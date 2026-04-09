Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Cris
Cris
7h

Madre mía cuántos deberes... Lo bueno es que escucho podcasts cuando salgo a caminar, así que la curiosidad me obliga a caminar más y así mejoro el intelecto y el cuerpito.

Responder
Compartir
Avatar de Cristina Juesas
Cristina Juesas
8h

Yo si me permites, de Epidemia Ultra recomiendo empezar por Hungría, que hay dos episodios. El primero es imprescindible para llegar al segundo, pero el segundo explica de dónde viene uno de los bulos más burdos de la historia de la comunicación política y la peña lo flipará.

Responder
Compartir
7 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura