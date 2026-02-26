Podcasts encadenados de la semana

El 23 de febrero de 1981 yo tenía 8 años y 11 días. 8 años son poquísimos y, sin embargo, tengo el recuerdo de llegar del colegio, hacia las seis y media de la tarde, sentarnos a merendar y, enseguida, sentir que pasaba algo raro. En casa estábamos mis dos hermanos y yo (mi hermano pequeño no había nacido aún) con mi madre. Mi padre no estaba, jamás estaba en casa a esa hora.Recuerdo con muchísima más nitidez cómo al día siguiente, cuando mi padre nos llevó al colegio, como hacía todas las mañanas, en vez del acostumbrado atasco infernal de la Plaza de Castilla nos encontramos las calles desiertas. En el colegio, en mi clase, solo estábamos doce, en la de al lado ocho. Yo no entendía nada ¿Dónde estaban el resto de mis compañeros? A lo largo de la mañana, poco a poco, fueron apareciendo algunos más, pero fue un día raro, casi de fiesta.

Nunca le había prestado mucha atención al 23-F porque es un tema que me daba pereza máxima. Lo que fuera que pasó había pasado ya y me parecía que darle más vueltas o, mejor dicho, darle la primera vuelta para salir de las impresiones de una niña de ocho años y tener algo más de conocimiento era una pérdida de tiempo. ¡Qué equivocada estaba!

Además de comentar, reseñar y criticar podcasts también organizo un club de escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.

23F. La gran intriga

En diciembre, una tarde tonta de sábado, empecé a ver Anatomía de un instante con la intención de dormirme la siesta. Me enganché tanto que vi los cuatro episodios del tirón y aprendí bastantes cosas de aquella época y de sus principales personajes teniendo claro, por supuesto, que es una ficción. Basada en hechos reales, sí, pero ficción. La semana pasada me saltó por alguna parte este podcast, 23-F. La gran intriga, que se estrenó en diciembre coincidiendo con la serie y que se me pasó por entonces. ¿Qué mejor plan para la semana del 23-F que empaparme de seis horas de documentada investigación para entender qué pasó aquella tarde de lunes de hace cuarenta y cinco años mientras yo merendaba en mi casa?

Lo primero que tengo que decir es que 23F. La gran intriga es una investigación/reconstrucción exhaustiva no solo de lo que pasó el 23-F, sino de todo lo que tuvo que suceder antes de aquel día para que Tejero entrara en el Congreso y dijera eso de «se sienten, coño». En su empeño en sentar unas bases históricas, políticas, sociales y culturales para entender qué era España a finales de los setenta me ha recordado a La Provincia 53 de Onda Cero sobre el Sáhara Occidental. Exige del oyente un compromiso de escucha.

El podcast está producido por The Village Voice. Conchi Cejudo, ha hecho la investigación, las entrevistas y ha escrito el guión con Mona León Siminiani. Las dos lo dirigen y Conchi, además, narra los seis episodios. Empecé contando todas las voces que aparecían, pero en el minuto seis del primer episodio había perdido la cuenta, porque es muy impresionante la cantidad de testimonios que han recabado. Te diría nombres, pero muchos no te van a sonar y, en realidad, sus nombres dan igual. Lo que importa es las ganas que tienen todos de rajar, de contar, de dar detalles de aquella época, de lo que recuerdan, saben o, sinceramente, creo que a veces se inventan. Han pasado cuarenta y cinco años y todo lo que por entonces parecía importantísimo ahora casi ha descendido a la categoría de chascarrillo.

El ritmo de la serie es frenético, quizás a veces demasiado. No te da tiempo a asimilar todo lo que están contando, todos los frentes abiertos que estaban sucediendo al mismo tiempo. En el episodio 3, en el minuto 15, Conchi Cejudo lo explica muy bien:

«Y aquí es donde puede surgir cierta confusión en torno a las varias operaciones y soluciones que supuestamente estaban en marcha: “Operación Golpe de Timón”, “Operación De Gaulle”, “Operación o Solución Armada”. Bien, para entender todo esto, como todo el año 1980, tenemos que comprender que en 1980 todo ocurre a la vez. Sería como ver varias películas a la vez o como cuando terminas viendo varias series por ir zapeando. Pues esto es lo mismo, solo que aquí todas las series están relacionadas entre sí».

Me pareció una manera maravillosa de decirle al oyente: sé que esto es un follón impresionante, pero es que así era en aquel momento, confía en mí.

En 1980 en todo Madrid había mucha gente, mejor dicho, muchos señores planeando cómo cargarse a Adolfo Suárez para hacerse ellos con el poder porque, por supuesto, ellos lo iban a hacer mejor, ellos velaban por los intereses de España y tenían que hacer algo para que el país no se despistara de lo que ellos sabían que era mejor para todos. Unos hablaban con otros, todos se espiaban entre ellos, fingían confiar los unos en los otros mientras por detrás se traicionaban por una mayor parcela de poder, por una promesa de alto cargo en el supuesto nuevo gobierno que saldría tras el golpe de estado o simplemente por venganza.

A nivel formal, como digo, este podcast es apabullante por el nivel de producción, la solidez de la reconstrucción y el ritmo trepidante. Le pongo alguna pega como el continuo uso del «nosotros» en el primer episodio que, curiosamente, desaparece en el resto de la serie y que me llevó a preguntarme varias veces ¿Quiénes sois «vosotros»? Además, y no entiendo la razón, es imposible saber que la que te está contando la historia es Conchi Cejudo porque no se presenta en ningún momento. Si no prestas atención a los créditos puedes terminar la serie sin saber quién te la ha narrado. Creo que hubiera sido pertinente, necesario y muy acertado haber dicho, en algún momento, «Soy Conchi Cejudo y te voy a contar esta historia de dimes y diretes que con Mona León Siminiani llevamos más de un año preparando». Con esa sencilla línea ya hubiera sabido quiénes eran «nosotros».

23-F. La gran intriga es, sin duda, la escucha pertinente esta semana en que se ha cumplido el aniversario, se han desclasificado sus papeles y se ha muerto Tejero. Es un podcast que exige del oyente que se zambulla en él como cuando te tiras a la piscina: lo importante no es tener el mejor estilo nadando sino llegar al final del largo sin ahogarte. Aquí es lo mismo, no vas a ser capaz de aprehender todo lo que se cuenta porque son mil cosas sucediendo a la vez, lo que importa es llegar al final de la serie teniendo claras dos cuestiones: aquello fue un contubernio de hombres peleándose por quién mandaba (es decir, la historia de la Humanidad); y, segundo, que el Rey lo sabía todo y estaba detrás de ese plan.

Si viste Anatomía de un instante, el podcast es el complemento perfecto. Si no la has visto, pues ya tienes plan.

El falso dios

Los podcasts sobre estafadores son un filón en sí mismos. Cuando trabajaba en televisión había un dicho que todos los que nos dedicábamos a comprar cine tratábamos como una verdad universal: las cosas de nazis siempre funcionan con la audiencia. En audio ese mantra se aplica a los podcasts de estafadores: siempre enganchan. Da igual que el estafador sea hombre o mujer, que estafe con criptomonedas, con falsas promesas de amor, vendiendo la ilusión de encontrar el oro español en Filipinas o que solo se dedique a fingir embarazados para engañar a doulas… Tienen siempre un extraño atractivo para el oyente que escucha desde la seguridad de su casa y con la falsa creencia de que a él no le pasaría.

De entre toda esta calaña de delincuentes, para mí los peores son los líderes de sectas que se aprovechan no solo del dinero de aquellos a los que engañan y captan, sino que lo hacen apelando a los sentimientos más vulnerables: el amor, la necesidad de pertenecer o el miedo a morir. João Teixeira de Faria es uno de estos. Conocido como Juan de Dios, durante años se dedicó en Brasil a engañar a miles de pacientes haciéndoles creer que sus intervenciones médicas, sus operaciones quirúrgicas sin anestesia, eran procesos sanadores capaces de curar cualquier enfermedad. Montó un emporio en un pequeño pueblo de Brasil, Abadiânia, donde construyó la llamada Casa de Dom Inácio de Loyola, a la que tres días a la semana llegaban autobuses con creyentes de todo el mundo para hacer cola durante horas para que João les hiciera sus intervenciones. Su fama se extendió mucho más allá de las fronteras brasileñas y a su puerta llegaban miles de extranjeros, algunos tan famosos como Oprah Winfrey o Bill Clinton.

Dos Caras: Juan de Dios cuenta la historia de João a partir de los testimonios de algunas de las personas que acudieron a él por desesperación, como Paola que viajó con su padre, desahuciado de un cáncer cerebral para ponerse a disposición del médium que prometió curarle. Paola pasó de ser una esperanzada creyente a estar conmocionada y aterrorizada por los abusos de João. Como ella, otras muchas mujeres denunciaron al gurú por abusos sexuales y, poco a poco, muy poco a poco, como ocurre siempre que las mujeres alzamos la voz para protestar, se fue descubriendo todo lo que João llevaba años y años haciendo con la complicidad de muchos creyentes que aún hoy le defienden.

La serie, investigada, escrita y narrada por Martina Castro, comienza con un primer episodio que lleva al oyente a «ver», a «pasear» por La Casa entre los miles de creyentes para entender cómo funcionaba aquella maquinaria de engaño. Empieza, además, con una narración muy al estilo de la segunda temporada de The Retrievals, contando una operación de João sobre un enfermo al que le mete unas tijeras por la nariz para curarle de su enfermedad. Lo escuchas y piensas: tengo que saber más.

Es interesante, además, cómo se percibe que Martina quiere ir un poco más allá de contar la historia de un estafador, del líder de una secta, y plantea incómodas preguntas al oyente: ¿Qué estamos dispuestos a creer en un momento de desesperación? ¿Qué haríamos por un ser querido? ¿Cómo se deja de creer en algo que ha condicionado tu vida, tu comportamiento, tus ideas durante años? ¿Es la fe en algo una tabla de salvación o un lastre del que cuesta mucho soltarse?

Son seis episodios de los que ya hay cinco publicados y está disponible en español y en inglés.

Si te sobra tiempo:

¡Ha vuelto Nadie sabe nada! La mejor noticia de la semana porque supone que Andreu Buenafuente está mejor, como él mismo dijo (que no es lo mismo que estar bien), y porque me hace recuperar una hora de entretenimiento feliz a la semana.

El Museo de la Evolución de Burgos ha estrenado Atapuerca, una serie creada por Raquel Martos y producida por El Extraordinario, para contar la historia del famoso yacimiento. Tras escuchar los dos primeros episodios veo que la idea no es contar la evolución humana y la importancia de los hallazgos arqueológicos encontrados en esos yacimientos, sino la propia historia del lugar, sus primeros descubridores e investigadores, honrar el trabajo de los que se empeñaron en cuidar, entender e impulsar Atapuerca. Tengo mis reticencias con el guión, que no acaba de gustarme en el tono, pero me ha encantado conocer la figura de Emiliano Aguirre, el llamado padre de Atapuerca, uno de esos personajes que consigue hacer crecer y brillar a la gente a su alrededor.

En inglés resulta que uno de mis podcasts favoritos y más querido, Revisionist History, ha cumplido 10 años y han hecho un episodio para celebrarlo que empieza con su host y creador, Malcom Gladwell, hablando con su madre para que ésta corrobore que a él jamás le han gustado los cumpleaños ni ningún tipo de celebración. Es un episodio para los fans del podcast, pero me quedé con algo que Gladwell dice y que creo que explica muy bien algo muy importante: «En un libro escribes una historia, la cuentas. En un podcast la encuentras». Puede parecer lo mismo, pero no lo es; y él lo ejemplifica con una grabación que muestra cómo en el audio, muchas veces, la historia te asalta en medio de una entrevista por una respuesta que no esperabas, por un cambio de tono inesperado, por un silencio.

Recibo muchos comentarios de oyentes que no dominan el inglés preguntándome alguna manera de acceder a los contenidos que recomiendo en inglés. No la hay, o no la hay que no sea un asco, pero he descubierto hace poco que Revisionist History lanzó el pasado verano una versión en español, realizada con IA, de su primera temporada. He escuchado el primer episodio, La dama desaparece, para comprobar su calidad y debo decir que se deja escuchar, lo que no es poco. Así que si se te resiste el inglés puedes probar para, por lo menos, entender un poco la idea de esta serie.

No tienes porqué saberlo pero esta semana se han entregado los Ambies que son algo así como los Oscars de los podcasts. Me congratula comentar que varios de los podcasts galardonados ya te los recomendé en su día: Wisecrack que ha triunfado con cuatro premios entre ellos el de mejor podcast del año, The Con: Kaitlyn’s Baby que se ha llevado el premio a mejor podcast documental o Sea of Lies que ha sido considerado el mejor true crime. El premio a la mejor producción en español ha sido para No me provoquen que comentaré en cuanto lo escuche.

Como siempre lo tienes todo en LA LISTA. (Increíble que haya 1438 personas que se hayan guardado esta lista. Os quiero a todos)

Si te sobra aún más tiempo y te gustó Los expulsados del paraíso. Sobrevivir a los Testigos de Jehová, (del que te hablé aquí), también se ha adaptado a serie audiovisual de no ficción y puedes verla en HBO. Una vez conocí a una testigo de Jehová y otra vez me asaltaron en Cicely, pero esas historias las dejo para otra ocasión.

Como siempre, si escuchas algo ven a contármelo, me hará ilusión.

Si te gustan los podcasts, escucharlos, comentarlos con otros o escuchar hablar de ellos te animo a que te hagas suscriptor de pago. Tenemos un chat diario en el que comentamos, entre otras cosas, todo lo que vamos escuchando y podrás asistir a las reuniones del Club de Escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.

Compartir