Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Carmen
1h

¡Qué buena pinta todos!

No soy oyente de Cristina Mitre pero éste lo oiré con interés y algo de desconfianza a partes iguales. Me explico, (esto que cuento supongo muchas de la pandilla, máxime las científicas, sabemos) Carlos Otín protagonizó un episodio bastante lamentable hace unos años (para publicar en revistas científicas de prestigio, te exigen que justifiques resultados, incluso a veces que repitas algún experimento… muchos de los artículos presentados por su equipo, del que es el máximo responsable, tras revisarlos con mucho detalle fueron retractados, echados hacia atrás, llegando a la conclusión los editores de que no eran verdad… esto pasó a lo largo de los años, por lo que mientras duró, él y su equipo accedieron a muuuuchas ayudas a la investigación, que todo apunta recibieron por hacer trampas quitándoselo a otros grupos de investigación honestos pero con menos medios y prestigio… llegó el punto en el que “casualmente” se le murieron todos los ratones del animalario que tenía en su centro, lo que le impedía responder a muchas de las preguntas que los editores de las revistas le hacían para publicar sus artículos…vamos, un “se me han comido los deberes el perro” como una casa… a todo esto se unió que ningún científico reputado español, a pesar de todas las retractaciones de artículos, le dio la espalda públicamente, o lo desconozco, lo que como mujer de ciencia que siempre ha pensado que la verdad y el bien común debe ser características impepinables en nuestra labor, hizo que se me cayeran muchos mitos … desde entonces, todo lo que toca, dice o comparte lo tomo con mucha precaución porque no me fío de él. Y sé que Julia Otero, paciente de cáncer, también le halaga, le invita a su programa y está siempre a su lado, a pesar de todo esto, y me hace pensar que hay una lealtad mal entendida con los amigos.

Vaya chapa y eso que aún ni he tomado café! 😬

Muchas gracias por todas las recomendaciones y buen día!

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Laura
32m

Menudas recomendaciones!!! Muchas gracias

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