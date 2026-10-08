Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Lorena
Lorena
Oct 8

Me suena que Vicente Vallés ha escrito libros (novelas) sobre espías. Le debe gustar el tema. Pero él me da perezón, la verdad.

Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
Avatar de Marta
Marta
Oct 8

Buenas! Llevo 4 minutos del de Swingers y ya tengo ganas de 🤮

Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
6 comentarios más...

Sin posts

¿Quieres leer más?

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crear un substackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura