Leo mucho sobre podcasts, todo lo que puedo. La mayoría de las veces retengo poco porque se está continuamente repitiendo lo mismo: ideas dichas una y otra vez, machacadas de tanto darles vueltas y que no llevan a ninguna parte. ¿Qué es un podcast? ¿Qué pasa con el vídeo? ¿Es mejor una plataforma u otra? Y así hasta el infinito con qué fue antes, si el huevo o la gallina. Me agoto.

La semana pasada se celebró el Podcast Movement en Nueva York. Más de lo mismo. Yo no estuve allí, pero he leído varios resúmenes. Mi favorito es el de un tipo que no conozco de nada pero que hacía un resumen fabuloso:

No se puede encasillar a los creadores en una sola cosa, las plataformas se saltarán las normas en lo que respecta al contenido; y al público, sencillamente, le da igual cómo quieras llamarlo.

Y así es. A las personas más importantes para la industria del podcast, los oyentes, todas estas disquisiciones les dan completamente igual. Solo quieren escuchar.

Por supuesto, siempre nos quedará Ira Glass, que abrió el Podcast Movement con una maravillosa charla ensalzando los podcasts. Te animo a escucharla. Empieza en el escenario completamente a oscuras: no le ves, y con eso quiere transmitir las ventajas que tiene no ver, solo escuchar. Solo con eso ya merece la pena. El mensaje es tan potente frente a la invasión del vídeo que no hay mucho más que decir. Es una charla para ver una y otra vez cuando el desánimo por la situación de la industria empieza a pesar.

Si te gusta escuchar podcast y quieres comentarlos con un grupo de gente maravillosa, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión será el domingo 18 de octubre. Hablaremos de Regresar es irse: la historia de María Luisa Elío con sus creadores Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

Muchas más veces de las que me esperaba me he encontrado pensando en Petra y Michael Mathers, los protagonistas de la tercera temporada de Death of an Artist. Como el título del podcast indica, esta es otra historia de la muerte de una artista, Petra Mathers, y su marido Michael. En 2024 se suicidaron a la vez y enviaron más de cuarenta cartas a amigos, familiares y conocidos (incluso a su farmacia habitual) anunciándoles su decisión. El primer episodio empieza, de hecho, con los mensajes que algunos de los receptores de las cartas dejaron en su contestador preocupados y alarmados por lo que anunciaban en su carta: «Para cuando leas estas palabras, estaremos muertos».

Los creadores de esta temporada, Alice Gregory y Leon Neyfakh, llegaron a la historia de los Mathers porque Alice leyó el obituario de Petra en el New York Times y pensó que el nombre le sonaba. Recordó entonces algunos cuentos que ella había visto en su casa cuando era niña. La historia del suicidio de esta pareja de artistas y, sobre todo, el hecho de que enviaran todas esas cartas le llamó tanto la atención que se pusieron a investigar y a contactar con todos los destinatarios de esas misivas.

La serie se construye a partir de las entrevistas que Alice y Leon hacen a esas personas. No hay narración que explique la historia de los Mathers, el oyente la construye a partir del testimonio de cada persona entrevistada. Al empezar, cada uno de ellos se presenta y explica cuál era su relación con los fallecidos. A partir de ese momento son los retazos de esas conversaciones, algunas yo las llamaría confesiones, los que van configurando en la mente del oyente a Petra y a Michael, la relación que tenían entre ellos y también la que tenían hacia el exterior. En un momento dado, en el segundo episodio, hablando con la mejor amiga del matrimonio, se comenta que ellos tenían una increíble historia de amor, un matrimonio de esos que muchos envidian pero que también tiene un lado más oscuro. Una historia de amor así necesariamente es excluyente. Es tan potente que deja fuera todo lo demás.

La construcción de la vida de los dos, Petra y Michael, se hace desde su infancia, sus familias, sus relaciones anteriores, sus trabajos, sus amigos, sus hijos, sus exparejas. En cada episodio, dos o tres voces como mucho, cuentan su relación con la pareja y su visión de ellos. Me mareo solo de pensar en las horas y horas de grabaciones que Leon y Alice han tenido que escuchar, repasar y volver a escuchar para ir editando y mostrando este retrato cubista de los Mathers.

El podcast es mucho más que la historia de amor y muerte de los Mathers y creo que por eso le sigo dando tantas vueltas y me asalta cuando menos me lo esperaba. Para empezar, en pocos documentales sonoros he escuchado tantas voces de gente mayor, muy mayor, por encima de los setenta casi todos. Son testimonios muy valiosos sobre el sentido de la vida, la construcción y el valor de las amistades, de las relaciones de pareja. Muchos de ellos, charlando con Leon y Alice, descubren por sorpresa algo que no se les había ocurrido o que, mejor dicho, no se habían atrevido a formular en alto: un presentimiento sobre los Mathers pero también una certeza sobre sus vidas o sobre la manera en la que encaran sus muertes. Además, la construcción entrevista a entrevista de los Mathers me ha llevado a otra reflexión que, últimamente, tengo mucho en la cabeza. Esa idea, tan manida, de que cualquier persona contiene multitudes. Con cada testimonio que escuchas te haces una idea de cómo eran Petra y Michael, pero con el siguiente esa idea cambia, se retuerce, se enriquece y, a veces, se da la vuelta por completo. ¿A lo largo de nuestra vida es posible conocer a alguien en toda su extensión? ¿Se puede ser bueno y malo, por decirlo de una manera sencilla, al mismo tiempo para diferentes personas? ¿Qué idea de nosotros mismos tienen los que nos rodean?

Por supuesto esta temporada de Death of an Artist es también una reflexión sobre la muerte y sobre la manera de encararla. Muchos de los destinatarios de las cartas muestran su enfado hacia los Mathers por haberse marchado así, sin avisar, por no haberles dado la oportunidad, al menos, de despedirse o de tratar de convencerles para que no lo hicieran. Otros les envidian, desean tener su valor para ser capaces de marcharse así.

Todos los testimonios, conseguidos en entrevistas llevadas a cabo con una sutileza y una delicadeza extremas, se entremezclan con grabaciones de Leon y Alice con su hija Tess, en un contraste que al principio resulta chocante (yo pensé, ¿a cuento de qué meten a su hija en esto?) pero que luego se revela necesario. Esas escenas familiares, con una vida casi recién empezada, son el contraste perfecto para entender cómo la vida avanza, como todos, o casi todos, fuimos alguna vez jóvenes, nos enamoramos, montamos una familia, criamos a nuestros hijos... Y lo que nos espera más adelante es la madurez, la vejez… Que también, por supuesto, tienen sus amistades, su amor y la certeza de la muerte.

Petra y Michael encargaron su lápida mucho tiempo antes de morir. En ella están sus nombres, las fechas de su nacimiento y su fallecimiento y una gran interrogación grabada en la piedra. Esa interrogación puede referirse a las dudas sobre lo que hay después de la muerte o a las razones por las que decidieron marcharse juntos; pero, para mí, esa interrogación representa las preguntas vitales que todos deberíamos hacernos y que, sin duda, este podcast deja en la cabeza del oyente.

Freedom Needs a Soundtrack

El domingo pasado leí la entrevista que Andrea Morán le hacía a Martina Castro, CEO de Adonde Media, hablando, cómo no, de la industria del podcast. Lo que más me llamó la atención fue que Martina hablaba de cómo los creadores se matan a hacer un podcast y luego se enfrentan a la realidad de que nadie sabe que su serie, su documental, existe. No hay un algoritmo recomendador como sí lo hay en las plataformas audiovisuales. Dejando de lado el hecho de que yo jamás le hago caso al algoritmo y estando de acuerdo con Martina en que no existe, en los grandes medios, una crítica cultural de podcasts como sí la hay para otros medios, creo que si se tiene interés, si se rasca, se pueden encontrar newsletters, como ésta por ejemplo, en la que se hace una selección de lo que merece o no merece la pena.

Yo, sin ir más lejos, llegué a Freedom Needs a Soundtrack porque vi a la propia Martina anunciarla en esa red del demonio que es LinkedIn (cuyo algoritmo, por ejemplo, me recomienda siempre publicaciones de gente hablando de sus retos personales, de IA o de empoderamiento femenino) .

A lo largo de seis episodios se cuenta cómo se organizaron en los años noventa unos conciertos multitudinarios a favor de la liberación del Tíbet. La historia la narra Erin Potts y se escucha casi como un thriller de acción. En el primer episodio Erin nos cuenta cómo en su casa había un tocadiscos en el que sus padres escuchaban algunos discos. Había también un reproductor de vídeo en el que veían cintas piratas de conciertos. Así es como Erin, tras ver a Bono de U2 enarbolar una bandera blanca («no de rendición, sino de paz») a favor de la causa por el Tíbet, sintió que ella quería dedicarse a eso. Creó el primer grupo de Amnistía Internacional en su ciudad y a partir de ahí desarrolló un interés por el Tíbet que le llevó a viajar allí, a hacer increíbles amistades y a terminar montando esos conciertos cuando tan solo tenía 24 años. El diseño sonoro es de Martín Cruz, de Las Raras, y se nota en la elegancia y en que apenas se echa de menos que no se pueda escuchar música de ese momento.

En la entrevista de Andrea puedes leer más sobre el proceso de producción, pero yo quiero animarte a escucharlo porque es una historia fantástica, muy bien contada, que lleva al oyente a una época en la que había un idealismo, diría, más inocente, más ingenuo: Había menos cinismo. Creo.

Nota final: me encanta el arte. Es sencillo, evocador y del tipo que colgaría en mi pared.

Por si te sobra tiempo:

Han vuelto dos reinas del podcast en España: Lidia García con una nueva temporada de ¡Ay, campaneras!, estrenada con un episodio dedicado a Teresita Pastor, la cupletista adivinadora ; y Clara Tiscar con su Criminopatía para aplacar las ganas de true crime de sus legiones de seguidores.

La semana pasada en el Festival de San Sebastián se proyectó el documental Rocío, que en 1982 fue prohibido. Es una buena excusa para recordar el episodio que le dedicaron en De eso no se habla.

El Orden Mundial ha estrenado un podcast semanal dedicado a la política internacional, Cañones o mantequilla , y es un conversacional, al estilo de No es el fin del mundo, pero con colaboradores que van cambiando de semana en semana. Puede ser una buenísima idea o puede que ese baile de voces complique que el oyente se «encariñe» con el formato.

ECAP: Oposiciones al alcance de tod@s es el último episodio, por ahora, de Esto merece una explicación. A mí me interesó bastante, pero en el chat de suscriptores ha levantado bastante polémica entre los que en su día fueron opositores.

Seguramente no lo sabes pero ayer, 30 de septiembre, fue el Día Internacional del Podcast. En Eurowaves se presentó esta lista con los mejores podcasts europeos del año, por si quieres echar un vistazo.

Como siempre, lo tienes todo en la lista.

Y si escuchas algo ven a contármelo. Me hará ilusión. Y no te pierdas la charla de Ira Glass, de verdad que es muy especial.

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