice en el primer episodio: «La pregunta no es si somos personajes. Yo creo que desde luego lo somos. Es bueno que seamos conscientes de que somos personajes, pero lo más importante es que seamos autores de esos personajes, que seamos el autor de esas palabras que pronunciamos y los imaginadores de esas acciones que ponemos en marcha».

El precio de los ideales: Hace un par de domingos escribí sobre esto, a raíz de una idea que me había surgido escuchando el episodio An Argument de This American Life, con la historia de Nikole Hannah-Jones y la elección de colegio para su hija. Dejo aquí un par de escuchas complementarias: el episodio que en Phonograph dedican a la historia original de Hannah-Jones en 2015 y la serie de The New York Times, Nice White Parents, sobre unos padres (en este caso blancos) que hicieron lo que se propuso Hannah-Jones: involucrarse en un colegio menos favorecido para mejorarlo.

Dark shining moment: Rusia y las redes: la actualidad, con el bombardeo ucraniano de los centros de datos rusos, me ha recordado este fabuloso podcast que ya recomendé hace un par de años y que es imprescindible para entender como mucho de lo que lleva años pasando: el Brexit, Trump, el auge de la extrema derecha no es una confluencia de elementos aleatorios sino algo orquestado desde Rusia.

Como siempre, lo tienes todo en la Lista de Spotify.

Y si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

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