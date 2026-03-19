Podcasts encadenados de la semana

Hace seis años que dejé de nadar. En enero de 2020, después de casi quince años nadando regularmente en piscinas de Madrid, Toledo, Guadarrama y Villalba, lo dejé. Cogí la bolsa con todos los trastos (bañador, gafas, gorro, aletas, manopla, pull-boy, mp3 acuático, toalla, neceser y candado) y la guardé en un armario. Lo dejé así, de sopetón y sin ninguna razón más allá de que no me apetecía. Siempre me gustó nadar: desde que en el colegio me enseñaron, me chifló nadar, hacer largos; y era buena, nadaba muy bien. Luego, las monjas decidieron que mantener la piscina era muy caro, la colmataron e hicieron un gimnasio que fue el comienzo de mi animadversión hacia el ejercicio físico. Volví a nadar más seriamente en 2005, embarazada de Clara, hasta ese día en que metí la bolsa en un armario. Recordé lo que me gustaba nadar, lo bien que me sentaba, lo buena persona que era mientras giraba y giraba en una piscina escuchando Swimming with Jimmy del podcast Illuminated. Jimmy es profesor de natación para adultos en una piscina en Gales y cambió la vida de la periodista Selma Chalabi, que se apuntó a sus clases para mejorar su técnica. Allí conoció a otras personas a las que la manera de enseñar de Jimmy ha cambiado la vida: desde la mujer que sentía pánico al agua por un trauma infantil, hasta el que no sabía nadar y acabó compitiendo, pasando por la mujer de Nigeria que encontró en Jimmy alguien que le explicaba por qué su técnica tenía que ser diferente a la de los demás.

Me apunté esto que Jimmy le dice a Selma cuando ella le comenta que se cansa mucho:

«Te estás esforzando demasiado y poniendo demasiada energía y por eso te cansas. Las manos en el agua tienen que moverse de manera similar a los movimientos de los pájaros al volar. Nosotros no podemos volar en el aire pero ciertamente podemos volar en el agua. Podemos mover las manos de tal manera que casi estemos empujando el agua hacia atrás, tal como un pájaro empuja el aire».

Me he dado cuenta de que echo de menos la piscina, flotar, hacer largos hasta que la cabeza se relaja y entra en trance, ser buena persona nadando, el olor a cloro.

Además de comentar, reseñar y criticar podcasts también organizo un club de escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es este domingo, 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.

¿Quién se acuerda de Venezuela?

Hace un mes más o menos salió Cuello blanco, manos sucias, una nueva serie de La No Ficción en colaboración con OCCRP que, por si no lo sabes (y no tienes por qué saberlo), es una organización mundial de periodistas reunidos para investigar la corrupción en todo el mundo. Y es justamente de eso, de corrupción, de lo que trata Cuello blanco, manos sucias. Narrado por la periodista venezolana, emigrada en Estados Unidos, Laura Weffer, se centra (o eso parece) en la historia de Carmelo Urdaneta, un misterioso personaje al que intentan localizar en Estados Unidos, Venezuela, España, contactando con él, con su abogado, con sus conocidos, con su familia, sin mucho éxito. En realidad, Urdaneta es un McGuffin, porque la serie está dedicada a desentrañar de manera bastante minuciosa y, a veces, por qué no decirlo, un poco aburrida, los detalles de la corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ligada a la gran petrolera venezolana, PDVSA. Esta gran trama tiene asociada un lavado y afloramiento del dinero que aparece en España y que explica la presencia de las reporteras en Madrid hablando con fiscales, abogados y opositores al régimen chavista. Hay grabaciones de conversaciones con corruptos, declaraciones judiciales y testimonios de familiares de represaliados por el chavismo en el mejor episodio de la serie. ¿La recomiendo? Pues regular. No está mal pero, a ratos, resulta pesada y, sobre todo, me ha parecido tramposo el gancho de Urdaneta, cuya historia, al final, queda desdibujada, dejando al oyente un poco confuso.

Siguiendo con Venezuela, escuché los dos episodios de Search Engine dedicados a explicar el país latinoamericano, su historia, su dependencia del petróleo y sus sucesivas crisis políticas, para que el oyente estadounidense entienda (si es que hay algo que entender) los planes de Trump. Los episodios, bastante densos, son una conversación entre PJ Vogt y Alejandro Velasco, un venezolano emigrado a Estados Unidos y que es profesor de Historia de su país que lo cuenta desde su profesión, pero también, y esto lo hace más valioso, desde sus recuerdos y vivencias. Es un poco No es el fin del mundo en versión estadounidense, así que hay que dedicarle tiempo, pero sales de su escucha habiendo aprendido muchísimo.

Esta serie de RNE se estrenó hace unas semanas. Su propósito, tal y como viene expresado en la sinopsis publicada, es «ser un gran almacén de la memoria para guardar recuerdos de vidas que no merecen el olvido». Por ahora, las vidas que han rescatado del olvido son las de tres mujeres: Pepi, que en los años 70, con 16 años, fue detenida y pasó tiempo en la cárcel por manifestarse en contra de la dictadura; Agustina González, una mujer adelantada a su tiempo, que fue escritora, artista, que murió fusilada por defender unas ideas de libertad y que tuvo mucha relación con Lorca; y en el último episodio, que es el que más me ha gustado, se cuenta la historia de Gertrudis, La Manticha, una mujer que, tras la ejecución de su marido al comienzo de la Guerra Civil y tras La Desbandá, tuvo que sobrevivir y sacar adelante a sus tres hijos gracias al estraperlo recorriendo, con otras mujeres como ella, la que se conoce como la Ruta de las Recoveras.

El guión y locución de la serie son de Paloma López Villafranca y me gustaría poder decir que la serie me ha encantado, pero es que me deja un poco fría. Se han elegido con mimo las historias, está bien editada, hay muchísimos testimonios y expertos, pero todo me suena a que ya lo he escuchado. El tercer episodio no, éste me ha gustado muchísimo, quizá porque lo que cuenta me resultaba mucho menos conocido o contado y porque el equilibrio entre el pasado y el presente con la hija y la nieta de Gertrudis hablando le dan un toque muchísimo más emocionante y que conecta mejor con el oyente. No es un mal podcast pero, como ya he dicho otras veces, a las producciones de RTVE le pasa siempre que me dan la sensación de haberse producido desde la más absoluta de las correcciones pero sin riesgo, sin atreverse a dar un paso más allá, a poner algo de espontaneidad, de piel. Me hubiera encantado saber, por ejemplo, por qué Paloma López Villafranca decidió escribir esta serie, cómo encontró las historias... No sé, un poco de piel, de cercanía. Todo suena siempre correcto, pero sin carisma.

Seguiré escuchándolo y te invito a que le des una oportunidad. Empieza por Gertrudis, La Manticha.

Si te sobra tiempo:

¡Ha vuelto Ill-advised with Bill Nighy Mi podcast de famoso más favorito del mundo mundial está de vuelta con su segunda temporada llena de ingenio, humor, elegancia e inteligencia. Maravilloso.

Leila Guerriero ha vuelto al Hotel Jorge Juan. La razón ha sido que Anagrama acaba de reeditar Los suicidas del fin del mundo, un libro maravilloso (que ya recomendé) y con esa excusa Leila y Javier Aznar hablan de libros, de entrevistas, de ficción y de todo lo que se les ocurre. Como siempre, un placer absoluto escuchar a Leila.

En The Journal de The Wall Street Journal han lanzado una miniserie de 4 episodios que publican los viernes y que se titula Fertility Inc. Es una investigación sobre la industria de la fertilidad y la reproducción en Estados Unidos, que en los últimos años se ha convertido en una industria multimillonaria, muy poco regulada y que se presta a todo tipo de abusos. El primer episodio, When the Surrogate Gets Left With the Bill, cuenta la historia de Nia Trent-Wilson que ha hecho de madre para otros en tres ocasiones y en la última de ellas los compradores (porque es lo que son, no lo olvidemos) decidieron no pagarle y la dejaron tirada con una deuda brutal. Salí indignada de esa escucha. En Our Money Was Gone cuenta la historia de una pareja que, tras el diagnóstico de cáncer de ella, decidieron congelar varios embriones invirtiendo en ello una gran cantidad de dinero para descubrir luego que ni embriones ni dinero. La serie promete y es un buen recordatorio de lo que ocurre cuando la salud (o la reproducción, en este caso) se convierte en un negocio sin leyes.

Y bueno, no puedo dejar de señalar que esta ha sido la semana de Pedro Sánchez en los podcasts europeos. En el daily de The Guardian le dedicaron un episodio en exclusiva que además han titulado ‘El Guapo’: The Spanish PM standing up to Trump, en el que explican para el público británico quién es Sánchez, qué ha hecho, cómo se le ve en España y su postura frente a Trump. Lo más importante, sin embargo, es que también ha aparecido en The Rest Is Politics, que es, ahora mismo, el podcast más influyente de Reino Unido, con millones de descargas. El podcast madre, podríamos llamarlo, tiene una variante que se llama Leading, en el que entrevistan a políticos, expertos, periodistas, etc. En este caso los dos hosts han ido a la Moncloa a entrevistar a Pedro Sánchez haciendo especial hincapié en su postura en política internacional y su visión sobre la Unión Europea. Puede no gustarte Sánchez, pero es una gloria escuchar cómo habla inglés.

Esta semana lo dejo aquí. Aprovecha que hay menos recomendaciones para ponerte al día con las anteriores. Recuerda que las tienes todas en LA LISTA y si escuchas algo ven a contármelo. Me hará ilusión.

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