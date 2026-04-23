Podcasts encadenados de la semana

Escribo mucho sobre podcasts y bastante menos sobre la otra parte fundamental en la relación con el audio: los oyentes. Y sí, digo oyentes porque yo no concibo ver un podcast. De hecho me parece una aberración, el antipodcast es para mí algo que tienes que ver, algo a lo que tus ojos tienen que prestar atención en vez de tus oídos y tu imaginación. Pero no quería ir por ahí, no quería hacer otra diatriba más contra el videopodcast. Quería hablar de los oyentes. Leo en Audiogen, una newsletter de industria que te recomiendo seguir si te interesa el tema, que se acaba de publicar un estudio en Estados Unidos identificando a los oyentes más valiosos. Los llaman audio primes. Son todos aquellos que consumen el 75% de su contenido en audio, que tienen mayoritariamente entre 35 y 54 años, que cuentan con estudios superiores y que no es que no vean videopodcasts porque no les guste el mundo audiovisual (por lo visto tienen acceso a más plataformas que otros grupos), es que sencillamente prefieren escuchar mientras hacen otras cosas. Este grupo es especialmente valioso para la industria porque está demostrado que escuchar activamente genera una mayor atención a lo percibido y estimula la memoria para ser capaz de recordar lo escuchado (incluida la publicidad). Además, las personas que conforman este grupo, los audio primes, recomiendan podcasts activamente a los que están a su alrededor, son fieles a una plataforma y no suelen abandonar los podcasts que les gustan.

No es por nada, pero yo creo que todo el que lee estas recomendaciones de podcasts está en ese grupo de audio primes. Voy a decirlo: somos los mejores oyentes del mundo mundial y cualquier podcast debería estar feliz de contar con nosotros como oyentes.

Si te gusta escuchar podcasts y quieres comentarlo con un grupo de gente maravillosa, todos muy Audio Primes, te animo a que te suscribas para participar en el Club de Podcasts Encadenados. Un domingo al mes, a las siete y media de la tarde, nos reunimos por zoom para charlar de podcasts. Se ha creado un grupo estupendo y es un planazo. La próxima sesión es este domingo, 26 de abril. Hablaremos de No sé como era antes y tendremos a Sara Selva para charlar con ella sobre todo lo que se nos ocurra. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar. ¡Ah! y también tenemos un chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás también participar en el Club de Lecturas Encadenadas que se estrena el día 10 de mayo.

¡Me apetece todo!

El mundo secreto de Roald Dahl y los podcasts biográficos

El domingo escribí algunas reflexiones que me habían surgido escuchando The Secret World of Roald Dahl, pero comenté poco a nivel formal. Hoy quiero recomendar efusivamente el podcast, porque es un muy buen ejemplo de un formato bastante habitual en el mundo anglosajón pero del que encuentro pocos ejemplos en español. Me refiero al formato podcast biográfico, que bien producido y escrito proporciona al oyente un conocimiento exhaustivo de la vida y la obra del personaje elegido pero también del contexto político, social, económico e histórico en el que la vida de esa persona transcurrió. En el caso de Dahl, Aaron Tracy (su creador y narrador) hace un magnífico trabajo de contextualización de la vida del escritor inglés desde su infancia en la Inglaterra profunda, con su racismo y su educación violenta, hasta su gloria como escritor, pasando por la Segunda Guerra Mundial, los años cincuenta en Nueva York o el Hollywood más Hollywood. Su escucha es un viaje biográfico pero también histórico que, además, se ve favorecido por un notable esfuerzo de producción (y de inversión económica) para ilustrar muchas de las situaciones con el audio de fragmentos de películas. Me pregunto, por ejemplo, cuánto les ha costado el audio de la peli original de Charlie y la fábrica de chocolate, de la serie Seinfeld o de otras muchas que aparecen en los diferentes episodios.

Escuchando a Tracy (que, por cierto, se ha hecho seguidor de esta newsletter), estuve pensando en cómo echo de menos más ejercicios biográficos como este en el mundo del audio en español y pensé en hacer una lista de las series de este estilo que recomiendo. Aquí la lista, que sé que siempre gustan:

Dolly Parton’s América . Este podcast tiene ya casi seis años pero es un imprescindible del género. Un repaso a la gran figura de la música country y al país que la ha encumbrado. Y todo sin que suene ni una sola nota de sus canciones. De mis favoritos de todos los tiempos.

Think Twice: Michael Jackson. Otra barbaridad de serie. Muy seria, muy bien escrita y equilibrada. Nos cuentan la historia de Jackson empezando por la mitad, cuando en 1993, a punto de empezar a rodar una película de terror con Stephen King, las primeras acusaciones de abusos sexuales saltaron a la prensa. Desde ahí, los dos cohosts, Leon Neyfakh y Jay Smooth, recorren la vida de Jackson a través de múltiples testimonios de periodistas, policías, amigos del cantante, gente que trabajó para él, que trabajó con él, testimonios de la época… He dicho que recorren su vida pero también, y esto es fundamental, nuestra vida. Quiénes éramos como sociedad, sobre todo en los 80 y los 90. Si, como yo, conocías la historia de Michael Jackson por titulares y cuatro vaguedades, este podcast es una manera fantástica de conocer toda su vida con una perspectiva muy poliédrica, mostrando todos los hechos. En Spotify está de pago, pero lo tenéis gratis en la web de Wondery.

Fela Kuti: Fear No Man. El mejor podcast de 2025 y una impresionante biografía del músico nigeriano Fela Kuti, de la escena musical mundial desde los años 70 hasta los 90. Un relato musical empapado de historia, colonialismo, corrupción, mitomanía, feminismo y carisma. Otro imprescindible.

Svetlana! Svetlana! Que un personaje sea desconocido por el gran público pero relevante culturalmente por la razón que sea también lo hace merecedor de una biografía en audio. En este caso el viaje por la alucinante vida de Svetlana Stalin, hija de, sí, ese Stalin. Recorre la historia universal desde los años 30 hasta 2011, cuando la llamada princesa del Kremlin murió con 85 años. El guionista y narrador, Dan Kitrosser, es dramaturgo y muy muy divertido. Tiene como un rollo a Boris Izaguirre.

Anguita y Julio , de eldiario.es, es un ejemplo arriesgado de biografía. No por el hecho de que el personaje no la merezca, que por supuesto, sino porque habrá mucho oyente prejuicioso que piense «yo paso de comunistas» y es una lástima, porque este podcast es estupendo y merece muchísimo la pena. Seis episodios que recorren su vida y también la historia de España. Para mí, imprescindible.

Me encantó Mi Divo , sobre la gran figura mexicana Juan Gabriel, en el que la host, María García, entremezcla su historia personal con la del gran divo. Es un repaso musical, social y personal de México y sus circunstancias, que además está perfectamente contextualizado y explicado para que el oyente que carece de los mismos referentes pueda entenderlo todo. Es una serie fabulosa.

Muchísimo menos redondo, pero merecedor de estar en esta lista, es Hey! Un podcast sobre Julio Iglesias para hablar de otras cosas, que, a pesar de que se publicó hace un año, se ha visto un poco descontextualizado a raíz de las últimas noticias. En cualquier caso, es un buen intento de hacer una biografía sonora de una de las figuras más mediáticas de la música española con algunas pinceladas para comprender la España que lo encumbró y lo mantuvo, mantiene.

XRey a mí no me fascinó, pero es otro repaso biográfico a la figura del rey Juan Carlos que puede ser útil, sobre todo, para la gente joven, porque para el resto creo que nada de lo que se cuenta es especialmente novedoso. Aún así es una biografía sonora y por eso lo incluyo aquí.

Hay algunos ejemplos más, pero siempre que pienso en este formato imagino a alguien que se atreva, por ejemplo, a enfrentarse al trabajo de producir una serie con la historia de Joan Manuel Serrat. No me refiero a una hagiografía, ni un monumento sonoro a su carrera, sino de verdad un recorrido por él, su vida, su obra y la sociedad y la historia que lo ha acompañado. Hay muchos otros personajes que me interesan: Delibes, Sara Montiel, Almodóvar, Elena Fortún, Carmen Martín Gaite...

La tesis de Bea

El branded turístico de ficción es un género en sí mismo al que poco a poco se van sumando destinos. El pistoletazo de salida lo dió Suiza con Blum y luego se fueron sumando Canarias con Simulacro, Cataluña con Greal: el secreto de las ocho llaves o, por salir del suelo patrio, algunas regiones francesas como Un secreto en Bretaña: el viaje que lo cambió todo. A esta lista se suma ahora Castilla-La Mancha con La tesis de Bea, una ficción turística centrada en recorrer los parques arqueológicos de la región.

Bea, obviamente la protagonista, es investigadora y tiene mucho interés en la obra del autor romano Lucius Tagus, un poeta que vivió en lo que ahora se conoce como Castilla-La Mancha con una historia bastante desconocida que Bea, tras unos hallazgos fortuitos, decide investigar acompañada de Luis. La serie, de siete episodios, es un entretenimiento sencillo y sin pretensiones, que funciona con bastante solidez a pesar de los inevitables tropezones en la fluidez del guión porque es necesario incluir el contenido promocionado, en este caso los cinco parques arqueológicos de la región.

El reparto está muy bien, me ha gustado, y aunque no es una serie que vaya a cambiarte la vida encuentro que es un podcast perfecto, por ejemplo, para un viaje en coche con chavales. Es entretenido y, casi lo olvido, me parecieron geniales los giros humorísticos con un toque a lo José Luis Cuerda que, no hay que olvidar, era de Albacete.

Si te sobra tiempo:

Tenía alguna cosa más apuntada, pero por hoy lo dejo aquí: no quiero abusar de ti, aunque seas un audio prime. Como siempre, lo tienes todo en la LISTA y si escuchas algo de lo que recomiendo, tanto si te gusta como si no, ven a contármelo.

Gracias por llegar hasta aquí.

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