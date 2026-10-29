Ha vuelto Cristina Mitre. Esto es una buena noticia. Así, en general, en términos absolutos. Después de sufrir una enfermedad grave, después de, como ella dice, enfrentarse a su propio cuerpo, ha conseguido, con esfuerzo, mucha voluntad y muchísima ciencia y medicina, recuperarse lo suficiente como para retomar su podcast. En una entrega puntual, por ahora un solo episodio. Esto es una buena noticia para el mundo del podcast. Cristina se ha sentado a hablar con su amigo Carlos Otín. El episodio dura casi dos horas y sospecho que la conversación se alargaría muchas horas más, probablemente días. En su podcast, Cristina siempre busca explicar, enseñar, motivar. Este episodio es diferente, y así debe escucharse. No es un episodio para el oyente o, mejor dicho, sí lo es, pero como espectador. Cristina no te está contando la historia a ti, la vida de Sammy Basso, el chico con progeria que sirve de inspiración a Otín para su último libro. No, no es eso. Cristina habla con Otín para reconocerse de nuevo y para empezar a asomarse a los meses de enfermedad en los que ella casi no estuvo presente, pero Otín, en constante contacto con su familia, fue una presencia fundamental. Es, o yo creo que es, aunque ella no lo diga, un primer acercamiento a estos meses de su vida. Todo llegará.

El próximo 8 de noviembre celebraremos la sesión número 30 del Club de Podcasts Encadenados. Para celebrar ese logro y que ya es un club consolidado, vamos a hacer una sesión libre, sin invitados, en la que charlaremos de todo lo escuchado en estas sesiones, de lo que nos ha gustado, lo que no, historias relacionadas, maneras de escuchar, etc. Tienes toda la información sobre la sesión aquí. No importa que no hayas escuchado lo que vamos a comentar, anímate para ver como es el ambiente y conocer a la cantidad de gente maravillosa que nos juntamos. Te aseguro que merece muchísimo la pena. Si te suscribes también tendrás acceso al chat exclusivo para suscriptores de pago y podrás participar en el Club de Lecturas Encadenadas.

Metro with Sarah Koenig

Hay que ser muy bueno, querer correr riesgos y manejar el audio como nadie para comenzar una serie nueva con una entrevista a Christopher Santana. ¿Quién es Santana? Pues el hombre cuyo trabajo es abrillantar todo el latón que hay en la Estación Central de Nueva York. ¿Qué tiene que contar Santana para que su historia sea la que abra el nuevo podcast de Serial y The New York Times? Pues que su trabajo es aburrido y, sobre todo, que su mayor preocupación es que, a pesar de que lo intenta, su apretón de manos al saludar a alguien no es bueno. Parece una tontería, pero a él le preocupa hasta el punto de hacer ejercicios de muñeca para ejercitar sus músculos. Prueba con Sarah Koenig, creadora y host de la serie, mundialmente famosa por haber hecho Serial, el podcast que descubrió el formato a millones de personas, que se muestra tan sorprendida como el oyente, porque tú estás pensando: pero, ¿qué cojones?

Metro with Sarah Koenig es la nueva apuesta en audio de Serial y The New York Times y nace con vocación de ser un always on, no una serie cerrada. La idea es que se publique quincenalmente y nace de la colaboración entre el departamento de audio y la redacción local de Nueva York. Según cuenta Koenig en ese magistral primer episodio, la idea es contar historias de Nueva York en formato documental sonoro, con entrevistas, ensayos y reflexiones.

Después del glorioso episodio introductorio, el primero de la serie que ya está disponible es una inmersión en el distrito de los diamantes de Nueva York. Es divertido, curioso, aparecen unos personajes asombrosos y mantiene un ritmo dinámico al que contribuyen, con igual peso, el guion, la edición de los cortes y la música, que transmite el latido incesante de la ciudad.

No voy a negar que estoy entusiasmada con este estreno. Por varios motivos: el placer de escuchar una obra de arte perfectamente engrasada con la que, además, poder aprender de escritura; saber que cada quince días habrá un episodio disponible y, además, comprobar que hay futuro para el formato, que hay maneras de enhebrar el audio en una redacción para construir algo nuevo.

¿Cómo de bueno hay que ser para describir a alguien así?

“The other guy’s quieter, dark-haired, black leather jacket, with a shadow on his upper lip. Not so much like he needs a shave, more like someone should probably teach him to shave.”

Estoy dándole vueltas a lo del apretón de manos de Christopher Santana. ¿Y si es una metáfora de las dudas que uno tiene al lanzar una nueva serie? ¿Es la manera en la que Sarah Koenig plantea al oyente sus inseguridades con respecto a un nuevo formato?

En cualquier caso, como le dice Koenig a Christopher, yo le diría a ella: está perfecto.

“I think you have a really good handshake.”

Creo que Metro va a ser una de las mejores producciones del año. De este y de los siguientes. Ojalá se eternice.

Media offline

A ver cómo cuento esto. Hace unas semanas, Eugenio Viñas me habló de Media offline, con Carlo Padial. Me dijo: «Escúchalo, es probable que lo odies, pero es una cosa rara. Padial habla y habla y habla de todo y de nada y luego entrevista a alguien». Como siempre estoy dispuesta a catar cosas nuevas, lo busqué, me horrorice al ver que los episodios duraban casi dos horas y lo añadí a mi cola de reproducción para darle una oportunidad.

Lo primero que tengo que decir es que Eugenio acertaba con lo de que Media offline es algo raro. Efectivamente, Padial habla y habla y habla y no calla nunca, salvo cuando busca silencios un poco demasiado largos para lo que el medio acepta con los que pretende crear incomodidad en el oyente. ¿De qué habla? Pues, también acertó Eugenio, de todo y de nada. De su vida, por ejemplo. En uno de los episodios que he escuchado (a 1,2x, porque Padial también habla despacito y sentía que, si no era así, nos íbamos a eternizar) contaba que había vuelto enfermo del Festival de San Sebastián, hablaba del rato que había pasado viendo la serie Reaper y, de ahí, deliraba sobre lo que molaría que hubiera un Jack Reaper por cada región española: Joan Joan para Cataluña, Manolo Sanchís y Paco Buyo (Padial roza los 50 y sus referentes son los mismos que los míos) por Madrid, de cómo a Sanchís hace años le filtraron unas fotos con la lista de la compra y aparecía como ítem a adquirir “balas”. Habla también de lo complicadas que son las duchas de los hoteles o de lo que le desagradan las pegatinas con mensajes en los Mac. Le parecen tan pretenciosas como los tatuajes y considera que, si tienes necesidad de poner una etiqueta a tu ordenador, a lo mejor es que no tienes personalidad. Sospecho que nada de todo esto lo dice Padial con convicción, pero suena a como si todo fueran confesiones sinceras de esas que diría alguien que empieza sus frases con “nadie se atreve a decirlo, pero”. Sospecho que no se toma muy en serio, pero la gracia está en que suena a que sí.

Debo decir que la “gracia”, para mí, es limitada. Padial es cómico, guionista, director de cine y un tipo listo. Le reconozco el ingenio, el saber hacer, el tratamiento del tempo tanto en el discurso como en la manera de introducir los temas, pero, a mí, más allá de “mira qué cosa tan diferente”, no me engancha. Esto no es ni bueno ni malo. En un momento dado de la escucha pensé que Media offline era como si al típico podcast de hombres hablando le quitaras a todos y dejaras solo a uno. No digo esto como una crítica; me parece una deconstrucción muy inteligente del formato. Probablemente Padial, un tío listísimo, haya pensado: «El público está harto de tíos charlando, pero ¿cómo se tomaría un solo tío hablando como si estuviera en conversación con otros que no existen?», y eso es lo que hace. Mientras tendía la ropa en la soledad de mi hogar, podía sentir a miles de hombres asintiendo ante sus afirmaciones. Me sentí casi una intrusa.

Hay otra cosa fascinante en este podcast. Tiene muchísima publicidad incrustada en el contenido. Las marcas pagan porque Padial las mencione de manera orgánica durante su discurso. Me alucina este fenómeno. Aparecen tantas y tan seguidas que sospecho que su impacto en el oyente debe de ser mínimo. La publicidad de la smashburger de una cadena famosa es tan machacadora que me he jurado a mí misma no poner un pie jamás en ese restaurante. No creo que sea mucho trastorno ni para Padial ni para la cadena, pero, oye, ahí queda mi pequeño momento de resistencia.

Padial publica un episodio al mes. Es posible que los escuche todos. ¿Me gusta? No lo sé, pero me resulta fascinante lo ajeno que me resulta.

Gaudí y el audio

Hace años inventé la categoría ficción turística para acoger bajo esta etiqueta los ya casi innumerables podcasts de ficción, subvencionados por distintas regiones o países, destinados a dar a conocer su cultura, historia, arte o arquitectura a potenciales visitantes. En todas ellas, a través de una historia que suele ser un misterio, los personajes recorren las regiones alabando, mostrando o explicando lo más interesante.

La última producción (hasta la semana que viene) que se suma a esta categoría es La estación fantasma: el secreto de Gaudí. Lo primero que tengo que decir es que me ha gustado bastante más de lo que esperaba. No soy muy de misterios y, además, encuentro que siempre tienen resoluciones pobres. Se suele crear mucha expectativa, mucha tensión que luego se resuelve con una solución un poco traída por los pelos y que resulta aún más increíble que el supuesto misterio. Esto, por supuesto, también le ocurre a La estación fantasma, que, para mi gusto, flojea en los dos últimos episodios. Los cuatro anteriores los he seguido con interés, un entretenimiento fácil y amable siguiendo, a golpe de misterio, una ruta que recorre muchos de los edificios proyectados y construidos por Gaudí. En la trama están involucrados el Vaticano, una joven experta en antropología, una timadora, los malos y un malo supremo que no desvelo para no reventar la gracia.

La serie, escrita por Juanjo Ramírez Mascaró (que es coautor de otras grandes ficciones como Místicas o Titania, que escribió con Manuel Bartual), está “inspirada en Javier Peña”. Confieso que yo de Javier Peña solo conocía la imitación que de él hace Berto Romero en Nadie sabe nada y con la que me río muchísimo. Aquí me he reído con el propio Peña interpretándose a sí mismo y haciéndolo muy bien, porque, además, por un momento pensé: ¿será Berto?

En conjunto, La estación fantasma es un podcast más que correcto, entretenido, con interpretaciones actorales fluidas que no chirrían en ningún momento (aunque no entiendo la decisión de hacer a la estafadora francesa) y que se sigue con cierto interés. ¿Entretiene? Sí, mucho. ¿Conseguirá, como supongo que es su propósito, aumentar el interés por la obra de Gaudí más allá de la Sagrada Família y fomentar el turismo? Lo desconozco.

Por si te sobra tiempo

El bolso Birkin. A mí los bolsos me dan igual, no me llaman la atención, no me fijo jamás y siempre me parecen escandalosamente caros. Mi bolso más exitoso, por el que recibo más alabanzas, es uno que parece de papel. Dicho esto, me interesó muchísimo el episodio de Articles of Interest dedicado al famoso bolso Birkin: su historia, su valor sociocultural, lo que representa y lo que cuesta hacerlo a mano. Como todo lo que hace Avery Trufelman, es un contenido que te sorprende y del que sales habiendo aprendido algo que no te esperabas. Muy, muy recomendable. Y, enlazado con esto, he leído un perfil sobre la casa Hermès que me resultó apasionante. También muy recomendable.

Zadie Smith en Wild Card . Si volviera a nacer, pediría ser la mitad de inteligente que Zadie Smith. Me encanta escucharla; casi la oigo pensar sus respuestas. Esta entrevista es cortita, pero muy jugosa.

Alan Cumming en Desert Island Discs. El domingo pasado, en La página llena de octubre, dejé caer que hace unos años estuve tomando vinos con Alan Cumming. Una amable seguidora me recomendó su participación en Desert Island Discs, de la BBC; un podcast en el que la entrevista se articula en torno a qué ocho canciones, qué artículo de lujo y qué libro se llevarán los protagonistas a una isla desierta. No sabía nada de la vida del genial actor escocés. Es una conversación muy impactante y muy emotiva.

Como siempre, lo tienes todo en la LISTA.

Si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

Si has llegado hasta aquí. Gracias. Me encanta que a alguien le importen todas estas reflexiones a propósito de lo que escucho.

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