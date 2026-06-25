El otro día, en la sesión del club de escucha, salió a relucir el tema de que casi todos los podcasts que hemos escuchado últimamente, han sido tristes o trágicos, cuando no terribles: desapariciones, maltrato, exilio, genocidios. Todo el catálogo de terrores de la Humanidad. Soy consciente de ello. Me cuesta muchísimo encontrar series documentales en español que sean luminosas, que sean entretenimiento inteligente, interesantes, que atrapen al oyente, que le hagan disfrutar. Algo de lo que salgas con un conocimiento nuevo pero no arrasada de tristeza, preocupación o cabreo. Es más fácil encontrar un podcast de humor, de risas, que algo entretenido sin drama. En inglés se me ocurren muchísimos ejemplos de este tipo de contenido: Articles of Interest, Svetlana Svetlana!, The Real Life of Roald Dahl, Shortcuts, This American Life, Radiolab y cientos más. En español me sobran dedos de una mano para encontrar algo así y ¿nuevo? Me sobran todos los dedos.

Me pregunto por qué no conseguimos hacer series así. Por supuesto que hay un problema de financiación, pero también creo que aquí nos tomamos muy en serio. Hay una búsqueda de trascendencia social, política, histórica que deriva en que todos los proyectos o bien tengan que estar anclados a un gancho de actualidad (cosa absurda en un podcast) o que casi todo se centre en lo que, de manera muy simplista, podríamos llamar «temas serios». A ver si la tendencia cambia.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlos con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será ya en septiembre, el domingo 13. Comenzaremos el curso hablando de la serie Las Reinas de Queen de Radioambulante Estudios y tendremos a Pablo Argüelles, su productor para hacerle todas las preguntas que se nos ocurran. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. Tienes tiempo de sobra para escuchar durante el verano. Anímate para ver como es el ambiente y el grupo de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

ONLY FANS desde la ingenuidad

No sé muy bien cómo hablar de OnlyFantasy No sé si decir que es buenísimo, que es un bluff o que es las dos cosas a la vez. Voy a empezar por la información pura y dura.

OnlyFantasy es la nueva serie de Leon Neyfakh, responsable de series como Think Twice: Michael Jackson, Fiasco, Slow Burn y fue productor de un podcast muy desconocido pero que a mi me encantó: 365 Stories I Want to Tell You Before We Both Die. Neyfakh es un buen periodista, muy buen narrador, es incisivo, tiene un estilo muy personal y reconocible y en sus series, siempre consigue llevarte a lugares incómodos que te hacen replantearte algunas de tus asunciones más íntimas. Esta serie producida por Audible está dedicada a las interioridades de la plataforma Only Fans. Son seis episodios.

Hasta aquí la información.

Ahora la valoración. En el club de escucha siempre recuerdo que lo primero que hay que valorar al escuchar es si el podcast, la serie, tiene un propósito y si lo cumple. A primera vista puede parecer algo sencillo de desentrañar, pero muchas veces no lo es porque hay muchas producciones en las que ni siquiera el creador tiene claro para qué ha hecho esa serie o para quién.



¿Cual es el propósito de OnlyFantasy? No lo tengo claro. Empecé pensando que su intención era explicar o enseñar las interioridades de la plataforma. Abrir una cremallera (nótese la sutil referencia a desvestirse) que da paso al interior de esa red social en la que creadores, creadoras más bien, muestran contenido a sus suscriptores y, dependiendo del dinero que éstos paguen, ese contenido es más o menos sexual. ¿Hay cuentas de Only Fans que no son, digamos, de sexo? Sí, pero no son representativas. Los datos disponibles dicen que las mujeres son entre el 70 y el 80 % de los creadores mientras que la mayoría de los clientes, suscriptores, son hombres: un 87 %. Hay estadísticas que hablan de que un 90% de esos hombres están casados.

Neyfakh comienza la serie charlando con su hermana de 24 años (son hermanastros y se llevan más de 20 años), que es camarera y se gana un dinerillo extra con una página de Only Fans. Esto a Leon no le supone ningún problema, no juzga (al menos en el podcast) y su hermana no vuelve a aparecer en la serie. Neyfakh hace una breve introducción a la plataforma explicando cuándo surgió, cómo funciona y cómo despegó durante la pandemia. Declara después que siempre la ha mirado con cierto desdén y que lo que pretende es conocerla desde dentro. Aparece entonces Gracie Canaan, una chica de treinta y pocos, que tiene un trabajo a tiempo completo, hace comedia en bares y, además, tiene una página de OF que se llama Profesional Girlfriend en la que charla con sus suscriptores. Y aquí es donde, para mí, aparece la decisión editorial que conduce toda la serie a un espacio de ingenuidad y candor que me tuvo gritando en todos los episodios.

El planteamiento de Gracie, compartido por más testimonios tanto de otras creadoras como de clientes, es que la gente está en Only Fans porque están muy solos. Esa «gente» son hombres. Los hombres que no encuentran pareja, los tímidos, los que carecen de habilidades sociales, los casados que se aburren en sus matrimonios, los que no se aburren pero sueñan con tener sexo con una modelo 30 años más joven que ellos, los que solo piensan en sexo… Todos esos pobrecillos no encuentran en la vida real consuelo a sus desdichas y Only Fans ha aparecido para salvarlos. Gracie dice en el primer episodio que ella trata a sus suscriptores con cariño, que los cuida, que les hace sentir que ella es su novia, que con su página de Only Fans ella «ayuda a paliar la epidemia de soledad entre los hombres». Grité muchísimo.

Pero es que no es solo Gracie: muchos de los testimonios de creadoras y clientes van por ese lado. «Yo ayudo a hombres que están muy solos», «Ellos siguen siendo jóvenes y tienen ilusiones y, claro, las mujeres con las que se casaron ya no son las mismas», «Nosotras representamos la quinta ola del feminismo». Gritos y gritos y gritos por mi parte diciendo: ¿PERO QUÉ ES ESTO?

Los cuatro primeros episodios son sucesivas entrevistas con creadoras y clientes. Cada historia más loca que la anterior, cada testimonio dejando más claro que lo que mueve el dinero en OF es el sexo, el porno, el pagar por poseer el tiempo, el cuerpo (virtual), las imágenes de mujeres. No hay sorpresa ni descubrimiento. O no lo hubo por mi parte, OF es lo que me imaginaba: un lugar de venta de porno entre particulares.

El quinto episodio sin embargo es ORO. Leon y Gracie entrevistan a dos hombres increíbles. Despiadados hombres de negocios que saben perfectamente lo que los hombres buscan en OF y se lo dan. Reconocen explotar para su enriquecimiento personal el ansia permanente de sexo de los hombres. Las dos conversaciones son impresionantes, de esas que proporcionan unos cortes que, como periodista, no te puedes creer que hayas conseguido. Pero lo más impactante es cómo tratan a Gracie cuando ella les dice que se preocupa por sus suscriptores, que tiene con ellos una relación de amistad. Casi los ves mirándola y pensando: «Chica, eres idiota». Me sentí un poco mal porque me encontré alineada con ellos, con esos dos tiparracos, y pensando: «Gracie, cariño, puedes montarte las pelis que quieras, pero los tipos que te siguen en tu página lo único que quieren es sexo, porno y sentir que, como te pagan, te poseen».

¿Por qué digo que no sé si OnlyFantasy es buena o mala? Pues porque fuera de la sucesión de testimonios, anécdotas y conversaciones que te hacen gritar hay una total falta de punch, de crítica a lo que se cuece en OF. Leon Neyfakh encara esta serie con una especie de inocencia que no sé si es falso puritanismo, una especie de «yo no juzgo» o sencillamente que los estadounidenses son ingenuos e idiotas. En ningún momento se pone de manifiesto algo obvio para el espectador europeo y menos naive: OF es una plataforma de venta de porno, es prostitución con una pantalla de por medio. Ningún hombre está en OF para hacer amigas, para conocer gente. Entran buscando sexo, desnudos, excitación y pagan a mujeres que están al otro lado de la pantalla para que les provean de eso que quieren, necesitan, exigen o a lo que creen tener derecho.

No hay espíritu crítico, no hay preguntas incómodas ni las mujeres que crean el contenido ni a los clientes, no hay reflexión ni análisis. Todo eso hace que OnlyFantasy se parezca más a un programa de cotilleo que a una investigación periodística.

¿Lo recomiendo? Por supuesto. Es adictivo, engancha, escandaliza y sorprende.

Los quásares del cáncer

Sé lo que estás pensando. «Si es un podcast sobre cáncer paso, me lo ahorro, no me apetece». Lo entiendo porque a mí también me pasa. No queremos oír hablar del cáncer y menos aún escuchar el testimonio de personas que podríamos ser nosotras. No queremos enfrentarnos a la idea de que el cáncer es algo que nos puede pasar a todos ni a la duda de cómo afrontaríamos nosotros la enfermedad. Sabemos que el cáncer está ahí, pero preferimos, como niños pequeños, no mirar debajo de la cama para no ver los monstruos.

No queremos escuchar, pero los enfermos sí quieren hablar, contarlo, expresar sus pensamientos, dejar salir sus miedos y también sus fortalezas. La Ciencia ha demostrado, además, que hablar de la enfermedad, reflejarla por escrito, en una obra de Arte, en una fotografía, es en cierta manera terapeútico. ¿Cura? No. Pero ayuda y mejora la calidad de vida de los enfermos. Y, sinceramente, creo que la de todos.

Vivir desde el cáncer es uno de esos proyectos terapéuticos que se acaba de publicar. Se parece muchísimo a Lo grabé en silencio, serie de la que ya hablé hace unos meses. En los dos proyectos están involucrados distintos hospitales, en los dos aparecen los testimonios de varios enfermos y coinciden también en estructurar los episodios según las etapas de la enfermedad. En el caso de Vivir desde el cáncer hay cinco episodios centrados en: el diagnóstico, el tratamiento, el final de ese proceso, la persona que surge después de esos meses y el último dedicado a las personas que han apoyado, acompañado al enfermo: los quásares. No voy a desvelar el por qué de este título, para eso tendrás que escucharlo, pero sí quiero decirte que esta es una escucha bonita, como lo es la vida en el día a día con sus miserias y sus pequeñas alegrías. No hay grandilocuencia ni fuegos artificiales, no hay falso drama ni impostada trascendencia. Son las vidas de trece personas muy parecidas a ti.

Quiero señalar que me ha gustado muchísimo la ambientación sonora, he encontrado la música luminosa y trascendente. Se percibe alineada con el título y con lo que uno imagina al saber que los quásares son objetos celestes con muchísima energía y los más luminosos del espacio.

Vivir desde el cáncer forma parte de un proyecto multidisciplinar, Quásares. En la newsletter de Andrea Morán, directora, productora y guionista de la serie, puedes echar un vistazo a todo el proceso de producción.

Si te sobra tiempo:

La Vanguardia acaba de estrenar El mundo de ayer, con Màrius Carol. La idea es bastante buena, porque se trata de reactivar, de dar uso, difusión, a la hemeroteca del periódico. El episodio dedicado a Dalí, toma como punto de partida la portada que el diario le dedicó el dia de su muerte en 1989. Se reconstruye su vida a partir de fragmentos de sus diarios, sus memorias, algunas de sus declaraciones y testimonios de expertos. Tengo mis reticencias con algunos aspectos del guión porque no entiendo, por ejemplo, el empeño en contar su muerte en presente en vez de en pasado, pero creo que es una serie a la que darle una oportunidad. Mi episodio favorito es el tercero, dedicado a la historia de cómo los corresponsales de La Vanguardia contaron la I Guerra Mundial. El diseño sonoro suena un poco ceremonioso, tradicional, pero funciona. Me hubiera gustado saber también qué uso le han dado a la IA, porque este proyecto se ha financiado con ayudas de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero a pesar de que he intentado enterarme en su web, no lo he conseguido. Y llámame clásica, pero me hubiera gustado que Màrius Carol se presentara y me contara por qué han decidido hacer la serie y qué pretenden con ella.

Sizes, de Articles of Interest. Que las tallas de ropa son un sinsentido lo sabemos todas. De lo que yo no tenía ni idea es que, aún en la era de la IA en todas partes, las marcas y los fabricantes de ropa siguen utilizando a personas reales, a modelos de tallas, para probar la ropa y ajustarla.

Después del éxito que ha tenido la recomendación de Caterpillar Roadshow voy a recuperar una recomendación que ya hice en su día, pero que siempre está bien recordar: A Porous Place, una pieza sonora que recorre la historia de una región del sur de Francia. No quiero decir más, es un viaje que hay que emprender sin saber nada.

Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, lo tienes todo en LA LISTA.

Esta de hoy es la entrega número treinta y seis ¡36! de Podcasts Encadenados desde que empezó el curso en en septiembre. Calculo que habré recomendado más de cien títulos en todos estos meses y, por eso, esta es la última entrega hasta que termine agosto y yo vuelva a estrenar otra vida. Dentro de un par de semanas publicaré una entrega especial con una lista de los diez podcasts para escuchar este verano si te apetece.

Gracias por llegar hasta aquí, por leerme y por apoyar Cosas que (me) pasan. ¿Cual ha sido el podcast que más te ha gustado este año?

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