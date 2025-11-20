Podcasts encadenados de la semana

Con el encendido de las luces de Navidad, la colocación de los adornos navideños en todos los escaparates y el bombardeo comercial llega también la época de las listas con los mejores podcasts del año. El pistoletazo de salida lo ha dado Apple Podcasts, que ha publicado su ranking de los más escuchados, los más compartidos, los más populares de los nuevos, etc. En España están los sospechosos habituales: Nadie sabe nada, La ruina, Criminopatía, algo de fútbol, etc. Los géneros, pues sin sorpresas: humor, true crime e historia. Entre los diez más populares solo hay uno que no es conversacional: Criminopatía. En el top de los más populares entre las producciones de este año hay cinco true crime, cuatro de historia, una ficción y un conversacional que me da miedo. Entre los true crime está Operación Viuda Negra, que es el único de la lista que hemos comentado en el Club de escucha.

Un refugio cuántico

Me siento culpable cuando al ver algún contenido referente a Gaza mi primer impulso es pensar «puff, paso de tragedias, bastante tengo». ¿Bastante tengo? Pero ¿cómo me atrevo a pensar algo así? La realidad a nuestro alrededor se empeña, o mejor dicho, la sensación que nos transmite el ambiente (impulsado por quién sería otro tema) es de que todo es terrible. Pero si pienso más allá de mi (nuestra) minúscula cotidianeidad, es muy fácil darse cuenta de que comparados con otros muchos lugares, con otras personas, con otras épocas estamos bien, estamos muy bien.

Para salir de esa asquerosa autocompasión me obligo a escuchar cosas que en principio creo que no me van a hacer sentir «bien» y, cuando lo hago, siempre me alegro. Quantum Refuge, de Radiolab, ha sido el perfecto ejemplo de esto.

Qasem Waleed es un joven palestino que ¿vive? en Gaza. Antes de los atentados de Hamás en 2023 y la respuesta de Israel, estudiaba Física en la universidad y soñaba con viajar fuera para terminar de formarse. Ahora, como escribió en este artículo, está «atrapado en una caja, como el gato de Schrödinger», Para él la Física Cuántica (Dios me libre de entender nada) le ha servido para mentalmente escapar de ese infierno. Imagina universos alternativos, realidades en las que él, como los electrones, se mueve, atravesando el espacio: «Subo, bajo, voy y vengo, volviendo al punto de equilibrio».

Durante el episodio de Radiolab escuchamos las conversaciones de la host Lulu Miller con Qasem en medio de la guerra y los ataques de Israel. Es conmovedor, trágico, emocionante y, para mí, imprescindible.

«Estudié Física. Y, ya sabes, cuando estudias algo, acabas viviendo según eso.Y lo ves todo desde esa perspectiva.Si eres escritor, ves a la gente como historias o poemas. Si eres médico, ves a la gente como casos o algo similar. Si eres ingeniero, empiezas a imaginar a la gente como máquinas. Así que ese soy yo: un estudiante de Física tratando de sobrevivir a un genocidio. Y mi refugio, mi único refugio, es el mundo de la Física. Porque cuando amas un lugar, vives en él, te sientes cómodo, sientes que te pertenece y que puedes estar fuera del alcance, como si fuera un universo entero construido solo para ti. Y resulta que lo has construido tú mismo. Construyo este lugar a diario, dentro de mi cabeza. Todo está en mi cabeza. Si puedo escapar a través de la Física y la Física Cuántica, con su aparente arbitrariedad y aleatoriedad, pues que así sea. Eso me proporciona un lugar seguro, un refugio, algo de consuelo. Tengo suerte de tener esto mientras dos millones de personas en Gaza sufren a diario. No digo que yo no sufra, pero al menos utilizo algo que me encanta como zona segura, si es que se puede decir así».

Como él dice, es como el gato de Schrödinger porque está en Gaza, que es, a la vez, estar vivo y muerto.

¿La mejor sanidad del mundo?

¿Es nuestro sistema sanitario el mejor del mundo? A poco que vivas en la realidad sabes que, si lo fue en algún momento, está a punto de colapsar. Partiendo de esta pregunta, Adrián Sebastián y Christian Bengoa han producido No es país para enfermos, un podcast sobre el sistema sanitario español. Por ahora han publicado cinco episodios y tras escucharlo tengo sensaciones encontradas. Me parece que es un proyecto con una muy buena idea, pero que en la ejecución se dispersa. Es obvio que Sebastián y Bengoa, periodista y gestor hospitalario respectivamente, conocen el tema y se lo han estudiado, pero desde mi punto de vista les ha faltado reposo y destilación. Un podcast se construye a base de información, investigación, historias, testimonios, entrevistas que después deben destilarse, editarse y centrarse. La segunda parte es la más complicada porque sé, por experiencia, que todo parece importante, pertinente, necesario. Escuchando a Christian, principal narrador, hablar sobre el problema de los enfermos crónicos, la falta de médicos, la irrupción de la tecnología en la medicina y mil temas más me he sentido abrumada, incapaz de asimilar tantísima información. He echado en falta, sin embargo, un episodio, quizás el primero, que me explicara cómo surgió el sistema sanitario que tenemos ahora, qué supuso su traspaso a las comunidades autónomas, cómo se organiza desde el centro de salud hasta el hospital más puntero en una tecnología única. Algo que me sirviera de asidero, de andamio, para a partir de ahí entender el resto. Sé que en la escucha hubo datos que me interesaron o me sorprendieron, pero no me dió tiempo a reaccionar, a asimilarlos, porque enseguida se salta a otra cosa. Creo que con un poco más de pausa esta buenísima idea hubiera tenido un mejor resultado. El podcast está financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Salud Cardiovascular y quizás al público especializado le enganche más.

Si te sobra tiempo:

Cuando puedo me gusta escuchar The Europeans para sumergirme en una manera de narrar que no es ni, digamos, «a la española» ni «a la angloparlante». Los dos hosts, Katy Lee y Dominic Kraemer, están ubicados en París y Amsterdam, respectivamente, y narran, claro, en inglés, pero su modo de contar, de organizar, el sentido del humor, el énfasis o el foco es diferente a lo yo estoy acostumbrada. El objetivo de The Europeans es analizar lo que ocurre en el continente, sobre todo con respecto a la política y la cultura. Cada semana analizan un tema concreto de más o menos actualidad que puede ir desde la represión de la marcha del Orgullo en Hungría a la preocupación por los drones rusos en Europa del Este o análisis electorales. No lo escucho de manera habitual, pero sí me gusta prestar atención a sus series temáticas. Hace unas semanas lanzaron, gracias al apoyo de sus suscriptores (es un podcast independiente), una serie que se titula Who Does It Best? (¿Quién lo hace mejor?) dedicada a analizar tres de los principales problemas que afectan a todos los europeos: la crisis de la vivienda, el cuidado de los niños /conciliación y la política antidrogas.La premisa de la serie es analizar las políticas que diferentes países tienen con respecto a estos problemas para saber quién lo está haciendo mejor. Te adelanto que con respecto a la vivienda todo es un absoluto desastre, pero el que mejor lo hace es Finlandia. Con respecto a la conciliación, Eslovenia se lleva el gran premio. He alucinado al saber que los eslovenos tienen un año de baja maternal con 100% sueldo, que todos los niños tienen plaza en guarderías y que, además, si tu hijo se pone enfermo, el pediatra te valida el permiso laboral para quedarte cuidándolo. Los episodios sobre la vivienda me han hecho pensar muchísimo. Es un problema gigante que nos afecta a todos. Es tan enorme que muchas veces se escapa a nuestra comprensión. Cuando los escuchaba, busqué la transcripción de este pasaje:

«Si se considera la vivienda fundamentalmente como un derecho, en lugar de como un activo, entonces todas las políticas relacionadas con ella se centrarán en garantizar un número suficiente de viviendas, alquileres asequibles, inversiones importantes en viviendas sociales, etc. Pero la atención siempre se centra en los precios de la vivienda y ése es un enfoque de clase media. Y, por tanto, las soluciones que se proponen siempre son de clase media. En mi opinión, la falta de vivienda es mucho más importante, y muchos expertos afirman que esto se debe en parte al estigma que rodea a las personas sin hogar. También está relacionado con la idea de que vivimos en una meritocracia: si trabajas duro y no cometes errores, tendrás un hogar. Sin embargo, en realidad vivimos en una “herederocracia”. Cuando pensamos en las personas sin hogar, nos viene a la mente la imagen de un anciano borracho en la calle. Probablemente, no reconocerías en la calle a la mayoría de las personas que realmente se encuentran en esta situación.En este caso, en neerlandés tenemos la distinción entre “sin techo” y “sin hogar”. Los “sin techo” son realmente las personas que viven en la calle o en el sistema de refugios. Y los “sin hogar” son personas que pueden tener un techo sobre sus cabezas, pero que no tienen un hogar propiamente dicho. Este segundo término se aplica a un gran grupo de personas»

Recomiendo mucho escuchar The Europeans de vez en cuando porque te da una perspectiva diferente a nuestros problemas o políticas. Las preocupaciones que consumen nuestro tiempo y nuestra energía no son solo un problema de España, son globales. ¿Es esto un consuelo? No lo sé, pero sí que te permite ponerlo todo en contexto, valorar y comparar.

¿Cuántos años tenías en 1985? No importa. Incluso si no habías nacido si te digo Take on me sé que ya está sonando en tu cabeza, el mayor éxito que la música noruega ha tenido nunca. Seguro que recuerdas el vídeo y puede que te pase como a mí, y ahí empezara tu amor por el norueguismo. Me ha encantado esta maravilla de Song Explorer en el que Paul Waaktaar-Savoy, guitarrista del grupo, cuenta la historia de la canción.

