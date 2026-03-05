Podcasts de mujeres, con mujeres para todos.

Dicen las estadísticas que el 50,9% de los oyentes de podcasts en español son mujeres, pero que solo el 37,1% de los podcasts tienen a una mujer como conductora principal. En mi experiencia, y por lo que observo a mi alrededor, las mujeres escuchan muchísimo más, tienen más curiosidad por explorar géneros nuevos y escuchan tanto a hombres como a mujeres. Eligen por recomendaciones de conocidos o por interés en el tema y no por la persona que les va a contar la historia o que va a hacer la entrevista. ¿Ellos? No tengo ni idea. Conozco a muchísimos menos oyentes masculinos, pero sospecho que les ocurre, en general, como con los libros: los podcasts dirigidos por mujeres les parecen «para mujeres» y son más reticentes a acercarse a ellos. (Por favor, si eres un hombre que escucha de todo me parece estupendísimo y me alegro infinito, pero antes de venir a decirme «pis yi iskichi di tidi» sigue leyendo y toma un gomet azul de premio).

Este preámbulo viene a cuento porque, aprovechando que el domingo se celebra el Día de la Mujer, se me ha ocurrido recomendar podcasts de mujeres, con mujeres, para todo el mundo. Proyectos fabulosos, algunos ya han salido aquí y son viejos conocidos, pero otros son nuevos, y creo que merecen una escucha atenta y un reconocimiento.

Van sin orden ni concierto, a sentimiento. Son éstos, pero mañana podrían ser otros, solo he intentado que haya variedad.

Con mujeres, de mujeres, para todos.

Desde Latinoamérica

Cuando me puse con esta lista el primero que se me vino a la cabeza fue Forgotten: Women of Juarez, de iHeartPodcasts, en el que los periodistas Oz Woloshyn y Mónica Ortiz Uribe investigan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso (Texas, Estados Unidos). Los feminicidios comenzaron en los años 90, cuando jóvenes migrantes mexicanas que trabajaban en las fábricas instaladas en la ciudad desaparecían sin dejar rastro para ser encontradas días, semanas o meses después arrojadas en el desierto o enterradas de cualquier manera en fosas comunes. Eran jóvenes, eran pobres, eran mujeres y eran inmigrantes. Sus asesinatos no importaban a nadie, solo a sus familias, que empezaron a protestar y a alzar la voz llamando la atención de periodistas a los dos lados de la frontera. Esos periodistas empezaron a investigar tanto los asesinatos como la falta de interés de la policía por resolverlos. El podcast traza un exhaustivo recorrido por toda la historia de los crímenes, sus implicaciones políticas y policiales, entrevista a periodistas, policías y agentes americanos del FBI que en su día trataron de resolverlos y que tras recibir amenazas de muerte acabaron huyendo a Estados Unidos y dejando el tema. Es una investigación en profundidad de la realidad de la frontera mexicana con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que tienen tanto el establecimiento de factorías americanas que pagan 1 dólar a la hora, como el que ese paso fronterizo sea la ruta preferida por los carteles de la droga para hacer llegar su mercancía a Estados Unidos. Aterra la corrupción y la impunidad con la que esas mujeres, esas niñas, son raptadas como mercancía para violarlas y asesinarlas como si no valieran nada, como si fueran basura. Está en inglés, pero en Podimo lo tienes en español.

No me canso nunca de recomendar Las Guardianas, de La Corriente del Golfo y Antifaz. Narrado por la actriz brasileña Alicia Braga, cuenta la historia de diferentes mujeres que han luchado en distintas zonas de Latinoamérica por sus tierras, sus culturas, su modo de vida. A ver cómo explico esto: es una escucha que resulta al mismo tiempo dolorosa, descorazonadora y que, sin embargo, te hace sentir, como mujer, un orgullo que no te cabe en el pecho al mismo tiempo que te avergüenzas de tus problemitas del primer mundo. Las Guardianas son valientes, aguerridas y hablan con un aplomo y una convicción que te devuelve (un poco) la fe en que las cosas, a lo mejor, podrían cambiar. Es un podcast necesario.

Ole, ole, y ole

No todo van a ser crímenes y violencia. En esta lista me apetecía meter algo más lúdico y nada mejor que la última temporada de Ay, campaneras. Tarantela sevillana, dedicada a la relación de tres grandes divas del folklore patrio en Italia: Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel. Lidia García escribe y narra como nadie, con un estilo personalísimo lleno de chispa, alegría y ritmo. Tiene un don para la anécdota y el cotilleo y un vasto conocimiento de la copla española y todas sus derivadas. Además, se le nota muchísimo que ama lo que cuenta y eso hace que el oyente casi sienta cosquillas al escucharla.

Podrías ser tú

En esta lista tenía que estar La Casa Grande, de Isabel Coello, al que quiero sumar No sé cómo era antes, de Sara Selva. Dos podcasts magistrales realizados por dos fabulosas periodistas que lo han dado todo para contar estas historias de maltrato con el más exquisito de los cuidados y preocupándose siempre por las mujeres que les contaron sus historias. Las dos series son fundamentales para conocer cómo funcionan los mecanismos del abuso y el maltrato, pero no solo eso: ambas retratan el desamparo institucional al que se enfrentan las víctimas cuando consiguen reunir el valor para huir, para escapar, para salvar la vida y denunciar. Son dos podcasts necesarios y que nunca me voy a cansar de recomendar.

Además de comentar, reseñar y criticar podcasts también organizo un club de escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.

Las exnovias unidas jamás serán vencidas.

En esta lista no podía faltar la primera temporada de The Girlfriends, una especie de crossover perfecto entre El club de las primeras esposas, Se ha escrito un crimen y Las chicas de oro. Una maravilla superentretenida. ¿Qué cuenta The Girlfriends? Para empezar y marcar la diferencia, la narradora es Carole Fisher, una señora-señora, abuela, y para la que ésta es la primera vez que hace un podcast. ¿Y qué cuenta Carole? Pues se reúne con sus amigas, que llevan juntas 40 años, para narrar la historia de Bob Bierenbaum, un cirujano plástico judío, joven y guapo que llega a Las Vegas en los 90 y se convierte en el soltero más solicitado de una ciudad donde hay pocos judíos, menos aún solteros y médicos. Allí sale con varias mujeres a las que comienza cortejando con citas de ensueño, vuelos en avioneta, viajes maravillosos, cenas, atenciones…, pero poco a poco todas se van dando cuenta de que hay algo raro en él: ataques furia, mentiras, acusaciones absurdas. Carole Fisher fue su novia por entonces, estaba en éxtasis con él, pero poco a poco se fue dando cuenta de que había algo raro. Cuando por fin lo deja, después de que Bob la acuse de haberle contagiado la sífilis, ella se reúne con amigas suyas que ya salieron con él y forman una especie de club en el que cotillean sobre el susodicho y empiezan a investigar. No quiero destripar la trama porque es apasionante, como una peli de los 90 con cardados, excesos y brillos. Y tiene un final de pelos de punta. He descubierto que hay una versión en español: Las novias.

Cambiar el punto de vista

Jack «El Destripador» es, probablemente, el asesino más famoso de la historia. De él se ha hablado por activa y por pasiva, se ha elucubrado sobre su vida, su personalidad, las motivaciones de sus crímenes como si hubiera justificación posible y se han gastado miles de páginas, de crónicas, de horas y de años intentando descubrir quién fue. Las mujeres que asesinó, las llamadas víctimas canónicas, se despachaban sin embargo con un simple “las prostitutas asesinadas”. Sus vidas quedaban reducidas al momento en el que se encontraron con su asesino, todo lo demás no importaba, casi parecía no haber existido. Canónicas, de Laura Martínez, se sitúa en un punto de vista nuevo. Se centra en situarlas en el contexto, en saber dónde nacieron, cómo era su familia, dónde trabajaron, qué les ocurrió para estar en aquel barrio, en aquella calle, la noche en que el asesino las encontró. Esa nueva perspectiva les devuelve peso, volumen vital, dejan de ser simplemente las víctimas de Jack «El Destripador» para volver a ser Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane.

Corre, Cristina, corre

Ahora que Cristina Mitre se está recuperando de su gravísima enfermedad, es un buen momento (cualquier momento sería bueno) para volver a recomendar su serie documental de no ficción Mujeres que corren. Esta serie le dio grandes alegrías a Cristina y también muchísimo trabajo. Es un podcast para rescatar las historias que hay detrás del running femenino. Desde las motivaciones de las primeras mujeres que pelearon para correr maratones hasta la invención del sujetador deportivo, pasando por la increíble vida de las atletas españolas de la Segunda República. Todo, además, acompañado por las anécdotas vitales de Cristina, que trufan los episodios para darle su sello inconfundible.

La hijísima

Nunca pensé que la historia de la hija de Stalin pudiera tener todos los elementos para convertirse en un podcast que me diera tantas alegrías y tantas sorpresas, pero con Svetlana! Svetlana!, presentado por Dan Kitrosser, me lo pasé en grande. La vida de Svetlana Stalin es increíble: su trayectoria vital, los viajes, las relaciones, sus reacciones son tan descabelladas que si te las presentaran en un guión de cine dirías: «¡Anda ya!». Hay un enamoramiento en un espectáculo de ballet, una madrastra tan madrastra que no sé cómo Disney no le ha hecho una película, y el propio Kitrosser canta la sintonía. Una fantasía de entretenimiento con la que además aprendes de historia, de diplomacia, de arquitectura.

Ellas en la guerra

Ahora que vivimos en un clima bélico permanente me apetece recuperar aquí varias series que tratan sobre las mujeres y la guerra. Por un lado te recomiendo La abuela de las tres guerras, una serie de seis episodios en la que Silvia Serrano cuenta la historia de su abuela que, como dice el título, vivió tres conflictos bélicos: la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es un podcast pequeño, muy personal, muy pegado a la tierra, para contar cómo se vive en guerra, en tres guerras. (Este podcast lo comentaremos en la 24 sesión del club de podcasts encadenados que tendremos el 22 de marzo y tienes todos los detalles aquí). También quiero recomendar aquí Nacional II: la ruta del exilio, producido por La República Independiente de la Radio, creado y dirigido por Javier Gallego y protagonizado por la actriz Victoria Luengo y la refugiada palestina Duha Alzaiti. Victoria Luengo es Lola, una joven que en 1939, cuando la Guerra Civil está cerca de acabar y está claro qué bando será el ganador, se ve obligada por los deseos de su abuela y por la realidad a marcharse a Francia con otros miles de españoles que salieron de sus casas con lo puesto para salvarse de lo que se les venía encima. Duha Alzaiti abandonó Gaza en 2015. Lola se fue sola de España. Duha llegó aquí con su familia. ¿Qué tienen en común? Lo que todos los refugiados obligados a marcharse de sus hogares: comparten que hay un enemigo que quiere matarles y el dolor de dejar atrás su casa, sus vecinos, sus amigos, sus rutinas, sus cosas, la vida que conocen y también el hecho de llegar a un lugar que les dice: «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Este no es tu sitio».

Experimentación

De Kaitlin Prest recomiendo escucharlo todo. No siempre te va a gustar, a veces te va a enamorar y otras te va a parecer que se ha flipado en exceso, pero lo que no se le puede negar es su independencia creativa y el poco miedo que tiene a asumir riesgos. Quiero recomendarte The Shadows: una historia de amor mitad ficción, mitad realidad, muy interesante en su concepción y en su visión de la pareja desde dentro de la misma. Recuerdo con especial cariño un episodio contado desde el punto de vista de un jersey; uno de esos jerseys de lana gordos, grandes y amorosos que te pones porque es una prenda de tu pareja y cuyo sentido va más allá de dar calor. Os recomiendo The Shadows si queréis ir un poquito más allá en vuestra escucha, salir de la zona de confort del narrativo de no ficción lineal (y estupendo) y pasar a algo más emocional, más de piel.

Mandanga de amor

Casi se me pasa recuperar Alone: A Love Story, mandanga de amoríos de la buena, de la de escuchar sin pausa enganchadísima a lo que se cuenta. Es la historia de Michelle Parise, una periodista canadiense de padres italianos, que cuenta en más de veinte episodios su vida amorosa desde que tiene veinticinco años hasta los cuarenta. La sensación que tienes al escucharlo es la misma que viendo Anatomía de Grey o Luz de luna. Es como comer pipas: no te va a nutrir pero vas a estar entretenidísima. El enganche del oyente se consigue porque el podcast está muy bien construído, muy bien escrito. Los episodios están llenos de saltos en el tiempo entre el presente en que Parise escribe y lo que recuerda de su vida antes de conocer a su marido y todo lo que ocurrió después. Los dos planos temporales se van intercalando sin que el oyente se pierda. Además, Parise escribe muy bien para el audio sin resultar ni pedante ni muy literaria, como si te sentaras con una amiga tuya y le dijeras «cuéntame todos los detalles». Esa manera de escribir es además muy visual y el oyente es capaz de visualizar todo lo que le van contando desde los bares en los que Parise ligaba de veinteañera, pasando por su boda o las casas en las que va viviendo con su marido, hasta su piso de soltera o el pueblo italiano del que viene su familia paterna. Lo dicho, es como ver una película romántica. No te va a cambiar la vida, pero pasas un buen rato y no hay que pensar mucho, aunque hay interesantes reflexiones sobre el matrimonio, las relaciones sentimentales, el compromiso, la fidelidad, etc.

Esta lista podría ser interminable, según voy escribiendo (y consultando mi base de datos) más y más recomendaciones se me vienen a la cabeza, pero creo que esto es suficiente. Me encantaría que eligieras algo, lo escucharas y vinieras a contármelo. Como siempre lo tienes todo en LA LISTA.

Compartir

Si te gustan los podcasts, escucharlos, comentarlos con otros o escuchar hablar de ellos te animo a que te hagas suscriptor de pago. Tenemos un chat diario en el que comentamos, entre otras cosas, todo lo que vamos escuchando y podrás asistir a las reuniones del Club de Escucha. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es el 22 de marzo. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar.