Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Carmen
1d

“Doble condena” y “Esto merece una explicación”, a los que llegué por ti, me han encantado, a la par que sobrecogido por los temas tratados.

Muy apenada al descubrir la desprotección que sufren las mujeres también al ser encarceladas.

Este verano pasaremos unos días en Irún y desde que oí el de la frontera tengo aún más ganas. ¡Qué envidia de pueblo vasco, que se organizan tan bien para luchar contra las injusticias!

Tomo nota del resto. Muchas gracias

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Nadia
3h

Muchas gracias, Ana. Vuelo Madrid-Bogota el domingo, así que ya me estoy descargando Tucan Air (y los deberes de la próxima sesion). Espero que no haya ningun capítulo de un vuelo que se estrella.

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Por supuesto, sigue adelante.

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