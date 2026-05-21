Podcasts encadenados de la semana

En la lista de 50 mejores podcasts de Forbes que se ha publicado esta semana hay solo 5 títulos que estrictamente se pueden considerar serie documental de no ficción: Se llamaba como yo, No sé cómo era antes, Delirios de España, Las cuatro heridas y Vivir y morir en Gaza. Hay alguno más narrativo de no ficción, pero que no constituye una serie porque sus episodios son autoconclusivos, como, por ejemplo: Criminopatía, Sofá sonoro, El Descampao, A hombros de gigantes, Un libro una hora, Todo Concostrina. Aparecen también dos ficciones: Místicas y Retornados. El resto son conversacionales o entrevistas. Saca tus conclusiones.

Es verdad que se producen cada vez menos series de no ficción: porque son caras de producir, porque las productoras no creen en ellas y porque a las marcas (o a la gente que vende publicidad) no les entra en la cabeza que la audiencia de esas series es la que presta más atención, la que retendrá la marca con más facilidad y la que apreciará más esa inversión en un contenido que aprecia. Es verdad que se hacen pocas, pero no tan pocas como para que en esta lista sólo aparezcan cinco. Así, sin revisar mucho mi archivo y las recomendaciones que he ido haciendo en los últimos meses, ahora mismo se me ocurren: La provincia 53, Nacional II: la ruta del exilio, 23F La gran intriga o Doble condena. No soy tan ingenua, ni creo haberlo sido nunca, como para pensar que estas listas de verdad quieren recoger lo mejor. Se hacen para que se vuelvan virales, para que la comunidad que escucha esos podcasts, al reconocerse en esa lista, diga «¿Ves? Escucho lo mejor»; y, sobre todo, para que los mega creadores que aparecen la compartan y amplifiquen su difusión. ¿Me parece mal esta lista? No. ¿Creo que refleja lo mejor de la industria? No. Me parece lo que es: un entretenimiento. A pesar de todo esto y con todas mis reticencias, me alegro de que aparezcan tres títulos en los que trabajo (Criminopatía) o en los que trabajé (Delirios de España y No sé cómo era antes).

Dale un vistazo a la lista pero vamos, no te la tomes muy en serio porque ni siquiera en Forbes le dan mucho valor.

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El patrimonio y el audio

Siempre que visito una ciudad, un museo, un edificio singular, un yacimiento, o cuando simplemente veo los restos de un castillo o una muralla mientras voy conduciendo por la carretera pienso «me encantaría saber algo más de este lugar, conocer cómo fue cuando yo no estaba aquí, cuando ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos existían». Supongo que por eso estudié Historia (aunque mi padre me dijera que por encima de su cadáver) y por eso siempre me he preguntado por qué el amplísimo patrimonio histórico y artístico que tenemos se ha explorado tan poco sonoramente.

La memoria en ruinas, estrenado por elDiario.es hace unas semanas, ha venido a llenar un poco ese hueco de memoria más audio. Es una serie de diez episodios, de los que ya están disponibles cuatro, que recorre alguno de esos lugares de nuestro patrimonio para intentar explicar qué significa y, sobre todo, cómo se relaciona con lo que somos, pensamos y hacemos en la actualidad para entender nuestro pasado. Los dos primeros episodios, dedicados a la rocambolesca historia de un claustro románico plantado en medio de la finca de un millonario en Girona y a la historia del saqueo / compraventa de nuestro patrimonio a los estadounidenses a principios del siglo XX respectivamente, los he sentido unidos por un mismo hilo: la historia de un patrimonio abandonado a su suerte y cómo esta desidia de autoridades y vecinos fue aprovechada por hombres que, conscientes de su valor, lo compraron, movieron o hicieron negocio con él. El tercer episodio enfrenta otro problema: el de las reconstrucciones, mejoras o reutilizaciones de los más de 10.000 castillos que tenemos en nuestro país. El cuarto toca una joya de nuestra historia artística que resume casi lo tratado en los tres primeros: el traslado del conjunto pictórico de las iglesias románicas del Valle de Bohí y que es el origen del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El formato narrativo de la serie es algo poco explorado en el podcast en español. Los dos hosts, Andrea Morán y José María Sadia, se intercalan en la narración que avanza en formato diálogo. ¿Es un podcast conversacional? No, no se siente así. Está guionizado y las preguntas y respuestas que se dan el uno al otro están pensadas desde el punto de vista del oyente. Como digo, en España esto se ha explorado poco en los narrativos (Isabel Cadenas utilizó algo de este recurso en su última serie Se llamaba como yo) y que siento todavía un poco encorsetado. Para que fluya sin que suene artificial requiere un poco más de ensayo, de prueba y error en el guión. En La memoria en ruinas el recurso funciona bastante bien, aunque en algún momento pueda sonar artificioso, sobre todo al principio de los episodios que, para mi gusto, tardan un poco en arrancar. A pesar de estas pequeñas pegas, recomiendo la escucha de La memoria en ruinas por el esfuerzo de producción, por el enfoque narrativo, por lo ben explicadas que están las diferentes problemáticas y porque, y esto es importantísimo, al terminar cada episodio, tienes muchísimas ganas de planear un fin de semana de visita turística a uno de esos lugares. ¡Ah! y me encanta el arte del podcasts, me parece que la ilustración de la portada es perfecta: llama la atención, remite al contenido y es sutil huyendo de la obviedad.

Si te gusta este tema, los podcasts narrativos sobre arte o patrimonio, te recomiendo Historias de San Marcos, un podcast de Paradores dedicado a su alojamiento en León. Recorre toda la historia del edificio desde su origen medieval, hace 800 años, hasta su uso actual. Ojalá todos los paradores tuvieran una serie así. En esta misma línea de historia del patrimonio este mismo año se ha estrenado Atapuerca y puede que en esta categoría encaje también Nacional I: El viaje de Chillida.

No es audio, pero no puedo dejar de recomendar aquí uno de los tesoros más preciados en mi biblioteca, que es Buscadores de belleza: Historias de los grandes coleccionistas de arte, de Cindy Mack y María Dolores Jiménez Blanco. Es una colección de historias de esos grandes coleccionistas del siglo XX que, entre otras cosas, esquilmaron España para sus colecciones.

¿Te da miedo volar? Que no te miedo

El Cubo de Otto es el podcast que Iberia y El Extraordinario han producido para la gente con miedo a volar, es decir, para Amaya Ascunce. Estuve en la presentación la semana pasada y escuché del tirón los 19 episodios mientras le daba al azadón, al pico de loro y al rastrillo en mi jardín.

La serie tiene un formato innovador, distinto, original, pero en el que se distingue claramente el aroma del trabajo de El Extraordinario, sin ser esto para nada una crítica. La productora liderada por Mar Abad y Marcus H tiene siempre un sello muy personal que hace que las marcas con miras más amplias y que quieren diferenciarse los elijan para sus branded. Se caracterizan por algo que yo llamo «no me quiero aburrir a mí mismo haciendo siempre las mismas cosas y voy a complicarme la vida» y por pensar siempre en hacer algo que suponga un triple Axel, un mortal sin red y un récord del mundo. Además, es siempre increíble el cuidado y la calidad de su diseño sonoro.

En este rizar el rizo El cubo de Otto tiene un formato más raro que Blum, Simulacro o La viajante condición humana, porque aquí la no ficción y la ficción se mezclan casi sin que el oyente se de cuenta. Son 19 episodios en total, un número raro, y se han publicado del tirón. Casi nunca estoy a favor de publicar de golpe, pero en este caso era necesario y es pertinente escucharlo así, del tirón, o te pierdes.

Como he dicho al principio, es un podcast pensado para el público en general pero con un especial foco en todo aquel que tiene miedo a volar. Los primeros 10 episodios están dedicados a entrevistar a expertos (comandantes, tripulación, psicólogos, pilotos de pruebas, etc. ) para diseccionar qué hay detrás o dentro del miedo a volar. Los otros nueve son una ficción sonora de la que no quiero contar nada porque no quiero reventarla.

A mí no me da miedo volar. No me gusta, me parece incómodo, desagradable, agotador y muy poco satisfactorio, pero no me da miedo. Sé que muchas cosas se tienen que torcer para que ocurra un accidente y, además, una vez que estás ahí arriba no hay nada que puedas hacer, así que suelo relajarme con un libro y esperar que termine cuanto antes. No se puede decir que sufra, pero tampoco lo disfruto (si el vuelo es muy largo, me drogo para dormir). A pesar, por tanto, de no ser público objetivo, la serie me ha interesado bastante, más que por el análisis de los miedos por todo lo que se cuenta sobre las interioridades del avión, por saber cómo se revisan las naves, qué hacen los pilotos, para qué está entrenada la tripulación, etc. Mi hija, en un asombroso giro de los acontecimientos de su vida, decidió estudiar Gestión Aeronáutica y ahora, además, trabaja de coordinadora de pista. No sabía lo que era Gestión Aeronáutica ni un coordinador de pista hasta que ella lo puso en mi camino y por eso todo lo que he aprendido en El Cubo de Otto me ha resultado interesante, complementario a lo que ella hace. Me he entretenido bastante, la ficción resulta curiosa, inquietante, el guión está muy bien y los actores lo bordan. Es uno de esos branded, otro más, al que merece la pena prestarle atención, aunque también te digo que si en vez de 19 hubieran sido 14 episodios la serie hubiera quedado aún más redonda.

Si te sobra tiempo

Lo más bonito que he escuchado en esta semana es Roselle and Michael, del podcast This is love. Michael es ciego y trabajaba en la Torre 1 del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Roselle era su perra guía. De verdad que merece la pena escucharlo, es otra de esas historias de las que hablaba la semana pasada, de vidas normales.

¿Idolatro a Paul McCartney? Sí, idolatro a McCartney como cualquier persona de bien de este planeta. Por eso te recomiendo el episodio especial de The Rest is Entertainment, en el que contesta a preguntas de los oyentes. Otra delicia.

Me ha gustado mucho el último episodio de Amiga date cuenta con la entrevista a Valeria Luiselli. (Estoy pensando en ella para alguna de las futuras sesiones del Club de lecturas encadenadas). Muy recomendable.

Termina la segunda temporada de ill-advised by Bill Nighy. Me da tanta pena que estoy pensando en hacerme suscriptora premium para acceder al contenido extra. Me encanta este podcast, me lo paso tan bien escuchándolo. En el penúltimo episodio de esta temporada habla de la moda de ir a comer a sitios pijos y carísimos en los que te dan bocaditos mínimos y además vienen a explicarte exactamente cómo han preparado cada plato como para justificar el dineral que te van a clavar. Nighy, con su tono elegante y socarrón, dice que a él le entran ganas de «pegarse un tiro o dormirse». Me identifico muchísimo con el bueno de Bill, pero sin su elegancia ni su estilo ni su maravilloso acento inglés. Y me encanta cuando se ríe de sus propias tonterías. Larga vida a este podcast.

Intento escuchar The Europeans cada semana. En el episodio de la semana pasada hablaban, entre otras cosas, del escándalo con la jirafa Sophie, un juguete francés que se había erigido en los últimos años como una especie de juguete de culto porque era «made in France» y que ha resultado ser, para sorpresa de nadie, «made in China». The Europeans viene bien siempre para salir del ombliguismo informativo.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. Si escuchas algo, ven a contármelo y me hará mucha ilusión. Y, además, siempre contesto.

Por cierto, si has llegado hasta aquí, te confieso que, hace un par de años aparecí en una de estas listas de Forbes. Fue divertido. Me sentí como la chica popular en el anuario de un instituto estadounidense. ¿Gracioso? Mucho. ¿Relevante? Nada. A mis hijas no les pareció nada impresionante.

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