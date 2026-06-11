Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Menchu
9h

Si, escuché el último del Capitán y el brazalete de esmeraldas. Me encantó oírlo. Era necesario.

Genial la quedada. Disfrutadla.

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Isa Sanchez
17h

Qué buena idea que a la reunión que habéis organizado en torno al mundillo del podcast hayáis decidido incluir a gente interesada :)

Seguro que ha sido cosa de esa mente inquieta tuya. Y seguro que vais a echar un rato estupendísimo y muy interesante. Ya nos contarás.

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2 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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