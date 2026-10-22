He empezado a compartir coche para ir a trabajar. No es la primera vez que «hago ruta», pero sí es la primera vez desde que me volví adicta a los podcasts. Estoy intentando encajar la compañía con la escucha, combinar la conversación con el aprovechamiento del tiempo en el coche para bajar mi lista de pendientes y, sobre todo, descubrir a mi acompañante nuevas historias para escuchar. No es un equilibrio fácil y, mientras que antes elegía de mi lista interminable sin pensármelo mucho, ahora le doy muchas vueltas y, cada día, dedico un ratito a pensar qué voy a poner. «Pon lo que quieras. Si me gusta lo escucho y si no me duermo», me dijo mi acompañante. Es tentador aceptar esa instrucción sin pensármelo y seguir con mi escucha como si estuviera sola pero, en el fondo, lo que de verdad quiero, es enrolarla en mi secta. Hacerla adicta a los podcasts. Seguiré informando.

El próximo 8 de noviembre celebraremos la sesión número 30 del Club de Podcasts Encadenados. Para celebrar ese logro y que ya es un club consolidado, vamos a hacer una sesión libre, sin invitados, en la que charlaremos de todo lo escuchado en estas sesiones, de lo que nos ha gustado, lo que no, historias relacionadas, maneras de escuchar, etc. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

El caso Pertur

No tenía ni la más remota idea de quién era Eduardo Moreno Bergaretxe, alias «Pertur». No sabía quién era él, ni cuál era su historia y, por supuesto, desconocía que había desaparecido en julio de 1976 y que, aún ahora, no se sabe con certeza absoluta qué le ocurrió. He aprendido todo esto escuchando El caso Pertur, un podcast muy amateur realizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y Gogora.

Eduardo Moreno Bergaretxe, alias «Pertur» fue terrorista de ETA. Era un chaval de buena familia de San Sebastián, fue a buenos colegios religiosos, estudió empresariales, montó un grupo con colegas que conoció en misa, era divertido, cariñoso y sociable. A principios de los años 70 ingresó en ETA cuando la organización tenía dos facciones, ETA político-militar y ETA militar. Él era partidario de que la lucha política, sobre todo después de la muerte de Franco, fuera el plan fundamental de la organización.Sus discrepancias con el sector más radical están en el centro de una de las hipótesis sobre su desaparición: que fueran sus propios compañeros quienes lo secuestraran y lo hicieran desaparecer. Es la hipótesis que más peso tiene en el relato que he escuchado, pero el caso sigue sin esclarecerse.

Confieso que al empezar a escuchar esta historia pensé: ¿En serio voy a escuchar la historia de un terrorista y cómo me cuentan lo divertido que era, lo buen amigo de sus amigos y cómo quería a su tía? Pensé también al empezar si iba a ser un blanqueamiento de esta figura, pero la serie advierte desde el principio de que no se trata de blanquear a Pertur: aunque no se le atribuyen delitos de sangre, fue dirigente de ETA mientras la organización asesinaba y escribió reivindicaciones de esos crímenes. Su responsabilidad política no desaparece porque su figura sea compleja. No hay blanqueamiento en el enfoque de la serie, y se insiste en ello en el episodio final:

«Eduardo Moreno Bergaretxe fue víctima de una desaparición, probablemente de un asesinato. Su familia tiene derecho a la verdad y a la reparación. Pero Pertur fue también dirigente de ETA. Formó parte de sus estructuras, escribió comunicados, justificó acciones, apoyó durante años la necesidad de la lucha armada. Aunque se opusiera a determinadas derivas militares, aunque intentara subordinar las armas a la política, aunque su proyecto acabara abriendo el camino a la disolución de ETA político-militar, tuvo responsabilidad en una organización que secuestró, extorsionó, asesinó y causó dolor. La complejidad no disminuye el derecho a la verdad, porque la verdad debe servir para mirar de frente la historia».

Le he dado vueltas a todo esto porque evidentemente ETA es un tema sensible. Pensé si está bien contar la vida de un hombre antes de convertirse en terrorista y si eso contribuye a diluir su responsabilidad o no. Pensé también si habría oyentes que, frente al planteamiento de «es la historia de un terrorista», decidirían no escucharlo por principios. ¿Cuáles? No lo sé, pero lo pensé … y luego me di cuenta de que no me planteo esas mismas reservas cuando escucho un true crime dedicado a diseccionar la vida de un asesino en serie. Escuchar su historia no implica justificarlo. ¿Por qué aquí sentía que tenía que hacer esa distinción?

Aparte de estas reflexiones que podríamos llamar de índole moral, El caso Pertur tiene una historia interesante, voces y testimonios pertinentes (la familia de Eduardo, su entonces pareja, compañeros de militancia en los setenta, historiadores, etc.), un guión bastante correcto, el tono adecuado y la locución de Eva Domaika, una gran periodista que es jefa de informativos en SER Vitoria. El problema es que está hecho a un nivel muy amateur, seguramente con unos recursos muy muy ajustados y por eso tiene algunos problemas de forma. El guión, siendo correcto, cae en repeticiones injustificables, como que la narradora, Eva Domaika, repita exactamente lo mismo que una voz acaba de contar o que se repitan anécdotas o historias varias veces. Los episodios son, además, innecesariamente largos, probablemente por esa falta de edición que hubieran hecho que el ritmo se aligerara. Además, en cuanto a diseño sonoro, la mezcla de música y voz está desequilibrada en muchos tramos, con la parte musical a tal volumen que dificulta el entendimiento de la voz. Por último, las grabaciones de las voces suenan como si se hubieran hecho en un hangar enorme en el que fuera imposible controlar el eco.

Explicito todas estas pegas no para desincentivar la escucha, sino porque creo que la historia tiene testimonios y material de sobra, pero la edición y el acabado sonoro no están a su altura. A pesar de todos estos problemas creo que El caso Pertur es una serie para escuchar con una muy buena historia y todos los mimbres para haber sido excelente. (No menciono esta nueva moda de poner los créditos al principio de cada episodio, que espero se pase pronto porque es absurda)

Agent Layla

Ya he hablado varias veces de Personally, de la Canadian Broadcasting Company, la radio pública canadiense. Es un podcast que engloba diferentes temporadas y todas son distintas, aunque comparten el enfoque: son historias personales, narradas en primera persona. La última que han publicado se titula Agent Layla y es el relato de lo que le ocurrió a Vienna Luke cuando tenía 20 años y pasó unos días a solas con su cuñado, marido de su hermana mayor.

Para sorpresa de nadie, porque si lo cuentas obviamente no fue porque se pasaran los cuatro o cinco días que su hermana estuvo ausente plantando petunias o viendo series, el cuñado abusó de ella. Vienna se despertó al día siguiente sintiendo que algo raro había ocurrido, pero sin tenerlo del todo claro y tardó años en contarlo, en poder expresarlo. Esto, por supuesto, causó una quiebra en la familia con los padres y la hermana mayor y, tras la denuncia policial, acabó actuando como agente infiltrada para conseguir la confesión del cuñado. Fue la «Agente Layla».

No hay nada original a nivel formal en esta serie, ni en el enfoque, ni en el tratamiento, ni lamentablemente en los hechos que se narran. No por ello es menos interesante, aunque a mí lo que más me ha sacudido es, una vez más, no entender ni a los padres de Vienna, que deciden no tomar partido por su hija víctima de abuso ,porque eso supone perder a su otra hija y a sus nietos; ni, por supuesto, a la mujer del agresor que lo defiende contra viento y marea. Entiendo que no son posiciones fáciles, que es doloroso, pero creo que la impunidad con la que muchos hombres actúan se basa en la convicción de que podrán manipular a sus entornos para que sus víctimas pasen a ser vistas como locas o como provocadoras.

En Personally, a principios de año, se publicó Creation Myth. Una serie de la que puedes encontrar mi reseña aquí.

Por si te sobra tiempo:

Radio Ambulante acaba de estrenar la temporada decimosexta. ¡Albricias! ¡Alegría! ¡Fuegos artificiales, guirnaldas y espumillones! Siempre es buena noticia disponer de episodios frescos con historias de Latinoamérica pero, como dije el año pasado, es aún mejor saber que un proyecto como Radio Ambulante, en español, de calidad e independiente sigue siendo posible. En los tiempos que corren se ha convertido en una excepción que como oyentes tenemos que cuidar. El primer episodio se llama Destino: desconocido y es la historia de María, una mujer colombiana que huyendo de una situación de peligro extremo en su país acabó en un bucle sin sentido y muy cruel de deportaciones.

The Bayeux Tapestry Comes Home after 1000 years. Una tarde de finales de agosto de 2017 llegué a Bayeux, en Normandía. Llevaba ya una semana de viaje por la zona, empapándome de historia, sobre todo de la II Guerra Mundial, y de paisajes y de la belleza de Francia. A Bayeux llegábamos para ver el famoso tapiz que lleva su nombre, a pesar de que ni es un tapiz (es un bordado) ni se hizo en Bayeux (sino en la zona de Kent, en Gran Bretaña). Se exhibía en un edificio construído ex profeso para eso: entrabas con una audioguía que automáticamente, según avanzabas, te iba contando lo que las puntadas realizadas por mujeres 1000 años antes representaban. Me maravilló, no salía de mi asombro y mi admiración. No he olvidado aquella visita y por eso siempre que encuentro algo sobre el tapiz lo escucho con devoción. Este episodio del fantástico podcast Haptic & Hue, con motivo de la exhibición del tapiz en Londres, repasa varios detalles de la historia de esta pieza con diferentes teorías sobre su autoría, su propósito y muchas otras cosas. (Si te gusta coser, tejer, bordar o los textiles, este podcast es imprescindible)

Se me había pasado recomendar The Grand North Atlantic Home Video Archive, un episodio de Illuminated con una historia que a mí me llevó a los tiempos en que mi padre trajo a casa el primer reproductor de vídeo y todo lo que eso supuso.

Como siempre, lo tienes todo en la Lista de Spotify.

Y si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

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