Podcasts encadenados de la semana

Ahora mismo en mi cola de reproducción de podcasts tengo 71 episodios en espera. No son muchos. Hace un par de años llegó a un inmanejable número de tres dígitos que hizo necesaria una medida drástica: borrarlo todo y empezar de cero. Me propuse entonces que esa lista no sobrepasara nunca los 40 episodios pendientes, pero se me ha descontrolado. Me debato entre volver a ser drástica o hacer un peinado selectivo. Esos episodios, por cierto, son de podcasts nuevos que quiero escuchar, no son de los que sigo regularmente.

Cuento esto porque en esa cola añadí hace un par de meses el primer episodio de Fela Kuti: Fear No Man. He empezado a escucharlo esta mañana en el bus de camino al trabajo y me ha recorrido ese cosquilleo de placer, de regocijo y de satisfacción que siento cuando llego a un podcast bueno, a uno que ya en sus primeros momentos sé que me va a deslumbrar y que se quedará en mi memoria para siempre. Ya hablaré de él cuando lo termine.

Blood relatives

Hace un par de semanas recomendé un episodio de In The Dark, para mí el mejor podcast de investigación que existe. Como conté entonces, tuvieron un gran éxito en 2019-2020 con el caso de Curtis Flowers, pero eso no impidió que la productora que lo sostenía decidiera prescindir del equipo y el podcast peligrara. Después de unos meses en el limbo, en 2023 se anunció que The New Yorker había adquirido el podcast y desde entonces han estado publicando temporadas fabulosas. Combinan temporadas dedicadas a investigaciones de la revista, como The Runaway Princesses (uno de los primeros que comentamos en el club), con otras puramente investigadas para audio como la espeluznante y magistral temporada 3, dedicada a un crimen de guerra cometida por el ejército estadounidense en Haditha, Irak. Son nueve episodios impresionantes en todos los aspectos: por la narración, el ritmo, los recursos dedicados a la investigación tanto de tiempo como de dinero, la profundidad de los argumentos, la maestría con que explican conceptos complejos y, sobre todo, cómo consiguen siempre no despegarse de la historia humana, de la emoción.

Ahora han vuelto con Blood Relatives, una nueva temporada de seis episodios que cuenta la investigación que una de las reporteras de la revista, Heidi Blake, ha hecho sobre un crimen múltiple cometido en Gran Bretaña en 1985. El 7 de agosto de aquel año la policía recibió una llamada de Jeremy Bamber contándoles que su padre le había llamado desde su casa, Whitehouse Farm, muy nervioso, diciéndole que su hermana Sheila estaba amenazándoles con un arma. Cuando la policía entró en la casa encontró cinco muertos: Hugh y Jane Bamber, Sheila y los dos hijos gemelos de ésta. Todo parecía apuntar a que Sheila, que sufría de problemas mentales, había atacado a su familia para luego suicidarse, pero pronto la tesis fue otra. Jeremy Bamber lleva desde 1986 en la cárcel acusado de los asesinatos y Blood Relatives se enfrenta a las siguientes dudas: ¿Y si no fue él? ¿Qué llevó a su condena? ¿Qué hizo la policía?

Blood Relatives es un puro true crime de investigación (no de escritorio) en el que la periodista Heidi Blake ha vuelto sobre todas las pruebas, ha tratado de hablar con todos los implicados, ha pasado horas charlando con Bamber, con policías, con periodistas, con familiares, con expertos para intentar dilucidar si de verdad Jeremy fue el asesino o no.

La temporada está muy bien, engancha y no se le puede poner un pero a nivel de guión y ritmo. La pega que le pongo, y sé que en eso soy minoría, es que yo ya había leído la investigación en la revista, con lo que el factor sorpresa o descubrimiento está totalmente arruinado. Esto no es una crítica a esta temporada: me pasó lo mismo con The Runaway Princesses. De hecho creo que convertir tus reportajes en papel en audio para compartirlos en abierto con una audiencia mucho más amplia es una buenísima estrategia de amplificación que puede, además, traer nuevos suscriptores. Además, aunque el factor sorpresa o descubrimiento no esté, el podcast añade la capa de audio a alguien que ya conozca la historia. Es distinto leer lo que Jeremy Bamber ha dicho que escucharle, añade mucho contexto escuchar su testimonio con su acento british cerrado justificar sus acciones, pone los pelos de punta el testimonio del policía que recibió una llamada crucial para el caso. Así que si te gusta el true crime, uno bueno, clásico, no te pierdas Blood Relatives.

Audio Flux

En 2023, cuando el gran dinero dejó de llegar a espuertas a la industria del audio en Estados Unidos, muchos profesionales se quedaron en paro. Gente con años de carrera, experimentados, con grandes proyectos a sus espaldas se encontraron sin trabajo o abocados a producir shows de celebrities charlando sobre lo difícil que es ser celebrity. En ese año Julie Shapiro, John DeLore y Amy Pearl, los tres productores de audio con celebradas carreras, decidieron lanzar Audio Flux, una especie de experimento de audio destinado a producir piezas cortas, 3 minutos, independientes, en torno a un tema.

Organizaron dicho experimento en circuitos. En cada uno de ellos se invita a creadores a que produzcan una pieza de audio inspirándose en un tema que es amplísimo (el del Circuito 1 era «dejar ir»), que incluya grabaciones personales y que se inspiraran también en un dibujo de la artista Wendy MacNaughton. Cada circuito tiene un tema de inspiración y un par de condiciones más y en cada uno de ellos se producen seis piezas.

Hasta hace un par de meses esas piezas solo se podían escuchar en la web y esto, para mí, era un poco incordio porque se me olvidaba que existían al no poder añadirlas a mi famosa cola de reproducción. Ahora, han lanzado The Audio Flux Podcast y he escuchado con calma las seis piezas del Circuito 1. Para publicarlas como podcast, a los tres minutos han añadido una pequeña introducción en la que Amy Pearl llama por teléfono al creador, charlan un poco, después van los tres minutos y tras eso una pequeña despedida otra vez con el creador y Amy Pearl.

¿Me ha gustado? Mucho. Estos pequeños ensayos sonoros que en tres minutos te cuentan una historia, una sensación, un espacio, una idea o solo un sonido que te transforma son como golosinas, como caramelos. El envoltorio con la introducción y el final son como el papel de colores que envuelve ese dulce que sabes que vas a disfrutar. Mientras escuchaba la introducción me sentía como cuando desenvolvía un sugus y empezaba a salivar porque sabía lo que me esperaba. La coda final es como el manoseo del envoltorio que hago siempre convirtiéndolo en un tubito, o un rectángulo perfectamente plegado. Algo con lo que jugueteo cuando el caramelo ya se ha terminado.

Te recomiendo que escuches las seis piezas y veas los dibujos que han inspirado, pero mis tres favoritas han sido: A Study in Blue, de Chloe Prasinos; The Sound of Silence, de Gregory Warner; y To Cry or Not to Cry de Yowei Shaw.

Recomiendo Audio Flux para un rato tranquilo, sentado, sin hacer nada más que escuchar. No hay nada que aprender o comprender, solo sentir.

Si te sobra tiempo:

Seis charlas que nadie me pidió es el nuevo podcast de Maxi Guerra, al que conoces de Gastropolítica y son eso, charlas sobre temas diversos. La primera (de la que escribí ayer aquí) trata sobre aprender a hombros de otros y de Raymond Carver. Son episodios breves para escuchar en un ratito.

Cuando encontraron a Miguel Ángel Blanco yo estaba con toda mi familia a punto de subirnos a un ferry hacia Inglaterra para asistir a una fiesta de cincuenta cumpleaños de unos amigos de mis padres. La miniserie de dos episodios Cuatro días en blanco y negro de Historias a pie de micro reconstruye desde el punto de vista de los periodistas que los cubrieron esos cuatro días de julio de 1997 que todos recordamos. Cuando termines, y si no lo has hecho aún, puedes escruchar la primera temporada de Delirios de España, Más alto que nos oiga Miguel Ángel , dedicada al esperpéntico concierto dedicado al concejal de Ermua y del que yo, a pesar de tener 24 años, no recordaba su existencia.

Si tienes un nivel de inglés alto corre a escuchar 129 Cars, un episodio de This American Life publicado en 2013 y que acaban de republicar por la fiesta de Acción de Gracias. Es prodigioso. Varios productores del programa estuvieron un mes acompañando a los vendedores de coches de un concesionario en Long Island que tenían que conseguir vender 129 coches en un mes para cobrar el bonus. Cada vendedor es más personaje que el anterior, todos parecen sacados de Los Soprano. Además, me ha encantado ver a gente que ahora son figuras del podcasting (Sarah Koenig antes de Serial, Jonathan Menjivar o Sean Cole) lidiando para contar su parte de la historia. Con este episodio también tuve escalofríos de placer.

Como siempre está todo en LA LISTA.

Llegamos al final del año y ya no habrá estrenos, así que mi plan es dedicar las dos próximas semanas a reseñar lo mejor del año tanto en inglés como en español. No sé si hacer los 20 mejores podcasts del año en dos entregas o dividirlos por idioma. Voy a pensarlo. Como siempre, si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

