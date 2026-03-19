Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Esther Luque
9hEditado

“Ser buena persona nadando” jajaja me encanta. Tenéis todas que volver a nadar. Cuando nadas se te olvida la mala leche que te provocan los estrógenos bajos. Voy a escuchar el podcast aunque tendré que pasarlo por el traductor porque en inglés voy fatal.

Gracias por recomendar “Esto no es un cuento” hay mucho curro ahí y lo hace una persona genial. Besos

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Avatar de Marta Di Bello
Marta Di Bello
11h

Que coincidencia yo también deje de nadar y ahora estoy a punto de volver a ello , voy a escuchar el podcast . El hotel Jorge Juan , lo escuche y me ha aclarado montón de preguntas que me había hecho leyendo la llamada .

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Por supuesto, sigue adelante.

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