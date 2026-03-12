Podcasts encadenados de la semana

He descubierto que se me ha olvidado el padrenuestro. Ha sido una sorpresa, pensé que era algo imposible de olvidar. Creí que, aunque yo hubiera dejado hace tiempo de rezar, en mi cerebro mantendría ese conocimiento intacto. Supuse que años y años y años de pronunciar esas palabras en automatismo habrían creado unos surcos en mis neuronas imposibles de borrar. Y resulta que se han borrado. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre...»¿Qué viene después? Ni idea. Llevo un rato concentrada intentando volver a dibujar ese surco, pero no lo consigo. La razón de haberme puesto a pensar en oraciones está en la escucha del episodio Amores como el nuestro, de Radio Ambulante, una historia en la que, de alguna manera, se mezcla la película Los domingos con la serie El pájaro espino (referencia de viejunismo extremo). Es un episodio tierno, duro y lleno de amor y fe. A ratos, mientras escuchaba, me enfadé, en otros momentos sonreí y al final pensé: ¿Todavía soy capaz de rezar el padrenuestro? Y resulta que no.

When We All Get to Heaven

Ya he dicho muchas veces que yo no creo en Dios ni mucho menos en la Iglesia, pero eso no quiere decir que me parezca mal que haya gente que tenga fe y que encuentre en sus creencias un consuelo, un acompañamiento, cierta felicidad en su vida. Mientras a mí me dejen en paz y no quieran regular mi vida me parece fantástico que cada cual crea en lo que sea. Dicho esto, me resultan admirables las personas que se empeñan en mantener esa fe aunque la institución que la representa los rechace por su condición sexual, su raza, su clase social o cualquier otro motivo. (Hace años hicimos en Hoy en El País un episodio fabuloso sobre la medida de la Iglesia católica para otorgar bendiciones a los matrimonios homosexuales).

When We All Get to Heaven trata justamente sobre esto: sobre la fe y el empeño en pertenecer a algo que te rechaza, construyéndote una Iglesia a tu medida, que te acoja, te comprenda y te haga formar parte de una comunidad en la que te sientes acompañado.

Lynne Gerber es una investigadora de la religión, la fe y sus conexiones con la industria, por ejemplo, de la pérdida de peso. Hace diez años conoció la historia de la primera iglesia LGBTQ+ de San Francisco, la Metropolitan Community Church of San Francisco (MCC-SF). Una congregación que durante los años duros del SIDA, los 80 y los 90, acogió a muchos enfermos, sus familiares y amigos, y celebró cientos y cientos de funerales.

Lynne Gerber, en un episodio especial, cuenta cómo conoció la Iglesia y empezó a frecuentarla por curiosidad científica, porque ella es judía. Así poco a poco se fue haciendo amiga de los responsables y un buen día le dijeron que si quería echar un vistazo a un archivo de 1200 cintas con grabaciones de sermones desde los años 80 hasta 2003. Cuenta cómo las encontró y cómo ella y su equipo de estudiantes se pusieron a peinar el contenido y con todo eso armaron When We All Get to Heaven.

El podcast, en sus diez episodios, desgrana la historia de la congregación desde que el Reverendo Troy Perry la creó. Perry se crió dentro del pentecostalismo y luego fue pastor en dos iglesias en las que le sacaron del armario como gay. Se fue a Los Ángeles y allí montó una iglesia a su medida en el salón de su casa. Pronto se corrió la voz de que en la MCC la comunidad homosexual era bien recibida y acogida y fue ganando adeptos hasta que abrieron una sede en San Francisco de la que se hizo cargo Jim Mitulski, un carismático pastor que estuvo al frente de la Iglesia hasta finales de los 90, cuando él mismo enfermó de SIDA. La serie trata muchísimos temas interesantísimos, como el encaje entre la fe o la iglesia y las orientaciones sexuales, el impacto del SIDA en la congregación, las rencillas entre los gays y las lesbianas, las relaciones entre la MCC-SF y el resto de iglesias y muchos temas más. Todo está contado partiendo de las historias personales de fieles que en los 80 eran jóvenes homosexuales asustados, en muchas ocasiones rechazados por sus familias, y que cuando llegaron a la MCC-SF encontraron una iglesia que los acogió y les dio una comunidad. En el segundo episodio, por ejemplo, la historia que conduce el episodio es la de Coni Staff, que en los años 70 era una joven de Illinois que llegó con su pareja a San Francisco tras haber sido rechazada por su familia al saber que era lesbiana. En California la comunidad gay tenía barrios, tiendas y negocios variados, y a través de uno de ellos supo de la existencia de la MCC-SF. Es muy emocionante cómo cuenta que el primer día que fueron a uno de los servicios se sentaron al final. No pararon de llorar durante toda la ceremonia y al terminar, cuando ya se estaban marchando, el pastor las llamó expresamente y les dijo «no se marchen, quédense». Se quedaron y fueron miembros activos de la Iglesia durante todos los 80 y los años duros del SIDA. El podcast está lleno de este tipo de valiosísimos testimonios que permiten conocer la historia de primera mano con la experiencia que dan los años transcurridos.

When We All Get to Heaven es un podcast triste y, al mismo tiempo, luminoso. Es triste porque, aunque se nos haya olvidado, el SIDA fue una tragedia terrible. Causó enfermedad, dolor y muerte y también rechazo, estigma y odio. La luminosidad de la historia está en el empeño de esa extensa comunidad en crear un lugar de acogida y acompañamiento en el que poder vivir una fe que para ellos era muy importante. Las grabaciones de los servicios, además, están llenas de música, de emoción, incluso de humor y alegría. Es un trabajo prodigioso para conocer la historia de aquellos años, para reflexionar sobre las creencias, sobre la convivencia social, el amor, la muerte.

Recomiendo echar un vistazo a la web porque tienen un montón de fotos y material complementario.

Además de comentar, reseñar y criticar podcasts también organizo un club de escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.

Alguien debería prohibir los domingos por la tarde.

Confieso que me puse a escuchar este podcast con cierto temor. Con Isabel Coixet tengo y tendré una deuda eterna que ya he contado mil veces. El título de Cosas que (me) pasan se me ocurrió después de haber visto por segunda vez Cosas que nunca te dije. Desde entonces, algunas de sus películas me han requetechiflado, otras ni fu ni fa y algunas no me han interesado nada, pero ella siempre me ha caído bien y la envidio muchísimo por su vida en un encantador pueblecito francés. Con el podcast me daba miedo que fuera como todos los podcasts de famosos: la nada envuelta en celofán de colores. Nada más lejos de la realidad.

Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, de Radio 3, me encanta porque es exactamente eso: un domingo por la tarde. Al escucharlo te sientes como si estuvieras en esas últimas horas de la semana, tumbada en pijama con tu mejor amiga, este caso Isabel Coixet, en el sofá de su casa mientras repasáis los días previos, escucháis música que os descubrís mutuamente y la una a la otra os contáis batallitas o reflexiones. Me gusta porque no hay famosos, porque no hay entrevistas y porque Isabel habla como si nadie la estuviera escuchando. Lo mismo cuenta que lleva todo el mes de febrero acatarrada o que lo que más le molesta de los retrasos en los trenes es que nadie dé explicaciones, que te habla de lo que le cuesta hacer promoción de sus trabajos o te descubre canciones o bandas sonoras de películas.

Es un podcast perfecto para relajarse, para descubrir música, para acordarte de esa amiga con la que haces mucho que no hablas y con la que solías pasar tardes así, de domingo, como las que ahora cuenta la Coixet.



De los podcasts de famosos lo subo al podio con el de Bill Nighly que vuelve el jueves que viene ¡Yupi!

Si te sobra tiempo:

No suelo recomendar podcasts de Podimo porque casi nada de lo que producen me interesa, pero Vergüenza me ha gustado muchísimo y te animo a escucharlo con urgencia. Todos hemos sentido vergüenza alguna vez en nuestra vida: vergüenza por un comportamiento, por un error, por culpa. Es un sentimiento con el que todos nos identificamos y que intentamos siempre enterrar porque es paralizante. En esta serie, en cada episodio alguien relata una historia de vergüenza. Lo que más me gusta de la serie es que los testimonios son impresionantes, muy crudos y están muy bien editados. Su director, Dani Sousa, presenta muy brevemente cada historia para luego ceder todo el protagonismo a las personas que pasaron vergüenza. Siempre comento que es muy difícil encontrar gente que hable bien, que sea capaz de hilar su historia de manera coherente sin titubeos ni derivas innecesarias. Todos los testimonios de Vergüenza son impresionantes por lo que cuentan, pero también por cómo lo cuentan. En serio, no te lo pierdas. Puedes saltarte el primer episodio, que es el más flojo, y empezar directamente por la historia de Blanca Frías

Ahora que Trump está empeñado en destruir el mundo lanzando bombas a diestro y siniestro sin ningún tipo de control sorprende conocer historias de políticos con sentido de estado. La tercera temporada del podcast de la BBC The Bomb se titula Kennedy and Khrushchev y está centrada en la guerra fría, en el enfrentamiento entre los dos mandatarios en torno al conflicto en Cuba y el intento de invasión de la Bahía de Cochinos. Es una lección de Historia, que siempre viene bien, con la originalidad de que está contada por el sobrino de Kennedy, Max Kennedy, hijo de Bobby Kennedy; y Nina Khrushcheva, bisnieta de Khrushchev. En el primer episodio me ha llamado la atención cómo cuentan que Khrushchev cuando, a principios de los sesenta, vio la potencia de la bomba atómica que los científicos rusos estaban preparando, no durmió durante varios días. Agobiado, volvió al laboratorio para preguntar a los científicos si habían exagerado sus predicciones sobre el nivel de destrucción que esas nuevas armas podían causar. Le dijeron que no, que en todo caso habían calculado a la baja. Después se tranquilizó (o se engañó a sí mismo) pensando que nunca habría nadie tan loco como para usar esas armas. Ay, Kruschev… qué inocente. Ese «nunca» ha resultado ser «nunca, hasta que Trump llegó a presidente». Es un podcast de Historia a la manera inglesa, menos emocional que los americanos, pero interesante y didáctico. Y me encanta cómo los dos hosts, a pesar de estar leyendo un guión, suenan como si lo contaran: muy buen trabajo de dirección.

The Alpenpost era el nombre del periódico que Elisa y Alida Leonhard, dos niñas, escribieron entre 1935 y 1940 para contarle a su padre todo lo que les iba ocurriendo mientras viajaban por Europa con su madre, Emmy, como refugiadas. Los dos progenitores eran comunistas y el padre, Edo Fimmen, dirigía la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que fue una de las asociaciones que más resistencia opuso al fascismo. Es una historia que empieza en Galicia, donde ahora mismo vive el nieto de Edo y archivero de esos periódicos que durante más de cinco años mantuvieron a la familia unida y conectada. Lo cuentan en este episodio de Illuminated de la BBC.

Como siempre, lo tienes todo en LA LISTA y si escuchas algo, ven a contármelo que me hará ilusión.

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