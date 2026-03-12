Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Berna Wang
7h

El pájaro espino fue lo primero que apareció en la tele que compramos poco antes de que naciera mi hijo y flipé tanto que se me retrasó el parto 😂. Pero me acuerdo del Padrenuestro y hace mil años que... espera, hacía, porque a mí nieto lo bautizaron y no pude quedarme en la zona de fumadores (no fumo). Ese episodio de Radio Ambulante es tierno y cabreante. Me apunto el resto para cuando vuelva a estar conectada.

Isabel Coixet: sentimientos encontrados. Algunas pelis me gustan... salvo al llegar al final y descubrir que el narrador omnisciente en realidad es testigo, así que muy mal. Que la he llegado a poner de ejemplo y todo 🤷‍♀️. Y en ese podcast, hará tres años o así, leyó unos textos míos sin acreditarme, lo que a mi ego le sentó fatal. Un par de amigas la escribieron muy indignadas, pero pasó de ellas.

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Lorena
1d

Gracias por las recomendaciones. Escucharé seguro a Dani Sousa, autor de un capítulo increíble del podcast de El País sobre los inmigrantes españoles de los 60/70 a Bélgica. Creo que después lo echaron (de El País). No tiene nombre.

Y el de Isabel Coixet también lo escucharé, sobre todo porque recientemente me he dado cuenta de que me encanta su voz y su cadencia al hablar.

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Por supuesto, sigue adelante.

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