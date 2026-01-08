Podcasts encadenados

No soy una persona muy maniática. De hecho lo soy muy poco porque, además, cuando me descubro cogiendo una manía como escribir siempre con la misma pluma, desayunar en la misma taza o cualquier otra cosa por el estilo, me obligo a dejar de hacerlo para que no se convierta en una manía de esas que te condicionan la vida, el carácter o las amistades. Con los podcasts, sin embargo, y dado que es una afición u obsesión que no molesta a nadie, tengo bastantes manías, muchas. Una de ellas son los momentos para escucharlos y disfrutarlos. En vacaciones esos momentos desaparecen y me cuesta encontrar ratos en los que escuchar a gusto, en soledad, concentrada. En general he tenido una escucha un poco errática, sin orden ni concierto, pero no se ha dado mal. He descubierto cosillas interesantes y también he descansado con el objetivo de tener el ánimo preparado para todo lo que, espero, se estrene próximamente.

Lo que he escuchado en vacaciones

He escuchado muchas entrevistas porque es un formato que normalmente me cuesta encajar en mi día a día pero que para los periodos de vacaciones son perfectas. Me encantó la entrevista a David Remnick, editor del New Yorker, en Talk Easy with Sam Fragoso con motivo de los 100 años de la revista. Si llevas tiempo leyéndome sabrás que soy muy fan de esta publicación pero también lo soy de Remnick, al que descubrí escuchando The New Yorker Radio Hour. Reminck es un periodista increíble, muy buen conversador, amante de la música, conocedor de Europa (especialmente Rusia, donde fue corresponsal) y un tipo con una sensibilidad con la que conecto mucho. La entrevista es interesantísima, pero una de las cosas que más me gustó es cuando cuenta que en la revista el equipo de comprobación, de fact-checking, lo componen 28 personas, VEINTIOCHO. Cada una de esas personas dedica tres semanas a comprobar cada dato y cada frase de cada artículo que se publica. Me parece algo prodigioso. La prensa española está a años luz de algo así. El New Yorker tiene un millón cuatrocientos mil suscriptores en todo el mundo y creo sinceramente que hay una correlación clarísima entre esas 28 personas y esos millones de suscriptores. (Por cierto, si alguien quiere suscribirse que me lo diga, puedo «regalarle» la suscripción y sale 60 euros más barata).

Disfruté muchísimo también la entrevista a Zadie Smith en Fresh Air. No me canso nunca de escucharla. Es una mujer fascinante, nada misteriosa, nada pretenciosa y con una inteligencia abrumadora. Tiene una lucidez, un ingenio y una cultura que me dejan siempre boquiabierta. Nunca resulta artificiosa cuando reflexiona sobre el mundo, su escritura o sobre ella misma. Ojalá parecerme a ella.

En Navidad siempre escucho el Cuento de Navidad de la SER. Este año fue una adaptación, escrita por Esther García Llovet, de Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. A mí personalmente esta novela no me parece para nada lo mejor de la escritora, pero sé que hay mucha gente a la que le encanta y tiene una relación muy especial con este cuento. Si ese es tu caso, vas a disfrutar muchísimo con Blanca Portillo, Nicole Béjar, Luis Callejo, Ana Wagener, Pedro Casablanc, Ana Torrent, Juan Vinuesa o Pilar Bergés, entre otros, dando vida a todos sus personajes.

He aprovechado para escuchar cosas que llevaban más de un año en mi lista, como los dos episodios de Search Engine dedicados a Berghain, el famoso club berlinés de techno. Me encantaron. La premisa es que dos amigos, Chris y Dan, intentaron entrar en el club y, por supuesto, no lo consiguieron. Le cuentan la experiencia al host PJ Vogt y desde ahí empiezan a investigar por qué no les dejaron entrar, la historia del club y todo eso nos lleva al final de la II Guerra Mundial, la partición de Alemania, la construcción del muro, las consecuencias de su caída en 1989, el surgimiento de la música techno, etc. Los disfruté muchísimo y aprendí la historia del club o el porqué de su estricto proceso de control de la gente que, sorprendentemente, tiene muchísimo que ver con la política de impuestos de la ciudad de Berlín.

Tener 102 años, encontrar un fajo de más de 200 cartas que hace ochenta años te mandó tu novio de entonces antes de morir en la II Guerra Mundial y acabar contando tu historia en un podcast. El último episodio de la temporada de Heavyweight habla de Deborah y Jerry. Que historia tan preciosa, qué manera de contarla y qué llantina más gustosa. Se me va hacer eterno hasta que vuelva este podcast.

Terminó temporada La viajante condición humana, de El Extraordinario. Me gusta mucho este branded en el que cada episodio un famoso cuenta algún viaje que le marcó. En el último episodio son los chicos de La Ruina los que cuentan su experiencia viajando a Estados Unidos a ver todos los late shows de la tele norteamericana.

En varios viajes en coche, yendo y viniendo con cajas, encajé la escucha de Missing in The Amazonas. Una serie de The Guardian realizada desde Brasil con su corresponsal para Latinoamérica. Cuenta la historia de la desaparición de Dom Phillips, periodista inglés, y Bruno Pereira, activista a favor de los indígenas del Amazonas, concretamente de la zona de Javari. No es una investigación sino una reconstrucción de lo que ocurrió, de las vidas de Tom y Bruno hasta que desaparecen, los motivos del ataque que sufrieron y una explicación sobre los peligros que acechan al Amazonas, que está a punto de caer bajo el control del crimen organizado. En uno de los episodios finales un jefe indígena dice que al Amazonas le va a pasar como a las favelas de Río, que se va a convertir en una zona donde ni la policía ni el estado tienen ningún control. Mención especial al diseño sonoro, que te traslada a ese paisaje tan agresivo, y a su música. Esta serie aparece en varias listas de mejores podcasts del año y desde luego merece ese reconocimiento.

Cuando tuve depresión mi amigo Juan se dedicó a leer y a investigar posibles remedios, más allá de los médicos que ya estaba tomando, para intentar ayudarme, curarme. Fue entonces cuando conocí por primera vez la ayahuasca. Pensó que podía ayudarme, pero lo descartó porque es incompatible con la medicación para la depresión. Desde entonces, hace más de diez años, la ayahuasca se me aparece por todas partes. En mi propósito de ponerme al día, en algún momento, con la nueva temporada de Radio Ambulante escuché Doctor Iboga, que cuenta cómo Costa Rica se ha convertido en un destino vacacional para tomar ayahuasca, yagé y la iboga. Millones de turistas acuden a centros, gestionados sobre todo por estadounidenses, para someterse a sesiones, supuestamente controladas por especialistas en las drogas, en Costa Rica. El episodio cuenta un incidente de 2024 con una turista norteamericana y cómo Costa Rica vive en un equilibro inestable entre regular todos esos centros o hacer la vista gorda, porque es un tipo de turismo que les genera muchos ingresos. Muy recomendable.

El placer de comer: historias de amor, nostalgia y rebeldía me pareció el episodio perfecto para escuchar mientras recogía la cocina. Las chicas de A la guerra con una cuchara hablan sobre el valor emocional de la cocina, de comer. No todo consiste en alimentarse, en comer sano. En el acto de comer con placer hay muchos más factores que los alimentos: está la compañía, el lugar, los recuerdos, los sentimientos. En mi casa, por ejemplo, una comida emocional navideña es la lombarda salteada con pasas y piñones. Puede no ser nuestra comida favorita, pero a todos nos lleva a las Navidades de hace mil años, con mis abuelos.

Con Grumpy Santa, de Hyperfixed, me reí muchísimo. Es la historia de un tipo al que hace diez o quince años, antes de que los portales de vuelos baratos proliferaran en internet, su empresa de viajes le pidió que se disfrazara de Santa Claus y durante dos semanas viajara a todos los estados de Estados Unidos con las tarifas más baratas. El plan tenía muchas fisuras, pero no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Muy divertido.

El primer número de Signal Hill me encantó, lo disfruté muchísimo. El segundo me ha gustado bastante menos. No pasa nada, así son las revistas. En esta ocasión algunos de los artículos no me han interesado nada y otros me aburrieron tanto que no los terminé. Aún así, tengo que recomendarte Cotton King, una historia sobre Egipto y su famoso algodón a través del testimonio de Omar, un treintañero que cuenta la historia de su familia porque su abuelo fue durante más de veinte años el director de la empresa de algodón más importante de Egipto. Me gustó muchísimo también The Snail, la crónica personal de Andrew Leland sobre el covid-19 y el cansancio extremo que le provocó. Y nunca pensé que el sujetador que Julia Roberts llevaba en Erin Brockovich podía servir de motivo para una pieza de audio curiosa, entretenida y divertida: Push-Up Contest.

Mientras envolvía regalos le dediqué tiempo a Plot Twist. Cómo España se sacudió la caspa, la nueva serie de eldiario.es junto con El Extraordinario para explicar cómo ha cambiado la sociedad española en los últimos 50 años. Son diez episodios, de los que se han publicado ya cinco, en los que a través de la historia de dos personajes de ficción, Martín y su abuela Simona, se analiza cómo ha cambiado España, sobre todo a nivel social. Se tratan temas como la censura, el concepto de escándalo público, la licencia marital y lo que suponía para las mujeres, la ley de vagos y maleantes, etc. Son episodios breves, entretenidos, con mucho ritmo y ese toque de El Extraordinario que se nota muchísimo en el guion, escrito entre Mar Abad y Javier Pascual, y el diseño sonoro de Andreu Quesada. Si has escuchado La historia es ayer encontrarás similitudes.

Creo que con todo esto ya tienes suficiente para la primera semana de vuelta a la rutina. Antes de ponerme a escribir pensé que había escuchado poco. Ya veo que no ha sido así. Espero no haberte abrumado con todas estas sugerencias. Como siempre, las tienes todas en LA LISTA. Y un consejo: no te agobies, tómatelo con calma.

Te recuerdo que el día 25 de enero tenemos la primera sesión del Club de Podcasts encadenados de 2026. Está dedicada a La ruta del sol, la espectacular serie que Radio Ambulante Estudios estrenó en octubre y que está entre lo mejor del 2025. Además de comentarla, contaremos con su productor y host, David Trujillo, para explicarnos los detalles de la producción y responder a todas nuestras preguntas. Va a ser un planazo. En este enlace tienes toda la información. Es solo para suscriptores.