Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Sira
4d

Qué majo el tapiz de Bayeux! Lo he visitado 2 veces. La primera cuando vivía en Normandia, hace como 20 años, y la segunda el año pasado que estuvimos de finde por la zona y fuimos para que lo viera el peque. A mi me parece que es el primer cómic de la historia 😅 se podría decir que tiene de todo, sexos, drogas y Rock&Roll 😂

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1 respuesta de Molinos
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Natalia
5d

Me encanta tu misión de enganchar a tu pasajera a los podcasts. Acabará de fundadora 😜

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4 respuestas de Molinos y otros
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