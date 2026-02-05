Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Miguel García Álvarez
6h

Hoy sí que me has destapado mucha curiosidad. Adoro casi todo lo que toca o hace John Green, y no tenía localizado ese podcast, así que me lo apunto :).

A John Green lo descubrí junto a su hermano Hank en YouTube, y fue uno de esos descubrimientos que aún saben bien muchísimos años más tarde. Creo que más o menos cuando descubrí a Michael Stevens, VSauce. Esto, que puede parecer irrelevante, lo cuento porque precisamente Michael Stevens empezó un podcast con Hannah Fry el pasado noviembre que me tiene totalmente enganchado: The Rest is Science.

Creo que es la primera vez que te recomiendo un podcast. Esto me da mucho respeto :)

Berna Wang
7hEditado

por cierto, que vengo a recomendar el podcast documental de mi amiga Quan Zhou (aka Gazpacho agridulce), sobre familias españolas que cuidaron a hijos e hijas de inmigrantes. La verdad es que no sé si es muy nicho; yo creo que no, pero no soy objetiva... aunque yo soy de una generación anterior y tuve el privilegio de que me criara una madre que no trabajaba y que leía (en español) a Becket y a Arrabal. En fin, el podcast está aquí: https://www.mifamiliaespanola.es/

