Cosas que (me)pasan

Sira
1d

Mujeres que corren me encanto! Y eso que yo no soy nada de nada de running. Además, me acuerdo perfectamente que lo escuchamos en el coche volviendo de un puente y mi pareja, que es francés, y le cuesta escuchar cosas en español, estaba encantado pq.lo entendía todo. Dicción perfecta, la historia se sigue sola, las presentaciones tb muy bien. Vamos que ojalá que una vez que se recupere, nos regale otra perla como esta 😍

De los otros, he debido escuchar la mitad, y de la otra mitad, hay varios que me tientan. Este finde alguno caerá!

Asunixx (Susy Choir)
1d

Gracias mil, Ana, por tan extensa variedad, ya tengo entretenimiento para mucho tiempo. Hice los deberes en su día cuando recomendaste La casa grande, magnífico documento de terror hogareño Lástima mi deficiencia con el inglés, pero bueno, hay mucho en castellano 😊.

Respecto a la escucha por sexos, que la mayoría seamos mujeres las que disfrutamos de los podcast no es sólo en este ámbito, también lo observo en otro tipo de actividades como las que yo realizo habitualmente: club de lectura, entrenamiento funcional (no gimnasio), cantar en dos coros, asistir a conferencias, escuela de idiomas. En todos esos lugares en los que me muevo, las mujeres siempre somos la inmensa mayoría.

