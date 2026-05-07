Leo unas mil quinientas newsletters sobre audio. Cuando digo «leo» no hay que tomárselo al pie de la letra. A algunas les tengo devoción y las atesoro para leerlas con calma, otras no las abro casi nunca y es ese «casi» el que me hace no dejar la suscripción. Otras las guardo pensando que cuando tenga tiempo volveré a ellas (por ahora eso no ha pasado nunca). Muchas las abro y las repaso en diagonal, porque tras años de recibirlas ya sé que de vez en cuando, muy de vez en cuando, encuentro algo interesante en ellas y, además, les he cogido cariño. En una de estas encontré esta semana un ensayo maravilloso que devoré y he dejado abierto en mi pantalla para releer y releer. No tiene título pero comienza así:

You listen to podcasts because you want to be a more thoughtful person. After hundreds of hours, do you feel more thoughtful? Or do you just feel like someone who listens to podcasts?

Y continúa explicando una sensación que yo he sentido muchísimas veces y que creo que es común a cualquiera que lea esta newsletter, a esas personas audio primes de las que hablaba hace un par de semanas. Escuchas y escuchas y escuchas. Te informas, te conmueves, te indignas, reflexionas, piensas, conectas ideas… Pero cuando tratas de contarle a alguien exactamente qué has aprendido, cuál es ese pedazo de información que te hizo sentir que habías descubierto algo, te das cuenta de que se te escapa, no puedes formularlo. Lo recuerdas, sí. Recuerdas la sensación de «¡Oh, vaya, no lo había pensado nunca o no lo sabía!», pero no puedes atraparlo. Sientes una soltura ilusoria.

Terry Godier, el autor del texto, explica que durante mucho tiempo pensó que la culpa era suya, que no prestaba la suficiente atención, que debería tener un método para poder anotar todo, etc. Pero concluye con que el problema no somos nosotros, sino la manera en que las aplicaciones de escucha de audio están diseñadas. Piénsalo. Están pensadas o parten de lo que se construyó para escuchar música, que es una manera de escuchar completamente distinta. Con una canción, tu manera de exponerte a ella es dejar que te invada, que te conmueva, que te provoque una emoción. No necesitas saber en qué minuto suena una palabra o un verso, ni siquiera un solo de guitarra. Además, duran 3, 5, 8 minutos. Eres capaz de saber cuál es el fragmento que más te conmueve. Un episodio de podcast de 20, 30 minutos o una hora de duración está lleno de información interesante (hablo de los buenos, claro), pero ¿cómo diferenciar el minuto en el que se reveló la información que te hizo aprender algo? ¿Cómo volver ahí? ¿Cómo recordarlo? Tomando notas, claro, pero normalmente al escuchar estamos haciendo otras cosas y no es fácil anotar y además es un pestiño parar la escucha, abrir una aplicación y dejarte una nota. Las transcripciones ayudan bastante, sin duda, y yo las uso muchísimo para justamente eso, recapitular información interesante, pero tampoco están accesibles siempre. La solución para Godier es crear una nueva manera de escuchar podcasts, con aplicaciones creadas especialmente para ello que, por ejemplo, te permitieran recuperar de tu archivo de escucha todos los episodios con información interesante sobre, digamos, moda o historia de los tejidos o música africana de los 80,... lo que sea que te guste.

Me ha encantado su idea. El texto es estupendo, está lleno de ideas y conceptos que hacen pensar y, de verdad, te animo a leerlo. Se titula Phantom Fluency, un término perfecto para definir esa sensación que tenemos muchos al escuchar: soltura ilusoria, comprensión fantásma.

The ghost of comprehension. You felt fluent in someone else’s ideas. The fluency was real. The comprehension was not.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlo con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será el 24 de mayo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. ¡Ah! y también tenemos un chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás también participar en el Club de Lecturas Encadenadas que se estrena este domingo ¡Me apetece todo!

Huele a gas

He estado escuchando esta miniserie del podcast mexicano Buena Pregunta dedicado a contar como gran tema la dependencia energética de México con respecto al mal llamado gas natural de Estados Unidos. Ese gran tema (que lo es, porque resulta que México depende en un 90 % del gas que recibe de su vecino del norte y si ese suministro desapareciera solo tendría reservas para ¡dos días y medio!) es abordado por Florencia Guerra desde las pequeñas historias de algunos de los principales afectados por esta crisis energética: los habitantes de El Salto y Monterrey.

En el primer episodio conocemos a Alma Delia, que vive en un pequeño pueblo cuyo río, un día fuente de diversión, turismo y disfrute de la Naturaleza, se ha convertido en un hediondo cauce lleno de contaminación que ha enfermado a sus tres hijos y a muchos otros habitantes de la zona. Alma Delia, una especie de Erin Brockovich de El Salto, promueve un estudio para conocer los efectos que la instalación de distintas industrias en la zona están teniendo sobre sus habitantes. Estas zonas altamente contaminadas parecen ser consideradas, por el gobierno y su nuevo Plan México de desarrollo económico, zonas de sacrificio en las que no importa lo que se contamine o lo enferma que esté su población: todo en nombre del progreso.

A lo largo de los cinco episodios Florencia Guerra (que se hace llamar Florencia Narra y me hace muchísima gracia narrando porque lo hace muy bien, es muy didáctica y parece estar todo el rato pensando en qué preguntas se puede estar haciendo el oyente) explica todo este problema de desarrollo frente a contaminación. Las ideas políticas de progreso vendidas como trabajo para todos que esconden una realidad: el avance económico sin control pone en peligro la salud, los ecosistemas y la vida de todo el mundo. Esto, claro, lleva a preguntarse: ¿Qué prefieres, que haya trabajo o que se mantenga tu entorno natural? Es un falso dilema, por supuesto, pero que te lleva a pensar también en el ciclo de consumo sin control en el que vivimos todos.

La serie está muy bien hecha, con muchos testimonios, expertos, buenas entrevistas por parte de Florencia y lleva al oyente a conocer un aspecto de México del que seguro no tenía ni idea pero que puede extrapolarse a casi cualquier país. De hecho, escuchándolo, recordé La Mecha, la serie sobre la refinería de Puertollano, que se estrenó en septiembre de 2025. En ella Javier Caminero, periodista oriundo de esa localidad de Ciudad Real, contaba un accidente gravísimo que ocurrió en el año 2000 y a partir de ahí reflexionaba sobre la identidad y el futuro de Puertollano ligado a la refinería.

¿Estoy dispuesta a dejar de consumir por el bien del planeta? ¿Qué pasa con la energía que consumo? ¿De dónde viene? Y si mañana se cortara el suministro, ¿qué podría hacer? Son preguntas que se plantan en tu cabeza escuchando esta serie.

Cómo contar un país

A no ser que vivas en una cueva, es imposible que no te hayas enterado de que El País ha cumplido 50 años. Hay todo tipo de actos, celebraciones, artículos y publicaciones que transmiten «somos los mejores», que es un mensaje muy de cumplir 50 y lo digo por experiencia propia: la turra que di yo por mi medio siglo fue espectacular.

En audio lo están celebrando con Cómo contar un país, una miniserie que tendrá cuatro episodios dedicada a explorar y exponer para el oyente alguna de las interioridades del periódico. Se ha publicado ya un primer episodio, dedicado al excel que en el año 2000 comenzaron a elaborar Charo Nogueira y Mercedes Chuliá para llevar un recuento de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas cuando ni siquiera el Estado recopilaba estos datos. Ese excel fue, de hecho, la base sobre la que más adelante, con Zapatero, se empezaron a llevar estadísticas oficiales. Se recuerda también en este episodio algunos de esos crímenes (Ana Orantes, Encarnación Rubio) y se recoge el testimonio de supervivientes de algunos ataques desde Cúllar Vega, el pueblo de Granada en el que vivía Ana Orantes.

Si te sobra tiempo:

Hace un par de semanas, cuando hablé del podcast de Roald Dahl y la falta de series biográficas en español, Andrea Morán me recordó Expediente Martín Gaite, de la Fundación Juan March. Son cuatro episodios realizados dentro del programa Becarios March, y por eso el primer episodio empieza un poco por el final de la historia, o por la mitad, cuando en 1983 muere Marta, la hija de Martín Gaite y Sanchez Ferlosio, y Carmen está a medias de escribir los Usos amorosos de la posguerra española, que escribe gracias a una beca de 80 mil pesetas mensuales de la Fundación Juan March. Es un documental interesante aunque demasiado académico, al que hay que acercarse siempre que sepas algo de Literatura Española y quién fue Carmen Martín Gaite, porque se sueltan nombres alegremente como Sánchez Ferlosio, Aldecoa o muchos otros sin dar ningún contexto, lo que deja al oyente que sea desconocedor del tema un poco en la nada, corriendo el peligro de que abandone la escucha. Si tienes un conocimiento aunque sea ligero de Carmen Martín Gaite y su figura es una escucha interesante para rellenar los huecos, entender España desde los cincuenta hasta el final del siglo XX y conocer la importancia de esta escritora en nuestra literatura. Aparte de esto, he encontrado bastante confuso el uso de la IA para la voz de Martín Gaite, porque solo se explica en los créditos escritos (que no lee nadie más que yo) pero no en el audio. «La voz de Carmen Martín Gaite ha sido extraída de sus conferencias en la Fundación Juan March. Sin embargo, los fragmentos de su obra que aparecen recitados han sido recreados con inteligencia artificial».

He terminado la última temporada de Untold, del Financial Times, dedicada al Opus Dei y te la puedes saltar, a no ser que tengas muchísimo interés en saber cómo esta secta ultracatólica y conservadora está introduciéndose cada vez más en el Partido Republicano de Estados Unidos. Si eres español no hay nada nuevo que te vaya a sorprender y el hecho de que esta organización quiera hacerse un hueco en los estamentos del poder político te sorprende cero porque llevamos más de setenta años viéndolo en nuestro país. De Untold sigo recomendando su primera temporada, dedicada a una investigación sobre los retiros de yoga vipassana llevados a cabo por una organización llamada Goenka. Muy interesante y bastante más entretenida que la del Opus.

Soy fan de Patrick Raiden Keefe desde que le empecé a leer en el New Yorker, después mi amor por él creció al escuchar su primer podcast, Wind of change, una obra maestra que creo que recomiendo poco para lo buenísimo que es. Después caí rendida con su libro No digas nada sobre los troubles en Irlanda del Norte y aunque El imperio del dolor me pareció regular sigo bastante enganchada a todo lo que hace. Ahora acaba de lanzar su nuevo libro London falling y por eso anda haciendo promoción. Si no sabes quién es Patrick, no pasa nada, empieza por No digas nada. Si sabes quién es no te pierdas su conversación con Louis Theroux.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Y si escuchas algo, ven a contármelo, me hará muchísima ilusión.

Compartir

Gracias por llegar hasta aquí.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a escribir cosa que te interesen. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 550. El nuevo reto es llegar a 600. ¡Anímate!

Además, si te suscribes hoy te regalo dos meses gratis de Pocket Casts Plus, la mejor aplicación para escuchar podcasts.