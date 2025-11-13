Podcasts encadenados de la semana

Dice el publicista Toni Segarra en la nueva temporada de La Fucking Condición Humana - La Viajante que lo que más recuerda de sus viajes son las ventanas, las vistas. Al escucharle pensé en que la única ventana que yo recuerdo de mis viajes es la del hotel de primera noche en Seattle. Era enorme, rectangular y en un piso alto. A nuestros pies veíamos todo el skyline de la ciudad que, sin ser Nueva York ni Chicago ni nada por el estilo, era bastante impresionante. Con el maldito jetlag me desperté a las 4 de la mañana y me senté a mirar el amanecer. Recuerdo que pensé lo lejísimos que estaba de casa,la tristeza que me causó la vista de la ciudad y la emoción que sentí por el viaje que al día siguiente íbamos a empezar y que nos llevaría lejos de la ciudad, a los bosques, los volcanes y las playas salvajes de Washington. Lo he repetido mil veces. Aquel fue el viaje de mi vida. A ver si me llaman los de El Extraordinario y lo cuento en su podcast.

The Alabama Murders

Llevo escuchando Revisionist History desde que salió en 2016. De hecho, he perdido la cuenta de las veces que he recomendado su primer episodio, The Lady Vanishes, como ejemplo de lo que debe ser un podcast, de cómo en su primer episodio tiene que mostrarle al oyente cuál es su propósito. Malcom Gladwell, desde el principio, me deslumbró y le he sido fiel durante estos casi diez años. No ha sido todo un camino de rosas, a veces me he aburrido o alejado de él, pero siempre vuelvo porque sé que siempre voy a encontrar algo que merezca la pena.

Con esta introducción trato de explicar por qué he escuchado The Alabama Murders, la última temporada que acaba de publicar. Que recuerde, es lo más parecido a un true crime que Gladwell ha acometido en audio, pero también es mucho más.

En 1988 Elizabeth Dorlene Sennett murió en el hospital de Florence, Alabama, después de ser asaltada y recibir una paliza y varias puñaladas en su casa. Pronto su marido, Charles Sennet, un pastor de una iglesia evangélica muy asentada en esta zona remota y rural del estado, se convirtió en sospechoso de haber encargado el asalto a dos jóvenes: Kenneth Smith y John Forrest Parker.

Gladwell sigue las líneas habituales del género en los tres primeros episodios. Tras una breve introducción hablando con una psicóloga que fue la que le llevó al caso, sitúa al oyente en el tiempo y en el espacio: Alabama rural y evangélica en los años 80. Presenta a los personajes, Elizabeth y su marido Charles, los feligreses, el pueblo. Y después cuenta detalladamente el crimen y la investigación que llevó a la acusación de Parker y Smith. A partir de ahí descubrimos el verdadero propósito de la temporada: analizar las condenas de los dos acusados, la cadena de despropósitos judiciales y legales y sus condenas de más de 40 años que terminaron en ejecuciones. Y ahí es donde está el núcleo del podcast: las ejecuciones.

Parker y Smith sufrieron ejecuciones terroríficas que se detallan con minuciosidad. Sufrimiento, dolor, mala praxis, agonía. Un espanto. A Smith, incluso, le ejecutaron dos veces porque la primera no consiguieron matarlo al pasarse del tiempo estipulado para conseguirlo (más de seis horas intentándolo). No fue la primera vez que el Estado de Alabama fallaba en el procedimiento, ya les había pasado con otros dos condenados. Es increíble escuchar la desvergüenza del fiscal general del estado diciendo que los presos «no colaboran» con los ejecutores para que el procedimiento sea más sencillo. Grité al escucharlo.

Es una serie durísima de escuchar. Iba a escribir «como oyente europeo», pero en realidad es «como oyente ¿con integridad? ¿con humanidad?». No te explicas cómo en ningún momento hay un debate en el podcast sobre la misma pena de muerte. Se centra todo en la crueldad del método y el sufrimiento que acarrea y no en el hecho en sí de la barbarie que es ejecutar a una persona.

El final del episodio 7 es tremendo, lleno de silencios, dolor y hasta llanto por parte de Gladwell.

Sobre este tema, y por algo esto se llama Podcasts Encadenados, me he acordado de Tossing Away the Keys, que es un episodio que escuché hace unos meses dentro del canal Selects. (Se trata de un canal de pago que cuesta 20 euros al año y recupera piezas de audio antiguas. Este episodio es gratuito y se puede escuchar sin pagar). Es una narración en primera persona de un preso en la cárcel de Angola, en Luisiana, que es más grande que la isla de Manhattan. La cárcel, no el preso. En Luisiana la condena más larga solía ser de 10 años más seis meses pero en los setenta se cambió a cadena perpetua sin derecho a condicional. El podcast está narrado por un preso que cuando está a punto de cumplir su condena ve cómo cambia la ley y sabe que ya vivirá para siempre en esa prisión.

Rosalía hasta en la sopa.

A no ser que vivas en una cueva o estés en coma (espero que no a lo segundo, lo de la cueva casi te lo envidio) estos días te habrás tropezado con algo de Rosalía: su disco, sus entrevistas, fotos, fans, expertos, alabanzas, lo que sea. No he sido inmune a ella y he estado escuchando el episodio de Fashion Neurosis with Bella Freud con Rosalía como invitada. (Del podcast hablé aquí hace unos meses)

A mí la música de Rosalía ni me va ni me viene y, desde luego, no le profeso devoción absoluta. Me cae bien y me despierta cierta ternura aunque muchas veces, quizá por mi cinismo, me pregunto si esa dulzura y naturalidad que desprende es real o impostada. Ambas cosas me parecerían admirables, no considero que la cara que vemos de un artista tenga que corresponderse con su cara real, la de su día a día, en pijama, en su casa. Este episodio se grabó antes del lanzamiento de su último disco y no es puramente promocional. Como siempre, Bella comienza con la pregunta habitual: «¿Por qué has elegido la ropa que llevas hoy?» Confieso que me he reído porque Rosalía se lanza a explicar cómo la ropa significa cosas y te permite conquistar objetivos y blablablabla. Lo escuchaba en pijama mientras hacía la cama y pensaba: no puedo estar más alejada de esa idea de la ropa.

En fin, es una entrevista «mona», a veces cursilita, pero se escucha con agrado. A Rosalía todo le gusta, todo la entretiene, admira a casi todo el mundo y lo que más odia es ver a un hombre descalzo.

Eso sí, me he vuelto a reír con los anuncios que lee Bella Freud: con toda seguridad son los anuncios peor locutados, peor grabados, peor colocados y hechos con más desgana que he escuchado en mi vida. Me pregunto qué pensarán sus anunciantes.

Lo sé: estarán encantados.

Por si te sobra tiempo:

La combinación libros y podcasts ha demostrado con creces ser un maridaje estupendo. Y para comprobarlo una vez más esta semana se ha estrenado Un regalo que roza el milagro , que une el 50 aniversario de la Libreria Alberti de Madrid con la maestría de Nuria Pérez para emocionar. Yo acabé llorando y deseando salir a comprarme más libros. No se le puede pedir más a un podcast.

Las cuatro heridas es un proyecto de David Uclés con SER Podcast. No sé muy bien cómo explicártelo porque es, claro, un podcast, pero se parece mucho a un programa de radio. Es no ficción pero también es ficción. Está pegado a la realidad de las opiniones de los entrevistados pero también tiene un componente de ciencia ficción que, creo, porque no he leído La península de las casas vacías, se parece un poco al realismo mágico de su escritura. Las heridas que menciona el título son Discordia, Traición, Fratricidio y Esclavitud, así que como podrás imaginar este podcast no es una juerga. Si has leído su novela me interesa tu opinión, quizá para ti haya lecturas ocultas que a mí se me escapan.

Ha vuelto A la guerra con una cuchara, que te definiría como un «Amiga, date cuenta» pero de la nutrición, la alimentación y la comida. Descubrí a Laura Caorsi y Beatriz Robles al final de su primera temporada con un episodio sobre el espacio físico de la cocina que me gustó mucho. Ahora han vuelto con una primera entrega dedicada a la omnipresencia del alcohol en nuestras vidas: su impacto en la vida social, en la publicidad, en los hábitos, su asociación con visiones políticas, etc. No te voy a engañar: me ha parecido interesante pero repetitivo. Aún así seguiré escuchando la temporada. El primer episodio siempre es el más difícil.

Hace unas semanas escribí sobre el día que yo había dejado de fingir que tenía fe y mi relación con la Iglesia. Que yo pase por completo de ese tema no quiere decir que no sea capaz de admirar a alguien como el Padre Ángel, al que Jesús Matsuki ha entrevistado en el episodio de Pecaíto, su nuevo podcast que tiene como objetivo replicar en audio las conversaciones que mantiene a su alrededor como católico practicante.

No va más por hoy. Recuerda que en LA LISTA tienes todas las recomendaciones de podcasts encadenados.

Si escuchas algo ven a contármelo, me hará ilusión. Dime qué escuchas, qué te gusta, qué no te gusta, qué echas de menos, cuándo escuchas, por qué… Quiero saberlo todo.

