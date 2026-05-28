Podcasts recomendados de la semana

A veces me siento un poco irreductible aldea gala. Me asedian video podcasts, podcasts hechos con inteligencia artificial, ataques para que escuche podcasts traducidos directamente, sin contexto ni adaptación. Las plataformas me mandan mensajes «ey, que ya puedes ver vídeo aquí» o «¿sabes que ahora me puedes pedir que te haga una lista de podcasts con tus gustos y así lo tienes directamente?» Me defiendo, como puedo, sin poción mágica más allá de no hacer ningún caso a todos esos cantos de sirena. No me gusta el vídeo, no me interesa, y tampoco me atrae que un algoritmo gestionado por una inteligencia artificial más idiota que yo me recomiende lo que tengo que escuchar. Algunas de las mejores escuchas de mi vida han surgido de probar títulos que ni sabía de qué iban, ni tenían a primera vista nada que ver conmigo o con mis gustos. Porque esa es otra. Si te estancas en escuchar, ver, oír, leer o visitar solo lo que ya te gusta, ¿cómo amplias esos gustos? ¿Cómo vas a poder sentir ese placer tan peculiar del descubrimiento?

Por todo esto me siento la irreductible aldea gala. Sigo escuchando, busco, buceo y trato de encontrar series narrativas o conversacionales que vayan más allá de lo que hace todo el mundo y, sobre todo, me mantengo alejada de la inteligencia artificial para que me diga qué tengo que escuchar. No me fío. El otro día discutí con una porque estaba empeñada en que el 5 de julio es martes. Como para fiarme de ella.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlo con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será el domingo 21 de junio. Cerraremos el curso hablando de NII: la ruta del exilio y Carterpillar Roadshow. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

Tanto Coraje

Conocí este podcast cuando me invitaron hace un par de semanas a dar una charla online para una universidad argentina. Me lancé enseguida a escucharla y debo decir que me ha parecido estupenda. Me recuerda a Las Guardianas, aunque tiene un tono menos poético y mucho más periodístico.

Tanto Coraje consta de siete episodios, siete historias de lucha contra el poder que humilla, manipula, mata, abusa, viola, destroza el medioambiente, los derechos laborales, etc. Cada episodio cuenta una de esas luchas en un país latinoamericano diferente: México, Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Argentina y Perú. Hay un episodio dedicado a la denuncia de las violaciones a niños en las comunidades indígenas de Perú. Se te hiela la sangre escuchar a los ministros del gobierno decir que son «tradiciones culturales» para justificar el no hacer nada. Hay violencia obstétrica en México por parte de un médico que, tras cientos de denuncias, no sufre ningúna consecuencia; hay abuso policial en Colombia, desprecio a los derechos laborales en Honduras, abusos sexuales en el periodismo en Argentina, corrupción política y judicial en Guatemala. Los guiones, escritos y editados por el CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, son serios, interesantes, bien estructurados y cada narración está hecha por una periodista de un medio diferente del país abordado. La serie engancha desde el primer momento por su solvencia periodística y por lo bien tratado de la narración. Como ya he dicho muchas veces, es impresionante cómo habla la gente en Latinoamérica, a años luz de lo que hacemos en España. La mayoría de las voces que se escuchan en Tanto Coraje y todas las historias, excepto la de Costa Rica, tienen como protagonista a una mujer. Lo mismo ocurrió en El apellido que les dejo o, por ejemplo, si repasas las historias de De eso (no) se no habla o Las Guardianas. ¿Las mujeres denunciamos más? ¿Somos más valientes? Como sabemos que ya no tenemos más que perder, ¿nos arriesgamos más? O ¿solo lo contamos más? (Me está dando vergüenza usar esta primera persona del plural porque yo no sé si sería capaz de hacer ni la centésima parte de lo que hacen estas mujeres… )

Tanto Coraje es otra de esas escuchas necesarias. Hay que conocer a Laura Guerrero, Georgina Rivera, Agustina Kämpfer, Liora Anderman, Siomara Sosa, Olivia Aurora y Pablo Sibar. Sus historias conmueven, enfurecen, entristecen y sacuden. Te hacen sentir admiración y te espabilan de tus pequeñas miserias diarias.

Yo quería que me gustara mucho esta serie pero no ha sido así. Es una producción de Osmos para Onda Cero Podcasts y parte de un tema interesantísimo y del que no sé absolutamente nada: el trabajo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Si me preguntas, antes de escuchar los ocho episodios cuando pensaba en aduanas lo que me venía a la cabeza eran imágenes de señores en un control revisando maletas. Eso era todo. Al terminar la escucha tengo un conocimiento más amplio de lo que hace este servicio del Estado, pero te confieso que me ha costado. Formalmente se ha apostado por una narración sin conductor, sin presentador, sin host. Al comenzar cada episodio, una voz en off nos presenta a la persona protagonista, al «superhéroe» con su «superpoder» que va a contarnos cómo combate el crimen y captura a los malos.

El problema de haber optado por esta estructura es que el oyente se encuentra en el vacío. Una cosa es que te cuenten una historia sin narrador, los propios protagonistas, que tú puedas ver, sentir, entender, y otra cosa es que te encuentres con un montón de información con la que no sabes qué hacer. ¿Qué ocurre? Pues que te pierdes y desconectas. Como soy muy cabezona y quería que me gustara, quería ver si mejoraba, aguanté los dos primeros episodios sufriendo bastante y al llegar al tercero encontré cierta recompensa. El superhéroe de este episodio se llama Francisco Andrés y hace un trabajo buenísimo contando cómo desmantelaron una plantación ilegal de marihuana en un pueblo de Toledo. Tiene capacidad para, con su narración, hacer que el oyente entienda todo el proceso y hasta visualice el pueblo, el polígono, la nave, la intervención, todo. No ocurre lo mismo con todos los episodios. Es una pena, porque es un tema buenísimo que podría haberse exprimido muchísimo más optando por la fórmula, quizás más tradicional pero siempre efectiva si se hace bien, de tener un host que lleve al oyente de la mano y le vaya contando.

Además, y como le pasa mucho a los contenidos de Onda Cero, todo tiene un tono a Gloria Serra que no entiendo.

Si te sobra tiempo:

Siempre hay que escuchar Radio Ambulante, pero el episodio de esta semana es imprescindible: se titula Las niñas y el monte.

Mi adorado Roman Mars y la gente de 99% Invisible acaban de estrenar, en coproducción con la BBC, A History of the United States in 100 Objects. El primer episodio está dedicado a la cápsula de memoria que en 1876 los estadounidenses guardaron para que se abriera en 1976, cuando se cumplían 200 años de la creación del país. Hubo mucha emoción, luego se les pasó, luego pensaron que debían emocionarse un poco y cuando Gerald Ford abrió la cápsula todo fue bastante chusco. En este primer episodio Mars habla con Jill Lepore, historiadora, escritora en el New Yorker y una maravillosa narradora. Ni confirmo ni desmiento que es posible que tenga como plan escuchar los 100 episodios según vayan publicándose. Además, le he estado dando vueltas a si en España podríamos hacer algo así. La historia de nuestro país en 100 objetos. Sería, obviamente, más difícil porque tenemos bastante más historia que 250 años, y porque probablemente la política entraría a saco en la pelea por determinar el cuándo y los propios objetos protagonistas. Otro tema sobre este podcast es que estoy observando últimamente muchas alianzas y coproducciones de la BBC con compañías estadounidenses y canadienses. Otra cosa que podríamos copiar desde aquí.

Si te gusta el true crime, aquí te traigo uno para escuchar casi del tirón. Se titula Ransom y cuenta el secuestro de McKay Everett, un chaval de 12 años que misteriosamente desapareció de su casa mientras sus padres estaban en una cena de una de esas empresas de marketing piramidal. No te cuento más, porque si te gusta el género lo que te interesa es ver cómo se van descubriendo las pistas.

Mark Brown fue director de arte en Los Ángeles en la edad de oro de las sitcom. Lo fue, por ejemplo, de Frasier. Su hija Holly Brown, ahora cómica, acaba de lanzar Everybody Knows But Me en el que cuenta la historia de su familia, principalmente de su padre que, en su lecho de muerte, le confiesa a ella y a sus hermanos que tiene otra familia y que ellos tienen unos hermanos gemelos. Esta bomba familiar sirve a Holly para abrirse en canal y contarnos los recuerdos de su infancia en los 90 en una casa en el valle de San Fernando. Una infancia que ella se empeñó en creer feliz y normal a pesar de estar rodeada de todo tipo de problemas: drogas, violencia, adicciones, etc. Es uno de esos podcasts confesionales, podríamos decir, que me ha recordado mucho a Creation Myth (del que hablé aquí), porque es un ejercicio de introspección brutal sin disfraces ni medias tintas. Holly introduce además el componente de las sitcom estadounidenses de los 90 cuando hace que cada episodio comience con una recreación, al estilo sitcom, de un recuerdo de su vida. Es para ti si te gustan este tipo de historias familiares.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Y si escuchas algo, ven a contármelo. Aquí te espero, siendo la aldea gala y sugiriendote podcasts que te abran mundos nuevos y desconocidos.

Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte también me gustaría poder dedicarle mucho más tiempo a escribir cosa que te interesen. Si te suscribes ese ideal estará aún más cerca y si lo haces, yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de lectura, al club de escucha y al chat. Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa. Ya somos más de 565. El nuevo reto es llegar a 600. ¡Anímate!

Además, si te suscribes hoy te regalo dos meses gratis de Pocket Casts Plus, la mejor aplicación para escuchar podcasts.