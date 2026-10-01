Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Heidi Yorkshire
Oct 1

Petra y Michael Mathers eran nuestros vecinos en Portland, Oregon, durante cinco o seis años en los noventa. No estábamos cercanos, pero amigables, y admiramos mucho sus obras. Ellos se mudaron a su casa de sueños en la costa (que fue construida por el esposo de una amiga). Que impacto para nosotros y muchos otros en Portland ver las noticias sobre su muerte tan extraña en el New York Times. Tenemos todavía un montón de preguntas. Gracias por comentar el podcast, Ana, tengo muchas ganas de escucharlo.

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1 respuesta de Molinos
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Maddi
Oct 1

Soy muy fan de ¡Ay, Campaneras!, muy feliz con que haya vuelto.

La nueva temporada de Death of an Artist está en mi lista de pendientes, últimamente no llego a nada…

Y el episodio de las oposiciones me resisto a escucharlo porque creo que me voy a enfadar y ahora mismo no estoy por la labor 😅

Todas las recomendaciones tienen muy buena pinta, como siempre. ¡Larga vida a los podcasts (y muerte al videopodcast)!

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