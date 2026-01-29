Podcasts encadenados de la semana

Ayer me desperté a las 3:45 de la mañana después de haber soñado con que la Reina Sofía, o ex reina, o como haya que mencionarla ahora, aparecía en el tanatorio del padre de unos amigos. Abrí los ojos, pensé «qué sueño más absurdo» y después me sorprendió el silencio. No es que aquí, en Los Molinos, haya ruido por las noches, pero era un silencio con cuerpo, con forma, con volumen y peso. Un silencio de nieve. Me levanté y entreví a través de las cortinas cómo la luz de la farola del final de la calle iluminaba la nevada. Es curiosa la nieve. Como la niebla, son fenómenos de la Naturaleza silenciosos, discretos, que llegan casi sin que te des cuenta. O, mejor dicho, llegan siempre sorprendiendo. La nieve además cambia el paisaje, la luz y el color de mis perros, que se vuelven amarillos.

Durante todo el día estuvo nevando y salí a dar varios paseos y a agitar ramas para liberarlas del peso. Siempre ese silencio. Pensé que era un cambio en mi día a día, porque siempre estoy escuchando algo, por placer, por trabajo o por obligación pero, en realidad, el silencio de la nieve es tan profundo que se escucha, que tiene entidad sonora propia.

Crypto estafas

Esta semana han salido tres episodios nuevos de un podcast de investigación que llevo siguiendo desde 2019. Pensé que recomendarlo iba a ser repetirme, pero en 2019 casi nadie escuchaba podcasts y mucho menos seguía mis recomendaciones, y The Missing Cryptoqueen merece otra recomendación entusiasta que se lo descubra a esa legión de oyentes deseosos de encontrar material nuevo.

The Missing Cryptoqueen se publicó en 2019 y es de la BBC. Está presentado por Jamie Bartlett y en su primera temporada estuvo producido por Georgia Catt. Catt empezó a escuchar hablar de criptomonedas a través de algunos de sus amigos que habían invertido en algo nuevo llamado One Coin. Se puso a investigar y descubrió, entonces, a su creadora-gurú, la Doctora Ruja Ignatova, y su misteriosa desaparición en 2016. Se dio cuenta, además, de que esta historia había sido poco investigada y contada en los medios y pensó que sería un buen tema para un podcast. Acertó. Junto con Jamie Bartlett, que es periodista de tecnología, en ocho episodios desgrana todos los entresijos de una estafa a niveles nunca conocidos en el planeta (al menos hasta 2019). Es una serie apasionante porque cuenta con todos los elementos para atrapar: hay malvados misteriosos como la Dra. Ruja, fuerzas aún más peligrosas detrás de toda la estafa (Rusia antes de lo de Ucrania), secretos sin descubrir y, sobre todo, lo más terrible: las esperanzas primero y desolación después de la gente estafada que perdió muchísimo dinero. Hay un capítulo sobre la escala de la estafa en Uganda que es desolador. Los captadores de One Coin viajaron allí para aprovecharse de la pobreza, la desesperación y la ignorancia de la gente. Hablan con personas convencidas de las oportunidades de la criptomoneda que a su vez captó a otros que se quedaron sin nada, han perdido todo su dinero, su casa, sus tierras. El testimonio de Daniel, que convenció a su madre para invertir todo el dinero que tenía ahorrado y que no se atrevía a contárselo, es terrible. Y el obispo enriquecido con la estafa que capta a su congregación, y el dentista que se forró con One Coin, dejó su consulta y cuyo sueño es fundar una «criptociudad». Además de todo esto, si no sabes nada de criptomonedas o de las redes de marketing piramidal, Jamie y Georgia van explicándolo todo, descubriéndote un mundo nuevo de peligros, avaricia y engaños.

En un episodio Jamie Bartlett dice esta frase:

«Maybe I’m living in the old world where the ideal of journalisms is that you present the facts and expose the wrong doing and Fred is living a new world where facts are irrelevant»

Es una frase que resume muy bien la idea detrás de estas estafas (y también en 2026 detrás de las ideas políticas de muchos). Da igual los hechos que tú presentes a la gente, tanto el impostor como el comprador van a creer lo que les viene bien creer independientemente de esa realidad. En el caso de este podcast, que One Coin era una estafa y que perdieron su dinero.

Aquellos ocho primeros episodios se me quedaron marcados también por la solidez de la investigación, la manera de desgranar los pasos que iban dando haciendo que el oyente les acompañe. La música original está fenomenalmente traída y engarzada, así como el uso de una voz en off para leer, en casi todos los episodios, las alegaciones que One Coin hace a sus preguntas. Es un formato muy muy periodístico que carece completamente del componente más personal que suelen tener los podcasts estadounidenses. Es una pura pieza de investigación. Y me asombra la exquisita educación haciendo preguntas y aguantando cuando la gente se enfrenta a ellos llamándoles mentirosos, que no pierdan la paciencia ni la compostura.

Al terminar esa primera temporada la Dra. Ruja seguía desaparecida y sus estafados estaban arruinados. Después, Bartlett ha seguido buscando a la Dra. Ruja, siguiendo todo tipo de pistas, intentando saber, en primer lugar, si está muerta o viva. Desde 2019 ha viajado a Uganda, Dubai, Sudáfrica, Bélgica, Bulgaria. Ha investigado propiedades en Inglaterra, ha mantenido el contacto con algunos de los principales estafados y, de vez en cuando, cuanto construye algo sólido, publica episodios. Los últimos tres fueron la semana pasada y tuve las mismas sensaciones que cuando conocí el caso: hay gente muy malvada en el mundo, la avaricia es uno de los principales motivos por los que caemos en este tipo de estafas y la impunidad con la que actúan los poderosos es aterradora.

Esta vez, además, me di cuenta de que para Jamie Bartlett la Dra. Ruja se ha convertido en una obsesión, en su Moby Dick.

Si te gustan las historias de estafas, con múltiples vericuetos, y quieres, además, darte cuenta del engaño que son las criptomonedas, no te pierdas The Missing Cryptoqueen.

Cuando lo malo engancha

No sé cómo hablar de El Partido del Poder, con Hugo Silva. Voy a empezar por definirlo. Es un podcast de ficción de seis episodios que cuenta la historia de un futbolista español de éxito, Santiago Galán (Hugo Silva), cuando decide que debe dejar el deporte y presentarse como candidato a presidente del gobierno porque los políticos son corruptos, no se preocupan por los problemas de la gente, le dan el país a los inmigrantes, reparten paguitas, blablablabla, todo el ideario de la extrema derecha. Lo que se cuenta en la serie son las horas previas al debate electoral que lo enfrentará al otro candidato que encarna esa política que, según él, «no representa a nadie». A partir de esa noche, con flashbacks sabemos de la historia de Santiago y su jefa de prensa y cómo se enfrentaron a la política básicamente siendo de Vox, mintiendo, falseando y manipulando. Entre medias aparece la mujer de Santiago, una periodista y un moderador del debate.

Cuando leí la sinopsis, pensé: «Anda, mira, una ficción que no es una distopía futurista ni algo de misterio», pero claro, es que lo que cuenta es un telediario. Personas sin fuste ni preparación soltando soflamas racistas, homófobas, machistas y ramplonamente simplistas que apelan a los instintos más básicos, a las necesidades vitales de los votantes, haciéndoles creer que ellos tienen la solución mágica a todos sus problemas. Hay un vídeo del candidato drogado con menores, la jefa de prensa que manipula, altera y miente, el colaborador necesario y vendido, es decir: el día a día de la información. Hay, por tanto, poca ficción y mucho reflejo de la realidad.

Después, la ejecución es muy regulera. El guión está lleno de frases grandilocuentes («Ahí la vi, caminando hacia la puerta, caminando hacia la ruina») y de expresiones y de diálogos que dan risa y que, sobre todo, no resultan creíbles. Nadie habla así. No parece una ficción, no parece un podcast, suena a teatro o una de esas telenovelas malas de sobremesa que no puedes dejar de mirar porque estás pensando «no puede ser, no puede ser». Tiene además otro problema y es el continuo cambio de punto de vista. Saltamos de una voz en off que es Santiago, a unos diálogos, a otra voz en off que pertenece a otro personaje, y así continuamente en un ir y venir que, no es que haga que te pierdas, porque todo es bastante simple, pero que resulta desconcertante por la falta de criterio. Sobre el elenco, Hugo Silva está correcto como Santiago, pero sin tirar cohetes; Claudio Serrano (al que reconocerás porque es un actor de doblaje muy conocido) borda el papel de Miguel, el oponente político de Santiago; pero las mujeres son un desastre.

A pesar de todo esto, creo que hay un público ahí al que El Partido del Poder enganchará, igual que enganchan, como he dicho antes, los malos culebrones. Y además los episodios apenas duran quince minutos.

Por si te sobra tiempo:

Nuria Pérez estuvo con Roger Casas-Alatriste en su podcast Su atención, por favor, dedicado a comentar por qué hemos perdido la capacidad para concentrarnos y qué hacen distintos personajes creativos para lograrla. Nuria habló de su carrera profesional, de un momento especial paseando una madrugada por Madrid, de la necesidad de fijarse en los detalles o en las historias de otro punto de vista. Para los fans de Nuria.

Si te apetece probar algo más experimental te invito a lanzarte a Six House Parties, un episodio del inclasificable podcast Imaginary Advice al que te invito a lanzarte sin saber nada. Solo que es ficción, que vas a engancharte y que al terminar vas a decir ¿pero qué es esto?

Esta recomendación empieza por un libro: si no has leído El sentido de un final, de Julian Barnes, corre a leerlo. Y luego puedes escuchar esta entrevista que le han hecho en Fresh Air, donde habla de su despedida de la escritura, su propia muerte, la de su mujer y muchos otros temas.

Y otra entrevista para terminar: a Patti Smith en Talk Easy with Sam Fragoso. Mi primer contacto con Smith fue con Because the Night, la canción que Bruce Springsteen y ella coescribieron en 1978. Después he ido conociéndola un poco más en entrevistas leídas a salto de mata, artículos y algún que otro vídeo. Poca cosa. En esta entrevista he podido conocerla.

Hablando de Springsteen y para terminar hoy: como es el mejor, ha sacado una canción dedicada a lo que está ocurriendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos. Se titula Streets of Minneapolis.

Como siempre, todas las recomendaciones están en LA LISTA y si escuchas algo, ven a contármelo.

A lo mejor has llegado aquí de casualidad y te ha interesado y has leído hasta el final. Gracias. Quiero decirte que puedes suscribirte por 40 € al año para tener acceso a las newsletters de pago, al chat con los lectores y a las sesiones del club de escucha que organizo cada mes.

La siguiente será el 22 de febrero, y hablaremos de Místicas y Blum con sus creadores Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Va a ser un planazo. En este enlace tienes toda la información. Es solo para suscriptores.

Compartir