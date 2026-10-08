Toda mi vida laboral he estado rodeada de estadísticas: de audiencia, de impactos, de escuchas, blablablabla. Cuando era joven, inexperta y me daba vergüenza preguntar, me parecía casi magia que encuestando a 5 personas pudieras saber lo que opinaban 500. Ahora sé que se puede retorcer cualquier estadística para que diga lo que a ti te conviene o para que, por lo menos, no diga lo que tú no quieres que diga. Por este cambio de perspectiva ahora leo estadísticas como quien hojea el ¡HOLA!, con curiosidad malsana y con distancia. Asiento cuando me gusta lo que dicen y las desprecio cuando no.

Hace nada me encontré con la que probablemente tiene el mejor título que se haya puesto nunca en un estudio: You’re the Pod That I Want. Es imposible leerlo sin cantar como en Grease.Este estudio dice, tras haber entrevistado a unos cuantos oyentes estadounidenses, que lo más importante a la hora de elegir qué escuchar es la temática del podcast, seguido de quién es el host y luego los invitados. Al final de la lista de factores de elección está el trailer, la cover y si son adecuados para niños.

¿Quién iba a pensar que el tema es fundamental a la hora de elegir qué escuchar?

A veces la estadística es solo poner en gráficos una obviedad.

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Espías: clave secreta

Esta serie es lo que podríamos llamar un podcast «de escritorio». No es un calificativo despectivo, se refiere a aquellos trabajos en los que lo que se cuenta ya se ha contado antes, por otros, ya sea en documentales, libros, artículos, etc. En ellos lo que se hace es resumir, reformular y recontar algo ya conocido para, en teoría, hacérselo llegar a un público nuevo. En los seis episodios de esta serie se repasan algunas historias de espionaje del siglo XX, la mayoría de ellas bastante conocidas: Kim Philby, Los Cinco de Cambridge, Garbo, Anna Chapman y otras un poco menos, como el repaso a algunos agentes en Madrid en los años cuarenta o el perfil de Markus Wolf.

Vicente Vallés es el narrador y ha escrito el guión. Vicente Vallés presenta informativos en televisión y esto se le nota muchísimo narrando y escribiendo. El tono que utiliza es lejano, suena como una voz en off de un documental, no hay cercanía, ni complicidad, ni un solo guiño al oyente. Yo pensaba: ¿Por qué ha querido contarnos estas historias? No voy a pensar que por dinero, porque haciendo podcasts no se gana dinero, así que quiero creer que Vallés ha sido siempre un loco de los espías y eso es lo que me hubiera gustado escuchar. Imagino a Vallés contándonos cómo de niño vio El tercer hombre y a partir de ahí soñó con ser espía, cómo creció enamorado de las pelis de James Bond... Algo así. Pero no hay nada de eso. Lo de los informativos también se le nota en que usa el plural para dirigirse al oyente: «Les estamos contando… » ¿Les? ¿Quiénes? Y nos habla de usted. Todo muy lejano.

Debo decir que, a pesar de que Espías: clave secreta sea como ver un documental sin mirar las imágenes, me ha gustado el diseño sonoro casi siempre. Las elecciones de música son bastante acertadas, aunque quizá el volumen en ciertos pasajes sea excesivo. Ah, y en el episodio de Garbo no entiendo los cortes de una voz en catalán (voy a suponer que es el propio Pujol) superpuestos a otros de una voz en alemán (voy a suponer que es Hitler) sin que Vallés explique nada. ¿Es Pujol? ¿Es un actor haciendo de él? ¿Por qué los cortes en catalán?

Es una serie facilita, para escuchar sin complicaciones y supongo que si no eres, como yo, una loca de la II Guerra Mundial, puede sorprenderte. Acabo de recordar que sobre espías y la Guerra Fría hay una serie estupenda de la BBC titulada Tunnel 29, una historia fantástica que lo tiene todo.

Casi con total seguridad no conoces a Piedad Isla. Yo tampoco hasta que me puse a escuchar la nueva serie de RNE Audio sobre esta fotógrafa palentina que en los años 50, armada con una cámara y conduciendo una Vespa, se dedicó a fotografiar pueblos, gentes y paisajes de su provincia.

Ahora mismo hay dos episodios disponibles; y, aunque debo decir que la serie flojea a nivel de guión con un primer episodio un poco caótico, que lleva al oyente de un lado a otro, como una pelota de ping pong, sin que sepa bien dónde se encuentra, merece la pena su escucha para conocer a Piedad Isla, a quien, además, es posible escuchar en el segundo episodio en la única entrevista que se conserva en el archivo de RNE y que le hizo Beatriz Pécker cuando Isla ya tenía 80 años.

Hace unos años se hizo muy famosa la historia de Vivian Maier, la fotógrafa americana que durante años se dedicó a retratar la realidad armada con una cámara que plantaba delante de su cuerpo. Esas fotos se guardaron durante años en cajas de zapatos que se descubrieron en una subasta en 2007. Ahí se descubrió todo su talento. Salvando las distancias, y el que Maier fue niñera toda su vida mientras que Isla trabajó de hecho de fotógrafa, ambas historias se parecen en lo desconocidas que son ambas para el público en general, a pesar de su increíble talento. (No dejes de buscar las fotografías de Isla porque te van a sorprender)

El podcast, como ya he dicho, es modesto. Escrito y narrado por Helena Cerveto, periodista especializada en fotografía, en el guión se siente su pasión por contar la vida y el trabajo de Piedad Isla. A mi juicio le falta un poco de orden en la narración y en el primer episodio, sobre todo, sobran voces y falta Piedad. A pesar de estas pegas considero que es contenido interesante que, sobre todo, tiene que servir para dar a conocer a Piedad Isla.

Nota: no entiendo la política de distribución de RNE. Me parece un error que la serie solo esté disponible en su plataforma. Entiendo que quieran forzar al oyente a acudir a sus entornos, pero es que eso está demostrado que no funciona y lo único que se consigue es que un buen contenido no llegue a su potencial audiencia.

Esta serie de BBC Radio Wales cuenta la historia de Ruth, una mujer que, después de 13 años de matrimonio y ante la insistencia de su marido, acepta entrar en una web de intercambio de parejas. A partir de ahí se sumerge en una dinámica de sexo con extraños, llegando a tener más de cien relaciones sexuales, con hasta 4 ó 5 encuentros al día. Entra en esa espiral y no sabe cómo salir. Cada vez que le dice a su marido que no quiere seguir, que no puede más, él la convence. Cuando consigue marcharse de casa y dejarlo y lo denuncia, la policía archiva la denuncia porque, analizando los mensajes entre ambos, concluyen que ella dio su consentimiento. El podcast trata de analizar lo que es y no es consentimiento y si el consentimiento que das en una relación de maltrato, de abuso psicológico, se puede considerar aceptación. Son solo 5 episodios, pero son un poco trampa porque hasta el tercero no se cuenta que evidentemente ella en su relación había tenido muchas «banderas rojas», como se dice ahora, con respecto al marido. Por supuesto, esto no es culparla a ella; el problema es que la narración es tramposa. Se habla también de control coercitivo, pero sobre este tema sigo recomendando La Casa Grande.



Por si te sobra tiempo:

Se acaba de estrenar La vida fetén, con María Guerra y Mariola Cubells, dos señoras estupendas, amigas, que por lo escuchado en el primer episodio no tienen muy claro lo que están haciendo y lo que pretenden. Por supuesto es un videopodcast, pero yo no lo he «visto», solo lo he escuchado. Estos podcasts conversacionales sobre nada en concreto y todo en general tienen siempre un problema: sonar forzados, no ir a ninguna parte. A veces, con el rodar esa estridencia se suaviza y se engrasa. Otras no. Veremos si el oyente tiene paciencia para seguir escuchando.

A la guerra con una cuchara, el podcast de alimentación y sociedad de Laura Caorsi y Beatriz Robles. Escuché el primer episodio dedicado a los medicamentos GLP-1, un tema del que conozco muy poco porque mi interés es limitadísimo, y aprendí bastantes cosas, casi ninguna buena. Escuchándolo pensé que este podcast se parece, en su acercamiento a los temas y en todas las referencias científicas, sociales y culturales que manejan Laura y Beatriz, a Punzadas sonoras. Éstas últimas hablan de filosofía y aquéllas de alimentación.

The Gaza Chef. Hablando de alimentación, escuché hace unas semanas esta serie del periódico alemán DIE ZEIT. Es una investigación correcta en la que el host, un periodista, intenta saber quién mató y por qué a Mahmud Almadhoun, un cocinero que proveía de comida a los gazatíes en el norte de la franja de Gaza. Había sido su fuente para contarle la situación hasta que lo que parece un misil dirigido israelí lo mató al salir de su casa. Con la investigación el periodista intenta saber quién lo mató, por qué, quién era él… Es correcto, pero un poco árido, aburrido.

The Fastest Girl in Somalia. Samia Yusuf tenía 17 años cuando cruzó la meta nueve segundos después del resto de corredoras de su serie clasificatoria de la prueba atlética de 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Pekín. Samia era somalí y al volver de China, en 2009 y por la guerra civil desatada en su país, ella y su familia acabaron en un campo de refugiados y en 2011 huyó de Somalia. ¿Su propósito? Llegar a Italia para allí encontrar entrenador y poder competir en los Juegos Olímpicos de 2012. Nunca llegó a Italia. La historia de Samia es la historia de esos miles de personas que buscando una vida mejor, huyendo de la violencia, tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. En esta serie, premiada en Tribeca, la periodista Teresa Krug cuenta su historia con Samia. Contactó con ella poco después de los Juegos Olímpicos de Pekín y trató de seguir su vida, su travesía y todos los peligros que atravesó hasta finalmente saber qué había sido de ella. La historia es emocionante, pero el formato para contarla, con flashbacks, funciona regular. No conseguí emocionarme; de hecho, en algún momento me aburrí. El episodio que más me ha gustado es el último, a pesar de ser el que cuenta una historia que en medios europeos y españoles se ha contado mil veces: la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo cruzando de Libia a Italia. Es posible que el intento de no contar, desde el primer momento, que Samia murió cruzando el mar, momentos antes de ser rescatada, condicione la narración y los saltos temporales resultan forzados.

Como siempre, lo tienes todo en la lista.

Y si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

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