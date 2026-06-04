Podcasts recomendados de la semana

Dice Jad Abumrad (Dolly Parton’s America, Fela Kuti: Fear No Man, Radiolab) que siempre ha buscado historias que tuvieran que ver con músicos cuya música fuera mucho más que solo música, que su trabajo artístico trascendiera más allá de su arte. Músicos que hacen creer a la gente en el valor de la música para conmover a la sociedad, artistas que intentan que su audiencia reaccione, tome partido, se pare a pensar. Dice también que ahora mismo, en nuestra época, vivimos en un momento en que tenemos acceso a todas y cada una de las canciones compuestas en la historia y que, por eso mismo, la música ha dejado de tener sentido. Escucho esto mientras, en Madrid, Bad Bunny llena diez noches seguidas un estadio y se publican trescientos mil artículos sobre la importancia de su música y todo lo que representa (Y otros trescientos mil sobre si a su famosa «casita» solo lleva a guapas flacas. Que sí, que solo lleva a guapas flacas. Cero sorpresa con esto. Me enternece la ingenuidad de todo aquel que pensó que iba a ser de otra manera). No tengo opinión sobre la música de Bad Bunny, no sé si es pronto para valorar si su música se convertirá en algo más grande que él. Quizá no. Como dice Jad Abumrad, ahora que lo tenemos todo al alcance de la mano, consumismo en un momento, en un instante, no dejamos que las cosas se posen, se asienten, acumulen valor.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlos con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será el domingo 21 de junio. Cerraremos el curso hablando de NII: la ruta del exilio y Carterpillar Roadshow. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

La lista de Neruda

Que levanta la mano al que se le ha hecho larguísima la espera hasta la nueva temporada de Hechos Reales. A mí se me ha hecho eterno. La buena noticia es que el viernes pasado estrenaron el primer episodio de la segunda temporada. La mala, o la menos buena, es que para escuchar el resto tendremos que esperar hasta septiembre.

La lista de Neruda tuvo su première el jueves pasado en Prosodia, un festival de podcasts en Sevilla (yo me lo perdí porque me tuve que marchar a San Sebastián pasando por Bilbao, pero esa es otra historia), y es una colaboración entre dos grandes: por un lado el equipo de True Story, con Álvaro de Cózar a la cabeza; y por otro Las Raras, con Catalina May y Martín Cruz. En este trabajo a múltiples manos el inicio de la historia es de Martín Cruz porque lo que nos cuentan es cómo su bisabuelo, Victorino Farga Font, mecánico y aviador, tras la Guerra Civil y el exilio forzoso en Francia acabó llegando a Chile gracias a Pablo Neruda. La historia es, por tanto, de la familia de Martín. El guión lo ha escrito Catalina May, la narración es de Álvaro de Cózar y el diseño del propio Martín. No voy a decir que es un trabajo a cuatro manos porque hay más personas implicadas en este episodio, pero digamos que ellos tres son el andamiaje principal.

Escuchándolo pensé en Nacional II: la ruta del exilio y lo que tienen en común; y en cómo por mucho que sepamos o que hayamos conocido una circunstancia histórica hay siempre una manera de añadir una capa más a ese conocimiento, porque cualquier circunstancia, en este caso la Guerra Civil y el exilio forzoso de millones de españoles, no es un único acontecimiento monolítico, está construído sobre la experiencia vital de millones de personas y cada una de ellas es una faceta que merece ser contada y escuchada.



Formalmente el episodio es impecable. La narración avanza con el ritmo adecuado, proporcionando la información necesaria para dar contexto al oyente, situándolo en un tiempo y un lugar y consigue mantener un ritmo casi de thriller, con la tensión narrativa muy bien dosificada. Quizá porque tengo el oído muy entrenado y he escuchado todo lo que ambas productoras han publicado, me ha hecho gracia encontrar expresiones muy de Catalina en la voz de Álvaro.

En fin, no te pierdas ese episodio y si, por casualidad, no conoces Hechos Reales o a Las Raras, ¡enhorabuena!: Te queda un mundo por escuchar.

Tucan Air

El viernes pasado moderé una conversación sobre el docupodcast como herramienta narrativa y social con Juan Serrano (La desaparición del padre Gallego, Un periódico de ayer, DMG: el sueño de la Hormiga, El capitán y el brazalete de esmeraldas); Paloma Navarro (Skyvan: los vuelos de la muerte); y Enar Derqui y Maddalen Omaetxebarria (Doble condena). Charlamos sobre las dificultades para producir este tipo de historias, las satisfacciones que produce, el equilibrio entre licencia creativa y periodismo y sobre la existencia de una audiencia ansiosa de estos contenidos. Fue una conversación interesantísima a la que, lamentablemente, acudió muy poca gente.

Después hubo una mesa sobre las historias de ficción en audio y se juntaron en el escenario Xabier Etxeberria, José Antonio Pérez Ledo y Julio Rojas. Los tres son autores de ficciones en audio muy exitosas: Artxipelagoa, El Gran Apagón, La firma de Dios o el famosísimo Caso 63. Todas ellas con un componente común: son de ciencia ficción y trasladan al oyente a un futuro casi presente en el que toda la realidad salta por los aires. Los tres han sido exitosos en sus trayectorias como guionistas de audio, aunque la ciencia ficción sea un género muy de nicho. Es más, durante un tiempo, sus ficciones casi marcaron el tono de lo que debía contarse en audio. (Anécdota de la mesa: Julio Rojas contó que recibe muchísimos mensajes de oyentes implicadísimos en sus guiones, hasta el punto de que ha tenido que ponerse un mensaje a sí mismo, sobre su mesa de trabajo, en el que está escrito «no quedar a tomar café con viajeros en el tiempo»).

Todo esta introducción viene a cuento porque, como a mí la ciencia ficción me da pereza máxima, agradezco siempre la aparición de ficciones que se salgan de esa senda. Tucán Air, que es una coproducción entre La No Ficción y ULU Media, se desvía totalmente de las distopías y los acontecimientos catastróficos para optar por un humor costumbrista un poco en la línea de Cámara Café, por ejemplo.

Son ocho episodios, todos más o menos autoconclusivos, en los que conocemos las peripecias de la tripulación de un avión de Tucán Air, una compañía española que se ha salvado de la bancarrota porque un magnate del café colombiano ha invertido en ella. Cada episodio es un trayecto entre Madrid y Bogotá. Los personajes (la sobrecargo, el comandante y los cuatro auxiliares de vuelo) se enfrentan a distintas situaciones al mismo tiempo que vamos conociendo detalles de su vida privada.

Tucan Air es, como he dicho antes, una coproducción colombiana-vasca y eso se refleja en el casting. Cuando lo escuches no te vas a dar cuenta, pero si quieres puedes pararte en algún momento y pensar que cada actor fue grabado en solitario y, a veces, con meses de diferencia entre sus sesiones. Todo suena como si estuviera sucediendo en ese mismo momento.

Tucán Air es una serie ligera, de entretenimiento, para escuchar sin complicaciones, solo para entretenerte. Lo único que le echo en cara es no haber ido un poco más allá y haber sido aún más gamberros en el humor.

Aún así, sigo pensando que la ficción que de verdad triunfaría sería algo pensado para mujeres de entre 35 y 55 años. Algo en el estilo de People who knew me.

Si te sobra tiempo:

Ha vuelto La Fucking Condición Humana con un episodio dedicado al tiempo, a intentar definirlo, comprenderlo, imaginarlo. Confieso que fue como si escuchara algo en chino o en húngaro. No conseguí entender nada de lo que decían un físico, un teórico del Arte, un filósofo. No tengo mucha capacidad para la abstracción ni para entender conceptos complejos y la Física me parece inescrutable. Le puse toda mi buena intención, pero al final lo escuché como si fuera el rumor de un río, por el placer del sonido pero sin intentar entender. No es un problema del episodio, ni mucho menos, es que yo soy incapaz de entender estos conceptos.

En Esto merece una explicación le han dedicado dos episodios muy largos (La penúltima frontera 1 y 2) a contar cómo la crisis migratoria de 2018 provocó que el «Espacio Schengen» dejara de ser tan libre como creemos para los migrantes de origen africano que se encontraron, de repente, con que al llegar al paso de frontera entre Irún y Hendaya eran rechazados en controles migratorios que solo se centraban en su raza para pararles. Este impedimento provocó una crisis humanitaria, tanto en Irún como en Hendaya, de la que se ocuparon voluntarios y asociaciones vecinales que, en Francia, terminaron juzgados por pertenencia a banda terrorista con intención de atentar. Aitor Sánchez ha seguido la historia durante meses y hace un gran trabajo contándolo, empezando por el principio de todo, el momento en que en el pueblo luxemburgués de Schengen se firmó la idea para tener un espacio común europeo por el que pudiéramos movernos libremente. Es una escucha densa, que exige compromiso, pero merece la pena.

He escuchado también Bernarda y Alba, una pequeña ficción sonora hecha por los alumnos del curso de locución “Interpretación para actores de audio” de Smart Locuciones. Una cena familiar, solo de mujeres, de esas en las que se juntan hermanas, madres, tías y primas y termina siendo una catarsis familiar. Mona y entretenida, la pega que le pongo es que algunas voces se parecen demasiado y no sabes bien qué personaje está hablando. Ojalá haya mucho trabajo en el futuro para todos estos actores.

Ya están disponibles todos los episodios de Doble Condena, el podcast sobre la vida de las mujeres en las cárceles españolas que, de verdad, tienes que escuchar porque no tienes ni idea de cómo es su vida. Ni idea.

El episodio en el que escuché a Jad Abumrad hablar sobre música es éste de Sound School. Si te gustó Fela Kuti: Fear No Man te lo recomiendo muchísimo, porque desvela muchas interioridades del podcast.

Y siguiendo con los episodios “behind the scenes”, te recomiendo también esta conversación entre Avery Trufelman y Helena de Groot, que cuenta las interioridades de Creation Myth, un podcast fabuloso que seguro estará en mi lista de lo mejor del año, pero que también me hizo odiar un poco a su protagonista.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Y si escuchas algo, ven a contármelo.

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