Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Pilar
1h

Estoy escuchando el podcast “Expedienté Carmen Martín Gaite” y estoy realmente afectada. Es una de mis escritoras favoritas, “Nubosidad variable” fue mi libro de cabecera muchos años y ahora, conocer todo lo que pasó me hace admirarle aún más. Si eres fan suya, es un imprescindible. Y si no lo eres, también.

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Por supuesto, sigue adelante.

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