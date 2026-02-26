Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de MG
MG
5h

No deja de ser sorprendente que nuestra generación no recuerde el concierto de homenaje Miguel Ángel Blanco y todos sepamos qué hacíamos el 23F…

Responder
Compartir
3 respuestas
Avatar de Victoria
Victoria
2h

Yo también recuerdo perfectamente el 23F, llegar a las 6 y poco del instituto (17 años y dos días) a casa de mi amiga a estudiar y encontrarnos a su madre llorando en la salita frente a la tele, la hermana de la madre era esenotipista del Congreso de los Diputados. El acojone fue total. Me mandó de vuelta para mi casa echando leches; en Cartagena ya estábamos de toque de queda. Del”famoso” concierto, ni flores tampoco, tú. Podcasts anotado, siguiente en mi lista.

Responder
Compartir
1 respuesta
8 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura