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Hay podcasts que permanecen en mi selección aunque no los escuche de manera regular. Entre ellos está Fashion Neurosis with Bella Freud (hija del pintor Lucian Freud y diseñadora de moda, icono de estilo, RICA DE MANUAL). Su podcast me interesa dependiendo del invitado. Esta semana se tumbaba en su diván Patrick Radden Keefe, escritor, periodista del New Yorker y un tipo con opiniones que siempre me interesa conocer. No me gusta tener que decir esto, pero es una entrevista soporífera. Nada más empezar he recordado por qué no escucho a Bella cada semana y es por cómo habla. Pregunta susurrando y dejando espacio entre las palabras como si le costara pronunciar las letras, unirlas y dejarlas salir. Es una manera de hablar de rica de manual. No tiene prisa porque todo el mundo la espera y no se molesta en hacerse escuchar porque ha vivido siempre con gente pendiente de sus palabras. La cuestión es que este episodio esa cadencia exasperante se contagia a Patrick y me he aburrido como una ostra (expresión que me encanta y que no quiero que se pierda) cuando iba predispuesta a que me entusiasmara.

Lo único que recordaré de esa entrevista es que, en un momento dado, Radden Keefe habla de una historia que hizo sobre el marchante de arte Larry Gagosian. Durante un año se reunió con él varias veces, largas conversaciones, le acompañó en eventos, en viajes, en su casa y al final percibió cómo Gagosian se iba poniendo más y más nervioso. Radden Keefe le dijo: «Cuando el artículo se publique no será como si te hubiera hecho una fotografía, será como si hubiera pintado tu retrato. Serás tú interpretado por mí». Me ha parecido una explicación maravillosa.

Nunca he sido fiestera, ni de salir de marcha loca, ni de ir a discotecas. Teniendo la edad que tengo y siendo de la ciudad que soy y habiéndome criado en el ambiente que me crié, confieso que jamás he estado en Pachá, esa discoteca mítica de Madrid que en los 80 y 90 era lo más. Nunca he ido a una fiesta de fin de año que no fuera en casa de unos amigos ni a una macrodiscoteca a las afueras. No tengo prejuicios contra esas cosas; sencillamente, no me gustan.

La zona hermética, primer podcast en catalán que he escuchado completo en mi vida, trata justamente de eso: de salir de fiesta, de diversión multitudinaria, de bares y locales enormes abiertos hasta el amanecer llenos de gente disfrutando de la noche. La zona hermética, el lugar, no la serie, estaba, y está aún de alguna manera, en Sabadell, ciudad de origen de Carola Solé, la periodista detrás de este ambiciosísimo proyecto de Catalunya Ràdio.

La serie empieza con Carola yendo al polígono industrial donde está La zona hermética a grabar a la gente que va a una fiesta revival de las noches de «máquina» de los 90. Es decir, comienza situando al oyente en un lugar y un tiempo muy concreto: el momento de máximo esplendor de toda esa zona. Y desde ahí, en un interesantísimo viaje atravesado por la política, la economía, la cultura, la música, el periodismo y los cambios sociales, recorremos la historia de Sabadell desde los años 70 hasta ahora mismo. «No hay peor pesadilla para un periodista que descubrir que la historia que estaba a punto de cerrar vuelve a comenzar, trazando un círculo perfecto», dice Carola en el último episodio.

Me ha interesado todo de esta serie. Miento: la premisa me daba mucha pereza, pero, como digo siempre, si te lo cuentan bien, si la serie está pensada, trabajada y consigue su propósito, siempre se disfruta y se aprende. Me ha gustado todo, incluido el hecho de descubrir que sé mucho más catalán del que pensaba, porque he podido seguirlo entero sin ningún problema.

Escuchando cómo en los episodios se entrelazaba la perspectiva social con la política, la música o el urbanismo, me acordé de The Big Dig, de Ian Coss. Otra serie con una premisa que, a primera vista, puede no parecer muy atractiva, la construcción de una gran autopista en BostoN, y que también retrataba magníficamente una ciudad durante más de veinte años.

En La zona hermética hay un deseo por parte de Solé de entender que es fundamental para escribir y contar una serie narrativa de no ficción. Solé quiere entender por qué un polígono industrial en una ciudad «no muy bonita» (y eso lo dicen ellos, no yo) se convirtió durante años en un lugar de peregrinaje y de felicidad. A partir de esa necesidad de comprender surge la necesidad de aprender, de investigar y, después, llega la urgencia por explicarlo, por contarlo de una manera que el oyente «compre». Ese proceso —entender, aprender, investigar, conocer y explicar— es la base de una buena historia. Muchas series se pierden en el camino; algo que no ocurre con el guión y la narración de Carola Solé.

La zona hermética tiene, además, un diseño sonoro chulísimo. Y sí, «chulísimo» es la palabra: en un podcast en el que la música tiene un papel fundamental, que consigue el oyente no eche de menos cuando no se puede usar por temas de derechos. En esta serie se ha hecho un esfuerzo económico considerable y sí suenan algunas de esas músicas, pero es que, además, el resto de la ambientación sonora es tan acertada que he tenido que parar la escucha a ratos para volver atrás y entender cómo Laura Romero lo había hecho. Magia.

El único reproche que le pongo a La zona hermética es que no se haya pensado en hacer una versión en castellano para llegar a muchísimos más oyentes. Lamentablemente, sé que habrá oyentes que no se atrevan a probar su nivel de catalán y se pierdan esta joya.

Cada vez que RNE Audio estrena algo corro a escucharlo con la misma ilusión. Siempre pienso que, con todos los medios que tienen, la cantidad de periodistas y de expertos que hay en plantilla y el archivo del que disponen, esta vez seguro que lo clavan. Pues no hay manera: casi siempre me llevo decepciones terribles.

La semana pasada se estrenó TEBEO, una nueva serie documental con esta sinopsis: «¿Cómo hablarán de nosotros cuando hayamos muerto? En el patio más señorial del cementerio de San Isidro, Marisa y Lola descansan juntas eternamente. Mientras, aquí fuera muchos hablamos de ellas sin haberlas conocido. Su historia no es lo que parece, tal vez ni siquiera sea... lo que parece que parece». Algún día hablaremos del perdido arte de la sinopsis.

Me puse a escucharlo, como digo, con toda la ilusión del mundo. Dos voces masculinas que, por supuesto, no se presentan y que te dejan pensando: ¿quiénes sois?, ¿por qué me contáis esta historia?, ¿cómo habéis llegado a ella? se lanzan a comentar un paseo por el cementerio de San Isidro de Madrid. Les acompaña una guía apasionada de su trabajo que va describiendo el cementerio, su atmósfera, las razones por las que la élite del siglo XIX se quería enterrar ahí, en determinadas zonas, y no en otras, etcétera. Con esta información, el oyente se sitúa en su cabeza en un ambiente decimonónico, con señoras con sombrero y polisones y coches de caballos. Llegamos después a la tumba de Marisa Roësset Velasco y ahí se desvela, o el oyente cree que se desvela, el propósito del podcast. Marisa está enterrada en la misma tumba que Lola Rodríguez Aragón. Marisa murió en 1976 y Lola, en 1984. Ahí me enfadé. ¿Para qué se crea en el oyente la imagen del siglo XIX si tus protagonistas murieron bien entrado el siglo XX?

Pensé entonces que ahí se plantearía el propósito del podcast: la historia de estas dos mujeres, muy desconocidas para el público en general, pero que fueron, una pintora y la otra soprano, y se movieron en círculos de alguna manera feministas o progresistas. Se suceden entonces una serie de expertas hablando del Lyceum (del que hace nada RNE hizo un estupendo Documentos RNE), la República, la guerra y una indagación en las fuentes bibliográficas, con alguna entrevista, sobre sus biografías y las posibles razones para compartir descanso eterno. Se establece la premisa de que fueron pareja, vivieron juntas durante más de treinta años. Y entonces, cuando piensas que por fin te van a contar su historia, viene la bomba. El giro de guión, ¡en el minuto 25 de un episodio de 30!, que es la verdadera historia del podcast. O no.

Sospecho que TEBEO intenta explicar cómo lo que sabemos o dejamos de saber está muchas veces basado en lo que queremos o no queremos saber, en la manera en la que torcemos la realidad para que encaje en nuestras premisas y en cómo nos negamos a aceptar o incluso a ver lo que no nos conviene. Pero esto lo sospecho porque soy muy lista y porque aguanté hasta el minuto 25 de una narración voluntariosa pero errática. Una narración que se perdía en vericuetos a los que presté atención para descubrir, justo en ese minuto 25, que aquello no era importante.

Terminé el primer episodio sin saber de qué iba TEBEO, sin entender por qué tenía ese título y sin saber quiénes eran Carlos G. Fernández y Marcos Díaz Martín. No dudaba de su conocimiento sobre el tema ni de sus ganas de contar esta historia, pero no sabía cómo llegaron a ella, qué pretendían contarme y, sobre todo, por qué eran ellos los que tenían que hacerme llegar esta historia.

Escuchado el segundo episodio y el despropósito continúa. La investigación para conocer la verdadera historia de Marisa y Lola toma todo el protagonismo. Siento decirlo, pero es un caos. Sé que la historia es buena, veo destellos, detalles interesantísimos, pero me pierdo y, sobre todo, me enfado. Estoy convencida de que tienen ahí un relato apasionante y de que les sobran ganas, pero el resultado es, por ahora, catastrófico: no de infarto mortal, pero sí de parálisis.

Me da muchísima rabia este desaguisado. Lo tienen todo para hacer un buen podcast: una historia interesante, muchas fuentes, el archivo a su disposición y las ganas de contarlo. Han dejado de hacer lo más básico: quién soy, por qué quiero contarte esta historia y por qué tienes que seguir escuchándoles.

Seguiré, pero enfurruñada.

La última temporada de Bed of Lies, el podcast de investigación de The Telegraph, cuenta la historia de la desaparición de Debbie Cooper.

En 2010, Cooper se marchó de luna de miel con su nuevo marido, Jamie. Por correo electrónico anunció a su familia y amigos que iban a pasar un año viajando por todo el mundo y, de vez en cuando, enviaba actualizaciones contando sus aventuras y lo bien que iba todo. Casi dos años después, se descubre que ninguno de esos mensajes lo escribió Debbie. ¿Dónde está ella? ¿Por qué no pueden localizarla? ¿Quién es en realidad Jamie? ¿Cómo era su relación?

La serie es true crime en estado puro, muy bien hecho, bien investigado y respetuoso con las víctimas: Debbie y sus hermanas. Estas se muestran abiertas a contar toda la historia para intentar ayudar a que lo que le sucedió a Debbie no le ocurra a otras mujeres. Lo hacen por eso y para intentar entender lo que sucedió.

Es una historia durísima; es un recordatorio de que la maldad extrema existe.

Para fans del género, es perfecto.

Por si te sobra tiempo:

«Radio Ambulante cuentan las historias de América Latina... ¿debería decir “y de España”?», se pregunta a sí mismo Daniel Alarcón en el último episodio del podcast, titulado La ciudad de Sol. Y se lo pregunta porque, creo que por primera vez, han dedicado un episodio a una historia que sucede enteramente en España. Cuando, en septiembre, empezó la acampada de Sol, Sara Selva y Pablo Arguelles, productores del podcast afincados en Madrid, decidieron que tenían que ir allí, a ver qué estaba pasando, a conocer a los acampados, a entender el fenómeno y, por supuesto, grabaron y grabaron y grabaron. Se grabaron a sí mismos haciéndose preguntas y recorriendo la acampada, y grabaron también conversaciones con los acampados latinos. El resultado es un episodio formalmente muy diferente a los habituales de Radio Ambulante. Es más coral, menos narrativo, más espontáneo y más actual. Es rompedor por cómo está escrito, por cómo se cuenta a base de diálogos entre Sara y Pablo, por el diseño sonoro que se pliega y se despliega casi como las tiendas de Sol y porque es un episodio pensado para que en Latinoamérica se entienda lo que ocurre en España y no al revés. Eso no es lo habitual: la mirada de Radio Ambulante suele ir de Latinoamérica hacia fuera. Aquí es España la que se explica a Latinoamérica. Asi que sí, Radio Ambulante cuenta las historias de America Latina y de España.

Chisme corporativo. Macarena River y Rosaura López llevan más de dos años haciendo justo lo que promete el título de su podcast: compartir chismes, cotilleos sobre grandes empresas y emporios comerciales. He estado escuchando algunos episodios, (no muchos porque son muy largos) y hacen un buen trabajo desentrañando decisiones corporativas y dando datos, muchísimos datos. Elegí como primera escucha el dedicado a Mondelez, la gran multinacional de galletas, chocolate y demás y quedé anonadada con las cifras que se manejan y con la presencia que esta corporación tiene en México. He escuchado también el de Subtack, por razones obvias. Chisme corporativo es entretenido como ejemplo de conversacional con un enfoque claro. Como casi todos los corporativos le sobran minutos pero si la empresa de la que hablan te interesa vas a sacar información curiosa y aprenderás algo.

No es el fin de la ciencia es la nueva producción de El Orden Mundial que está creciendo siguiendo, en versión española, la estrategia de la exitosa franquicia The rest is... lo que sea. Como su nombre índica este conversacional que dirige Ignacio Crespo pretende divulgar la ciencia para todos los públicos. En su estreno cuentan la historia de la bomba atómica (de plutonio y no de uranio) que España estuvo a punto de conseguir producir dentro de un ambicioso programa científico llamado Isleño. Si te gusta la ciencia, si tienes adolescentes a los que estos temas les atraigan dale una oportunidad. A mí me sobran minutos y además me irritan los podcasts en los que se hacen referencias a algo que tienes que ver en vídeo. En este caso la pizarra, el decorado, el set, fotografías. ¿Es un podcast si es necesario ver la imagen para entenderlo? Y aunque no necesites verlo para seguirlo, ¿no dejan esas referencias fuera al oyente que solo te está escuchando?

Como siempre, está todo en LA LISTA.

Gracias por llegar hasta aquí. Una última cosa, si eres colombiano o latinoamericano viviendo en España y te gustan los podcasts, te agradecería que respondieras esta encuesta de La No Ficción, productora colombiana, que está planeando nuevos contenidos.

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