Podcasts encadenados de la semana

Cuando yo era pequeña una de las cosas más emocionantes que podían pasar mientras estábamos en la playa era que cruzara el cielo una avioneta arrastrando un anuncio del parque de atracciones, del parque acuático o de crema solar. Solo había una cosa más emocionante que eso: que la avioneta, de alguna manera mágica y que ni siquiera nos parábamos a pensar, lanzara pequeños paracaidistas que caían al agua y en la orilla y nos pegábamos por alcanzar. Es otra de esas cosas que contamos los que crecimos en los ochenta mientras las nuevas generaciones nos miran como si nosotros fuéramos niños de posguerra.

Solo un episodio

He vuelto a pensar en esos días de playa porque a veces tengo la sensación de que, cada semana, soy esa avioneta que sobrevuela la cabeza de los bañistas, en este caso lectores, arrastrando una lona donde pone «Esto es lo mejor que puedes escuchar». Llevada por mi amor por los podcasts, la pasión con la que escucho, la curiosidad con la que brujuleo buscando nuevos contenidos y las ganas que tengo de descubrir tesoros al que está al otro lado no sé si recomiendo demasiado, si cada semana sepulto la playa, la orilla o las pantallas de móviles, ordenadores y tablets con tantos podcasts, tantos paracaidistas que temo que muchos acaben ahogados y olvidados.

Por eso esta semana quiero que mi recomendación principal sea un solo episodio. Son 42 minutos y 14 segundos de puro goce. Son 42 minutos en los que está condensada lo que es una buena historia y la mejor manera de contarla: con mimo, tiempo, cuidado y confianza.

Ferreteras es el último episodio que ha publicado Esto merece una explicación, una de mis recomendaciones habituales. En él, Sara Blanco acompaña a María, Pepa y Alicia, las hermanas Molina. María tiene 84 años y lleva desde los 12 trabajando en la ferretería que su padre, Teodoro, montó en 1953 para que sus hijas tuvieran un negocio. Pepa y Alicia, que también hace tiempo que pasaron la edad de jubilación, pronto se incorporaron a la tienda y ahí han estado más de sesenta años. El episodio cuenta su historia, la de ellas, la del negocio, la del barrio (que resulta ser el que ha sido el mío hasta esta misma semana) y la de la ciudad. Yo no conocía a las hermanas Molina a pesar de que he pasado por delante de su negocio cientos de veces y de que ha salido en informativos, programas de televisión, artículos de prensa… Pero aunque las hubiera conocido, Sara Blanco hace un trabajo tan fino que lleva la narración a otro nivel.

Para empezar, Sara ha dedicado tiempo, mucho, más de dos años a acompañar a las hermanas, a visitarlas, a conocer la tienda, su historia, a los clientes. Ha charlado con ellas sobre su infancia, sus recuerdos del barrio, sus padres, sus vidas y sus ilusiones para el momento en que dejen la tienda. Es un episodio que va de lo concreto, de lo pequeño, a lo general, porque al escucharlo es inevitable reflexionar sobre tu propia vida, tu infancia, los recuerdos de tu barrio o cómo era la vida en tu ciudad. En Ferreteras se retrata un estilo de vida, una manera de concebir el barrio, la relación con los vecinos y los comercios que, al menos en Madrid, está a punto de desaparecer.

Es un trabajo maravilloso para escuchar una y otra vez porque además formalmente está maravillosamente construído. Como he dicho antes, Sara ha charlado con ellas horas y horas. Imagino que se enfrentó a un montón de «cinta grabada», como se dice en la jerga, y tuvo que sentarse a elegir los mejores fragmentos, aquellos que mejor representaban la historia que ella quería contar para luego escribir un guión que no solo haga que el oyente conozca a las hermanas Molina sino que vea la ferretería con sus paredes forradas de estanterías llenas de pequeñas cajitas con todo el género. El guión te lleva también a los años 50, cuando la M30 eran huertas, cuando la ciudad era todavía manejable o, al menos, no era tan hostil como nos parece ahora.

No quiero decir mucho más. Las expectativas las carga el diablo, pero coge este paracaidista y escucha Ferreteras. No te vas a arrepentir.

(Sara se despide al final del episodio. No va a trabajar más en Esto merece una explicación. No sé si alguien de RTVE me lee, pero si es así, de verdad que creo que este podcast merece mimo, cuidado y continuidad)

Por si te sobra tiempo:

The Away End with Daniel Alarcón and John Green. No sé donde vi recomendado este nuevo podcast, pero como en él están dos de mis hosts favoritos y dos de los tipos más talentosos que conozco (John Green y Daniel Alarcón), decidí escucharlo a pesar de que el tema no me puede dar más pereza: los mundiales de fútbol. Escuchado el primer episodio he tenido suficiente. Me reafirmo en que si hay algo más aburrido que ver fútbol es escuchar hablar de fútbol. The Away End, que podríamos traducir como «el fondo visitante», es un conversacional de dos tipos charlando de fútbol por videollamada con lo que tampoco hay la frescura de estar mano a mano. Del primer episodio me gustó saber de qué se conocen Alarcón y Green. Resulta que se conocieron en el instituto, que es algo que me parece alucinante, porque que sean amigos desde niños y los dos hayan terminado siendo exitosos en sus formatos de audio se me antoja una casualidad cósmica. Todo lo demás es como escuchar a tus amigos hablar de los partidos que les marcaron, el día que fueron a no sé qué partido y pasó tal cosa. Para mí, aburridísimo.

Aprovechando la mención a John Green, voy a recuperar su proyecto de audio The Anthropocene Reviewed, uno de mis podcasts favoritos de todos los tiempos, al que vuelvo de vez en cuando, cuando quiero disfrutar. Se estrenó en 2019 y tuvo dos temporadas. Pertenece a otra época, al momento dorado de los podcasts, cuando los formatos narrativos originales, diferentes, sorprendentes, brotaban casi cada semana. La creatividad se premiaba, se valoraba, se aupaba. En este caso, a John Greene se le ocurrió valorar en una escala de una a cinco estrellas aspectos de la era en la que vivimos, el Antropoceno. En cada episodio, de unos veinte minutos, hace valoraciones de cosas como el césped artificial, el Monopoly, la manera en la que medimos el tiempo, los pingüinos de Madagascar, la aplicación de notas del Iphone y un montón de cosas más. Cuando empiezas a escuchar, piensas: ¿pero qué va a decir de esto?, para descubrir después que con su talento te ha tenido pegado a sus palabras y además te ha dejado pensando. Empieza por este episodio: Auld Lang Syne. (Escribir esta reseña me ha dado ganas de volver a escucharlo entero)

Encadenado con Ferreteras me vino a la memoria la serie de episodios que Erica Heilman hace en su maravilloso Rumble Strip dedicados a preguntarle a la gente What Class Are You? Hace un par de años se dió cuenta de que la gente no quiere hablar de política o dinero, pero si les haces esa sencilla pregunta puedes conocer qué piensan y cómo piensan. Son episodios muy cortos, de apenas siete u ocho minutos, muy bien construídos y que me maravillan siempre por su prodigiosa y aparente sencillez, a través de la cual consiguen construir el retrato de una persona.

Lo dejo aquí. Tenía cuatro paracaidistas más para lanzar pero los voy a guardar. No irán la semana que viene porque el jueves próximo es mi cumpleaños y los podcasts encadenados descansarán. Será dentro de dos.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA.

Y si escuchas algo, ven a contármelo, que me hará ilusión saber que ahí abajo, en la orilla, hay alguien.

A lo mejor has llegado aquí de casualidad y te ha interesado y has leído hasta el final. Gracias.

La siguiente será el 22 de febrero, y hablaremos de Místicas y Blum con sus creadores Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Va a ser un planazo. En este enlace tienes toda la información. Es solo para suscriptores.