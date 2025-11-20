Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Sira
Nov 20

Estoy escuchando Quamtum Refuge, y me esta gustando mucho pero voy despacio que el inglés me cuesta mucho y aún no he terminado.

Me ha entrado la curiosida con el the Europeans. Justo este medio dia he tenido una discusión que resuena con lo que dices del podcast de Gaza más los "problemas" de Europa. He llegado a la discusión justo cuando una compañera decía " ganando 4000 euros al mes no se es rico ni de coña" el compañero que le habia dicho eso, intentaba explicarle que si. Hay que distinguir entre rico tipo Amancio, y rico con respecto al suedo medio y al porcentage de gente que gana X sueldo. Aquí en Francia el sueldo a medio es de 2200 y de considera clase media. La clase alta, osea ricos es a partir de ~4500 euros, y solo 10% de la población gana más de esa cantidad. Mi compañera se ha quedado de piedra.

AHA, hablemos de las cosas importantes. El cantante ha hecho un pacto con el diablo, no?

María Luz Rodríguez
Nov 20

El final de lo del gato de Schrödinger, lo de “We’re not cats. Please open the box” es tan potente que ni sé describirlo correctamente.

¿Cuántos episodios memorables nos ha dado Lulu Miler? Ya no llevo ni la cuenta.

Saludos

