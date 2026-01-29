Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Carmen
Carmen
12h

Por un momento te he imaginado diciendo "huele a nieve". Gracias por las recomendaciones, Springsteen siempre es bien.

Responder
Compartir
Avatar de Menchu
Menchu
16m

Ese silencio que deja la nieve. Lo he sentido en Luxemburgo varias veces y me encanta.

Tomo nota de tus recomendaciones.

Esa voz de Springsteen

Responder
Compartir
3 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura