Como la semana pasada, para celebrar mi cumpleaños, me salté los podcasts encadenados, hoy traigo recomendaciones para llenar un autobús.Con el paro, además, he perdido mis horarios habituales de escucha pero he ganado otros. Ahora escucho mientras limpio mi nueva casa, organizo la mudanza o lijo y trato de dejar medianamente presentables los muebles que heredé del anterior propietario. Ahora que lo pienso, he perdido momentos de escucha en movimiento, yendo de un lado a otro, a trabajar, y de vuelta a casa y he ganado momentos de escucha estáticos, mientras limpio, ordeno, lijo, decapo o pinto. Cuando dentro de unas semanas o unos meses o unos años esté todo listo, si es que llega a estarlo alguna vez, podré mirar la mesa de comedor heredada de Don Emilio y pensar: «Restauré esta mesa mientras escuchaba la entrevista a Giselle Pellicot en The Interview». Se me pusieron los pelos de punta con lo que contaba, me pregunté si yo no habría matado a Monsieur Pellicot, como ella le llama, y qué hubiera hecho yo si fuera la madre, la hermana, la hija o la pareja de esos de doscientos hombres repugnantes.

Aprovecho para recordar que este domingo, 22 de febrero, a las 19:30, tenemos sesión del club de escucha. Vamos a hablar de Místicas y Blum y estarán con nosotras Manuel Bartual y Carmen Pacheco, guionistas y directores de ambas series para contarnos todos los detalles de y responder a todas las preguntas.

No sé como era antes

Cristina Fallarás te puede caer mejor o peor, puedes tener mejor o peor opinión de ella, pero lo que es innegable es que ha conseguido que miles de mujeres anónimas confíen en ella para contarle los abusos que han sufrido en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres le cuentan a una desconocida sus experiencias más terribles? ¿Es por el anonimato? ¿Por la comprensión? ¿Por no sentirse solas? ¿Porque no tienen con quién hablar? ¿Porque no confían en la justicia, la policía, los servicios sociales? ¿Por no hacer daño a sus seres queridos? ¿Por miedo, por terror, por desesperación?

Esta pregunta, el porqué de esas confesiones anónimas a Cristina Fallarás, está en el origen de No sé cómo era antes, la serie que Podium Podcast estrenó hace un par de semanas y que ha sido la última que me dejaron editar antes de despedirme. Ha sido una serie de maceración lenta, que nos llevó meses de trabajo desde que en enero de 2025 María Jesús Espinosa de los Monteros nos planteó esa idea, hacer una serie sobre esas preguntas: ¿Por qué Fallarás?

Con esa idea los periodistas Sara Selva y Manu Tomillo empezaron a trabajar. El plan primigenio era hablar con Cristina Fallarás y desde ahí tirar del hilo, escogiendo historias de distintas mujeres para tratar de entender sus motivaciones. Pocas semanas después de empezar, ese planteamiento cambió. Ya no serían varías mujeres, sería una sola, una cuya historia podría ser la de muchas, la de muchísimas: Ángela.

Sara y Manu pasaron horas y horas con ella. Primero conociéndose, sin grabadoras, sin plan, sin guión. Días y días de reunirse para conocerla, para que les contara su historia, todo lo que le ocurrió desde que «le» conoció, desde que se enamoró de «él», que es cómo nos referimos a su ex pareja en toda la serie. Después de todos esos encuentros, establecido un marco de confianza, empezaron a entrevistarla con una grabadora. Horas y horas de grabación que después se volvían a escuchar para, a partir de ellas, construir un guión que llevara al oyente a conocer a Ángela, a la expareja de «él» y todo el proceso de abuso, maltrato, terror y violencia en el que estas dos mujeres se encontraron unidas.

Desde el primer momento Sara, que es una maravillosa periodista y que iba a narrar el podcast, tuvo clara la idea de lo que quería lograr con ese guión: «Ana, quiero algo como The Retrievals, algo seco, conciso, no frío pero que no le robe protagonismo a ellas». Con esa idea, ella y Manu se sentaron a escribir. Hicieron una versión del guión y la editamos. Pasamos horas sentados leyendo en alto el guión, escuchando los audios y volviendo a escribir y a editar y a escuchar y a reescribir y a editar hasta que llegamos a una versión que nos convencía. En julio nos pusimos a grabar. Sara en la cabina; Elisabeth Búa, la diseñadora de sonido, a los mandos de la grabación; y Manu y yo dirigiendo a Sara, corrigiendo alguna frase, añadiendo datos, borrando repeticiones. Después escuchamos los primeros montajes y volví a editar, sugiriendo cortes, regrabaciones. Volvimos a grabar y Lisi empezó a añadir músicas, ambientes, hizo un diseño de sonido elegante, sobrio y emocionante sin dramatismos.

Todos estos elementos: la idea original de María Jesús, la historia de Ángela, la investigación, la escritura y el trabajo de Sara y Manu, la música original, el exquisito diseño de Lisi y mi edición están en los cinco episodios de No sé cómo era antes. Te preguntarás, a lo mejor, de dónde sale el título: No sé cómo era antes. Es una frase que Ángela dice en un momento dado de la serie, cuando está ya al otro lado del sufrimiento, no al final, sino al otro lado, en el extremo en que ya sabe que no fue ella la que falló, la que se equivocó, la que cometió un error... Pero no sabe cómo era antes de todo ese maltrato.

No sé cómo era antes, además de una historia de maltrato y abuso responde a la pregunta que dio origen al podcast. ¿Por qué contar tu historia en un mensaje anónimo en una cuenta de Instagram? Pues porque hacerlo con una denuncia, en un juzgado, ante la policía, muchas veces no hace que las víctimas se sientan protegidas, comprendidas, acogidas y acompañadas, sino más solas, más incomprendidas, más perdidas. Eso también aparece en estos cinco episodios, el infierno del maltrato y el infierno de la justicia. Si en su día escuchaste La Casa Grande (un podcast imprescindible sobre el maltrato), con la historia de Ángela te van a resonar muchos sentimientos, muchas ideas, mucha indignación y mucha tristeza.

Las víctimas cuentan sus historias para no estar solas, para sentir que no están locas, para empezar a encontrarse y volver a saber quiénes eran antes de que les destrozaran la vida. Tenemos que escucharlas.

Si te sobra tiempo:

Marisa, Anna, Manuela, Laia, Rosario, María José, Sandra, Paqui, Mari Ángeles, Emilia, Lorenza, Trini y Ana son las protagonistas de Lo grabé en silencio, una serie de cuatro episodios realizada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Clínic de Barcelona. ¿La idea del podcast? Comprobar si grabarse en audio, si hacer un podcast puede tener un efecto terapéutico en pacientes con cáncer de mama. Para comprobarlo, estas trece se grabaron durante cuatro momentos cruciales de la enfermedad: la noticia, el diagnóstico, el tratamiento y la quimioterapia. Lo escuché terminando de lijar otro mueble y pensé que era una idea buenísima. Cada una de ellas, de distintas edades, situaciones y personalidades cuenta en primera persona cómo vivió cada momento y en la edición sus grabaciones se van encadenando de manera bastante orgánica, sin que el oyente se pierda y consiguiendo que te plantees preguntas como: ¿Cómo me lo tomaría yo? ¿Se lo contaría a todo el mundo o a nadie? ¿Lloraría o me quedaría tan en shock que ni siquiera tendría lágrimas? ¿Cómo se gestiona el miedo? Es una idea muy buena y que me ha gustado muchísimo. Por ponerle una pega, ya que los cuatro episodios salieron al mismo tiempo, creo que es innecesaria la repetición de la intro en cada uno de ellos. Y sí, resulta que participar en este proyecto ayudó a que Marisa, Anna, Manuela, Laia, Rosario, María José, Sandra, Paqui, Mari Ángeles, Emilia, Lorenza, Trini y Ana se sintieran mejor, les permitió aliviar la tensión y les ayudó a ordenar sus pensamientos, sus ideas y sus sentimientos.

Heavyweight. Minneapolis. La temporada de Heavyweight terminó hace un par de meses, pero han publicado un episodio extra contando un par de historias sobre Minneapolis porque Jonathan Goldstein vive allí. En la primera, Jonathan habla con su mujer, Emily, y cuenta cómo ha vivido las incursiones del ICE que le han afectado directamente. Es una conversación sencilla, clara… Pura es el adjetivo que me viene a la cabeza. Lo que tú le contarías a tu pareja o tu mejor amigo de forma sincera sin omitir la emoción, el impacto, el miedo. La segunda historia es la de unos inmigrantes venezolanos llegados e instalados en Minneapolis y a los que el ICE ha atacado, llevándose a un par de ellos. La abuela, con 34 años, vive con sus hijos y sus nietos sin salir de casa.

African Counterpoint es el título del episodio extra del que para mí fue el mejor podcast del año pasado en inglés, Fela Kuti: Fear No Man. Con los contenidos extras siempre tengo un poco de prevención, porque muchas veces se hacen para estirar el éxito, para sumar escuchas sin ofrecer, de verdad, algo diferente que merezca la pena. No es para nada el caso de este episodio. Jad Abumrad explica que no tenía ninguna intención de hacer más episodios, pero que el éxito de la serie y el que en los pasados Grammys se le hiciera un reconocimiento a Fela Kuti le hizo replanteárselo. ¿Qué cuentan aquí? Pues por un lado cómo surgió la serie, cómo en su primera entrevista para el podcast con el profesor de música Michael Veal se dieron cuenta de que el proyecto iba a crecer muchísimo más de lo que ellos habían previsto. El episodio se llama African Counterpoint y a los 3 minutos de empezar a escuchar ya estaba pensando que era buenísimo. Hablando de Fela Kuti llegan a explicar la música gregoriana, el contrapunto de la música occidental para explicar luego el contrapunto de la música africana. El episodio cuenta además con Brian Eno y David Byrne (que a mí a veces me parecen la misma persona) explicando cómo conocieron a Fela y la impresión que les causó y la influencia en sus trabajos.

Mi familia española es el primer podcast de la ilustradora Quan Zhou Wu y me ha gustado. La premisa de la serie es «contar las experiencias de madres migrantes, sus hijas e hijos, y las niñeras españolas que los cuidaron en los años 80 y 90, cuando la diversidad racial era prácticamente inexistente». Me gusta que tiene un arranque muy bien pensado, que apela directamente a casi cualquier oyente cuando plantea la experiencia o los pensamientos que todos hemos tenido en un restaurante chino, totalmente basadas en la ignorancia y el prejuicio, pensando, por ejemplo, por qué hay niños allí, si no irán al colegio, etc. Los dos primeros episodios cuentan la historia de Sara, española nacida en Zaragoza, hija de emigrantes chinos establecidos allí en los 80. Es acertadísimo cómo, partiendo de lo particular, se amplía el campo para dar información interesante y, para mí, desconocida, como cuál es la ciudad de origen del 60% de la inmigración china en España, o la implantación del cristianismo en China o por qué todas las recetas de los restaurantes chinos son de comida cantonesa. Se incorporan además voces externas, como en estos dos episodios la familia española que cuidó de Sara y de su hermano, que trabó amistad con los padres hasta el punto de que se consideran familia. Este podcast ha sido subvencionado con las ayudas del Ministerio de Cultura y es un estupendo ejemplo del buen uso del dinero público.

Tenía más cosas, pero las dejo para la semana que viene. Sé que esta semana han caído recomendaciones duras, que pueden no «apetecer», pero son necesarias, muy necesarias. Como siempre, lo tienes todo en LA LISTA.

Y si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará muchísima ilusión.

Si te gustan los podcasts, escucharlos, comentarlos con otros o escuchar hablar de ellos te animo a que te hagas suscriptor de pago. Tenemos un chat diario en el que comentamos, entre otras cosas, todo lo que vamos escuchando y podrás asistir a las reuniones del Club de Escucha.