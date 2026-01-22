Podcasts encadenados de la semana

Hace cuatro años trabajé en la serie El sonido del crimen. Es una ficción en la que una comisaria de policía investiga la desaparición de una universitaria a través del análisis, entre otras cosas, de los audios que había enviado desde su teléfono. Para que la guionista, María Mínguez, se documentara, escribimos al Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional. Para mi sorpresa, nos contestaron dándonos cita un día helador de diciembre en sus instalaciones en Madrid. María y yo llegamos allí pensando que nos despacharían en treinta minutos. Salimos allí después de cinco horas, tras una charla interesantísima con Carlos Delgado, el comisario jefe, que nos explicó mil detalles y curiosidades. Cuando nos habló de cómo podían saber por la voz si eras fumador, si tenías alguna enfermedad de la garganta, si eras hombre o mujer, de donde provenías y muchos más detalles, yo le pregunté si por la voz se podía saber la raza de alguien. Esta duda me surgió porque cuando escucho podcasts americanos a veces tengo esa inquietud. No porque importe, sino porque me resulta curioso que sea otro rasgo indistinguible. El comisario me dijo que no.

Traigo esta anécdota ahora porque esta mañana, cuando terminaba de reescuchar La Ruta del Sol, he vuelto a sentir un escalofrío de miedo, de pánico, de ¿prevención?, al escuchar la voz de Nestor Humberto Martínez, el fiscal general de Colombia durante la investigación del caso que se cuenta en el podcast. Su voz, su tono, me parece sospechoso, hasta peligroso. Le escucho y pienso: no es de fiar, miente. Y no es solo por lo que dice, es su voz la que me provoca prevención, necesidad de alejarme, de sospechar.

¿Puede una voz ser sospechosa sólo por cómo suena? Esto le preguntaría al comisario ahora mismo.

Aprovecho para recordar que este domingo, a las 19:30, tenemos la primera sesión del club de escucha del año. Vamos a hablar de La Ruta del Sol y estará con nosotras David Trujillo, el productor y host de la serie, para contarnos todos los detalles y responder a todas las preguntas. Tienes toda la información sobre la sesión aquí y recuerda que debes suscribirte para participar. (Si no lo has escuchado no importa, puedes asistir solo como oyente y ver lo mucho que mola el club)

Colombia como tema

A veces se me olvida que esta sección se llama Podcasts encadenados por algo y es porque, a veces, las escuchas se unen unas con otras como piezas de esos meccanos que tienen una punta de imán en cada extremo. Esta semana ese imán ha sido Colombia. Tras repasar La Ruta del Sol caí en El infierno de los justos, una miniserie de 070 podcasts de cuatro episodios que cuenta la toma y la retoma del Palacio de Justicia colombiano en 1985.

Por supuesto yo no tenía ni idea de esta historia ocurrida hace cuarenta años. La miniserie reconstruye en su primer episodio el suceso: El 6 de noviembre de 1985 un comando de guerrilleros del M-19 entró en el Palacio de Justicia de Bogotá y retuvo como rehenes a 350 personas que en ese momento estaban en el edificio. Esto fue la toma. En respuesta, el ejército colombiano, no se sabe si siguiendo las órdenes del entonces presidente Belisario Betancourt o no, inició la retoma del edificio que se saldó, después de ataques, contraataques y un incendio que nadie sabe como surgió, con 98 muertos. El infierno de los justos se centra en la muerte de once magistrados de la Corte Suprema, especialmente en ocho que eran profesores del Externado, una universidad cercana al Palacio de Justicia. La serie nos cuenta cómo vivieron el suceso los entonces alumnos de esos profesores y las huellas que en sus vidas ha dejado. Cuenta también con el testimonio de familiares de magistrados que sobrevivieron y también de algunos que murieron.

Es un podcast muy serio, muy bien documentado con muchísimos testimonios y que, aunque para el oyente no colombiano puede resultar un poco denso, es interesante para conocer cómo era Colombia en los años 80 y cómo un suceso traumático movilizó a los jóvenes de los 80 hasta conseguir que se redactara una nueva constitución.

Si eres abogado o te interesa el derecho te resultará aún más interesante.

Por si te sobra tiempo:

A no ser que vivas en una cueva te habrás enterado de las acusaciones contra Julio Iglesias por abuso sexual. Fue una exclusiva de eldiario.es que se cubrió en audio en una miniserie de cuatro episodios: La casa de Julio Iglesias. ¿Te la recomiendo? Sí, claro, porque es una manera perfecta de conocer no solo el caso sino también cómo se hizo la investigación que ha durado casi tres años. Para eso sirve un podcast: para conocer de primera mano, en la voz de los periodistas, cómo se hace el trabajo que no se ve pero que es imprescindible: cuál es la chispa que origina la historia, cómo se sigue la investigación, cuánto tiempo lleva, lo que implica a nivel legal, de producción, de comprobación de datos, decisiones editoriales. Tengo dos pegas con la serie: La primera es que creo que no había material para cuatro episodios o, por lo menos, lo que cuentan no da para cuatro episodios; y lo segundo, que me preocupa más, es el uso de actrices para dar voz a las declaraciones de las acusadas. Me parece bien que sean actrices, entiendo perfectamente las razones y me parece lo correcto, pero discrepo con que el podcast empiece con uno de esos testimonios, desgarrador y durísimo, y solo después se advierta que es una actriz. Me parece que es una manera de atrapar al oyente, de manipular su atención y de hacer que se salga de la escucha: ¿Cómo? ¿Que no es la persona real? Esto se solucionaba colocando la advertencia de Juanlu Sánchez justo antes del testimonio. A mí me hubiera parecido mejor, más honesto. En cualquier caso, es una serie que hay que escuchar. No sé si servirá para algo, si conseguiremos cambiar alguna cosa, pero que hay que gritar contra el machismo y el abuso intrínseco en la sociedad lo tengo cristalino.

He estado escuchando algunos episodios de Marco sonoro, la serie que El Extraordinario y Turismo de Suiza han publicado dentro del feed de La Historia es ayer. Escrita por los Hermanos Sinay, la trama ficcionada es el viaje a Suiza que el diseñador de sonido Andreu Quesada (si escuchabais Gabinete de curiosidades, él era el artista detrás de esos episodios, entre otras muchas producciones) realiza para conocer grandes obras de Arte que se encuentran en los museos de aquel país. ¿Su propósito? Conocer sus sonidos. Es un poco un podcast de aventuras y otro poco un podcast experimental. Algunos episodios funcionan mejor que otros, pero todos te dejan con ganas de entrar en internet y buscar esas obras. ¿Mis favoritos? El primero, dedicado a un cuadro que me encanta: La diligencia del Gotardo; y el dedicado a Paul Klee.

Otra vez Colombia en el último episodio de Radio Ambulante, que se titula La vida está en otra parte y que cuenta la historia de Andrés. Trabajaba en la Comisión de la Verdad en Colombia cuando un desconocido entró en su casa y robó sus grabadoras y sus papeles. A partir de ahí su vida cambió para siempre. Es una historia terrible, desgarradora, que lidia con la depresión y con la que he empatizado mucho.

Hechos Reales, serie de la que estoy esperando la segunda temporada, ha publicado en Youtube el episodio Medio segundo sobre cómo en la llegada a la Luna los españoles tuvimos un papel fundamental, añadiendo vídeo generado por Inteligencia Artificial. Me encantaría saber tu opinión. A mí esto me interesa cero, porque jamás uso Youtube para escuchar podcasts (ni casi para nada) y porque me parece que añadir imagen a este maravilloso episodio no aporta absolutamente nada. Entiendo las motivaciones de TrueStory pero... (Doy por hecho que ya has escuchado Hechos Reales. Si no es así, ¡enhorabuena!, te acabo de desbloquear horas de maravillosa escucha)

Para terminar, se acaba de estrenar Una casa blanca, un podcast de Sara Canals, la corresponsal de la SER en Washington. La idea es contar las interioridades de la vivienda más importante de Estados Unidos hasta donde se pueda, aquellas a las que tienen acceso los corresponsales que trabajan allí. Ir un poco más allá de lo que da tiempo en una crónica radiofónica.

Para terminar y si hablas inglés escucha, por lo menos, los primeros 15 minutos de este episodio de This American Life porque la historia que cuentan es increíble.

Me han salido unos encadenados muy hispano hablantes. Me guardo cosas para la semana que viene. Como siempre, está todo en la LISTA y, por favor, si escuchas algo, ven a contármelo.

Sigo dándole vueltas: ¿Crees que se puede detectar la maldad en una voz?

