Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Marta
2h

Voy con el de Anguita, como se echa de menos políticos así.

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Mar
2h

Has hecho de tus seguidoras “oyentes prime”, gracias por hacerlo posible

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3 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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